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Começa agora uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão, sempre com Miguel Pinheiro. Olá, Miguel, bom dia.

Bom dia.

Miguel, o teu bom é Marcelo Rebelo de Sousa, o professor Marcelo Rebelo de Sousa?

Sim, senhora. Ontem, o ex-presidente da República teve a sua primeira atividade pública na sua nova vida. Ele já tinha aparecido, mas esta é a sua nova vida, em que vai ser um misto de professor e de orador motivacional. De manhã, Marcelo esteve numa escola secundária em Águeda e falou aos alunos sobre educação, futuro e vocação. Segundo parece, centenas de alunos receberam-no com aplausos e gritos. Eles berravam: "Marcelo, Marcelo!" Eu também vi algumas imagens na televisão em que Marcelo fazia aqueles seus cumprimentos particulares. Aquela coisa um pouco estranha, aquela mania de cumprimentar alguém como se estivesse a tentar atirar ao chão. Mas correu muito bem, os alunos saíram dali transformados, vão sair dali cheios de vontade de ir estudar mais, de se agarrarem aos livros e de deixarem o TikTok. Depois da parte da tarde, o ex-presidente foi a outra escola de Águeda e, segundo parece, vai a mais quatro escolas até o final de maio. E a mim parece-me que isto era o melhor que podia ter acontecido ao país. Nós perdemos um mau presidente, mas ganhámos um ótimo professor. E só é pena que tenha sido preciso esperar 10 anos pra isso. Se calhar, poderíamos ter saltado diretamente pra isto. Marcelo deixava os comentários na televisão, ia direto pra isto, escusávamos ter tido este período em blanc. Não sei. Não vale a pena estar a reescrever a história, mas enfim, o eixo do mundo finalmente está de novo no seu sítio. É verdade. Temos influencer aqui, claramente. Sim. Como é que ele se chama? Gustavo Santos? Cuidado. Exato. Penso que chegou a concorrência. Muito, vamos a isso.

Miguel, deixa-me adivinhar quem é o teu mau.

Pois, tendo em conta esta semana, se calhar, temos aqui outra vez uma certa e determinada pessoa. A novela Ana Abrunhosa continua. Depois de ter conseguido fazer com que o PS, que é o seu próprio partido, se distanciasse dela, a presidente da Câmara de Coimbra teve de ouvir ontem o Livre reprovar a forma como se comportou com os jornalistas da Agência Lusa. O partido escreveu que o exercício de cargos públicos exige contenção, sentido institucional e respeito pelo papel da comunicação social. E a opinião do Livre, as pessoas estão aqui a ouvir-me e estão a pensar: "Mas por que a Ana Abrunhosa quer saber do Livre pra alguma coisa? Se eu não quero saber, por que a Ana Abrunhosa há de querer saber?" Estou a imaginar os nossos ouvintes. Mas atenção, a opinião do Livre tem alguma importância, porque o partido faz parte da coligação que elegeu a Ana Abrunhosa. De qualquer forma, já se passaram estes dias todos. A presidente da Câmara de Coimbra penso que continua em silêncio sobre este assunto e, portanto, nós só podemos concluir que a Ana Abrunhosa acha que está coberta de razão. Vamos ver. Entretanto, este assunto há de desaparecer. Eu também já estou com pouca paciência para isso, mas achei que as pessoas estavam desejosas de saber o que o Livre pensava e então estou aqui a cumprir o meu dever patriótico. Pois, neste momento, mais desejosos de saber o que a própria Ana Abrunhosa pensa depois disto tudo, se lhe, como se costuma dizer, caiu o ficha ou não. Pois, certo. Se tem boa conta das críticas ou não. Isso é importante. Vamos chegar à espera. Até porque a Ana Abrunhosa tem, como tu dizias, o coração ao pé da boca e se é tão transparente, então acho que também nos pode explicar o que tira de tudo isto.

Miguel, o teu vilão falou sobre a Hungria.

