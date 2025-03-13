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Este é o som do bom, mau e o vilão da Rádio Observador, sempre com o Miguel Pinheiro. Fala, Miguel. Bom dia.

Bom dia.

Bom dia. Quem é o teu bom de hoje?

É Gouveia e Melo. Ontem o almirante tomou uma decisão sensata que aproveita as boas notícias que tem recebido nos últimos dias. Ele decidiu que só avança com a candidatura à Presidência da República depois das legislativas antecipadas e depois de um novo governo tomar posse. Faz sentido. Por um lado, toda esta confusão com os partidos políticos faz com que Gouveia e Melo ganhe votos mesmo sem se mexer e, por outro lado, vindo de fora do sistema, ele não quer ser confundido com estas polémicas e surgirá apenas mais tarde, quando os partidos estiverem exaustos depois de uma longa luta na lama. Além disso, ele acaba de ter a sorte de perder um dos seus maiores adversários. Também ontem André Ventura confirmou que vai estar 100% concentrado nas legislativas, o que quer dizer que vai desistir da corrida a Belém. Uma sondagem da TVI e CNN revelada ontem mostra que Gouveia e Melo está à frente em todos os cenários, o que já se esperava, mas mostra outra coisa. Mostra que mesmo antes da decisão do líder do Chega, um terço dos eleitores do partido já votariam no almirante. Sem André Ventura, esse número só vai subir. E quer queiram, quer não queiram, e se calhar não querem, mas a verdade é que todos os partidos estão neste momento a trabalhar para a candidatura de Gouveia e Melo. Ele de facto não tem que trabalhar, não tem que fazer nada, só tem que ver os outros a trabalharem para ele.

É verdade, e estão a ser todos muito eficazes, não é?

Muito. Estão a fazer tudo direitinho. Olha, é como se costuma dizer: se fosse combinado, não daria tão certo.

Miguel, o teu mau é Luís Montenegro.

O meu plano, Maria João, para hoje era não falar sobre a polémica que envolve o primeiro-ministro. Eu ia fazer a referência com Gouveia e Melo, mas eu depois não ia querer falar mais sobre isto, para dar um bocadinho de descanso às pessoas que passam pelo suplício de nos ouvirem, de vos ouvirem.

Tu estás fora disso, contigo é sempre bom.

Paulo, se és tu que o dizes, não me fica bem agora concordar.

Obviamente.

Este era o meu plano, mas não dá. É como diz a música: não dá. E não dá porque ontem à noite Luís Montenegro fez um discurso na abertura do Conselho Nacional do PSD que deve ter deixado os eleitores perplexos, porque em vez de falar de forma franca e direta sobre tudo o que se tem passado, Luís Montenegro decidiu fazer de conta. Fez de conta que está tudo bem. Fez de conta que os eleitores não viram aquilo que viram e não sabem aquilo que sabem. E então o primeiro-ministro disse isto, eu juro que ele disse mesmo isto. Há pessoas que nos podem estar a ouvir e que ontem ou estavam na vida delas, e muito bem, ou estavam a descansar, mas eu juro que ele disse isto. Ele disse que a principal razão para o país ir agora a eleições é, abrir aspas, o sucesso do atual governo e a popularidade do primeiro-ministro, fechar aspas. Portanto, a oposição, vendo que o governo está a ser um sucesso e que o primeiro-ministro é a pessoa mais popular do país, o que eles fizeram? Decidiram ir a eleições, não é? Como são burros. O governo está ótimo, o primeiro-ministro está ótimo e as pessoas decidiram ir a eleições. Luís Montenegro, pelos vistos, acha que pode dobrar a realidade aos seus desejos e a mim só me resta desejar-lhe boa sorte com isso.

Não começa bem assim.

Paulo, o objetivo vai ser assim, a sério?

Não sei.

Vai ser mesmo dizer isto?

Não sei se ele estava a falar de outro país, eventualmente.

Vamos ver. Eu, mais uma vez, peço desculpa. Eu não queria falar sobre isto, mas tem de ser.

Obrigam-nos.

Obrigam.

O teu vilão não tem pressa.

Nada, nenhuma pressa. O que se passa é que o governo, apesar da moção de confiança ter sido aprovada, ainda mexe um bocadinho, infelizmente, porque o Ministério da Saúde ontem formalizou a criação de uma comissão técnica independente, formada por nove especialistas para avaliar o funcionamento do INEM. O objetivo é analisar a atividade reguladora do INEM, analisar as competências do INEM também na formação e perceber como é que isso se articula com aquilo que é mais importante no INEM, que é a coordenação da emergência médica. E no final, esta comissão vai apresentar uma proposta para a refundação do INEM, que é aquilo que a ministra prometeu. E eu sei que estas coisas não se fazem de um dia para o outro, mas também, sinceramente, vamos lá ver, não exageremos. E então o governo, o Ministério da Saúde, deu a esta comissão nove meses para apresentar as conclusões. Nove meses. Eu esperaria que este trabalho fosse feito por pessoas que conhecem profundamente os problemas que estão em causa, por pessoas que tenham passado toda uma vida profissional a pensar sobre estes temas, por pessoas que sabem de cor a forma como a emergência médica funciona em Portugal e lá fora, ou seja, por pessoas que não precisem de nove longos meses. Quer dizer, dá para ter uma criança. Numa ambulância. Dá para ter uma criança numa ambulância. Nove meses para perceber como é que tudo isto devia ser feito. Sinceramente, acho que nós em Portugal realmente gostamos das coisas devagar, devagarinho. E portanto, já que o INEM está a functioning tão bem.

Mas quando se lançam esses grupos de trabalho, acha-se sempre que se vai fundar uma nova área do conhecimento da humanidade. Agora vão fundar as ciências médicas e clínicas.

Nove meses dá para inventar a roda, dá para descobrir o fogo, dá para tudo isso.

E o churrasco logo a seguir.

Ai, Santa Maria.

Vamos ao resumo. O bom desta quinta-feira é Gouveia e Melo, o mau é Luís Montenegro e o vilão de hoje é o Ministério da Saúde. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro numa edição que daqui a pouco também fica disponível em podcast.