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Começa agora uma nova edição do "O Bom, o Mau e o Vilão". Bom dia, Miguel Pinheiro.

Bom dia.

Bom dia. O teu bom é Govinda e Melo, que deu ontem uma entrevista.

Sim, o almirante deu uma entrevista à SIC e parece-me que acertou naquele que vai ser o seu principal argumento na campanha das presidenciais. Govinda e Melo quer apresentar-se aos eleitores como estando fora do sistema, sem ser contra o sistema. Ele quer estar fora do sistema pra não ser confundido com Marques Mendes ou António José Seguro, mas não quer ser contra o sistema pra não ser confundido com André Ventura. Ele quer estar fora do sistema pra atrair eleitores do Chega e ao mesmo tempo não quer ser contra o sistema para atrair eleitores do centro. É um equilíbrio muito difícil, mas ele conseguiu atingi-lo com o argumento dos partidos. O que ele diz é: "Todos os outros candidatos, incluindo André Ventura, vêm de dentro de um determinado partido e representam os interesses desse partido. E eu sou o único que não vem de partido nenhum, não fui presidente de partido nenhum, não sou militante de partido nenhum, não tenho nem quero ter o apoio de partido nenhum e por isso não represento os interesses particulares de qualquer partido. E no momento de polarização, eu sou o único candidato que, uma vez eleito, poderá ser visto pelos portugueses e pelos partidos como sendo independente e equidistante." Também por causa disto, ele apresentou-se como sendo a maior garantia de estabilidade, lembrando até o célebre governo dos cinco minutos da Primeira República e a forma como toda aquela turbulência acabou na ditadura do Estado Novo. A mim parece-me que é um argumento poderoso. Agora, só falta saber se de facto aquilo que os portugueses querem do novo presidente é calma e estabilidade e se acreditam que Govinda e Melo é a melhor pessoa pra isso, porque depois acho que há obviamente uma série de contra-argumentos para estes argumentos, mas acho que o Govinda e Melo globalmente saiu-se bem da entrevista. Ele irritou-se em algumas respostas que deu. Tem que ter atenção a isso, não pode andar a irritar-se quando lhe fazem perguntas inconvenientes, não pode ser. A vida dele vai ser isto. Mas arranjou um bom argumento central pra candidatura.

Sim, resta saber se é argumento suficiente. Ou seja, se há muita gente a valorizar esse aspeto em concreto.

Sim. E podemos sempre argumentar que o risco que corremos é precisamente o contrário, é de um presidente que vem de fora dos partidos querer, tal como fez Ramalho Eanes quando foi presidente, construir o seu próprio partido e destruir o sistema partidário. Enfim, seria uma longuíssima conversa, mas acho que lhe correu bem a entrevista.

Portanto, o bom é Govinda e Melo, e quem é o teu mau?

É André Ventura. Ontem o líder do Chega decidiu abandonar o plenário da Assembleia da República pra ir fazer declarações bem no meio de uma manifestação, era uma manifestação de imigrantes. Obviamente estava à procura do seu momento Marinha Grande. Na célebre campanha presidencial de 1986, o candidato Mário Soares foi agredido numa visita a uma fábrica na Marinha Grande e acredita-se que isso foi decisivo pra ele depois vencer. E ontem André Ventura, pode dar as voltas que ele quiser, mas o que ele procurou foi a confusão e o confronto. Acusou os manifestantes de serem uns insurretos que não respeitam a casa da democracia. Mas isso até tem graça, tendo em conta que o Chega elogiou manifestações de polícias e de bombeiros naquele mesmo local, que acabaram com confrontos, com grades a serem derrubadas ou, no caso dos bombeiros, com tentativas de invasão do Parlamento. Ali não houve grades derrubadas. Aliás, até houve uma imagem interessante numa estação de televisão em que no fim, os manifestantes que restaram andaram com sacos de lixo a limpar aquilo que tinha ficado sujo. Enfim, obviamente André Ventura não queria que falassem com ele, ele queria que gritassem com ele. Foi isso que ele procurou e foi isso que conseguiu.

Conseguiu até certo ponto, sim.

Sim, conseguiu que houvesse gritos.

Mas era uma manifestação, não era uma ameaça.

Claro que há confusão, com certeza que há confusão. Tudo aquilo provoca. As imagens que se veem são de jornalistas com as câmeras e com meias a tremerem, porque está toda a gente a ser um bocadinho empurrada. Agora, claro, não houve nenhum tipo de agressão, nem nada que se parecesse com isso.

Miguel, o teu vilão está cheio de dinheirinho.

Parece que sim. Não é dele. Porque estamos a falar do SNS. Ontem a Ministra da Saúde esteve no Parlamento. Fizeram-lhe perguntas sobre o caso do dermatologista do Hospital de Santa Maria, que ganhou €400 mil em 10 dias com cirurgias adicionais. E uma deputada da Iniciativa Liberal lançou a dúvida e perguntou: "Isto é possível?" E Ana Paula Martins respondeu assim: "É possível um médico trabalhar o suficiente, ou trabalhar tanto, se me permite ser mais popular, que se consiga chegar a esses valores." Agora, se me pergunta: é habitual? Não é habitual. É possível. E eu não sei se a Ministra da Saúde percebeu exatamente aquilo que disse, porque pelos vistos nós temos um sistema, temos um SNS que permite que um médico fazendo cirurgias fora do horário de trabalho, não é contando com o horário de trabalho, é fora do horário de trabalho, já trabalhou aquelas horas todas e depois fora disso, consiga chegar a € 400 mil em apenas 10 dias. Ou os valores atribuídos por cada cirurgia são insultuosos para os contribuintes que pagam os impostos que sustentam o SNS, ou o médico naqueles 10 dias nem sequer dormiu e então o sistema devia ter alertado que ele já não estava em condições de fazer nada. Vamos esquecer isto. Vamos voltar atrás. Mesmo que contássemos com cirurgias dentro do horário de trabalho, nós estamos a falar de € 400 mil em 10 dias. Se fosse 30 dias, Paulo, dava quanto? 30 dias, € 400 mil. Cerca de 12 milhões? Não, 1,2 milhões. Paulo. 1,2? Paulo. 10 dias é vezes três. Sim, não é por dia. Sim. Paulo, eu estou a falar do SNS, tu queres é dar dinheiro. Isto é um "Mãos Largas", atenção, é dar dinheiro a toda a gente.

12 milhões.

Toma lá 12 milhões. Toma lá 12. Não, é só 1,2. Calma. 1,2. Se é possível ganhar € 400 mil em 10 dias, se é possível ganhar 1,2 milhões num mês, então desculpem lá, mas o SNS é que está doente.

Vamos ao resumo. O bom desta quinta-feira é Gouveia e Melo, o mau é André Ventura e o vilão de hoje é o Serviço Nacional de Saúde, foram as escolhas do Miguel Pinheiro. Nas manhãs de 360 e sempre em podcast.