Pois, o PCP decidiu emitir uma nota sobre as eleições na Hungria. Já passaram alguns dias, mas os comunistas tiveram a estudar, meditar. Não se querem precipitar nestas coisas. Mas mais uma vez, o PCP mostrou que gosta de olhar pra realidade internacional de forma propositadamente obtusa. Eu acho que isso só pode ser de propósito, é evidente, não há outra maneira. Até porque o partido tem tantos intelectuais. O setor dos intelectuais, está ali tanta gente, por amor de Deus. Mas então, em primeiro lugar, há uma contradição na reação dos comunistas ou uma falsidade intelectual, porque o PCP diz sobre a vitória de Péter Magyari, eu vou citar, que ela representará, apesar das diferenças, o prosseguimento e aprofundamento de aspectos essenciais da política do Fidesz ao serviço do grande capital, incluindo aqueles que estão alinhados com as políticas neoliberais e militaristas da União Europeia. Ora, neoliberais e militaristas da União Europeia. Portanto, há aqui três pontos. Viktor Orbán, que não podia ver a União Europeia à frente, afinal está alinhado com a União Europeia e está alinhado em políticas neoliberais e militaristas. Ora, se há coisa que o partido de Viktor Orbán nunca foi, foi neoliberal. Aliás, batizou O seu regime como sendo uma democracia iliberal, politicamente e economicamente. Já agora, porque Viktor Orbán pôs o Estado a mandar na economia e a tomar decisões sobre onde é que os empresários iam investir. Tomou decisões sobre, por exemplo, fábricas de carros elétricos. Tudo aquilo é uma desgraça. Aliás, a miséria da economia húngara deriva precisamente do dirigismo estatista de Viktor Orbán na economia. Portanto, não sei onde é que o PCP vai buscar os neoliberais. Além disso, se há outra coisa que o partido de Viktor Orbán nunca foi é alinhado com as políticas militaristas da União Europeia. Ele sempre chumbou qualquer medida que visasse reforçar militarmente a União Europeia, porque, como se sabe, a Rússia de Putin queria uma Europa fraca e Viktor Orbán fazia aquilo que Putin mandava. E por isso, não sei de onde é que o PCP tirou isto. Depois, além destes pontos, a nota do PCP tem uma pura desonestidade intelectual. A nota do PCP é relativamente curta, mas a dada altura os comunistas escrevem isto: "O partido de Viktor Orbán, que integra desde 2024 um dos grupos parlamentares de extrema-direita e que chegou a partilhar com o PSD e o CDS o grupo do Partido Popular Europeu", escreve o PCP. Ora, como toda a gente sabe, o partido de Orbán deixou o PPE, o Partido Popular Europeu, precisamente porque partidos como o PSD e o CDS se estavam a preparar para o expulsar. Sim, ele esteve no PPE, o partido de Orbán era do PPE, e quando começou a deriva iliberal de Viktor Orbán, PSD, PS e outros partidos dessa família europeia queriam pô-lo na rua. E ele só não foi posto na rua porque saiu antes. Mas enfim, o PCP faz de conta que não sabe disso. O importante, como sempre, é dizer que tirando o PCP, no mundo só há fascistas. E, portanto, o que o PCP quis dizer era que PSD e CDS são apoiantes encapotados de Viktor Orbán. É o PCP. Meus amigos, minhas amigas, meus meninos, minhas meninas, ficam apresentados. Nada de novo, portanto, não é? Nada. É seguir em frente, vamos avançar. Isto já está a fazer uma fila grande.

Miguel, regressas depois do meio-dia com o Realpolitik do Sérgio Sousa Pinto. Do que vão falar esta semana?

Olha, é inevitável, temos de falar aqui sobre esta grande luta entre a administração Trump e o Papa. Este embate com o Vaticano que se prolonga há vários dias. Vamos também falar um bocadinho sobre esta grande discussão que surgiu agora sobre a violência política pós-revolução. E tivemos este debate entre André Ventura e Pacheco Pereira. E vamos ainda dar um toquecinho sobre as negociações à volta do código laboral.

Realpolitik para ouvir, como sempre, depois do jornal do meio-dia. Quanto ao bom, mau e vilão desta quarta-feira: o bom é Marcelo Rebelo de Sousa, o mau, Ana Abrunhosa, e o vilão de hoje é o PCP. São as escolhas do Miguel Pinheiro, num episódio que daqui a minutos fica disponível em podcast.