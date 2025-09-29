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Começa agora uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão da Rádio Observador. Bom dia, Miguel Pinheiro.

Bom dia, bom dia.

Bom dia. Quem é o bom desta segunda-feira?

É o governo, porque na semana passada, no debate quinzenal no Parlamento, André Ventura fez uma pequena cena aos gritos a dizer que a AD tinha apresentado uma nova versão da Lei dos Estrangeiros sem falar com o Chega, e criticando o facto de a AD andar para trás, em vez de desafiar o Tribunal Constitucional. Perante isto, o que fez Luís Montenegro? Ele respirou fundo, contou até 30, deixou passar um dia ou dois e mandou uma mensagem a André Ventura a dizer que os dois partidos precisavam de falar, ou então a nova versão da lei não seria aprovada amanhã, quando for apresentada no Parlamento. E como já lhe tinha passado a birra, o líder do Chega indicou alguns deputados para se juntarem à AD e fazerem aquilo que tem de ser feito. E é assim, Luís Montenegro tem que ter muita paciência, mas o que se há de fazer?

Pois, quem não tem maioria tem que ter paciência.

É deixar passar, deixar a criança dormir um bocadinho pra passar a birra de sono e depois voltar a falar.

E fica tudo bem.

É, vamos ver.

Miguel, o teu mau está a ter uns dias agitados.

Pois, este fim de semana Luís Montenegro envolveu-se naquele incidente com uma senhora que lhe veio dizer de forma exaltada, que estava furiosa com as novas medidas do governo na habitação porque não tinha € 2.300 para pagar de renda. Tudo aquilo foi uma grande confusão. Nem se percebeu se a senhora efetivamente paga uma renda ou se paga uma prestação ao banco por uma casa que comprou. Mas esse não é o ponto. O ponto é que o governo, de facto, não soube explicar ao país, não é àquela senhora, é ao país, não soube explicar aquilo que decidiu e por quê. Era preciso explicar de onde veio aquele valor de € 2.300. Era preciso explicar de forma clara que € 2.300 é o valor máximo de renda a apoiar pelo governo, ou seja, que o objetivo é apoiar rendas de 2.000, de 1.500, de 1.000, de 800, de €600. Era preciso explicar que o governo obviamente sabe que € 2.300 é um valor muito alto, mas que o governo preferiu apoiar mais gente para incentivar o mercado de arrendamento. E era preciso explicar que estas medidas não vão fazer com que todas as rendas subam até aos € 2.300. Mas não foi feito nada disto. O primeiro-ministro falou sobre estas medidas de forma confusa e o ministro Miguel Pinto Luz, então, esse falou sobre estas medidas de forma desastrosa, dando a entender que € 2.300 de renda é um valor perfeitamente normal, perfeitamente acessível a qualquer família de classe média. E é isto que nós temos. O governo passa meses a preparar um pacote de medidas e depois espeta-se ao comprido por não saber falar com as pessoas. E isto é básico. Um governo é muito importante tomar medidas e é muito importante saber explicar aquilo que está a fazer.

E depois a polêmica foca-se num ponto que nem é o mais importante, mas que contamina toda a discussão de um pacote que tem muitas medidas além dessas, muito mais importantes.

Para mim, o que me faz mais impressão é que eles perceberam que isto dos € 2.300 podia ser um problema. Eles perceberam que havia aqui qualquer coisa, mas depois não pararam meia hora para pensar: "Ok, então como é que nós vamos explicar isto melhor?" Não, foi seguir em frente.

Miguel, o teu vilão é Mariana Mortágua.

Sim, nós já sabíamos que um dos organizadores da flotilha onde vai a líder do Bloco de Esquerda é Thiago Ávila, um ativista brasileiro que chegou a ser convidado pelo grupo terrorista Hezbollah para estar presente no funeral do seu líder. Convidaram-no. Disseram: "Thiago, gostamos muito de ti, vem aqui ao funeral do nosso líder para cobrires isto para as tuas redes sociais." E ele foi. Mas enfim, já sabíamos que ia lá Thiago Ávila, mas este fim de semana ficámos a conhecer melhor outra companheira de viagem de Mariana Mortágua, a espanhola Ana Alcalde. Ela é conhecida como Hana, depois de se ter convertido ao islamismo. É também conhecida, imagino que por quem não gosta dela, por Barbie Gaza. Ela tem aparecido em vários vídeos feitos dentro da flotilha, é responsável pelos conteúdos nas redes sociais da flotilha e há dias, em direto, ela estava no barco e deu uma entrevista a um programa de televisão do Canal Quatro, do canal espanhol. Envolveu-se numa discussão lá com as pessoas que estavam a fazer-lhe perguntas e a dada altura, o que ela diz? Diz que não houve violações nenhumas no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que isso é uma invenção dos israelitas, um bulo, que é a expressão que os espanhóis usam pra falar em fake news, sendo que as violações estão mais do que documentadas, até por relatórios da ONU. Mais, Ana Alcalde disse sobre as mulheres que foram feitas reféns pelo Hamas, disse isto: "As raparigas que estiveram sequestradas saíram a dizer que as trataram bem." Bem, disse isto. E houve pior, houve muito pior, porque a gesticular muito, a companheira de viagem de Mariana Mortágua afirmou o seguinte: "Uma das reféns saiu a dizer que se tinha sentido feia, porque não lhe tinham feito nada." Eu, quando ouvi isto, eu não queria acreditar. Eu acho que Mariana Mortágua tem que escolher melhor as companhias. Quer dizer, aquilo não é uma manifestação pra onde vai toda a gente que quer e de repente Mariana Mortágua pode estar com alguém ao lado menos recomendável. Isto é uma organização um bocadinho mais criteriosa, supostamente. E se Mariana Mortágua quer estar ao lado destas pessoas, é um bocadinho preocupante.

E declarações destas custa acreditar que foram feitas. Está falado.

Ficamos todos assim sem reação.

Enfim.

Bem, vamos ao resumo: o bom é o governo, o mau é Luís Montenegro e o vilão de hoje é Mariana Mortágua. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360, que também pode ouvir dentro de instantes em podcast.