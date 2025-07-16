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Miguel Pinheiro, que nos traz habitualmente as suas escolhas no Bom, o Mau e o Vilão. Bom dia, Miguel.

Bom dia, tudo bem?

Tudo bem. Hoje é dia de estreia, não é?

É verdade. Hoje vamos ter uma estreia daqui a nada: o Realpolitik com o Sérgio Sousa Pinto, que se junta aqui à Rádio Observador, logo a seguir ao Contracorrente.

E contigo.

E também estou para lá. É uma conversa sobre política, sobre atualidade. Hoje vamos falar sobre estes confrontos em Espanha, que têm provocado também uma crise política que tem oposto a comunidade imigrante a elementos de extrema-direita. Vamos falar sobre o reconhecimento do Estado da Palestina, que foi discutido no Parlamento há uns dias e também sobre o Estado da Nação. Vamos antecipar essa discussão sobre o Estado da Nação. É a partir do meio-dia e as pessoas também podem ouvir em podcast. Chama-se Realpolitik.

Muito bem, vai para o ar às quartas-feiras, depois do jornal do meio-dia. É isso?

Exato.

Fantástico.

É a estreia do Sérgio de Sousa Pinto.

Muito bem. Já estou aqui à espera. Vamos lá despachar isto agora.

Exato, já não interessa mais nada.

Mais nada. Vamos lá despachar então isto. Quem é o bom de hoje, Miguel?

É o Tribunal da Relação. Vocês lembram-se, de certeza, da célebre greve da CP de maio. Nessa altura, um tribunal arbitral recusou-se a decretar serviços mínimos, com aquele extraordinário argumento de que fazer isso provocaria problemas de segurança. O problema, se bem percebi, ainda hoje estou para perceber, era o seguinte: com poucas carruagens, as estações iriam encher-se de gente e haveria o risco das pessoas se atropelarem umas às outras. Aconteceriam tragédias e desgraças. E por isso, mais valia não haver comboios nenhuns. Assim, os utentes habituais da CP não entravam nas estações, desenvencilhavam-se sozinhos e foi o que aconteceu. Felizmente, a empresa recorreu desta decisão, argumentou que a falta de serviços mínimos compromete gravemente o interesse público e penaliza desproporcionalmente os cidadãos, afetando o acesso ao trabalho, à saúde e à educação. Este foi o argumento da CP, e agora o Tribunal da Relação deu-lhe razão. Não serve de muito. A greve já passou, as pessoas já foram todas prejudicadas, mas salva-se uma coisa: é que não ficamos todos a achar que somos tontinhos por defendermos que uma greve destas, pelo menos, tem de ter sempre serviços mínimos.

E pode ser que sirva de exemplo para a próxima greve, que deve estar aí a virar da esquina, não é?

Sim, se não é esta semana, é para a próxima. Se bem que não sei, agora está toda a gente de férias. Os dirigentes sindicais se calhar estão de férias, já.

Pois, não dá jeito agora.

Eu não sei, será que o PCP lhe interessa ter greves agora? Tenho que olhar para o calendário. Não sei. Atenção, não é que as greves, alguma vez, têm motivação política. Nós estamos aqui a brincar, atenção. Isto é tudo na brincadeira.

Só têm motivações laborais estritamente relacionadas com a empresa.

Como é óbvio.

Olha, e quem é o mau?

É José Sócrates, que ontem perdeu mais um recurso. Logo no começo do julgamento, o arguido ficou furibundo. Ou seja, ficou normal, mas ficou furibundo com uma entrevista que o Procurador-Geral da República deu aqui ao Observador. Afirmou que Amadeu Guerra estava a colocar sobre ele o ônus de provar a sua inocência e interpôs no Supremo Tribunal de Justiça um incidente de recusa contra o PGR. E o raciocínio era este: o Procurador-Geral da República tinha abandonado a sua imparcialidade e por isso não podia intervir neste processo e, como os procuradores do caso são nomeados pelo PGR, também eles estariam contaminados pela falta de imparcialidade e por isso também eles deveriam ser impedidos de atuar no caso. Ora, se esta lógica da batata funcionasse, então era fácil, o processo tinha de ir para o lixo porque nenhum procurador podia intervir nele e sem procuradores não há julgamentos. Mas felizmente ontem o Supremo recusou a lógica da batata, recusou a interpretação que José Sócrates fez das palavras de Amadeu Guerra e decidiu que obviamente o procurador destacado para o julgamento não tem nada a ver com isto. Resumindo, José Sócrates voltou a recorrer e voltou a perder. Eu acho que já estamos habituados, mas vamos vendo estas coisas.

Pois, até ao recurso final, seja ele qual for. Este também valeu uma multa de € 1.000.

