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Edição da segunda-feira do "O Bom, o Mau e o Vilão". Bom dia, Miguel.

Bom dia.

Bom dia. Então quem é o teu bom de hoje?

Olha, o bom é o PSD, que saiu do congresso deste fim de semana com a sua cúpula dirigente renovada. Não há uma remodelação no governo, mas há uma remodelação no partido. Luís Montenegro chamou para seus vice-presidentes Carlos Moedas, Pedro Duarte e, mais importante do que isso, Sebastião Bugalho, que vai também ser o novo porta-voz do PSD e por isso tem uma posição de destaque em relação aos outros. O facto de Luís Montenegro não ter nenhum ministro como vice mostra que quer ouvir outras vozes e o facto de escolher os presidentes das Câmaras de Lisboa e do Porto, que têm vida própria, mostra que não se importa de ouvir pessoas que não dependem dele, nem funcionalmente, nem politicamente. Carlos Moedas e Pedro Duarte podem dizer-lhe o que pensam sem terem medo de desagradar ao chefe. Já a nova promoção meteórica de Sebastião Bugalho mostra que Montenegro não tem medo de arriscar e de dar poder a quem acabou de chegar. Esta escolha deve ter desagradado a muitos apparatchiks que dariam o braço direito para ocuparem aquele lugar. Eu nem imagino as conversas nos corredores do Congresso.

A estrela, não é? Como lhe chamou Miguel Albuquerque.

A estrela. Não é fácil tomar uma decisão destas. E no partido, Luís Montenegro mostrou algum arrojo.

Olha, Miguel, e o teu mau? Também andou pelo Congresso deste fim de semana?

Pois, porque o bom é o PSD, mas o mau é o governo. Apesar de tudo, ainda são coisas diferentes. E neste congresso, o governo não soube bem o que dizer. Primeiro, Luís Montenegro disse que está à frente do governo minoritário mais reformista de sempre, nunca houve outro assim. E logo depois, o mesmíssimo Luís Montenegro disse que o mesmíssimo governo está sempre a ser boicotado pela oposição quando quer fazer reformas. E afinal, é uma coisa, é outra... qual é a narrativa que vão escolher? E isto por si já era problemático, mas no discurso final, Luís Montenegro apareceu com uma invenção. Com a invenção da criação de um fundo soberano para investir em empresas estratégicas. Nós ainda sabemos pouco sobre isto, vamos ter que descobrir um bocadinho melhor o que está na cabeça do governo. Mas assim à partida, os fundos soberanos existem em países muito ricos, especialmente em países que vivem do petróleo ou de outros recursos naturais, como por exemplo, a Arábia Saudita, e países que criam esses fundos soberanos para, por um lado, pegarem naquele dinheiro todo, que é muito, e investirem em grandes empresas, como por exemplo a Apple, empresas com alto retorno financeiro a longo prazo, e cria os fundos soberanos para, por outro lado, estimularem uma diversificação da sua própria economia para que ela não fique tão dependente dos recursos naturais cuja utilidade um dia acaba. Ora, nós não temos dinheiro a jorrar do chão para constituir um fundo soberano que possa investir na Apple e por isso, ouvindo Luís Montenegro, parece que esse fundo vai servir para pôr dinheiro em empresas que atuam em Portugal. Foi o que se percebeu, chegando até, benzam-se, à banca. Portanto, além de ter a Caixa Geral de Depósitos, pelos vistos, Portugal, através do Fundo Soberano, admite entrar noutros bancos. E em Portugal, sempre que o Estado meteu a mão na economia, sempre que o Estado se pôs a decidir o que era estratégico ou não, a coisa deu para o torto e por isso eu suspeito que esta economia das Arábias de Luís Montenegro não vai correr nada bem. Não estou a ver maneira disto ser uma boa ideia.

Pois, basta lembrarmos dos casos recentes, não é? Os mais longínquos PIN de do governo José Sócrates, até mais recentemente a Efacec era estratégica também, não é?

Pois, Paulo.

Não há volta a dar.

Não sei. Acordei esta segunda-feira muito deprimido com isto.

E com a mão na carteira, espero eu.

Já lá não estava nada, Paulo. Foi tudo muito rápido.

Foi tudo Efacec.

Isto foi anunciado no domingo e hoje de manhã já não encontrei lá nada.

Foste vítima do final do mês. Olha , Miguel, o teu vilão é o Chega, é isso?

É, o vilão é o Chega, porque na sexta-feira eu pus o Chega no bom, porque tudo indicava que o partido iria ser decisivo pra passagem do pacote laboral, estava anunciado. Isso iria permitir-lhe apresentar-se como o novo partido dos trabalhadores. Se tivesse feito isso, André Ventura poderia dizer que os trabalhadores tinham mais três dias de férias por causa dele. Podia gritar que os avós teriam direito a uma nova licença para assistência aos netos por causa dele. E poderia berrar que os trabalhadores por turnos iriam receber 15% a 20% mais dinheiro por causa dele. Tudo por causa dele. Mas depois, à tarde, André Ventura recuou e mandou o pacote laboral abaixo. A forma correu mal. Nenhum eleitor, nem seguramente um eleitor do Chega, gosta de ver mudanças de última hora como aquela. Não me parece que aquilo corra bem. E o conteúdo também correu mal, porque André Ventura mostrou que é tão ineficaz como os sindicatos e o PS na hora de conseguir mais direitos para os trabalhadores. Aquilo ia permitir-lhe, de alguma forma, passar à frente do PS e não passou. Voltou à estaca zero. Estamos assim.

E parece que isso até surpreendeu a própria bancada do Chega, não é? Ficaram ali a olhar uns para os outros. "É suposto levantarmo-nos quando?"

O pior é que é como aquele jogo do chefe manda, não é? "Espera aí, mas o chefe está a mandar fazer o quê? Que eu não estou a entender." Foi muito divertido.

Vamos ao resumo da edição de hoje. O bom é o PSD, o mau é o governo e o vilão é o Chega. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360, que pode ouvir também em podcast. Miguel, fica por aí. Vem uma síntese de notícias e também a edição de hoje de "O Vencedor É". Fica por aí.

Vou ficar.