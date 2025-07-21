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Começa agora uma nova edição do Bom, Mau e o Vilão. Bom dia, Miguel Pinheiro.

Muito bom dia.

Bom dia. Quem é o bom desta segunda-feira, Miguel?

É João Cotrim Figueiredo, o antigo líder da Iniciativa Liberal. Tomou conta da convenção do partido neste sábado ao anunciar que está a pensar candidatar-se à Presidência da República. É verdade que Cotrim já foi candidato a deputado, já foi candidato a eurodeputado e agora vai ser candidato a presidente, e isso pode dar a ideia de que a IL tem pouca gente por onde escolher. Mas a verdade é que, de facto, a IL tem mesmo pouca gente por onde escolher e por isso também podem andar com uma lanterna pelos corredores do partido, que teriam sempre dificuldade em arranjar pessoas. Com esta candidatura, Cotrim, que teve 9% nas europeias do ano passado, relança a campanha, retira votos a Marques Mendes, que estava a tentar concentrar o eleitorado de direita, torna virtualmente impossível um avanço de Paulo Portas à última hora, porque ele fica aqui um pouquinho sem espaço e cria um problema a André Ventura, que deixa de ter a hipótese de manter o Chega à margem das presidenciais. E pelo menos faz mexer as coisas, vê se isto anima.

Sim, e no fundo acaba por também tentar meter aqui mais uma fasquia para a IL, não é?

Sim, ele falou em dois dígitos, portanto ter mais do que 10%. Calma, João Cotrim Figueiredo, também não é preciso isso tudo.

O que por outro lado também cria um problema ao partido, não é?

Cria, porque se conseguir chegar aos 10%, depois a seguir Mariana Leitão tem que manter essa fasquia. Se não conseguir, é um falhanço. Portanto, eu diria que não foi incrível estar a falar de objetivos. Mas enfim, vamos ver. Agora ele é que tem que arranjar maneira de fazer boa figura.

O teu mau tem problemas de memória.

É, parece que sim. Inês de Sousa Real, a líder do PAN, decidiu comentar este êxodo que está a acontecer no partido. Desde as últimas eleições, seis dirigentes demitiram-se. E então o que Inês de Sousa Real disse? Disse isto: "Estamos a falar de pessoas que pertencem à oposição e, portanto, claramente não estavam nem comprometidas com a sua própria lista da oposição e com a sua agenda, e menos ainda com colaborar com o partido." E eu li isto e pensei: "Não queriam colaborar com o partido?" E depois fui ver alguns destes nomes. São seis, eu só vos vou falar aqui de três. Até porque os outros não sei quem são. Sei que é verdade. Mas enfim, não dá pra tudo isto. Vocês desculpem lá.

Honestidade acima de tudo, é sempre.

Não dá pra tudo. Eu estou a ser transparente com os nossos ouvintes. Não sei quem são os outros. Pronto, ok, mandem-me os nomes e eu depois logo vejo. Então vá. Primeiro nome, Pedro Fidalgo Marques, que anunciou a demissão em 24 de maio. Foi o cabeça de lista do PAN nas europeias de há um ano. Não sei se as pessoas se lembram. Andou ali de braço dado com Inês de Sousa Real. Não estava a colaborar com o partido, cabeça de lista? Bem. Carolina Pia, que saiu da Comissão Política Nacional, foi cabeça de lista por Viseu, também nas legislativas do ano passado. E a terceira pessoa, Vera Matos, foi cabeça de lista do PAN por Santarém agora mesmo, agora, nestas legislativas. Foi cabeça de lista, Santarém. Eu acho que não sei colaborar mais do que isto, parece-me impossível e só posso concluir, falando dos problemas de memória, que Inês de Sousa Real tem uma memória tão curta como a de um peixinho de aquário.

Atenção aí às referências a peixinho de aquário.

Por quê?

Estás a sugerir que eles têm a memória curta, os peixinhos de aquário?

Não. Pois, aliás, aqui eu vou ser mais uma vez transparente. Eu usei esta referência porque tem alguma graça.

Visto o Nemo.

Mas parece que é um mito aquela história de que os peixes de aquário têm três segundos de memória. Parece que é um mito, eles têm uma grande memória, uma memória de tempo curto, de tempo longo. Os peixes de aquário são incríveis, mas pronto, vamos ficar aqui só com o mito, só porque dava jeito pra aqui. Mas eu não quero enganar ninguém. Atenção, peixe de aquário, memória forever.

Sim, mas a Inês de Sousa Real parece que está um bocado baralhada, então.

Os peixinhos de aquário têm memória de elefante, Paulo.

Mais um mito.

Ouve, e eu juro que isto não estava preparado. Lembrei-me disto agora.

Muito bom.

Miguel, o teu vilão está a criar confusão.

Está sim, senhora. Muito bem, rima. É disso que eu gosto, Maria João. Maria João, confusão, vilão. Muito bem. Então, é Luís Montenegro. Como se sabe, o Governo tem de decidir o que fazer no Banco de Portugal, porque o mandato do atual governador acabou há dias. E ontem o primeiro-ministro falou sobre o assunto e disse duas coisas. Primeira: o doutor Mário Centeno reúne todos os requisitos para ser governador do Banco de Portugal. Disse Mário Centeno. Segunda frase: a decisão do Governo pode ser manter o atual governador ou substituí-lo. É a decisão que iremos anunciar na próxima quinta-feira. Enfim, de facto, em tese, apenas em tese, o Governo pode reconduzir Mário Centeno para um novo mandato. Pode. Em tese, pode nomear o Paulo Ferreira. Quer dizer, em tese podem acontecer as coisas mais absurdas. Ô Paulo, não te diminua a ti próprio. Ter o primeiro-ministro a levantar essa hipótese é um absurdo total, completo e absoluto, porque vamos ver: por um lado, o governo não acha que Centeno reúna todos os requisitos pra ser governador do Banco de Portugal, porque o PSD disse uma vez e outra que a passagem direta do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal colocou em causa a independência do banco central. E penso que ter um governador que assegure a imagem de independência do Banco de Portugal é um dos primeiros requisitos que tem de existir, e o PSD sempre achou que Centeno não tinha este requisito. Isto por um lado. Por outro lado, o governo não pode reconduzir Mário Centeno, porque a única possível razão pra o fazer seria a de não ter conseguido arranjar um substituto. E isso seria a maior incompetência dos últimos anos. Por isso, falar sobre uma recondução de Centeno só pode ser a brincar. E por isso eu não levo isto a sério. Não acredito em nada disto. Tenho a certeza de que na quinta-feira vamos ter um novo nome.

Achas que foi só uma fanfarronice do primeiro-ministro?

Se não foi uma fanfarronice, é porque está a conduzir uma política frouxa em relação ao Banco de Portugal. Ter dito o que disse sobre Mário Centeno e agora reconduzi-lo, eu acho que as pessoas ficavam a achar que...

Que está tudo com a memória de peixinho de aquário.

Isso. Olha, aqui está. Como num círculo, tudo se junta. É isso mesmo.

Vamos ao resumo. O bom de hoje é João Cotrim Figueiredo, o mau é Inês Sousa Real e o vilão é Luís Montenegro. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs de Presente e Sentido, que também pode ouvir em podcast.