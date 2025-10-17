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O Miguel Pinheiro já está conosco para uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão. Bom dia, Miguel.

Bom dia.

Olá, quem é o teu bom, Miguel?

É o governo. O governo ontem anunciou duas medidas relativas às lojas do cidadão. A primeira foi a criação de uma loja do cidadão virtual, que garantirá que todos os serviços públicos devem estar disponíveis em forma digital. Seria um avanço. E a segunda medida, tão importante como esta, tem a ver com as lojas do cidadão físicas. Vamos ter, pelos vistos, horários alargados e todos os serviços públicos que estão presentes numa loja do cidadão vão ter de estar abertos enquanto a loja estiver aberta, coisa que inexplicavelmente não acontece hoje em dia. Uma pessoa chega à loja do cidadão, estava aberta, e depois ali um serviço qualquer tinha a sua própria-

Tinha o seu próprio horário

...mas com certeza, tem mais o que fazer.

Tem vida própria, é claro.

Claro, ó Paulo, também agora quê? Estão aqui à disposição, é isso? Por amor de Deus. Além do mais, toda a gente poderá ser atendida sem marcação prévia ou com agendamento. Enfim, vai haver mudanças. Nós ainda esta semana falámos aqui muito sobre o fato de vários serviços públicos terem fechado as portas com a desculpa da pandemia e nunca mais terem aberto. Vamos ver se estas medidas do governo começam a mudar isso. Eu sou sempre muito cético, mas vamos ver.

Eu também, até porque acho que sinceramente os governantes mandam pouco nessas coisas. Eles podem assinar os decretos e as portarias que quiserem, mas depois os serviços fazem um pouco o que acham melhor, o que querem.

Vamos ver se essa balbúrdia acaba.

Miguel, o teu mau andou a fazer contas de somar?

Só sabe fazer contas de somar, não sabe fazer de subtrair, porque Pedro Nuno Santos veio ontem nas redes sociais defender que o problema do PS nas autárquicas foi não ter feito suficientes alianças à esquerda. Segundo ele, os socialistas teriam vencido Lisboa com o alargamento da aliança ao PCP e teriam também vencido Porto, Braga, Gaia e Sintra. Na cabeça de Pedro Nuno Santos era tudo muito simples, porque bastava somar votos. Aliás, bastava que todos os partidos à esquerda desaparecessem e todas as pessoas de esquerda votassem no PS. Eu acho que até era o perfeito, assim estava resolvido. E a direita estar dividida, claro. Se fosse assim, o PS ganhava sempre. Mas então o ex-líder do PS só se esquece de explicar a razão para o mistério da perda de votos em Lisboa. Por que carga d'água é que o PS, o Livro, o Bloco e o PAN juntos tiveram agora menos votos do que tinham tido separados? Se isto é só somar, se isto é sempre a somar, então o que aconteceu aqui? Pedro Nuno Santos acha que o PS não perde um único voto por se apresentar ao lado da esquerda radical e da esquerda exótica e acha que a esquerda radical e a esquerda exótica não perdem um único voto por se apresentarem ao lado do PS. Os eleitores desses partidos, pelos vistos, discordam. Mas nós já sabemos que Pedro Nuno Santos nunca perdeu muito tempo a pensar naquilo que os eleitores querem ou deixam de querer.

E há sempre aquela máxima: não deixe que as contas eleitorais te estraguem uma boa teoria.

Não, e há uma outra coisa. Há mais um outro ponto com isto que Pedro Nuno Santos escreveu. É que ele disse que as pessoas que discordam dele dentro do PS são aqueles que acham que para ser poder, o PS tem que se parecer mais com a direita. Pedro Nuno Santos acha sempre que quem não concorda com ele só pode ser de direita, só pode gostar da direita, só pode querer ser de direita. Não é possível haver ninguém de esquerda, verdadeiramente de esquerda, e que não concorde com ele. Porque a única forma permitida de se ser de esquerda em Portugal é pensando como Pedro Nuno Santos. É um sectarismo que faz um pouco de confusão.

Mais nada.

Miguel, o teu vilão é o presidente da República.

Pois é, porque ontem Marcelo Rebelo de Sousa promulgou a nova lei dos estrangeiros, mas uma formulação muito esdrúxula. Eu fui olhar para aquilo. Ele pôs uma nota no site da presidência onde dizia que promulgava, porque vou citar: "O diploma, agora revisto e aprovado por 70% dos deputados, corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade suscitadas pelo presidente e confirmadas pelo Tribunal Constitucional." E eu fiquei perplexo, porque eu não percebi o que é que Marcelo quer dizer com a expressão "corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade". Quer dizer, ele quer dizer que não responde maximamente a todas as dúvidas de inconstitucionalidade? Quer dizer que ficaram dúvidas por responder? Uma lei ou é constitucional ou não é constitucional. Não há uma terceira via. Uma lei não pode ser mais ou menos constitucional, mais ou menos inconstitucional, não pode ser semi-constitucional. Marcelo é um reputado professor de Direito Constitucional e acaba de inventar este novo conceito, que é o de uma lei que é constitucional à rasquinha. Pronto, vai ali. Agora os puristas, eu já sei que o tribunal não declara a constitucionalidade das leis, só declara a inconstitucionalidade das leis. Já sei. Isto é para facilidade de expressão, ok? Escusam de vir aqui os senhores professores, doutores todos, virem da faculdade de Direito a correr dizer que não é bem assim. Mas enfim, ele inventou este conceito, eu acho bem. Acho que agora que vai sair da presidência, pode escrever um livro sobre isto. O ponto aqui é que se não concorda com o diploma, Marcelo devia ter a coragem política de mandar a lei novamente para o Tribunal Constitucional ou de a vetar. Ele pode vetar aquilo, veta. Depois o Parlamento ultrapassa o veto. Tudo bem, mas veta. Mas Marcelo é assim, não vale a pena. Ele em política prefere sempre o veneno à coragem. Ele está ali, tem de optar, veneno ou coragem? Escolhe o veneno.

Claro, e aqui neste caso, ele deixou a política contaminar a ciência jurídica. A questão é essa.

Minimamente, sim.

Exato.

Vamos ao resumo. O bom desta sexta-feira é o governo, o mau é Pedro Nuno Santos e o vilão é o presidente da República. São as escolhas do Miguel Pinheiro no episódio que daqui a instantes também fica disponível em podcast.