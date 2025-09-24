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Altura de conhecermos as escolhas do Miguel Pinheiro. Começa agora a nova edição do Bom, Mau e o Vilão. Olá, Miguel, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. O teu bom é o governo. O que é que aconteceu?

Aconteceu que o governo ontem revelou os detalhes sobre a forma como vai ser feita a privatização da TAP. Foram explicados tintim por tintim quais serão os passos, os prazos e os critérios para escolher aquele que vai ser o novo investidor na companhia. Há muita informação sobre a forma como as coisas se vão passar. Temos um longo texto no Observador com os pormenores, mas a mim bastou-me o primeiro parágrafo do artigo. Não precisava de mais nada.

Então.

Que aí lê-se o seguinte: o prazo previsto pra realização da operação é de um ano. Um ano. Portanto, já só falta um ano. Daqui a um ano, nós vamos começar a livrar-nos de uma bomba política que corrói a política portuguesa há décadas, suga dinheiro, destrói governos, arrasa ministros. Acho que apesar de só ter maioria relativa, parece-me que o governo se deve aguentar um ano, se não houver surpresas, acho que pelo menos um ano aguenta-se, e por isso agora a privatização deve mesmo acontecer. Vamos fazer figas. Eu aqui já nem faço mais nada com a mão.

Não, mas é que faz mesmo figas, que nós já estivemos neste ponto várias vezes.

Eu já não aguento mais, Paulo.

Gabo o teu otimismo a pensar que vai ser desta.

Não, não é otimismo, Paulo, é desespero. Eu já não aguento mais. Temos que nos livrar disto. Temos que nos livrar da TAP.

Miguel, o teu mau deu ontem uma entrevista.

Foi Rui Rio. Como se sabe, foi antigo líder do PSD, é agora mandatário nacional da candidatura de Covas e Melo, e foi nessa qualidade, por assim dizer, que deu uma entrevista à RTP, onde apresentou um novíssimo argumento para defender a eleição do almirante. Segundo ele, se Marques Mendes ganhasse, isso abriria muito as portas a uma vitória do Chega nas próximas legislativas, porque alimentaria o descontentamento que existe na sociedade portuguesa face ao sistema, diz Rui Rio. E tem graça que seja Rui Rio a alertar o país para os perigos do Chega, porque ele deve saber do que fala. É que têm sido precisamente os antigos e mais acérrimos apoiantes da liderança de Rui Rio, quem têm decidido abandonar o PSD para se irem abrigar no Chega. Primeiro tivemos Maló de Abreu, um dos homens mais próximos de Rui Rio, ex-membro da Comissão Política Nacional do PSD dele, como se sabe. Maló de Abreu deixou o PSD, passou a deputado independente e depois integrou alegremente as listas do Chega ao Parlamento. Depois a coisa acabou mal, André Ventura afastou-o por causa de uma trapalhada com subsídios, com ajudas de custo. Também Rui Cristina saiu do PSD e passou de deputado social-democrata pra deputado do Chega e é agora candidato do partido de Ventura à Câmara de Albufeira. Rui Cristina, grande apoiante de Rui Rio. E há ainda, claro, Lina Lopes. Como nos podíamos esquecer de Lina Lopes? Ex-deputada do PSD, apoiante sempre de Rui Rio e que foi primeiro nomeada pro gabinete de Diogo Pacheco de Amorim na Assembleia da República, depois foi candidata à Câmara de Setúbal pelo Chega, até que um escândalo triste, em que foi acusada de receber dinheiro de um empresário, também levou ao seu afastamento. Mas a conclusão é que os antigos apoiantes de Rui Rio têm esta tendência pra irem parar ao Chega e por isso ele deve saber bem o que é que a casa gasta. Aliás, na entrevista que deu ontem, Rui Rio falou de presidenciais, mas também falou de autárquicas. E fez questão de dizer, Rui Rio, que está sempre consumido por aqueles ódiozinhos autárquicos no Porto. Disse que quem tem feito a crítica mais forte e mais incisiva à atual gestão de Rui Moreira e quem fala mais aquilo que o povo sente, é o candidato do Chega à Câmara do Porto. Por isso, Rui Rio, pelos vistos, acha que o Chega na campanha pra Câmara do Porto, é que é. É Rui Rio a ser Rui Rio. O que estamos à espera?

E faço-lhe saber porque é que ele estabelece esta ligação entre uma eventual vitória de Marques Mendes e a subida do Chega.

Paulo, é porque, vamos lá ver. Tás a ver?

Não tem que fazer sentido.

Quer dizer, não é isso.

Quer dizer.

Só falta o vilão, que é lento.

Muito lento. Ontem o DIAP regional de Lisboa fez buscas a duas empresas do grupo TAP e a um escritório de advogados e, além disso, pediu acesso a e-mails trocados entre Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e os seus ex-chefes de gabinete. Pedro Nuno Santos, que era ministro, Hugo Mendes, que era secretário de Estado. Tudo isto tem a ver com o inquérito aberto pelo Ministério Público à indenização de cerca de 500 mil euros paga pela TAP à administradora Alexandra Reis pra que ela deixasse a empresa. Pelos vistos, estão em causa suspeitas da prática de crimes de administração danosa, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, participação econômica em negócio e abuso de poder. Tudo isto está muito no início. Como nós já dissemos, foi constituído arguido apenas uma pessoa, um advogado. Foi constituído arguido porque para poder haver buscas no escritório de advogados, o advogado tem que ser arguido e portanto, foi por causa disso que foi constituído arguido. Qual é o problema? O problema é que este inquérito existe desde 2022. Calma, também não é preciso andar a partir coisas.

O Paulo fica ansioso.

Eu também estou incomodado com isto, Paulo, mas calma.

Enfim, é o banquinho da Maria João, que ela precisa para subir para a cadeira. Mas não vamos estar agora aí.

Não vamos.

Não caias da cadeira, Maria João. Então vamos lá, acompanhem. A investigação começou em 2022. Nós estamos em setembro de 2025 e só agora é que o Ministério Público decidiu que se calhar precisa de olhar para os e-mails que foram trocados sobre este assunto. Fazendo as contas por alto, se foram precisos três anos para fazer buscas e para pedir e-mails, nós estamos em setembro, está a acabar setembro, portanto agora mete-se o Natal, depois do Natal vai ser preciso ler isto tudo, analisar, perceber o que está em causa, olhar para aquilo. A seguir, mete-se o Natal de 2026, depois ainda vão ser ouvidas pessoas, vem o Natal 2027, porque isto é sempre a correr. Isto quando nós fazemos por nós. Depois o Ministério Público pensa um pouquinho melhor, eventualmente escreve a acusação. Com tudo isto, já estamos no Natal de 2028 e depois sabe Deus o que mais pode acontecer.

E depois olhamos para o calendário, começam a fazer umas contas: "Olha, prescreveu."

Pois é. Tu queres me ver.

Tu queres que houvesse.

Tu queres me ver que isto prescreveu. Enfim, o Ministério Público só sabe trabalhar devagar, devagarinho, sem pressas, com calma. Não sei onde é que vamos acabar. Ou melhor, sei. Vamos acabar no Natal de 2040.

Quanto ao bom, mau e vilão de hoje, o bom desta quarta-feira é o governo, o mau é Rui Rio e o vilão de hoje é o Ministério Público.