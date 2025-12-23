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Começa agora o Bom, o Mau e o Vilão com Miguel Pinheiro. Olá, Miguel, bom dia.

Bom dia.

Bem regressado.

Muito obrigado. Temos aqui um televisor no estúdio e eu estava a ver imagens de férias, um lugar paradisíaco, e a pensar: "E eu aqui?".

"E eu aqui?". Quem é o teu bom dia, Miguel?

O bom é Marques Mendes. Ele não ganhou propriamente o debate de ontem, porque foi obrigado a passar meia hora a falar sobre a sua vida, sobre os seus negócios e sobre a sua ética, e não conseguiu introduzir um único tema que trazia preparado, não introduziu nada. Mas apesar de ele não ter vencido o debate, Gouveia e Melo perdeu. E o momento em que Marques Mendes deu a volta foi quando perguntou insistentemente a Gouveia e Melo coisas como esta: "Não pode ser só insinuações, diga-me um exemplo concreto de promiscuidade entre política e negócios", e Gouveia e Melo não deu exemplo nenhum. Depois Marques Mendes insistiu: "Diga-me o que eu, em concreto, fiz de ilegal ou imoral", e Gouveia e Melo não disse. E depois ele ainda insistiu dizendo: "Vai ter de concretizar, dê-me um exemplo de uma ilegalidade", e Gouveia e Melo não deu. Gouveia e Melo teve coragem, o almirante levou um tema difícil para o frente a frente e insistiu nele uma e outra vez, mas coragem não é suficiente, é preciso também ter competência, é preciso ir preparado para estas coisas. Gouveia e Melo devia ter dados concretos, coisas concretas para dizer a Marques Mendes, até porque ainda há muitas coisas que Marques Mendes tem de explicar, mas Gouveia e Melo não tinha dados concretos e ele não pode ir com uma fisga para uma luta de facas. Isto é política a um nível muito exigente e ele não estava preparado para o chamado repique.

Porque a ideia que saiu desse trecho todo do debate é que, de facto, ele não tinha nada para apontar de concreto a Marques Mendes.

Isso acho que é uma fragilidade que fez com que ele perdesse o debate, não há dúvida.

O bom é Marques Mendes, e quem é o teu mau?

Lá está, Gouveia e Melo, porque além do problema de não ter conseguido concretizar as acusações, acho que há ali um outro ponto que lhe correu mal, que foi o tom. O tom agressivo correu-lhe mal por dois motivos. Primeiro, porque Gouveia e Melo baseou toda a sua candidatura numa imagem de autoridade militar, de serenidade, de afastamento da luta partidária, mas ontem, com este tom, ele apareceu como mais um político envolvido numa luta na lama. E aliás, nas declarações que o almirante fez depois do debate, ele prestou-se a dizer que a sua grande preocupação é a economia, os mais velhos, os jovens. Se essa era a grande preocupação, então devia ter falado disso no debate, e não falou. Dá-me ideia que ele no fim percebeu que talvez tivesse ido demasiado longe. E o tom mais agressivo correu-lhe mal por um outro motivo: é que no início da campanha Gouveia e Melo estava a ir buscar votos ao Chega. Ele dizia a cada segundo que vinha de fora do sistema e que queria pôr ordem no sistema. Mas depois ele mudou, passou a ser o candidato do PS, passou a ser o candidato que admira Mari Soares, e por isso quando ontem Gouveia e Melo disse a Marques Mendes: "Eu também me candidato contra si", ele voltou a ser o tal candidato que vem de fora do sistema e que se está a candidatar contra o sistema. Mas ele já não é esse candidato. E por isso parece-me que o resumo é este: os eleitores dos extremos gostaram de ver Gouveia e Melo no debate de ontem, os eleitores do centro não me parece que tenham gostado de ver Gouveia e Melo no debate de ontem.

Não sei se não há aqui a tal recuperação da autoridade de quem conduziu o debate, porque foi ele que conduziu os temas do debate, de alguma maneira. Não sei se de alguma forma pode funcionar a favor dele.

