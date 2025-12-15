Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão, a primeira desta semana. Bom dia, Miguel Pinheiro.

Bom dia.

Miguel, o teu bom é Luís Montenegro.

É, o Primeiro-Ministro esteve no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses e foi muito claro. Disse aos autarcas na cara que, pelo menos nesta legislatura, não vai haver regionalização. Segundo ele, este tempo é inadequado e inoportuno para a regionalização, porque antes disso diz que é preciso aprofundar a descentralização em curso. E é raro termos um responsável político a ser tão direto sobre este assunto. Normalmente, os políticos juram que adoram a regionalização, prometem que vão voltar a fazer um referendo sobre a regionalização, garantem que logo que possam, avançam com a regionalização. Luís Montenegro não fez nada disso, e ainda bem, porque digo eu, a regionalização ia ser uma desgraça e por isso mais vale evitar equívocos e evitar perdermos anos infinitos com uma coisa que não vai correr bem.

Sendo assim, o melhor é aproveitar a oportunidade e retirá-la da Constituição, não é?

Paulo, eu diria que sim, mas fazes isso e o Jorge Pinto vai dissolver o Parlamento, por isso não sei. Também podemos ter esta alternativa, tal como muitas outras coisas que estão na Constituição, é deixar estar e ninguém liga.

Está certo. Miguel, quem é o teu mau?

Olha, é o ex-presidente da República da Guiné-Bissau, cujo caminho infelizmente se tem cruzado demasiadas vezes com Portugal. Em agosto, a Guiné-Bissau decidiu expulsar os jornalistas da RTP, da RDP e da Lusa. Depois, em novembro, o presidente Sissoco Embaló deu uma entrevista onde acusou o governo português e os jornalistas portugueses de o perseguirem por ser muçulmano. Eu vou citá-lo, ele disse isto: "Assim que há um presidente que se chama Mamadu, Omar ou Ibrahim, eles tornam-se muito hostis." Portanto, Portugal torna-se muito hostil. E depois, também em novembro, ele se calhar já estava a antecipar isto, porque houve eleições, as eleições parece que não correram bem e antes que fossem divulgados os resultados, que tudo indica o iriam afastar do poder, houve um suposto golpe de Estado. Surpresa, houve um golpe de Estado! E a oposição afirma que o golpe foi uma encenação engendrada e executada pelo próprio Sissoco Embaló para evitar a transição de poder. Eu não sei, não faço ideia, não percebo nada da política interna da Guiné-Bissau. Estou só a dizer o que dizem os opositores. Enfim, o que aconteceu ontem foi que a Polícia Judiciária entrou num jato privado em Figo Maduro e descobriu que aquele que será, aparentemente, o braço direito ou um dos braços direitos de Sissoco Embaló, estaria a entrar no nosso país com uma mala com € 5 milhões em dinheiro vivo. Parece que no voo vinha também a mulher do ex-presidente da Guiné-Bissau. A PJ, segundo os jornais, suspeita que o objetivo seria colocar o dinheiro em Portugal antes de Sissoco Embaló vir para Lisboa pedir asilo político. O detido vai agora ser ouvido num primeiro interrogatório judicial, vão aplicar medidas de coação. Enfim, não sei, não percebo nada disto. O meu único ponto é: ainda bem que a Justiça está a funcionar.

Isto são só pessoas que não confiam no sistema financeiro e nos bancos.

Pois é, temos muito disso por cá também. Se calhar foi por isso que alguém pensou que podia ser boa ideia Sissoco Embaló vir para cá ou alguém vir para cá com uma mala de dinheiro, porque cá é uma velha tradição.

Exato. Miguel, o teu vilão não para de falar sobre a maçonaria.

É verdade, o vilão é Gouveia e Melo, parece que anda em busca dos maçons perdidos. Como se lembram, logo que se começou a falar sobre a hipótese de uma candidatura do almirante, houve um grupo de maçons que se juntou para o apoiar. E Gouveia e Melo teve de vir dizer que eles não o representavam e ficou muito incomodado na altura. Depois, na entrevista que deu aqui no Observador há uns tempos, irritou-se muito quando houve uma pergunta sobre isso e até perguntou de volta: "Tem a certeza de que não há nenhum maçom aqui?" E a pergunta ficou no ar.

Até hoje.

Até hoje estamos para saber a resposta. Bem, e agora Gouveia e Melo voltou ao tema na Rádio Renascença, decidiu apontar o dedo, eu vou citá-lo: "Vou lhe dizer que há muitos maçons no governo." Portanto, não é só no estúdio da Rádio Observador. Há muitos maçons no governo. E continuou: "E há maçons candidatos às presidenciais." E eu ouvi isto e pensei: "Espera aí, deixa-me pegar na caneta porque vêm aí nomes." E então preparei-me para tomar nota, mas não, o almirante depois continuou assim: "Não quero dizer a quem me estou a referir, porque as pessoas é que têm de se assumir. Eu não sou um denunciante, sabe?" E depois ainda virou para o jornalista e disse-lhe: "Os senhores não fazem o vosso trabalho. Façam o vosso trabalho." Bem, obviamente, depois disto, quando voltou a aparecer em público, fizeram-lhe mais perguntas sobre o assunto e Gouveia e Melo voltou a recuar. Disse isto: "Sobre esse assunto vou me calar. Sabe por quê?" Porque tentaram ligar-me a esse assunto desde o início da campanha. É pequena politiquice e não vou colaborar nela. Portanto, Gouveia e Melo não quer saber da Maçonaria, mas não se cala sobre a Maçonaria. Não quer que digam que ele é maçom, mas insinua que os outros são maçons. Não diz onde é que há mais gente da Maçonaria, mas quer que outros digam onde há mais gente da Maçonaria. Enfim, é uma grande embrulhada. De qualquer maneira, eu gostava de saber quem são os candidatos a presidente, ou as candidatas, que são da Maçonaria.

E o clube de futebol também de cada um.

Eu, de facto, da Maçonaria gostava de saber. Eu acho que deve ser.

Deve ser público.

Sim, acho que sim. Acho que se deve saber. Uma organização secreta ou discreta, ou lá o que aquilo é, não é uma coisa que faça muito sentido e, por isso, se o Gouveia e Melo quiser dar uma dica, qual é a primeira letra do primeiro nome? Só para nós podermos saber para onde é que vamos.

Vamos dizendo nomes de candidatos e ele vai piscando os olhos. O olho esquerdo quando for afirmativo.

Fica aqui o convite para Gouveia e Melo. A hora a que quiser, no dia em que quiser, vem aqui ao estúdio, o Paulo começa a ler os nomes e nós pomos uma câmera só a focar os olhos.

Bem, vamos ao resumo: o bom é Luís Montenegro, o mau é o antigo presidente da República da Guiné-Bissau, Sissoco Embaló, e o vilão é Henrique Gouveia e Melo. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360. Amanhã há uma nova edição para ouvir.