Ó Paulo, mas o que é isso?

Sim, obviamente.

€ 1.020. Mas isso é problema para alguém? € 1.020? Não andas sempre com € 1.020 no bolso das calças?

No bolso, sempre.

No bolso esquerdo. No bolso direito vão mais 1.020.

Exato, para alguma eventualidade.

Claro, um tipo sai de casa e nunca sabe quando é que precisa de uns trocos.

Olha, e quem é o vilão desta quarta-feira, Miguel?

O vilão é o Ministério da Educação. Ontem deveriam ter sido publicadas as notas dos exames nacionais do nono ano. Mas quando os pais e os alunos começaram a chegar às escolas de manhãzinha, foram informados que não havia notas nenhumas. Não havia notas do nono ano Elas deviam ter sido enviadas pelo Ministério na véspera, mas nada. Não havia nada. A informação começou a correr, os jornalistas começaram a contatar o Ministério da Educação para perceber o que tinha corrido mal e a resposta foi: "Corrido mal? Como assim? Está tudo impecável, está tudo normal. A data de divulgação das notas é hoje. O dia de hoje ainda não acabou? Pois não, ainda faltam muitas horas pro dia acabar. Portanto, a data é hoje e elas vão ser conhecidas hoje." Esta foi a resposta, estou a usar palavras minhas, dos assessores do Ministério da Educação. E esta ficção, esta fantasia de normalidade, foi mantida durante horas e horas num muro intransponível, até que, a meio da tarde, o Júri Nacional de Exames enviou um e-mail aos diretores das escolas a dizer que as pautas vão ser produzidas e vão ser afixadas assim que possível. Mas quando é que é o assim que possível? É assim que for possível. E depois, mais tarde, o Ministério da Educação assumiu finalmente, numa nota de imprensa, já às 18h, que o atraso tinha sido provocado por dificuldades técnicas. Mas que tipo de dificuldades técnicas? Não houve explicação. Convém lembrar que este prazo de 15 de julho pra divulgação das notas não foi decretado por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, foi decidido pelo governo. E mesmo assim, o Ministério não o conseguiu cumprir, nem soube alertar a tempo e horas os alunos, os pais e os professores que não ia conseguir cumprir. Simplesmente deixou chegar ao dia 15 e não cumpriu. De manhã, foi evidente pra toda gente que existia um problema, mas mesmo assim o Ministério fez de conta. Os alunos e os pais têm imensas perguntas e dúvidas, mas mesmo assim o Ministério não explica nada e o ministro Fernando Alexandre também não, porque perante tudo isto, optou por ficar em silêncio, em vez de dar uma justificação aos alunos, aos pais e aos professores. Portanto, o Ministério da Educação faz asneira e depois fica calado. E ainda estamos para saber, eu por acaso não sei, são 08h30, não sei se as pessoas que chegarem às escolas hoje de manhã vão lá ter as notas, a que horas é que vai haver notas, não se sabe nada. Os exames da segunda fase são já agora. Estamos sem saber nada, sem saber o que se passa. E o Ministério da Educação acha normal.

E o pior é quando nem se conhecem os problemas que se têm, de alguma forma. Isto é, quando a incerteza é tão grande e o desconhecimento é tão grande.

Como é evidente, a falta de informação leva a todas as dúvidas.

Claro.

O que se passou? O Ministério sabe o que se passou? O que são as dificuldades técnicas? As pessoas podem ter confiança nas notas que aí vêm? Até porque convém relembrar: nós estamos a falar daquele processo em que o Ministério da Educação tinha o grande plano de manter em segredo o enunciado da prova para o poder repetir todos os anos, para assim poder fazer uma comparação mais rigorosa das notas. Obviamente, o enunciado foi conhecido, mas há aqui um problema: é que os recursos das notas têm um processo um bocadinho diferente. E por isso, tudo isto, que já tinha uma dose de incerteza gigantesca, ficou agora com uma incerteza total. E do Ministério, silêncio. Eu acho que o pior é todo o processo. Mas além de tudo, silêncio. Ninguém diz nada. Não há um ministro, não há um secretário de Estado, não há ninguém que ache que isto é suficientemente grave pra vir tranquilizar as pessoas. De que maneira é que estes alunos vão fazer os exames da segunda fase? Acham que este é um ambiente normal, de tranquilidade pra se fazer um exame na segunda fase que eles tiverem que ir fazer? A mim não me parece, mas eu não sou ministro da Educação, eu não percebo nada disto, portanto, devo ser eu que estou errado, certeza.

Vamos recapitular as tuas escolhas: o bom é o Tribunal da Relação, o mau é José Sócrates e o vilão é o Ministério da Educação.