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Bom dia, Miguel.

Bom dia.

Bom dia. Então, e quem é o bom desta quinta-feira?

É o Patriarca de Lisboa que escreveu um texto de opinião exemplar sobre imigração aqui no "Observador". Por um lado, D. Rui Valério afirma que somos chamados a olhar os migrantes com compaixão e responsabilidade. Por outro, assinala que a doutrina social da Igreja reconhece que os Estados têm o direito e mesmo o dever de regular os fluxos migratórios em função do bem comum. E depois ainda sublinha este ponto importante. Ele escreve: "A convivência só é possível com base num pacto cultural que respeite os valores fundamentais da sociedade de acolhimento. Não se trata de impor uma uniformidade, mas de preservar um patrimônio civilizacional construído com esforço e sofrimento e que deve ser proposto como base de integração." Eu acho que está aqui tudo. D. Rui Valério podia ter optado por ir a umas jornadas parlamentares fazer um discurso.

Não, acho que é um partido.

Como fazem algumas pessoas da Igreja. Não sei, não me estou agora a lembrar de ninguém.

Não te estás a lembrar de nenhum bispo de Setúbal que possa ter feito isso.

Que possa ter feito isso nos últimos tempos. Em vez de fazer isso, escreveu um texto pensado, estruturado, em que é possível ler e reler pra perceber muito bem o que o Patriarca de Lisboa pensa sobre o assunto. Isto sim, é um bom contributo da Igreja para o debate público.

E muito sensato.

Muito sensato. Eu suspeito que não haja nenhum partido dos extremos à direita ou à esquerda que goste deste texto. E é sempre um bom sinal.

É bom sinal. E Miguel, quem é o teu mau?

É Sampaio da Nóvoa. Ontem o possível candidato, ou candidata candidato, ou protocandidato, não sei o que lhe hei de chamar, mas qualquer coisa. A Belém foi dar uma conferência sobre educação e os jornalistas estiveram lá porque supostamente o anúncio de uma candidatura ou de uma não candidatura está iminente desde pelo menos a semana passada. Estamos todos aqui. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, pego no telemóvel pra ver se tem algum alerta com a decisão de Sampaio da Nóvoa, porque isto está quase, mas nunca está. E então, quando lhe fizeram perguntas sobre a candidatura, vou chamar-lhe assim, a quase candidatura, não sei, ele respondeu desta maneira: "Não fiz nenhuma declaração sobre isso, não alimentei nenhuma expectativa." Ora, se há coisa que Sampaio da Nóvoa fez foi alimentar expectativas sobre isto. Ele já falou sobre os candidatos assumidos, ele já viu várias pessoas no PS, no Livre e no Bloco de Esquerda, pelo menos, a dizerem publicamente que o querem apoiar e por isso saberá seguramente que o mero silêncio já é uma forma de alimentar expectativas. A esquerda que não gosta de António José Seguro está com azar, porque primeiro tiveram a infelicidade de perder o genial Augusto Santos Silva como candidato. Essa sim, era a hipótese pela qual o povo ansiava.

Claro. Não sei se a esquerda alguma vez vai se conseguir refazer disso.

Sim, eu já apanhei pessoas na rua, Paulo, destroçadas. Pessoas destroçadas, vêm falar comigo destroçadas, a não verem um caminho sem Augusto Santos Silva. Eu tento consolá-las, mas não é fácil. Mas enfim, Augusto Santos Silva afastou-se.

António Vitorino também.

António Vitorino também. Também apanhei algumas pessoas destroçadas pelo não avanço de António Vitorino. São pessoas que estão destroçadas há 30 anos, porque ele há 30 anos que não avança. Mas enfim, agora todas as pessoas que querem uma alternativa a António José Seguro estão com este azar, porque agora estão presas ao professor em decisão, que não diz sim nem não.

E ele tinha uma forma ótima de esclarecer. Se não, não. Dizia não.

Ora nem mais. A melhor forma de não alimentar expectativas seria dizer: "Não, não contendes comigo."

Sem dúvida.

Ou algo no português que faça sentido.

Portanto, se ele não faz é porque não alimenta a expectativa e ele próprio estará a ponderar eventualmente se vai ou não satisfazer essa expectativa.

Vamos deixá-lo ponderar por mais algum tempo.

E Miguel, quem é o vilão?

É outra vez o Ministério da Educação. Então vamos lá recapitular isto. O ministério devia ter enviado às escolas as notas dos exames do nono ano na segunda-feira pra elas serem afixadas na terça, mas não mandou na segunda. Também não mandou na terça. E o ministério juntou a falta de transparência à incompetência, porque ao longo de todo o dia de terça-feira manteve a versão delirante de que estava tudo a correr de acordo com o plano. Pareciam aquele ministro da propaganda iraquiano, com Bagdá a arder e ele a dizer que estava tudo bem. Ontem a incompetência continuou Porque as notas começaram a chegar às escolas aos bocadinhos e no Alentejo até tivemos uma anedota, porque na Escola Básica de São Teotónio, em Beja, as notas foram afixadas logo de manhã, mas foram retiradas ao meio-dia por ordem do Júri Nacional de Exames, com a justificação de que tinha havido um problema informático. Isto agora serve para tudo, sempre que alguma coisa corre mal. Já tinha servido na véspera, já tinha sido um problema informático. Mas a verdade é que não tinha havido problema informático nenhum. Não houve nenhum problema informático. O que aconteceu é que a informação foi divulgada no Alentejo antes do que era suposto e depois tentaram remendar. E aliás, o Ministério da Educação ontem num comunicado até veio dizer: "Mas não fomos nós que mandámos tirar as notas, não tivemos nada a ver com isso". Portanto, o ministério disse que apesar de os problemas serem apenas em algumas provas, não entregou nenhuma nota no dia estabelecido porque não queria violar a sacrossanta, e eu vou citar, "igualdade entre alunos no acesso à informação". Isso é que era preciso preservar. Mas a verdade é que passadas 24 horas, estava a fazer tudo de forma faseada, violando assim a sacrossanta igualdade entre alunos no acesso à informação. Foi uma enorme novela. Até tivemos o Júri Nacional de Exames a andar com uma lanterna à procura de um professor que pudesse corrigir umas coisas a troco de €200.

A três ou quatro dias do fim do prazo.

Sim, no final do prazo. "Há por aí alguém que queira ganhar €200 num biscate? Então venham corrigir uma parte aqui dos exames". Mas enfim, tivemos esta novela, o Ministério da Educação anunciou ontem com pompa que vai agora apurar responsabilidades e eu vou esperar sentado aqui nesta cadeira, não saio daqui até ver que responsabilidades são essas. Não saio daqui, Paulo. Paulo, não vou sair daqui.

Pronto, tragam comida, bebida para o Miguel.

Comida, Algália, não vou sair daqui.

Exatamente. Um computadorzinho, que isto pode ficar frio.

Tragam só a comidinha. Desculpem. Onde é que eu estava com a cabeça?

Vamos recapitular então as escolhas do Miguel Pinheiro de hoje. O bom é o Patriarca de Lisboa, o mau o Sampaio da Nova e o vilão é o Ministério da Educação.