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O Miguel Pinheiro já está conosco para uma nova edição do Bom, Mau e o Vilão da Rádio Observador. Olá, Miguel, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. Esta semana falaste muito do teu bom.

Olha, eu até tenho medo de vir por aqui. Mas enfim.

É o que é.

A vida coloca-nos desafios. Eu pus o Ministério da Saúde como bom aqui há uns dias, depois arrependi-me amargamente e agora aqui estou novamente. O bom é o Ministério da Saúde. Por quê? Porque segundo o Expresso de hoje, Ana Paula Martins já tem na sua secretária um despacho que força os obstetras do Hospital do Barreiro a irem pro Hospital Garcia de Orta, em Almada, pra garantir que há equipes suficientes para as urgências estarem abertas. O problema é simples de explicar, está a arrastar-se há demasiado tempo. Na margem sul, os obstetras estão espalhados por mais do que um hospital e por isso, muitas vezes, não há gente suficiente em cada um deles pra manter cada urgência aberta e fecham todas. Se eles se juntarem, isso já não acontece. Sendo que, atenção, entre um hospital e o outro, são poucos quilômetros, não é propriamente ir de Lisboa pro Porto. Só que cada autarquia na margem sul quer a sua urgência, cada médico quer ficar no seu sítio e assim nada muda. E a dada altura, infelizmente, tem de ser à força. Alguém tem que tomar uma decisão pra que isto acabe. Agora, pelos vistos, é isso que a ministra se prepara pra fazer, ou é isso que a ministra, pelo menos, quer poder dizer que vai fazer nas conversas que vai tendo com os vários organismos. Agora, se os sindicatos quiserem impedir isto, e já há sindicatos, nomeadamente a FNAM, a gritarem contra isto, mas se quiserem impedir, então passarão a ser eles os responsáveis pelas consequências de continuarmos a ter urgências fechadas, porque ficar à espera que surjam médicos do céu, não é possível. Não vão começar a surgir do céu. Acho eu.

Não do céu. Isso também mostra bem as regulamentações apertadíssimas que os governos têm em cima da mesa. Não podem transferir médicos de um hospital para o outro ao lado. É impressionante.

Enfim, claro, com certeza que não é pegar numa pessoa que está em Almada e mandar pros Açores. Claro, com certeza, mas tem que haver bom senso.

Miguel, quem é o teu mau?

Olha, é o PS, porque nós ontem ficamos a conhecer mais pormenores sobre os €75.800 em dinheiro vivo, estava vivo, encontrados pelo Ministério Público na sala de trabalho que era ocupada no Palácio de São Bento por Vítor Escária, na altura chefe de gabinete do primeiro-ministro António Costa. Quer o PS atual queira, quer não queira, a verdade é que este assunto se passou no último governo socialista, por isso afeta o partido e muito. Mas então o que ficamos a saber ontem? Ficamos a saber que o chefe de gabinete de António Costa tinha €40 mil em notas numa caixa, estou a citar: "Numa caixa própria pra acondicionar uma garrafa de champanhe." Depois tinha outros €20 mil divididos por diversos maços de notas de €50 com elásticos num envelope de tamanho A4 com o timbre do gabinete do primeiro-ministro e que se encontrava, atenção, dentro da última gaveta do módulo de gavetas que se encontrava do lado esquerdo da secretária. Portanto, Paulo, tu chegas lá, o módulo do lado esquerdo, última gaveta. Ok? Pronto.

Não há que enganar.

Não tem nada que enganar. Depois tinha mais €8.260 em notas do Banco Central Europeu com o valor facial de €20 numa pasta arquivadora tipo francesa de cor branca. Não é a amarela, Paulo, é a branca. Branca, toma nota. E tinha maços de €20 num total de €7.260 num dossiê em plástico, é o de plástico, de cor azul, de tamanho A4, não A5, A4, que se encontrava arquivado numa estante. É aquela estante que tinha aquele livro de que tu gostas muito, Paulo. Pronto.

