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E começa agora mais um episódio do "O Bom, o Mau e o Vilão" da Rádio Observador e que também pode ouvir em podcast. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia. Bom dia. Bom dia, Miguel. Quem é o teu bom de hoje? É Luís Montenegro. Ontem o primeiro-ministro esteve no Conselho Europeu e apoiou maiores gastos em defesa, argumentando que não se trata apenas de um aumento de despesa, mas também de uma oportunidade pra desenvolver a indústria. Eu acho muito bem que se procurem formas de transformar o dinheiro que teremos inevitavelmente de gastar em defesa numa vantagem econômica também, mas na base de tudo isto, está uma evidência que não vale a pena fazermos de conta que não vemos. Os europeus não têm alternativa, é o regresso da tina. Olhe, já não ouvíamos falar da tina desde os tempos da Troika. Já estávamos com saudades dela. Não é? There is no alternative. Aqui também não há alternativa. Se nós não queremos ficar nas mãos das ambições de Putin ou dos humores de Trump, temos de nos conseguir safar sozinhos e por isso vamos a isso. Olha, que remédio. E convém que os políticos de cada país comecem a explicar estas coisas às populações. Acho que começamos a ver os políticos portugueses a falarem disto finalmente. Pois, vamos ver se conseguem chegar ao fim, porque ninguém gosta muito de dar más notícias. Isto está no campo das más notícias. Vamos ter que gastar dinheiro numa coisa que não queríamos. Exatamente. E o dinheiro é finito. E o teu mau está com problemas? Parece que sim. Está com aqueles problemas da idade. O mau é o Bloco de Esquerda, que segundo o Expresso, está a pensar colocar como cabeças de lista nas próximas legislativas três fundadores do partido. Francisco Louçã, Fernando Rosas e Luís Fazenda. Parece assim os fantasmas do Natal passado, parece que estamos num livro do Dickens. Vamos ver. Como é evidente, o Bloco pode colocar quem entender nas suas listas e, como é evidente também, Louçã, Rosas e Fazenda podem fazer o que entenderem das suas vidas. Mas há um ponto inegável: é que esta decisão não se baseia na força, baseia-se na fraqueza. Aliados bloquistas admitem que se foram inspirar no partido alemão Die Linke, que fez o mesmo agora nestas eleições, pra evitar ficar fora do Parlamento e conseguiu aumentar o resultado. Há muito tempo, Francisco Louçã, Fernando Rosas e Luís Fazenda afastaram-se pra darem lugar a uma nova geração naquela que foi uma transição de poder interna planeada e pensada, mas pelos vistos, a nova geração deu cabo do partido e eles agora têm de voltar. Vamos ver é se os eleitores também acham que estão na Alemanha. Lá porque uma coisa resultou num determinado país, não quer dizer que agora basta copiar e os resultados vão ser iguais. Pois, e lá se vai a renovação, se quiseres. Essas ideias às vezes tão românticas. Ó Paulo, mas é preciso ter memória nos partidos também. Claro, da sociedade, uma forma genérica. Claro, não pode ceder ao idadismo, Paulo. Tens razão, foi aqui uma fraqueza que eu estou passando. Pois foi. Eu percebo. E eu estou à vontade, porque eu sou um jovem. Eu sei. Mas fica-te mal. Miguel, o teu vilão insiste sempre no mesmo. É, sempre. Não sai dali. O nosso SNS. No sábado, amanhã, vão estar fechados seis blocos de parto na zona da Grande Lisboa: Garcia de Orta, em Almada; Vila Franca de Xira; Leiria; Santarém; Amadora-Sintra, que tem urgência de ginecologia encerrada; e Setúbal, que só vai receber grávidas pelo INEM. Havendo INEM. Claro que há INEM, vai receber pelo INEM. Vão ainda estar fechadas as urgências pediátricas de Vila Franca de Xira e do Beatriz Ângelo, em Loures. No domingo, fecham as mesmas urgências pediátricas e ainda de brinde, três blocos de parto. E vocês perguntam: "Mas já se esgotaram as horas extraordinárias dos médicos? Já chegamos a essa altura do ano? Ou então estamos num período de férias escolares e os médicos também precisam de tirar férias, será que é isso? Ou então, em alternativa, já sei, há muitos feriados, pontes, será isso?" Não, não é nada disso. Xavier Barreto, que é o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, disse ao Expresso que este é um fim de semana normalíssimo. Normal, não há nada de especial neste fim de semana, é a vida a acontecer, porque simplesmente não há médicos. E por isso ele veio lamentar que o governo tenha insistido, tal como fez o anterior, em não concentrar urgências. Isso teria permitido que pelo menos um bloco de partos na margem sul pudesse estar aberto. Assim, estão abertos zero. Como os governos têm medo de acabar com urgências, o resultado é este: no papel, nós temos um hospital em cada terra. Na realidade, nenhum desses hospitais consegue abrir as portas. Isto é assim um pouquinho como dizia o Albert Einstein. As pessoas diziam que era um tipo com cabeça, portanto, se calhar víamos. E com língua também. Também. Eu acho que era capaz de ser interessante ouvi-lo, porque ele disse a frase: "Burrice é continuar a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes." E realmente, nós estamos todos com orelhas de burro, acho eu. Vamos ao resumo. O bom desta sexta-feira é Luís Montenegro, o mau, o Bloco de Esquerda e o vilão é o nosso SNS. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360 e sempre em podcast.