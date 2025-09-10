Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É hora de conhecermos as escolhas do Miguel Pinheiro no Bom, o Mau e o Vilão da Rádio Observador. Olá, Miguel, bom dia.

Bom dia.

Bom dia. Hoje também nos pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais. Miguel, o teu bom é Marcelo Rebelo de Sousa.

É verdade. Portugal, Lisboa.

Conseguimos.

Esperávamos, desejámos, conseguimos. Vitória! Então, ontem o Presidente da República perdeu oficialmente, constitucionalmente, o poder de dissolver a Assembleia da República. Na verdade, se quisermos ser picuinhas, ele já não podia dissolver porque era preciso passar seis meses desde a última eleição. Mas não nos vamos perder em detalhes, não interessa. A Constituição diz que desde ontem Marcelo não pode dissolver mais a Assembleia da República nos seus dois mandatos, nestes longos 10 anos. Estou com um cabelo na boca.

Não é meu.

Marcelo Rebelo de Sousa mandou o Parlamento abaixo três vezes. Agora estou a bater no microfone.

Está a correr muito bem.

À distância costuma ser mais tranquilo. Agora estou aqui com vocês, estou nervoso, gigantes da área da comunicação.

Eu e a Helena Matos.

Então, em 2021, em 2023 e em 2025, Marcelo mandou o Parlamento abaixo. Só Ramalho Eanes dissolveu a Assembleia da República tantas vezes. E foi quando esta coisa da democracia estava muito no começo. Mesmo tendo dissolvido o Parlamento por três vezes, sabemos que Marcelo ainda não está satisfeito. Aliás, de cada vez que ele carregou no botão, as coisas foram ficando pior do ponto de vista dele. Em 2021, ficou com uma maioria absoluta de António Costa, que lhe tirou capacidade de influência. Em 2023, acabou com Luís Montenegro como primeiro-ministro, e Luís Montenegro fez questão de transformar o presidente numa espécie de bibelô. E em 2025, acordou no dia seguinte com 60 deputados do Chega. Deve ter se arrependido muito de tudo isto. Eu suspeito que se ele pudesse, ainda tentava mais uma. Só mais uma. E depois dessa era André Ventura a ganhar as eleições. Olhando para o histórico, eu acho que- Podia acontecer. Mas enfim, a Constituição não permite. Fica o cognome: o dissolvente. O dissolvente. E temos que agradecer ao pai da Constituição, Jorge Miranda, o pai da Constituição, que talvez tenha sido dele a ideia desta cláusula, deste articulado, que impede a dissolução nos últimos seis meses do mandato do presidente.

O bom é Marcelo, e quem é o mau de hoje?

Não é bem o mau. É mais o ridículo.

É outro patamar.

É outro patamar. O ridículo de hoje é o PS de Coimbra. Ouvimos os sons aqui há pouco, nos momentos de glória. Mas eu agora vou tratar da parte séria. Há uma parte séria? Pronto. Agora vou tratar da parte séria. Então, na segunda-feira, só aqui pra recapitular, a vereadora do PS, Isabel Cruz, e o presidente da Câmara, José Manuel Silva, envolveram-se numa discussão. A vereadora da oposição afirmava que o presidente tinha dito uma determinada coisa num debate, o presidente jurava que não, e perante o impasse, José Manuel Silva propôs uma aposta. Eles ouviam ali mesmo o som do debate e quem não tivesse razão, quem perdesse a aposta, demitia-se. E depois de ouvirem a passagem em causa, a vereadora do PS reconheceu que se tinha enganado e, apesar de o presidente a libertar da aposta, anunciou que ia apresentar a demissão. Anunciou, porque não apresentou. Ontem, o PS de Coimbra meteu-se nisto, veio dizer que a vereadora não tinha nada que se demitir, porque tinha toda a razão. O presidente da Câmara é que tinha este hábito de manipular astutamente as palavras. E eu sei que nós estamos na véspera de eleições autárquicas, mas José Luís Carneiro tem que pegar numa vassoura e tem de varrer o PS. Não é possível levar o Partido Socialista a sério numa cidade como Coimbra perante isto. Não é possível, não dá. As listas estão entregues. Eu não sei se estas pessoas estão a recandidatar de alguma maneira. Eu também não sei, mas imagino que a Ana Abrunhosa, a candidata do PS, neste momento esteja a deitar as mãos à cabeça com isto. Porque não a beneficia nada. Eu espero que esteja. É preciso resolver isto. Não é só a vereadora. O líder do PS Coimbra que vem agora dizer isso, para morrer Deus.