Mas repare, parece-me a mim que a vantagem política do almirante não era uma autoridade no sentido de impor, neste sentido da hierarquia militar, de impor uma coisa apenas porque se está a dar uma ordem. Era uma autoridade que vinha da competência e do exemplo, que é uma outra forma de autoridade militar. E isso permitiu-lhe planar acima dos outros candidatos. E por isso é que a dada altura era muito difícil fazer campanha contra ele, porque ele estava num outro plano.

O tal plano de não entrar nestas coisas.

Certo. E ele ontem, sim, claro, conseguiu condicionar totalmente o debate, mas à custa de entrar no ringue. E isso foi o que ele tentou evitar até agora. Ele dizia sempre: "O meu partido é Portugal, o meu conselho de Estado são os portugueses." E ontem tudo isso ficou para trás. Suspeito que isso não lhe trará votos.

Miguel, só falta o vilão, que é o PS.

Sim, porque a Assembleia da República tem, eu nem conhecia este número, mas tem 66 grupos parlamentares de amizade entre Portugal e países estrangeiros. Não estão aqui todos os países do mundo.

Pensa que não é real.

Portanto, há um potencial para crescer.

Certo, há um potencial para crescer. E eu acho bem, acho que nós devemos ser amiguinhos de toda a gente. Mas o que aconteceu foi que na sexta-feira os integrantes dos diferentes grupos tomaram posse. Lá está, como eu dizia, são 66. Há grupos de amizade com o Paquistão e com a China, há um grupo de amizade com Cuba, há um grupo de amizade com a Venezuela Nada disso faz confusão ao PS. Aquilo que faz muita confusão mesmo ao PS é Israel. Os socialistas, cheios de indignação e de virtude, decidiram ficar de fora do grupo de amizade com Israel.

Não são amiguinhos.

Não, não são amiguinhos. Não vale a pena os socialistas dizerem que isto é feito por causa do Netanyahu e não por causa dos israelitas, porque presume-se que o PS não simpatize com as lideranças da China, de Cuba, da Venezuela, o regime político no Paquistão não é incrível, mas mesmo assim mantém relações com aqueles países, seja por razões institucionais ou com o argumento de que os povos não devem responder pelas suas lideranças. Com Israel, pelos vistos, nada disso se passa, e parece-me que o PS está a seguir um caminho muito perigoso. Aliás, os outros partidos radicais de esquerda também não estão neste grupo de amizade Portugal-Israel. O PS colocou-se desse lado.

Isto parece uma coisa um bocado infantil. Agora já não sou teu amigo.

Infelizmente, sim, parece. Mas além disso, há aqui uma dimensão simbólica.

Obviamente, e institucional, é evidente.

Preocupante. Este PS fazer isto surpreende-me imenso. Se fosse o PS de Pedro Nuno Santos, acharia normal. Este PS fazer isto, acho preocupante. Dá-me a ideia que, de facto, José Luís Carneiro, a dada altura, não é propriamente líder do PS. Ou então José Luís Carneiro mudou muito, também é possível.

Miguel, esta semana o Realpolitik chega mais cedo, hoje depois da 13h, mas só em podcast. Amanhã na rádio, na hora habitual, ao 12h30. A um dia do Natal, o que vais falar com o Sérgio Sousa Pinto?

Vamos falar do fim dos frente a frente. Acabaram ontem. Vamos tentar perceber quem é que saiu melhor, quem é que saiu pior. Vamos também falar um pouquinho sobre os limites pra transparência exigida aos políticos, se é que esses limites existem, isto a propósito do caso Marques Mendes. E vamos falar também sobre as divisões na União Europeia em relação à Ucrânia. Esta semana foi muito complicada pra União Europeia. Tivemos também Macron a tomar agora uma iniciativa de querer falar com o Putin, tivemos o caso belga. Enfim, isto não está fácil. Vamos falar um pouquinho sobre isso também.

Sim. Realpolitik para ouvir então hoje depois da 13h, em podcast, e amanhã aqui na rádio ao 12h30. Quanto ao resumo do bom, mau e vilão desta terça-feira, o bom é Marques Mendes, o mau é Gouveia e Melo e o vilão é o PS. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360 e sempre em podcast.