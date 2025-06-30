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Começa agora o Bom, o Mau e o Vilão da Rádio Observador. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. O teu bom quer descer o IRS.

Olha, vá lá. O bom é José Luís Carneiro e o recém-eleito líder do PS explicou ontem que é favorável à descida dos impostos. Quando lhe fizeram perguntas sobre a proposta do Governo para descer o IRS, José Luís Carneiro apresentou duas condições para apoiar, mas que na realidade não são condições nenhumas, porque a AD defende o mesmo. Ele diz que a descida do imposto não pode pôr em causa as contas públicas, pois com certeza, e diz que essa descida tem de ser maior para aqueles que ganham menos. De qualquer forma, com condições, sem condições, ficou claro que com a nova liderança, o PS passa a ser a favor de uma descida do IRS. Isto não é nada evidente, porque isto é uma grande mudança. Acaba a política fiscal de Pedro Nuno Santos, que defendia que uma descida de IRS era sempre uma medida a favor dos ricos. O anterior líder dos socialistas afirmou várias vezes que 42% das famílias não pagam IRS porque não ganham o suficiente para isso e que, portanto, só os privilegiados é que sentiriam qualquer mexida no imposto. Com José Luís Carneiro, o bom senso voltou ao PS. É um bom começo. Vamos lá ver agora para onde é que isto vai. Pelo menos que não se inventem, às vezes, até discordâncias só para discordar. Que é o que parece às vezes existir entre o maior partido da oposição e o governo.

Certo. Sendo que, Paulo, não te esqueças que o maior partido da oposição agora é o Chega.

Tens toda a razão. Ainda não tenho o chip da nova configuração parlamentar.

Pois é. Tens de fazer a atualização do software.

É o software que tem que olhar a máquina.

Miguel, o teu mau tem um problema.

Pois, o Bloco de Esquerda tem um problema. Depois da hecatombe nas eleições legislativas, em que ficou reduzido a uma única deputada, o Bloco percebeu que está profundamente fragilizado e por isso tem seguido uma estratégia que é a de se tentar esconder em frentes de esquerda para os próximos atos eleitorais, para não correr o risco de ser dizimado avançando sozinho. Nas autárquicas, tem apelado à criação de várias coligações e se calhar até vai conseguir que o PS lhe dê a mão em Lisboa. Alexandra Leitão é muito generosa com o Bloco de Esquerda. Agora, nas presidenciais, o Bloco tem tentado desesperadamente lançar a candidatura de António Sampaio da Nóvoa, mas o PCP está a dificultar-lhe a vida. Ontem, os comunistas avançaram com a candidatura presidencial de António Filipe. Do ponto de vista do PCP, é uma ótima escolha. É verdade que António Filipe não conseguiu ser eleito para o Parlamento, mas da última vez que houve um impasse na eleição do Presidente da Assembleia da República, ele exerceu as funções interinamente e a verdade é que foi elogiado da esquerda à direita, o que quer dizer que pode ter a capacidade de conseguir votos que vão para lá do PCP. Além disso, claro, esta candidatura do PCP retira todo o oxigénio a qualquer eventual avanço de Sampaio da Nóvoa. Então, vamos lá ver. Se a área do PS tiver dois candidatos, e ainda há a esperança de que Augusto Santos Silva avance, se tiver dois candidatos, mesmo um, mas enfim, se a área do PS tiver dois, se o PCP tiver um candidato, eu não estou a ver bem que apoios é que restariam a Sampaio da Nóvoa. Quer dizer, vai ter o Livre e o Bloco, é um bocadinho curto e portanto isto deixa o Bloco de Esquerda numa dificuldade impossível de resolver. Se tiver um candidato próprio, arrisca-se a ser humilhado, se não tiver candidato nenhum, arrisca-se a tornar-se numa irrelevância. Enfim, está difícil. Pode ser que Augusto Santos Silva, é quarta-feira, depois de amanhã, avance e resolva aqui vários problemas para o Bloco de Esquerda.

Não estou a ver o Bloco a apoiar. Se o Bloco vai apoiar Augusto Santos Silva, meu Deus.

Já não sei.

Sim, Paulo, eu já vi tanta coisa. Estes olhos.

Com estes dois.

Sei, não me digam nada. Então e quem é o teu vilão de hoje?

Olha, é a CP. Foi conhecido agora o relatório e contas da empresa relativa a 2024 e o público resumiu a coisa desta maneira: CP com mais passageiros, mais receitas, mais atrasos e menos lucros. Vamos lá então olhar para isto. A CP teve mais passageiros, o que quer dizer que há mais gente a precisar de usar comboios, quer dizer que há mais gente cuja vida depende de haver comboios a tempo e horas. Quer dizer que há mais gente a ser prejudicada de cada vez que um dos milhares de sindicatos da CP decide entrar em greve e há mais gente que beneficiaria de uma concorrência nos comboios que aumentasse a qualidade do serviço e baixasse os preços. Mas enfim, para já, a CP, enquanto não há concorrência, haver mais passageiros é bom, claro. Além de ter mais passageiros, a CP teve mais receitas, porque às receitas que resultam de vender mais bilhetes, soma-se ainda uma enorme ajuda do Estado. A CP recebeu 302,8 milhões de euros dos passageiros e 105,2 milhões de euros de compensações do Estado. Portanto, recebeu 105,2 milhões de euros de todos nós. Apesar disto, apesar de ter mais passageiros e mais receitas, a CP conseguiu ter menos lucros, pois com certeza, e até deitou dinheiro ao lixo. Atenção, deu-se ao luxo de deitar dinheiro ao lixo. A empresa foi castigada em 719 milhões de euros por causa dos atrasos. Segundo o relatório e contas, em 2024, o índice de pontualidade caiu de 73,9% para 67,2%, o que nos leva a concluir com alegria e patriotismo que com a CP as coisas correm mal até quando há dinheiro. Imagina quando não há.

Paulo, a sério, é um truque incrível. Estão a ver? Mais dinheiro na mão direita, coisas a correrem mal na mão esquerda. Extraordinário.

Miguel, também não é fácil fazer desaparecer dinheiro, não é?

Não, sim, é verdade. Há aí muito trabalhinho, não há dúvida. Vamos ao resumo. O bom desta segunda-feira é José Luís Carneiro, o mau Bloco de Esquerda e o vilão de hoje é a CP. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs de 360 que também pode ouvir em podcast.