Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Essa agora é uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. O teu bom é o Livre.

É o Livre, porque este fim de semana o líder do partido mostrou que começa a ter noção da ineficácia do discurso político das esquerdas. Rui Tavares disse isto: "Estar a chamar as pessoas para apenas virem resistir ao fascismo significa que muitas delas desligam." Desde o começo da democracia, as esquerdas entretiveram-se a ver fascismo em todo lado. Sá Carneiro era fascista, Freitas do Amaral era fascista, Cavaco Silva era fascista, Paulo Portas era fascista, Pedro Passos Coelho era fascista. Todas as pessoas que não estavam à esquerda eram, mais tarde ou mais cedo, fascistas. Essa tática política já não resultava nos anos 70 e ainda menos resulta agora. De tanto ouvirem a mesma coisa uma e outra vez, as pessoas, de facto, desligam, como diz Rui Tavares. Não pode haver tanto fascista, é impossível. Pode ser que agora alguma coisa mude. Rui Tavares reconheceu o problema. Enfim, eu não acredito nisso, mas pode ser que mude. Vamos ver.

Sim, tudo começa por reconhecer o problema, não é?

É verdade. É um primeiro passo, Paulo, mas eu não estaria muito confiante.

O bom é o Livre, mas o teu mau também é o Livre.

Ó Maria João, eu acabei de dizer que não estava confiante.

Maria João não estava com atenção.

Eu acabei de dizer que não acreditava que as coisas pudessem mudar. Ora, o que se passou? A deputada Filipa Pinto, do Livre, defendeu também este fim de semana que tal como acontece no Parlamento Europeu, quando houver uma quebra grave da urbanidade e da educação entre os deputados na nossa Assembleia da República, deve haver alguma penalização, como, por exemplo, uma perda de salário. E depois, a deputada do Livre disse isto, eu vou citar: "Meras palavras como tenham cuidado, senhores deputados, a linguagem aqui tem de ser urbana, temos de nos respeitar. Meras palavras não vão ser suficientes com esta maioria de 70% da direita e extrema-direita." Ora, cá estamos outra vez, Rui Tavares. Então, pra deputada do Livre, o Chega é fascista, o CDS é fascista, a Iniciativa Liberal é fascista, o PSD é fascista, 70% dos deputados são fascistas que andam a insultar todas as outras pessoas, que andam a não respeitar a urbanidade e que devem ter perdas de salário. E se Rui Tavares nem os seus próprios deputados consegue convencer, realmente quanto mais o resto da esquerda. Por isso vamos andar com o fascismo durante mais uns aninhos.

Pois, o ideal para os lobos é serem sempre confundidos com cordeiros, tudo no mesmo saco.

É tudo igual.

Tudo igual.

Tudo fascista. És um fascista, Paulo. Não sei se já tinha dito isto.

Não, mas é sempre bom começar uma segunda-feira assim.

Estava a parecer. Eu estava aqui a ouvir-te e estava a pensar: "Espera aí, isto parece um fascista a falar." E não é que era mesmo? Era o Paulo Ferreira.

E sentes-te melhor, não sentes agora?

Eu então não sinto, Paulo. Sinto-me puro.

Quem é o teu vilão, Miguel?

É o governo, que ontem decidiu avançar com o reconhecimento do Estado da Palestina. Em primeiro lugar, quer o governo admita isso ou não, quer o governo queira isso ou não, esta ação é uma consequência direta dos atentados terroristas do Hamas a 7 de outubro de 2023, e passa a mensagem de que o terrorismo compensa. Em segundo lugar, ao fazer isto, o governo entra em contradição consigo mesmo, porque ontem o Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou o seguinte, vou citá-lo: "A declaração de reconhecimento da Palestina dá-se por se terem verificado as condições postas pelo 24° e 25° Governos Constitucionais. Por um lado, a condição de que Portugal só avançaria em conjunto com o grupo de Estados ocidentais que ao longo do tempo partilharam posições nesta matéria, por outro, só avançaria se houvesse um efeito útil, palpável e consequente da declaração em causa." O problema é que Paulo Rangel omite que estas não foram as únicas condições impostas por este governo. Ainda em julho, estamos em setembro, o Executivo emitiu um comunicado com várias outras condições. Por exemplo, vou citar: "Libertação incondicional e imediata dos reféns de Gaza e dos prisioneiros." Ora, o Hamas ainda tem 48 reféns. Mesmo assim, Portugal avançou. Outro exemplo, vou citar: "Retoma da administração e controle total da Faixa de Gaza com saída do Hamas." Ora, o Hamas não saiu de lado nenhum, continua a mandar em Gaza. Mesmo assim, Portugal avançou. Só mais uma. Vou citar: "Estado palestiniano desmilitarizado cuja segurança externa seja garantida por forças internacionais." Ora, não existe nenhuma perspectiva de desmilitarização. Mesmo assim, Portugal avançou. Para o governo, nesta matéria, a palavra dada não foi a palavra honrada.

Vamos ao resumo: o bom de hoje é o Livre, o mau é também o Livre e o vilão de hoje é o governo. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360, que também pode ouvir em podcast.