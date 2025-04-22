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Começa agora o Bom, Mau e Vilão da Rádio Observador, que também pode ouvir em podcast. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. O teu bom de hoje está preocupado com as urgências?

É, e muito bem. O presidente da Câmara do Seixal ontem veio alertar para os perigos de ter os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia fechados, o que fez com que há dias uma grávida desse à luz numa ambulância. Eu acho ótimo que os autarcas tenham esta preocupação, mas ela tem de ir até o fim. Temos de ter a conversa toda. Portugal, e essa é a verdade, não tem médicos suficientes para todas as urgências que existem espalhadas pelo país e, por isso, uma de duas: ou temos, como agora, urgências que vão fechando de forma alternada consoante as disponibilidades dos médicos, ou então temos a coragem para fechar algumas destas urgências, para concentrar os médicos em hospitais que passem a ter profissionais suficientes para estarem sempre abertos. E essa é outra forma de resolver. Agora, isso implica que haja pessoas a deixarem de ter, pelo menos no papel, uma urgência ao pé de casa. E era bom, por isso, que mesmo em véspera de eleições autárquicas, os presidentes de Câmaras estivessem disponíveis para explicar aos munícipes que isso é o melhor para eles. Não basta dizer: "Bem, então contrata-se médicos." Não, isso fazer magia não vale. Tem que ser realistas e tem que levar isto às últimas consequências. O presidente da Câmara do Seixal não fez isso, não levou até às últimas consequências, mas eu acho que pode ser um bom começo.

Por regra, concorda-se com o princípio, desde que a urgência fique no seu concelho, naquela região.

Claro que sim. Até há uma expressão sobre isso, ótima, mas que eu não vou dizer aqui porque ainda é muito cedo.

Sim, não vás por aí, Miguel. Vamos em frente, se calhar.

Não vou. Mas envolve bebidas refrescantes.

Exato.

Quem é o teu mau?

Olha, é Vítor Hugo Salgado, ainda autarca de Vizela e até ontem líder da Federação Distrital de Braga do PS. Vários dias depois de o Observador ter noticiado que Vítor Hugo Salgado está a ser investigado por violência doméstica, Pedro Nuno Santos finalmente disse qualquer coisa e retirou-lhe o apoio na recandidatura autárquica. Mas Vítor Hugo Salgado anunciou ontem que vai avançar na mesma para um novo mandato na Câmara. Eu penso que é muito fácil nós percebermos quem é Vítor Hugo Salgado. Acho que é muito fácil. Depois da notícia do Observador, o presidente da Câmara de Vizela emitiu um comunicado conjuntamente com a mulher, onde não desmentia os factos, mas pedia respeito pela sua vida privada e afirmava que a sua prioridade naquele momento era a privacidade dos filhos do casal. Era a sua grande prioridade. Era preservar a privacidade dos filhos do casal, que supostamente, na cabeça dele, estaria a ser atacada por alguém. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que pouco depois, ele publicou nas redes sociais uma foto a desejar boa Páscoa, onde apareciam os filhos. E eu acho que fica tudo dito. Alguém que se defende dizendo que quer preservar a privacidade dos filhos e que usa fotos com os filhos para fazer política, acho que está tudo dito.

Fica apresentado, de facto.

Acho que sim.

Miguel, o teu vilão esteve ontem em campanha.

É verdade, os partidos de esquerda andaram ontem em campanha, e não me estou a referir aos debates, porque eles andaram a tentar transformar o Papa Francisco num militante das suas causas, aproveitando a morte dele para fazer campanha eleitoral. Então Pedro Nuno Santos disse que este Papa foi um crítico do populismo e do liberalismo. Mariana Mortágua afirmou que o Papa Francisco condenou o ódio contra os imigrantes e fez uma opção pelos pobres. Rui Tavares garantiu que foi sobre Gaza que Francisco mais incomodou os situacionistas quando ousou dizer que a guerra é sempre uma derrota. E Paulo Raimundo lembrou que este Papa teve a coragem de pôr o dedo na ferida na questão das desigualdades e deixa um legado pela paz. Ora, nesta corrida desenfreada para conseguir que o Papa Francisco lhes desse votos, estes líderes dos partidos de esquerda só se esqueceram de duas coisas irrelevantes. Primeiro, esqueceram-se que as críticas aos problemas do capitalismo e a defesa dos imigrantes têm décadas e décadas na Igreja Católica e tanto caracterizaram o Papa Francisco como, por exemplo, o Papa Bento XVI, que tanto incomodou a esquerda. Aliás, no primeiro livro que publicou quando já era papa, Bento XVI falou sobre, vou citar: "A crueldade do capitalismo", alertou para os riscos da riqueza e condenou o poder dos ricos sobre os pobres, um pensamento, de resto, totalmente enquadrado na doutrina social da Igreja, que já anda por cá assim há muito tempo. Na questão dos imigrantes, a mesma coisa. Desde, pelo menos, a "Gaudiome et Spes", promulgada por Paulo VI em 1965, onde isto já vai. Desde essa altura, pelo menos, que a Igreja defende a obrigação de receber os imigrantes. Bento XVI falou da imigração como um direito humano fundamental e, por isso, como vemos Porque lhe convém, a esquerda trata o Papa Francisco como uma exceção na Igreja. O ponto deles é: "Pronto, temos aqui a Igreja, que é uma coisa que nós nem gostamos muito, mas o Papa Francisco foi aqui uma exceção." Não, na realidade, o Papa Francisco foi uma continuidade com as suas características próprias, claro, de tom, de ênfase, mas o pensamento representa uma continuidade daquilo que foi dito pela Igreja e tem sido dito pela Igreja há muito tempo. Em segundo lugar, os líderes da esquerda portuguesa decidiram esquecer o que o Papa dizia e que não lhes convinha. A condenação do aborto e da eutanásia, por exemplo, também na tradição da Igreja, como não poderia deixar de ser, e ainda a crítica permanente à chamada ideologia de gênero, que o Papa Francisco descreveu como, vou citar: "O perigo mais feio dos nossos tempos." Por interesses eleitorais, a nossa esquerda quis transformar ontem o Papa Francisco num Che Guevara. Mas não, eu lamento muito, mas o Papa Francisco não era um Che Guevara e não é um cabo eleitoral da Igreja portuguesa. Da Igreja não, da esquerda.

Vamos ao resumo.

Tem baralho.

O Paulo Ferreira até desligou o micro.

Exato. É um protesto.

Foi. Vamos ao resumo. O bom desta sexta-feira é o presidente da Câmara do Seixal. O mau é o Victor Hugo Salgado, até ontem líder da Federação Distrital de Braga do PS, e o vilão são os partidos de esquerda. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360 e sempre em podcast.