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E começa agora um novo episódio do "O Bom, o Mau e o Vilão" da Rádio Observador, e que também pode ouvir em podcast. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. O teu bom de hoje é um candidato a presidente.

É um candidato assumido a presidente, Marques Mendes. Ele avisou que não se vai deixar condicionar pelo facto de, entretanto, terem aparecido umas eleições legislativas, e não se vai deixar condicionar pelo pedido de Marcelo Rebelo de Sousa para que os candidatos presidenciais fiquem em silêncio. E faz muitíssimo bem. Marques Mendes parte em desvantagem para as presidenciais e tem de fazer tudo para recuperar. O silêncio é péssimo para Marques Mendes e ele, além do mais, não tem de ter ilusões. Marques Mendes pode ser muito amigo de Marcelo Rebelo de Sousa, mas Marcelo hoje, como sempre, só pensa no seu interesse próprio, não pensa em mais ninguém.

Além de que não deixa de ser curioso que seja Marcelo a apelar ao silêncio dos outros.

A vida reserva-nos sempre estas surpresas, Paulo.

O teu mau também é um candidato a presidente?

Diz que sim. Diz não ele, dizem por aí. É Gouveia e Melo. Esta semana ele esteve em Fátima a visitar uma obra social e um quartel de bombeiros. Esteve numa conferência onde disse isto: "Se querem um milagreiro, não votem em mim, por favor. Se querem um indivíduo que vai tentar juntar as forças do grupo, eventualmente posso ser eu." E hoje, também ele escreveu um longo, longuíssimo, enorme, interminável artigo no jornal Sol sobre a sua visão para o futuro de Portugal. É uma expressão usada por ele. Apesar de tudo isto, Gouveia e Melo voltou a insistir várias vezes esta semana que ainda não decidiu se é candidato nas próximas eleições presidenciais. E eu acho que tenho aqui uma novidade para ele: é que ninguém acredita nisso. Ninguém. Eu vou repetir para ver se Gouveia e Melo entende. Ele está a dizer uma coisa e ninguém está a acreditar nele. E eu diria que é um mau começo, um péssimo começo, alguém que quer ser presidente da República, estar desde o primeiro dia a dizer uma coisa em que ninguém acredita. Acho eu que isso é mau, mas se ele acha que isso é ótimo, impecável, força nisso.

Além da componente de infantilização dos eleitores que isto implica. Parece que está a contar uma história às criancinhas de dois ou três anos, não é?

Sim, mas as pessoas ouvem isso e dizem: "Olha, ele a dizer que não vai ser candidato." Se Gouveia e Melo quer que as suas palavras tenham este valor, que é zero, de facto, vamos no bom caminho para mais uma presidência em que a palavra vale pouco. Mas enfim, não sei o que se estará a passar por aquelas cabeças.

Miguel, então e quem é o teu vilão?

Olha, o meu vilão é o Bloco de Esquerda. Vilão, mas eu agradeço, porque tornaram o meu dia melhor. O partido decidiu que na próxima campanha das legislativas vai fazer política porta a porta. Literalmente, atenção, vai ter brigadas de militantes a baterem à porta das pessoas para apelar ao voto. As indicações do partido são para que estas ações sejam sempre feitas em pares, portanto, é o Bloco a aderir à política mórmon. Quem nunca teve a baterem-lhe à porta duas pessoas com a salvação? Então, para esses militantes saberem o que dizer, o partido criou um guião onde simula possíveis diálogos com os eleitores. Atenção, o que eu vou citar aqui é tudo verdade, só porque as pessoas podem às vezes achar que eu estou a inventar. Isto é tudo verdade, atenção. Vamos lá ver aqui uns exemplos. Segundo o Bloco, o começo deve ser assim: "Olá, bom dia/tarde!" Aqui há um ponto de exclamação, por isso é que eu estou a dar aqui.

Claro.

"Estamos aqui a apoiar o Bloco de Esquerda, a falar com as pessoas do bairro sobre as eleições de 18 de maio, porque o Bloco quer ouvi-las e partilhar a sua visão para Portugal. Já sabia que as eleições são no dia 18 de maio?" E eu imagino que a resposta seja: "Sim, sei. Acabou de me dizer a data no início da pergunta e de repetir no final da pergunta. E eu não sou burro, por isso sei." Mas então, isto é só para abrir a conversa. Depois, os militantes recebem instruções para saberem como lidar com aquilo que o Bloco diz serem afirmações ou perguntas xenófobas. E há dois caminhos diferentes. Atenção, estão a tomar nota, Maria João e Paulo? Para quando forem bater à porta das pessoas, não se enganem. Atenção, há dois caminhos diferentes. Se forem pessoas hostis/solidamente racistas, não insistir e passar à próxima casa. Ok? Mas se forem pessoas que, apesar desses comentários, estou a citar, parecem abertas à discussão, então deve-se mudar de tema, sem ignorar totalmente o que a pessoa disse. Portanto, atenção, os militantes do Bloco Não podem falar com alguém que seja solidamente racista, mas já podem falar com alguém que seja só mais ou menos racista. "Pronto, se for assim mais ou menos, podem continuar." Lendo isto e lendo uma outra parte do guião, eu tirei uma dica para os nossos ouvintes. Atenção, se eles forem bater à sua porta, há uma forma rápida de se livrar deles. É esta: dizer coisas estófias não é suficiente. O que é suficiente é dizer que vota no PSD, no Chega ou na Iniciativa Liberal, porque, como vimos agora, as brigadas do Bloco podem continuar a falar com quem seja mais ou menos racista, mas o mesmo já não se passa com quem diz que vota nestes três partidos, porque aí as indicações são para dizer isto, vou ler. Estou a citar, ó Virgília. "Agradeço a sua franqueza. Todos temos os nossos próprios pontos de vista. O mais importante é envolver-se na democracia e fazer escolhas informadas. Obrigado pelo seu tempo e tenha um bom dia!" Ponto de exclamação. E depois o guião dá esta indicação, atenção: "Termina a conversa com gentileza." Está assim uma indicação entre parênteses. Portanto, já sabem o que dizer quando baterem à vossa porta e eu também vou adotar isto aqui todos os dias com o Paulo Ferreira.

Olha.

Agradeço a tua franqueza, Paulo. Todos temos os nossos próprios pontos de vista e agora vou terminar a conversa com gentileza.

Estás numa camisa de forças. Mas olha que este guia de conversação vai ser um sucesso se cair na praça pública.

Eu acho que as pessoas vão estar ansiosas, vão estar todas ao pé da porta à espera que lhes toquem.

Depois, se for o padeiro ou o carteiro, vão ter uma desilusão.

É uma desilusão.

Mas pode ser que seja a dupla do Bloco.

Vamos ao resumo. O bom desta sexta-feira é Marques Mendes, o Malgo Vasemel e o vilão é o Bloco de Esquerda. Foram as escolhas do Miguel Pinheiros nas manhãs "360" e sempre em podcast.