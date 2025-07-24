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Começa agora uma nova edição do "O Bom, o Mau e o Vilão", que hoje também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

O teu bom é o Ministério da Educação.

É, porque ontem o ministro finalmente acabou com este delírio coletivo que assolou o país político e que fez com que a esquerda proclamasse a chegada iminente do Armagedão. O Ministério da Educação explicou que, sim, a saúde sexual continua a fazer parte da disciplina de Cidadania, como aliás já tinha sido anunciado repetidamente pelos responsáveis do ministério, e explicou que, obviamente, sim, a saúde sexual continua também a fazer parte de todas as outras disciplinas que tratam da matéria ao longo do ensino obrigatório, como por exemplo as de Estudo do Meio e Ciências Naturais. E o ministério explicou que não, as matérias de igualdade de género e de identidade de género não vão desaparecer da disciplina de Cidadania. Eu só não percebo por que o governo esperou dois dias para resolver este assunto. O ministério enviou às redações uma nota muito bem feita, muito bem estruturada, muito bem fundamentada. Essas coisas demoram tempo a ser bem feitas, mas há momentos em que é preciso parar tudo e acelerar as coisas. Quando o ministério percebeu que estava tudo doido, era preciso explicar as coisas rapidamente. Foi ontem, pelo menos ontem, que ficou tudo clarinho. A partir de agora, só tem dúvidas quem quiser ter dúvidas.

Acho que estás a ser otimista sobre a clarificação do ministério e o "a partir de agora acabou-se a polêmica."

Não.

Eu acho que as polêmicas muitas vezes vão para além dos factos.

Certo, mas pelo menos foi reintroduzida aqui alguma racionalidade e informação.

Miguel, o teu mau também tem a ver com isto?

Sim, é o espelho disto. É a esquerda que entrou numa espiral de alienação por causa deste assunto. Eu vi e ouvi pessoas do PS, do Livre e do Bloco de Esquerda a garantirem que o governo estava a criar um país que promovia as gravidezes indesejadas e adolescentes, estava a criar um país inundado por doenças sexualmente transmissíveis, estava a criar um país de violência doméstica e de violência no namoro, um país de desigualdade entre homens e mulheres. E o mais preocupante é que eu acho que as pessoas acreditaram mesmo que isso era verdade. Em certo sentido, eu preferia que fosse tudo folclore político, mas eu acho que acreditaram mesmo, não se deram ao trabalho de se informarem, não se deram ao trabalho de ler o documento que está em consulta pública e que diz, por exemplo, que as escolas devem debater temas de identidade e expressão de género não normativas. Não se deram ao trabalho de perceber que não sabiam do que estavam a falar no que diz respeito à saúde sexual. Eu tenho que concluir que estas pessoas, todas elas com a obrigação de serem muito bem informadas, nem sequer sabiam que nas escolas as questões de saúde sexual são dadas para lá da disciplina de Cidadania, que são dadas em muitas outras disciplinas ao longo do ensino. Acho que extraordinariamente não sabiam. Primeiro, acreditaram que estas matérias iam sair da disciplina de Cidadania, e depois acreditaram que saindo não havia mais nada. Não ia existir em lado nenhum matérias de saúde sexual. A esquerda convenceu-se que vinha mesmo aí esta Idade Média, e isto mostra que, de facto, as pessoas acham que fazer política é o mesmo que fazer uma publicação nas redes sociais. Basta mostrar indignação e está feito. Mas são pessoas que tiveram e têm cargos de muita responsabilidade, não sabem do que estão a falar. Isto é um bocadinho assustador. Estes dois dias foram, de facto, muito preocupantes sobre o estado da nossa pólis.

Sim, sem dúvida. Eu acho é que há muito a ideia de que se ganha com isto de alguma maneira ou que se arregimentam tropas ideológicas, neste caso. O tema é ideológico também.

Gostava de acreditar que fosse isso.

Mas eu acho que há a ideia de que é preciso cerrar fileiras e isto é uma bandeira. Os factos podem ser torcidos um bocado.

