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O Miguel Pinheiro já está conosco para uma nova edição do "O Bom, o Mau e o Vilão". Bom dia, Miguel.

Bom dia.

Também nos pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Miguel, quem é o bom de hoje?

O bom é o diretor executivo do SNS, porque ele falou ontem sobre esta necessidade de concentrar médicos num só hospital para se conseguir ter urgências abertas todos os dias do ano, para não andarmos permanentemente a fechar urgências à vez. E falando sobre isso, Álvaro Almeida disse que o Porto é um exemplo, no princípio de que se tem de partilhar recursos, porque os recursos são escassos. Foi isto que ele disse. E por um lado, tem toda a razão, de facto. O Porto concentra médicos nas urgências e isso funciona. Por outro lado, nós já sabemos disso há muito tempo e por isso a minha dúvida, coitado de mim, é se os responsáveis políticos da saúde sabem que essa é a solução para o sul, nomeadamente para a margem sul do Tejo, mas não só. E se essa solução até já resultou no Porto, e por isso foi aplicada e sabe-se qual é o mapa para chegar lá, então estão à espera de quê? Andamos nisto há anos. Eu só rezo que não estejam à espera de uma tragédia que torne isto mesmo inevitável, porque em Portugal é assim. Sabemos as coisas todas, depois vem uma tragédia e só aí é que se faz.

É verdade, mas vamos, portanto, pequeninas tragédias.

Claro.

Gota a gota.

E quando dizemos tragédias, é tragédias mesmo. Há mesmo situações trágicas. Mas vai andando, que não queremos chatear os médicos, não queremos chatear os autarcas, não queremos chatear o senhor do segundo esquerdo, que é vizinho da prima do periquito, do nosso amigo ali do café do lado.

Já se percebeu com esta tentativa do Barreiro e de Almada.

Sim, claro, os utentes do PCP vieram para a rua ontem. Não sei como é que isso correu, mas deve ter sido bom.

Miguel, o teu mau não quer andar para trás.

Parece que não. André Ventura, o líder do Chega, já tinha dito no debate quinzenal com o primeiro-ministro no Parlamento, anteontem, que achava que o governo não tinha nada que andar para trás na lei dos estrangeiros. Disse que o Chega não anda para trás. Ou seja, de acordo com André Ventura, o Tribunal Constitucional decretou que o diploma tinha inconstitucionalidades. Perante isso, o presidente da República teve de o chumbar, não tem outra solução, é obrigado a isso. Mas mesmo assim, o Chega achou que o que era preciso era avançar como se nada tivesse acontecido. André Ventura é como aquelas pessoas que acreditam que se baterem repetidamente com a cabeça contra o muro, o muro acaba por cair. O importante é bater mesmo a cabeça. A cabeça fica bem, o muro é que vai cair. E eu, a princípio, pensei que tinha sido um entusiasmo do momento, mas parece que não, porque ontem o Chega insistiu nesse ponto e isto leva-me a concluir que André Ventura adota a doutrina Trump sobre o poder executivo. Ele acha que o governo tem uma legitimidade ilimitada e pode fazer tudo o que quiser. Por isso, Deus nos ajude.

Pois, não há mais instituições. Não há controles nem nada. Seguindo em frente.

Mas enfim, o sistema político português, apesar de tudo, é um pouquinho diferente do americano.

Mas por vontade de André Ventura, não havia Tribunal Constitucional nem nada.

Era mais simples. Acabava-se com esses parasitas todos que andam aqui só a chatear.

Claro, é isso.

Miguel, só falta o teu vilão, que é a ministra da Saúde.

Sim, ontem a Inspeção-Geral da Saúde, não, a IGAS, concluiu que aquela desastrosa greve no INEM, que se acumulou com uma greve na função pública e que não teve serviços mínimos, provocou um atraso no atendimento que teve uma influência significativa na morte de um idoso em Mogadouro. É a terceira morte em que esta ligação é dada como comprovada. Nós já percebemos todos que a Ana Paula Martins não se vai demitir por causa disto. A ministra afirmou primeiro, quando estávamos naquela fase de grande indignação que entretanto nos passou, que assumiria a responsabilidade política caso os inquéritos concluíssem isto que estão a concluir, mas depois percebemos rapidamente que a Ana Paula Martins tem uma visão muito peculiar sobre aquilo que quer dizer a expressão responsabilidade política. Segundo a ministra, responsabilidade política não é demitir-se por causa de erros cometidos no seu ministério, é precisamente o contrário, é ficar agarrada ao lugar e jurar que o problema não se repete. E entretanto, morreram pelo menos três pessoas que podiam não ter morrido. Em Portugal, a responsabilidade política é uma anedota.

A política e a técnica também.

Toda a responsabilidade é uma anedota. Mas atenção, só aqui um ponto que é: Carlos Moedas tem sido criticado pela definição que estabeleceu de responsabilidade política no caso do Elevador da Glória. Mas se fôssemos aplicar a definição de Carlos Moedas, a ministra tinha que se demitir, porque realmente houve ações ou omissões do ministério que levaram a isto.

E cá estão as pequenas tragédias que vão acontecendo.

Precisamente. Quer dizer, pequenas grandes tragédias.

Exato.

Vamos ao resumo. O bom desta sexta-feira é o diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, o mau é André Ventura e o vilão de hoje é a ministra da Saúde. São as escolhas do Miguel Pinheiro, num episódio que daqui a minutos também fica disponível em podcast.