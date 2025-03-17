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E começa agora uma nova edição do Bom, Mau e o Vilão da Rádio Observador. Olá, Miguel Pinheiro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem é o teu bom de hoje? É a Autoridade Tributária que mandou instaurar processos disciplinares a vários funcionários que, pelos vistos, terão feito pesquisas no sistema sobre Luís Montenegro a propósito de suspeitas sobre um benefício fiscal ilegítimo obtido pelo primeiro-ministro na Casa de Espinho. Como é evidente, os responsáveis políticos devem ser escrutinados de forma rigorosa, mas esse escrutínio não passa por termos funcionários do fisco a aproveitarem a sua capacidade de aceder a dados confidenciais para fazerem de justiceiros. A Autoridade Tributária sabe tudo sobre nós e isso, obviamente, dá-lhe uma especial responsabilidade de manter o sigilo. Aliás, aquelas suspeitas sobre Luís Montenegro foram investigadas pelo Ministério Público, que é quem as deve investigar, e foram arquivadas. Era o que faltava agora termos o fisco a comportar-se como polícia, procurador e juiz. Enquanto isso, a Entidade para a Transparência guarda os dados que deviam ser públicos a sete chaves, não é? Não sei o que isso é. Entidade para a Transparência? É uma coisa nova? É novo. Diz que sim, que é novo. Miguel, o teu mau não gosta de alucinações nem de narcisismos. Não. Dos outros. Porque o mau é Miguel Albuquerque e o líder do PSD Madeira, que está neste momento a pedir votos para as eleições de domingo, deu a sua versão sobre aquilo que levou à queda do governo regional. E disse isto, atenção: "Os madeirenses estão cientes que este governo regional foi derrubado sem qualquer razão ou fundamento para a realização das alucinações e o narcisismo de meia dúzia de dirigentes partidários da oposição." Pelos vistos, Miguel Albuquerque ainda não percebeu que tem um problema. Aliás, tem dois. O primeiro problema é que não consegue votos suficientes para governar sozinho. O segundo problema é que não consegue que os outros líderes partidários queiram governar com ele. E por isso, vamos ver se no domingo Miguel Albuquerque volta a perder votos. Ele tem sido especialista nisso. Não sei, os madeirenses dirão. E os problemas jurídicos que ele tem, obviamente, não ajudam nada a conseguir partidos que embarquem numas alianças para governar. Mas ele tem problemas jurídicos, Miguel Albuquerque? Não. Estou a fazer confusão. Isso é uma coisa nova? É, estou a fazer confusão, provavelmente. Paulo, tu hoje estás-me a dar aqui umas... Não fazia ideia. Mais uma. Mas se calhar isso explica porque é que não consegue votos e porque é que não consegue partidos. Será isso? Pois, provavelmente. Fica com esta também, Miguel. Muito bem. Vou tomar nota aqui no meu caderninho. O teu vilão está zangado. Muito zangado, o meu vilão. E ainda por cima, vou começar a semana com esta nuvem negra. O vilão é a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa. Nos últimos dias, toda a gente está eufórica com a notícia de que o novo modelo elétrico da Volkswagen vai ser produzido em Portugal. A empresa está eufórica, porque assim tem trabalho garantido por muito tempo. O governo está eufórico porque perder a Autoeuropa seria um problema e porque quer mostrar que se empenhou neste negócio. E a oposição está eufórica porque quer fazer saber que o anterior governo também trabalhou para isto. Só há uma entidade que, pelos vistos, não ficou eufórica. É a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, que emitiu um comunicado com o seguinte título, vou citar e descrever. É assim: "Obrigado ao governo!! E o povo, pá?" Os homens da luta. O povo quer dinheiro para comprar um carro novo. Era este o título do comunicado. E no comunicado, a Comissão de Trabalhadores expressa a sua total indignação pelo facto de a direção da fábrica ter feito um agradecimento institucional ao apoio do governo, pá. E diz que o que é preciso são mais aumentos, pá. Aliás, o comunicado da Comissão de Trabalhadores é curioso e é revelador, porque metade da página é ocupada com este texto sobre a Autoeuropa e a outra metade, pá, é ocupada por uma outra informação com o título: "Sabias que...?" E então a informação partilhada aí pergunta ao trabalhador da Autoeuropa: "Pá, sabias que a partir de 10 faltas, o prêmio que os trabalhadores recebem e que pode chegar aos €2.000 começa a ter cortes?" Eu retiro daqui duas coisas. A primeira é que, pelos vistos, na Autoeuropa ainda é preciso explicar que as faltas ao trabalho têm consequências, pá. Não se pode faltar assim só porque dá vontade. E a segunda coisa que eu retiro do comunicado é que na Autoeuropa os trabalhadores recebem prêmios. Além do salário, recebem prêmios e esses prêmios podem chegar aos €2.000. E de facto, os trabalhadores da Autoeuropa devem ser muito explorados. Aquilo deve ser um horror. Deve ser horrível. E melhor seria se a Autoeuropa não conseguisse nenhum novo modelo para fabricar. Era maravilhoso. Isso é que era muito bom. Era. Aí é que se podia comprovar definitivamente que o capitalismo é uma grande porcaria. Vamos ao resumo. O bom é a Autoridade Tributária, o mau Miguel Albuquerque e o vilão é a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360 e que também pode ouvir em podcast.