Sei. Faz tempo que não tenho notícia desse António.

Oh, diabo! Além disso, ficamos a saber que numa primeira fase, Vítor Escária apenas reconheceu €7.260. Quanto às restantes quantias, vamos cá recapitular: 40 mil, 20 mil e 8.260, ele jurou desconhecer que se encontrassem ali. Como assim? "Eu nem abro essa gaveta há não sei quanto tempo, senhor procurador." Bem, a falta de memória durou pouco tempo, porque depois, perante o juiz de instrução criminal, ele admitiu que, de facto, os €75.800 eram todos dele. E ficamos a saber estes detalhes agora porque Vítor Escária pediu que lhe devolvessem o dinheiro. As gavetas estão vazias lá em casa, e as estantes, tem que preencher aquilo, mas o Tribunal da Relação recusou e na decisão ficamos a saber isto. Então, o PS tem de se afastar Expressamente tudo isto. Não basta fazer de conta e achar que isto foi noutro tempo. Não pode ser.

E depressa.

Depois não se podem queixar.

Paulo, o que dizias?

E depressa, afastar-se disso expressamente e rapidamente, diria eu.

Sim, sem dúvida. O fazer de conta não resulta, não funciona. Tudo isto é demasiado. Atenção, eu nem estou a dizer que este dinheiro não seja legítimo. Eu não sou juiz, não sou polícia, não sou procurador do Ministério Público. A Justiça está a olhar para isto. Não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que não dá.

Parece tudo muito mal contado. Esta ideia de num primeiro momento dizer que não se sabia que o dinheiro era aquele.

Mas além disso, quem é que hoje em dia ainda usa dossiês em plástico de cor azul?

O azul aí é relevante. A cor azul é denunciadora.

O plástico, não há planeta B. Estamos a usar plástico.

Miguel, o teu vilão está metido numa confusão.

É verdade. Rima, pois é verdade.

Maria João.

Isso.

Pensava que ia dizer outra coisa.

Eu não sou um poeta como tu, Maria João, senão teria feito isso. O vilão é Mariana Mortágua. Nós ontem ficámos a saber que a ativista sueca Greta Thunberg decidiu abandonar a direção da chamada Flotilha Humanitária por causa de divergências internas. Greta Thunberg mantém-se na missão, mas fartou-se porque, na opinião dela, a comunicação que está a ser feita se centra demasiado nos assuntos internos da flotilha, em vez de se concentrar no que se está a passar na Faixa de Gaza. E depois de anunciar isto, a ativista sueca deixou o barco onde estava, penso que com Mariana Mortágua, passou para outro barco. Penso que Mariana Mortágua estava no barco dela. De facto, esta missão está a tornar-se num enorme embaraço. E como se vê, é um embaraço tão grande que até Greta Thunberg achou que era melhor não ter nada a ver com quem manda naquilo. E atenção, eu estou a dizer até Greta Thunberg, porque Greta Thunberg chegou a dar uma entrevista no âmbito desta missão, dentro do barco, para se queixar de ter perdido o seu chapéuzinho com um sapo. Ela tem um chapéuzinho, que é um sapo com os olhinhos que saem, e perdeu o chapéu no barco e fez um vídeo a pedir que lhe levassem um novo barco até Túnis, porque eles iam parar em Túnis. Até ela, que fez o vídeo do chapéuzinho, está a mostrar que é mais sensata do que Mariana Mortágua. Mariana Mortágua não pertence à direção, mas continua alegremente a bordo da flotilha, deixando o Bloco de Esquerda a afundar sem liderança, enquanto a vida política corre em Portugal.

Mas por cá também não se passa nada de importante.

Nada. E nem vem aí também agora um orçamento, não se está a falar de um orçamento, não vem aí nada. Não há eleições. É continuar.

Vamos ao resumo. O bom desta sexta-feira é o Ministério da Saúde, o mau é o PS e o vilão é Mariana Mortágua. São as escolhas do Miguel Pinheiro no episódio que daqui a instantes fica disponível em podcast.