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Começa agora uma nova edição do "O Bom, o Mau e o Vilão", sempre com o Miguel Pinheiros. Fala Miguel, bom dia.

Bom dia.

Bom dia. Miguel, o teu bom teve duas sondagens.

Teve duas sondagens ontem que ajudaram Marques Mendes. Estamos muito perto do fim da campanha e os estudos de opinião finalmente trouxeram-lhe aquilo que podem ser, eventualmente, boas notícias. Na tracking poll da TVI e da CNN, as coisas continuam mais ou menos na mesma pra Marques Mendes, mas saíram as tais duas outras sondagens em que o vento aparentemente muda. Na sondagem da Aximage, Mendes continua fora da segunda volta, mas está rigorosamente empatado com Cotrim Figueiredo. Ambos têm 14,9% das intenções de voto, o que mostra que Mendes pode ainda virar o jogo com o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Já na sondagem da Intercampus, Mendes salta pro segundo lugar, fica atrás de André Ventura, com 15,2%, mas em segundo lugar, portanto, em posição de ir à segunda volta. E estes números deixam Marques Mendes com a esperança de poder abalar a ideia, que se vinha a consolidar, de que já estava fora de jogo. Podem permitir-lhe tirar votos agora nestes dias finais a Cotrim Figueiredo, até porque a sondagem que o coloca em segundo lugar foi feita depois daquela segunda-feira horrível do Liberal, e também porque os estudos de opinião mostram que os eleitores que mais admitem mudar o sentido de voto são aqueles que estão precisamente entre ele e Cotrim. De qualquer forma, nada disto é definitivo. Como se costuma dizer, isto pode ser a luz ao fundo do túnel, uma luzinha ao fundo do túnel, ou pode ser apenas a luz de um comboio a vir na direção de Marques Mendes. Não sabemos. Vamos ver isso no domingo. É isso. Faltam poucos dias, já. É, está quase, as pessoas não têm que se enervar. É isso. Nunca me enervo. Daqui a nada partimos pra próxima.

Exato. Então e quem é o teu mau?

O mau é algum PS que continua a resistir a António José Seguro sem conseguir explicar ao país por que ele é assim tão horrível. Por quê? Ontem, Mariana Vieira da Silva, que é uma fiel de António Costa, participou, como sempre faz, num programa da Rádio Renascença, da concorrência, que se chama "Casa Comum". E eu primeiro li um artigo sobre o que ela disse, mas fiquei tão baralhado que, eu peço desculpa, achei que o texto só podia estar mal escrito. Achei isso. E, portanto, peço desculpa ao autor do texto, mas eu baralhei-me aqui com isto. Então fui ouvir com estes ouvidos que Deus me deu. E continuei 100% muito bem, porque a pergunta pra Mariana Vieira da Silva, basicamente, é: apoia Seguro? E a resposta é a seguinte, vou citá-la: "Eu podia ter decidido, porque considerei o que considerei no início deste processo, apoiar outro candidato se entendesse que estava em melhores condições, mas decidi não o fazer." Ou seja, quando lhe perguntam se apoia Seguro, Mariana Vieira da Silva responde que não apoia nenhum outro candidato. É assim mais ou menos, Maria João, como se eu te perguntasse: "Queres um pão com manteiga?" E tu respondias-me assim: "Não me apetece nenhum outro alimento."

Mas também não te dizia qual.

Não me dizias: "Eu quero pão com manteiga." Só dizias: "Não me apetece outro alimento." Eu, sinceramente, imagino que eu e o senhor do café ficávamos assim, a tentar perceber: "Espera aí, então afinal..."

O que ela quer dizer com isto?

Afinal quer isto ou não quer? E de fato, ouvindo este PS, uma pessoa fica com a ideia de que António José Seguro deve ter peste negra. Só pode. Eles sabem alguma coisa que nós não sabemos, porque repara, estamos a falar de Mariana Vieira da Silva, que esteve nos governos de António Costa. Mariana Vieira da Silva sentou-se em Conselho de Ministros com políticos que Deus me ajude. E, no entanto, mesmo tendo se sentado na mesa de Conselho de Ministros com algumas daquelas pessoas, acha que António José Seguro, nem pode dizer o nome dele. Não é recomendável. Eu não entendo e eles não conseguem explicar, Mariana Vieira da Silva não consegue explicar por que isto é assim tão horrível. Por isso é que eu acho que só pode ser peste negra, é a única coisa que se pega quando uma pessoa se aproxima, só pode ser. É a velha questão, os adversários estão fora do partido, mas os inimigos estão dentro do partido. Ora muito bem, uma citação churchilliana às 8:29 da manhã. É isso mesmo. Se bem que, Paulo, entre Mariana Vieira da Silva e Churchill, eu diria que Achas que há muita diferença? Tens razão, de fato, está a tocar lá. Eu acho que o Churchill também não alinharia com o Seguro, seguramente. Não, aquele Churchill seguramente também. Ele topa-vos à légua.

Bem, o mau é algum PS. Miguel, o teu vilão é Gouveia e Melo.

Pois, por falar em ficar baralhado. Realmente o problema só pode ser meu. Numa entrevista ao programa "Proworal", da Antena 3, fizeram ao Gouveia e Melo uma pergunta habitual: se admite criar um partido político. A pergunta foi habitual, a resposta é que mudou um bocadinho Gouveia e Melo disse isto: "Depois desta experiência política, tenho de decidir. Não ponho de parte, já aprendi a não pôr nada de parte, não ponho de parte qualquer projeto político de futuro, se isso estiver dentro da minha capacidade." E depois acrescentou: "Não é necessariamente criar um partido, pode ser um movimento cívico." O almirante estava a pôr esta hipótese apenas se perdesse as presidenciais, ele continua a dizer que se vencer não cria nada, nem partidos, nem movimentos, nem nada. Mas sinceramente, parece-me que isso não tranquiliza ninguém, porque toda a gente se lembra que inicialmente Gouveia e Melo também jurava que nunca entraria na política. "Dei-me uma corda se me candidatar." A frase era qualquer coisa assim. E no entanto, aqui estamos, aqui está o almirante. As circunstâncias mudaram, disse-nos ele a dada altura e portanto, entrou na política. Eu não estou nada convencido de que, mesmo sendo eleito, Gouveia e Melo não forme um partido dele. Aliás, já tivemos essas tentações antes com Ramalho Eanes, que foi péssimo para o país, e as respostas de Gouveia e Melo não me tranquilizam. Peço imensa desculpa, senhor almirante, mas não me está a tranquilizar nada. Ele pode sempre dizer também: "Nem Cristo deixou a terra." Foi outro grande sucesso da política portuguesa, sem dúvida.

Vamos ao resumo. O bom desta quinta-feira é Luís Marques Mendes, o mau é algum PS e o vilão de hoje é Henrique Gouveia e Melo. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360 e sempre em podcast.