Gostava de acreditar nisso.

Pronto, ok. Não estás otimista hoje. Hoje não é um dia de otimismo.

Acho que tudo aquilo foi feito acreditando mesmo, e isso é o mais assustador. As pessoas realmente não param 10 minutos. Normalmente, há uma regra que é: quando as coisas nos parecem inacreditáveis, é porque não são verdade. Alguém pense: muito bem, está me a parecer que este governo vai tirar todos os conteúdos de saúde sexual das escolas. Isto é inacreditável. Espera aí, se é inacreditável, será que não é verdade? Deixa-me lá ir perceber. Não! Atiram-se a dar entrevistas em jornais. Uma ex-secretária de Estado da Cidadania deu uma entrevista ao Expresso completamente absurda, a anunciar a vinda dos trogloditas Não soube informar a ex-secretária de Estado, deputados não se foram informar.

O teu vilão também tem a ver com isto, Miguel?

O meu vilão não tem nada a ver com isto, Maria João.

Então quem é?

Zero. O meu vilão tem a ver com a bola, porque o presidente da Câmara de Lisboa, pelos vistos, acha que um só ato eleitoral não é suficiente e por isso decidiu meter-se em dois. Claro, então isto aqui.

Um não chega.

Um não é suficiente para evitarmos aqui. E, portanto, vamos meter-nos aqui noutro, além das autárquicas de outubro. Carlos Moedas envolveu-se também nas eleições para a presidência do Benfica. O presidente da Câmara esteve na apresentação do chamado Benfica District, que é um projeto imobiliário de requalificação da Luz e da zona à volta do estádio e disse esta frase: "Que Lisboa tenha a coragem de sonhar."

Ainda bem que estamos a filmar isto.

Estou-me a sentir uma Natália Correia. "Que Lisboa tenha a coragem de sonhar com a confiança e serenidade do maestro Rui Costa." E obviamente os outros candidatos à presidência do Benfica começaram logo a perguntar porque é que o presidente da Câmara se estava a prestar a dar a cara por isto. À política o que é da política, ao futebol o que é do futebol. Já se sabe há muito tempo que estas misturas dão sempre péssimo resultado e, por isso, mais vale estar quieto.

Sem dúvida. Eu quando percebi que lá tinha estado o presidente da Câmara e a ministra da tutela, a minha primeira tentação em casa foi ir ver onde é que estava a carteira.

A tua?

A minha, porque estas coisas já se sabe para quem é que vai uma boa parte da fatura.

Mas, Paulo, mesmo que não-

Independentemente disso, há a questão política que se coloca.

Sim, mesmo que não houvesse dinheiros públicos. "Que Lisboa tenha a coragem de sonhar com a confiança e serenidade do maestro Rui Costa"? O Benfica vai ter eleições daqui a dois meses, três meses?

É outubro.

É outubro, é depois das autárquicas, logo a seguir.

Ele não sabe as polémicas que há com o Rui Costa, não sabe que há N candidatos, não sabe que ele gostaria que Rui Costa fosse a uma ação. Isto formalmente não foi uma ação de campanha. Mas que ele estivesse numa iniciativa com a Alexandra Leitão a pedir que Lisboa tenha a coragem de sonhar com a confiança e serenidade da maestrina Alexandra Leitão. Sim, eu sei que maestro era o nome que davam ao Rui Costa.

Eu sei que o Paulo ainda estava a tentar perceber o maestro.

De onde é que isto vinha, mas ele também tem a música.

Eu percebi que não é propriamente chefe de orquestra.

Não é.

Era isto, Maria João. Queres que eu diga mais alguma coisa?

Pensei que ias continuar o teu raciocínio.

Se quiseres. Mas são 20h31.

Vamos ao resumo. Antes disso, resumo o ponto desta quinta-feira. É o ministro da Educação, Fernando Alexandre, mau, é esquerdo e o vilão de hoje é Carlos Moedas.