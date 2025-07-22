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Está no ar mais um episódio do Bom, Mau e o Vilão da Rádio Observador e que também pode ouvir em podcast. Fala Miguel Pinheiro. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Miguel. Quem é o teu bom de hoje? Calma que eu ainda estou aqui com a adrenalina em alta. Estás nos anos 80. Estou nos anos 80, o novo podcast Plus. Isto é ação por todos os lados, tiros por todos os lados. Uma pessoa parece que está mesmo ali a viver aquilo. A viver aquilo. E eu ainda estou- Atordoado. Ok, pronto. Já está. Descontrai. Calma. Regressa ao presente. Quem quiser, já sabe, já pode ouvir a história sobre dois atentados terroristas de grupos internacionais, com a distância de apenas três meses, que atuaram em Portugal. Primeiro, um homicídio em Albufeira, no Algarve, uma história que está ligada ao Médio Oriente, e depois um ataque à embaixada turca em Lisboa. Enfim, é uma grande história. Querias tu saber quem é o bom de hoje, não é? Era. Olha, é Carlos Moedas, porque ontem o Observador deu os detalhes sobre o acordo em Lisboa entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Como se sabe, as negociações foram muito difíceis porque o CDS não queria ficar atrás da IL, por causa do seu histórico em Lisboa e no país, e a IL não queria ficar atrás do CDS por causa das votações recentes. No final, as coisas acabaram assim: CDS e IL terão o mesmo número de vereadores, dois, sendo que os vereadores dos liberais saem da cota dos centristas e o CDS terá seis candidatos a presidentes de junta e a IL três, sendo que os três dos liberais saem também da cota dos centristas. Ou seja, o PSD não perde nada, o CDS tem de abrir o espaço para a IL e os liberais ficam atrás dos centristas. Há aqui uma demonstração de força de Carlos Moedas em relação ao CDS, que é obrigado a perder lugares, mas há uma demonstração de força ainda maior em relação à IL, que aceita um terceiro lugar para conseguir estar dentro da coligação. Nas últimas eleições autárquicas, os liberais insistiram em ficar de fora. Agora pagam o preço, aceitam qualquer coisa só para os deixarem entrar. Eu não sei muito bem como é que a Iniciativa Liberal acha isto um bom negócio ou aceita isto. Aceitável. Não sei bem. Provavelmente, porque analisando tudo, a alternativa não seria melhor. Irem sozinhos. É verdade. Eu acho que é isso, mas ó Paulo. Eu realmente na convenção deste fim de semana, eu estive lá, não perco um congresso partidário, e de facto eles estavam sem grande vontade de falar sobre o acordo, até porque também o acordo ainda não foi anunciado. Nós demos esta notícia, mas o acordo só vai ser anunciado, não sei se é hoje. Não sei muito bem, não tenho a certeza, não quero estar aqui a mentir. Mas de facto não queriam falar muito sobre aquilo e eu agora percebo, realmente, isto não é propriamente um grande resultado pra Iniciativa Liberal, mas é pra Carlos Moedas, que consegue uma aliança mais alargada. E sem ceder nada daquilo que são as quotas do PSD. Claro. Sim. Os seus seis. Exato. A experiência de há quatro anos, também pode ter levado a este desfecho pra IL, porque houve ali o risco, de facto, de se tirar a vitória, neste caso, a Carlos Moedas, precisamente pela pulverização de votos mais à direita. Isso. Se por acaso a direita perdesse Lisboa por causa de uma insistência da Iniciativa Liberal em ir sozinha, seria um problema. Mas internamente eu não estou a ver muito bem como é que a liderança da Iniciativa Liberal vai explicar. Eu bem sei que eles têm aquela ideia de descentralização, os núcleos locais é que sabem, isto é com a IL de Lisboa. Eu sei que eles têm esta teoria muito bonita, mas eu acho que isto vai ser difícil de explicar. Mas enfim, Carlos Moedas conseguiu o que quis. Miguel, o teu mau quer dinheiro. O meu mau quer dinheiro é Miguel Albuquerque, que ontem deu mais detalhes sobre as suas reivindicações e sobre o projeto de revisão constitucional que está a preparar e que tinha anunciado no comício do Chão da Lagoa, ao lado de Luís Montenegro. E como sempre acontece com a Madeira, tudo se resume a uma coisa: dinheirinho, euros, isso é que interessa. Miguel Albuquerque quer mais dinheiro da República. Segundo ele, a autonomia política neste momento é um negócio ótimo, mas para o Estado. E ele até dá um exemplo. Ele diz isto: "Quem paga a proteção civil e até o helicóptero somos nós." Mas quem é que havia de ser? Quer dizer, como assim? Mas enfim, o presidente do Governo Regional da Madeira ameaça, com a sua proposta de revisão da Constituição, deixar para o Estado central apenas as funções de soberania, como os negócios estrangeiros, a defesa e vá lá, a justiça. E ainda deixou um recado precisamente sobre justiça. Ele que tem tido tantos e tão graves problemas com ela, disse isto: "Espero que um dia seja regenerada em Portugal." Certo Já sabemos que quando a Madeira precisa de dinheiro começa a falar mais alto e chegou a altura de começar a falar mais alto. Vem aí um orçamento também. É a cena de sempre.