Miguel, o teu vilão é muito lento.

Muito lento. Nós já sabemos disto, mas eu acho que é sempre bom irmos tendo estas lembranças. O nosso Estado. É a história de sempre. Em 2023, o Estado lançou o programa PAE+S 2023, grande nome, já agora, os meus parabéns. Ficou conhecido este programa, de forma mais simples, por Programa de Apoio à Mudança de Janelas. E o objetivo era muito simples: era ajudar quem instalasse janelas eficientes ou equipamentos para aumentar a eficiência energética, como painéis solares. É preciso apoiá-las. Não há planeta B, nunca se esqueçam. E então o prazo para se apresentar uma candidatura foi 31 de outubro de 2023. Portanto, 31 de outubro de 2023. Pois bem, nós estamos em setembro de 2025. É isso, não é?

É.

Ok. Setembro de 2025 e o Estado ainda não conseguiu analisar todas as candidaturas Houve 80 mil pessoas a pedirem o apoio e perante isso o Estado entrou em parafuso. Não havia funcionários suficientes pra olharem pra aquilo tudo. Ainda por cima, parece que houve quem disse que se pediam coisas a mais, a quem se candidatava, é o problema. Pede-se coisas a mais, é preciso olhar pra coisas a mais. Enfim. Agora foi decidido que o prazo final da análise será outubro, ou seja, mais de dois anos depois da candidatura. Realmente, o nosso Estado é mais lento do que uma tartaruga. Mas há mais do que isso: é que no total, eu já disse isso, houve 80 mil candidaturas e até agora foram rejeitadas 20 mil, ou seja, um quarto das candidaturas foram mandadas pro lixo. E aqui uma de duas: ou as pessoas são tontinhas, são tontas, não sabem ler, gostam de andar a perder tempo com burocracias e por isso nem sequer tinham as condições pra receber o apoio, coitadinhas, e não perceberam, não percebem nada, são burras. Ou isso, ou então o Estado fez mal o concurso. Quer dizer, o Estado fez este concurso de tal maneira que o resultado foi este. Eu acho difícil que em 80 mil pessoas, 20 mil sejam tontinhas, apesar daquilo que ouvimos, do que falámos ainda agora no "Mal", mas, e portanto, não é mas, é e portanto, se não há 20 mil em 80 mil pessoas tontinhas, se calhar o Estado é que fez isto mal.

Olha que há aqui duas coisas que é importante sublinhar.

Só duas?

Duas que são fundamentais. Uma é a questão das janelas, a qualidade das janelas faz diferença, pode fazer muita diferença na vida das pessoas.

Por isso é que há 80 mil pessoas, tanta gente a candidatar-se.

É por isso que o Estado não consegue responder. A outra é que perderam aqui uma janela de oportunidade.

O Miguel estava aqui mortinho para vir e agora não tinha a queda. Não tinha a queda, não tinha essa queda. Tem que ter aqui uma. É sempre a parte dos trocadilhos. Miguel, quarta-feira é dia da "Realpolitik" com o Sérgio Sousa Pinto. Do que vão falar hoje?

É inevitável falar um pouquinho das consequências políticas e da forma como se está a tratar politicamente aquela terrível tragédia que foi o elevador da Glória. Vamos falar também um pouquinho sobre o que se está a passar no Médio Oriente e sobre a flotilha. Em todo o mundo é impossível falar sobre o Médio Oriente sem falar sobre a flotilha, e nós aqui também teremos que falar sobre isso. E também sobre a visita do Luís Montenegro à China. Tem passado um pouquinho por baixo do radar, também por razões compreensíveis, mas vamos falar um pouquinho sobre o papel da China em Portugal e no mundo.

"Realpolitik" pra ouvir depois do jornal do meio-dia. Quanto ao bom, mau e vilão desta quarta-feira, o bom é Marcel Rebelo de Sousa. O mau de hoje, ou como disse o Miguel, o ridículo de hoje é o PS de Coimbra e o vilão é o Estado.