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Começa agora uma nova edição do "O Bom, o Mau e o Vilão". Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. Quem é o teu bom de hoje?

É a Inspeção-Geral da Administração Interna. Segundo o Público, a IGAI abriu um inquérito para apurar factos relativos à atuação de vários agentes da PSP, na sequência da morte de Odair Moniz que, como sabemos, foi morto durante uma ação policial. E entre os factos a apurar, está a denúncia feita pela família de Odair Moniz, e que foi muito falada na altura, de que a porta de sua casa teria sido arrombada por três agentes da PSP na noite a seguir à morte. A Inspeção-Geral da Administração Interna existe precisamente para escrutinar a atuação da polícia, e a população tem de ter confiança na capacidade do Estado punir atitudes policiais que sejam ilegais. Da mesma forma que a IGAI ilibou a PSP, por exemplo, no caso da ação na Rua do Bem Formoso, tem de ser capaz de condenar quando for caso disso, e tem sido capaz de condenar quando foi caso disso, e é um bom sinal para toda a gente que estas investigações se façam. Claro, e também é um daqueles traços que separa uma boa democracia de regimes menos respeitáveis, não é?

Ora, nem mais. Miguel, o teu mau é a Ministra da Saúde. Foi alguma coisa que ela disse?

Não sei de onde é que te vem essa ideia.

Onde é que correu?

Ocorreu-te muito bem, porque ontem a Ana Paula Martins visitou um hospital e, claro, que remédio, foi obrigada a falar do caso da grávida que há uns dias teve um bebê numa ambulância. E a ministra explicou-nos primeiro que sempre nasceram bebês em ambulâncias e vão continuar a nascer em alguns momentos. E sim, claro, na história da humanidade e na história da medicina, sempre aconteceram coisas que não deviam acontecer e que vão continuar a acontecer em alguns momentos. Sempre houve doentes a morrer por negligência médica e vão continuar a morrer em alguns momentos. Sempre houve cirurgias que correram mal e vão continuar a correr mal em alguns momentos. E imaginem lá, nós sempre tivemos, num momento ou noutro, ministros da Saúde incompetentes e eu suspeito que vamos continuar a ter em alguns momentos. Agora, o que é que tiramos daí? Esse é que é o ponto. De qualquer forma, a Ana Paula Martins acrescentou o seguinte, para sossego das massas, insisto: "Mas naturalmente que não é de forma alguma o nosso objetivo." Ora, vá lá! Ainda eu aqui, por momentos, temi que o objetivo fosse esse, mas pelos vistos não é. Ficamos todos mais descansados. O objetivo do governo não é que nasçam bebês em ambulâncias. Isso não está no programa eleitoral da AD. Muito bem, bravo. É um sentimento bonito, mas Ana Paula Martins, já agora, devia explicar-nos como é que isso se faz, porque há muitos especialistas que estão fartos de repetir a solução óbvia, que seria concentrar os médicos que temos em urgências que estejam sempre abertas, em vez de termos urgências supostamente, teoricamente, em todo lado, mas que têm de fechar de forma alternada, confundindo assim os bombeiros nas ambulâncias e os doentes. Agora, para fazer isso seria preciso coragem política e, isto é como diria Ana Paula Martins: "Sempre tivemos falta de coragem política no Ministério da Saúde e vamos continuar a ter em alguns momentos." É a nossa sina. Já houve quem tentasse fazer esta concentração nalguns momentos. Não correu bem. Não correu bem, porque há uns problemas humanos depois e umas coisas.

É, vamos salvar o SNS.

Isso.

Miguel, o teu vilão é muito crítico da Justiça.

É, parece que sim. A Leonor Beleza, a ex-ministra da Saúde de Cavaco Silva, falou ontem na apresentação de um livro lançado pelo Manifesto dos 50, aquele grupo liderado por Rui Rio, que pretende pôr o Ministério Público na ordem. E como seria de esperar, Leonor Beleza desfiou todos os lugares comuns daqueles que querem um Ministério Público mais domesticado. Palavras minhas, não são palavras deles. Eles jamais diriam que queriam um Ministério Público domesticado, como é evidente, longe deles quererem isso. Eu é que faço estas interpretações erradas de vez em quando. Mas então Leonor Beleza falou do dramatismo. A expressão foi dela: "O dramatismo com que a justiça penal interfere com o bom nome, o sagrado bom nome, a liberdade e a vida das pessoas." Afirmou que os cidadãos podem sofrer anos de perturbação intensa da sua vida, quer haja motivos válidos, quer eles nem sequer existam. E sublinhou que se esses cidadãos estiverem envolvidos na política, então essas práticas abusivas alcançam um fulgor especial, exploradas para efeitos políticos ou puramente jornalísticos. Eu já estava com isto aqui atravessado, estes jornalistas que andam aqui a explorar estas práticas abusivas. Leonor Beleza salientou ainda o potencial imenso destes casos para influenciar a vida social e política e, como já percebemos, fez várias referências a abuso de poder. Naturalmente, todas estas referências foram vagas, por isso ficamos todos sem saber exatamente a que Leonor Beleza se estava a referir. Na política, por exemplo, estava a falar de quais casos? Mas já agora, mais importante, e fora da política? Porque Leonor Beleza falou-nos de justiça penal e podia ter-nos explicado se a justiça penal funciona mal apenas com políticos que sejam acusados de violar a lei ou se também funciona mal com outros criminosos. Eu fiquei na dúvida. Também quando estão em causa crimes como homicídio, violação, violência doméstica, também nesses crimes temos batalhões de inocentes a serem arrastados pelos corredores da justiça e a verem a sua vida perturbada? Também temos isso nesses casos? E já agora, se as nossas leis permitem esses atropelos, esses abusos, por que a Leonor Beleza critica o Ministério Público, em vez de criticar os políticos que não mudam as leis penais para evitar, por exemplo, estes recursos infinitos que permitem que os processos se atrasem durante anos e levem a esta tal perturbação intensa da vida durante demasiado tempo? E eu faço estas perguntas e fico com estas dúvidas, porque Leonor Beleza não é apenas Leonor Beleza. Leonor Beleza é, neste momento, que eu saiba, penso eu, a primeira vice-presidente do PSD. E por isso eu fiquei aqui a matutar: Luís Montenegro concorda com estes ataques de Leonor Beleza ao Ministério Público? Ataques, não são ataques. Estas críticas bem-intencionadas. Concorda com isto? É que vamos votar. E por isso, já que vamos votar, eu gostava de saber. E já que também era boa altura esta da campanha para discutir este assunto, não é? Ora, precisamente. As soluções é que os partidos têm. Certo. Acho que a primeira vice-presidente do PSD lançou a discussão e eu gostava que hoje Luís Montenegro nos explicasse. Concorda? Vai mudar a lei? Vai pôr o Ministério Público na ordem? Eu gostava de saber, só para não acordarmos no dia a seguir às eleições e Leonor Beleza ser, por exemplo, a nova ministra da Justiça de Luís Montenegro, sem nós darmos por isso. Só para saber.

Vamos ao resumo. O bom é a Inspeção-Geral da Administração Interna, o mau é a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e o vilão de hoje é a Leonor Beleza. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360, sempre em podcast.