Exato. Quantas vezes é que nós não vimos este filme com Alberto João Jardim? Quantas vezes? Cada vez que ele dava uma entrevista nacional era para dizer mal do Governo da República e para pedir mais dinheiro.

50 anos, 50 orçamentos, 50 vezes.

Exatamente.

A conta é fácil de fazer.

O teu mau quer dinheiro, já o teu vilão deu um grande tombo.

Pois é, Gouveia e Melo. Ontem saiu uma sondagem sobre as presidenciais que é uma hecatombe para o almirante. Ele cai 6,7 pontos percentuais, fica em empate técnico com Marques Mendes e com António José Seguro. Gouveia e Melo 20,6, Marques Mendes 17,2, António José Seguro 16,5. Mais ainda, na segunda volta, também há empate técnico. Se Gouveia e Melo for contra Marques Mendes, fica 40,4 contra 39,6. Se for contra Seguro, 41,6 contra 38,1. Sendo que atenção, parem tudo, porque se esta queda vertiginosa continuar, o almirante até se arrisca a nem passar à segunda volta. Já não está muito longe disso. Aliás, não está nada longe disso, porque se há um empate técnico na primeira volta, é sinal de que qualquer um deles pode ficar em qualquer das posições. Gouveia e Melo convenceu-se de que para ser eleito só precisava de aparecer, mas pelos vistos os eleitores são um bocadinho mais exigentes do que isso. Fica aqui o conselho grátis: esta é a borla. Gouveia e Melo tem mesmo de começar a fazer política, porque senão é começar a ver os outros a passarem. Uns pela direita, outros pela esquerda.

Que é uma chatice para quem se afirma não político e quer continuar com esse estatuto.

É preciso tomar posições claras, não se pode dizer por um lado isto, por outro lado aquilo. É preciso fazer alguns inimigos, deixar pessoas descontentes e se calhar ver aquela coisa das companhias. Não sei. Se calhar as companhias que foram aparecendo, ex-líderes partidários sem grande currículo, presidentes de câmara que tiveram um ou dois problemas com a justiça. Não sei, se calhar olhar para isso também.

Olhar para a primeira fila.

O que é que foi isto?

Para falar na segunda e na terceira, basicamente.

Eu vou fazer a tradução deste som. O som é: "Eu sei lá, eu não percebo nada disto, o homem é que sabe, ele é que quer chegar a presidente. Ele é que sabe, eu sei lá." Eu não sei, mas a verdade é que Rui Rio e Isaltino Morais conseguirão seguramente muitos votos em Oeiras, mas eu acho que Gouveia e Melo não quer ser presidente da República de Oeiras. Rui Rio se calhar consegue muitos votos onde ele vive. Não sei, se calhar naquela rua que fica ali quem sobe na terceira à esquerda, se calhar aí consegue, mas Gouveia e Melo não quer ser o presidente da República da rua onde vive Rui Rio, acho eu.

Vamos ao resumo. O bom desta terça-feira é Carlos Moedas, o mau é Miguel Albuquerque e o vilão de hoje é Gouveia e Melo, foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360 sempre em podcast.