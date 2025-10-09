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Começa agora uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão, que hoje também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais. Bom dia, Miguel Pinheiro.

Bom dia.

Bom dia. O teu bom esteve a explicar as coisas muito devagar.

Foi. O ministro da Educação, Fernando Alexandre, esteve com paciência e pedagogia a explicar aos estudantes do ensino superior que é um erro focarem as suas manifestações na contestação às propinas. E isto porque a principal despesa de quem frequenta uma universidade não são as propinas. As propinas vão aumentar €13 por ano. Num ano inteiro vai-se pagar mais €13 de propinas e isso mostra que as principais despesas são com alojamento, com alimentação e com outros gastos como estes. E para essas despesas existe a ação social, existem as bolsas e é esse valor que tem de aumentar para garantir que ninguém para de estudar por não ter dinheiro. E o facto de ser preciso explicar uma coisa tão simples como esta a estudantes universitários mostra que o nosso sistema de ensino está pior do que eu pensava. Eu não sabia que as coisas estavam assim tão difíceis.

É difícil fazer estas contas. Eu acho que é mais o automatismo do protesto. Aumentam as propinas, vamos protestar. Não pensas duas vezes.

Pois.

Eu acho que é o problema das contas a dividir. Vocês lembram quando nós fazíamos aquelas continhas todas com o divisor? Eu acho que é isso.

Já nem me lembro disso.

Já não.

Depois também vais acabar a protestar por causa de €13 de aumento ou qualquer coisa assim.

É €1 por mês.

Mas acho que o problema, de facto, é esse, é o não pensar duas vezes. As instituições de ensino superior foram feitas para que se pensasse duas vezes, três vezes, quatro vezes.

E para que se fizessem contas de divisão.

Estás a ser muito exigente.

Senão não vale a pena.

Quem é o teu mau?

Olha, é André Ventura, que ontem falou sobre o caso Spinonviva e disse isto: "O que é relevante é que continuamos a ter no país um primeiro-ministro que está sob suspeita e sob suspeita de crimes graves de idoneidade quanto ao exercício de função pública." E parece-me que o líder do Chega tem de se decidir, porque se realmente acha que Luís Montenegro está sob suspeita e sob suspeita de crimes graves de idoneidade quanto ao exercício de função pública, então ele não pode passar a vida a negociar com ele e tem de propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito a tudo isto. Agora, o que nós não podemos ter é o líder de um partido que prometeu limpar o regime, a sentar-se à mesa com alguém que, segundo ele, está sob suspeita e sob suspeita de crimes graves de idoneidade quanto ao exercício de função pública. Eu sei que isto vai ser um grande choque para as pessoas que nos estão a ouvir, mas desta forma, parece-me que André Ventura está a dizer uma coisa e a fazer outra.

A sério? Estás a brincar. Mais um político incoerente como os outros todos?

Podemos fazer todos outra vez. Ah!

E eu faço .

Não estávamos preparados para isto.

Não sei o que hei de dizer.

Miguel, o teu vilão é o PS.

É, porque há uns meses, como se lembram, as pessoas que nos estão a ouvir, a mulher do presidente da Câmara de Vizela, Vítor Hugo Salgado, apresentou uma queixa por violência doméstica contra o marido. Esse inquérito, tal como o outro, também por violência doméstica, está a ser investigado e por isso o PS nacional, quando se soube disto, decidiu anunciar de forma pública e definitiva que retirava o apoio político à reeleição do autarca. Mas depois, o que é que aconteceu? Aconteceram três coisas. Primeira, Vítor Hugo Salgado apresentou-se como candidato independente, não como candidato do PS. Segunda coisa, o PS não apresentou nenhuma outra candidatura em Vizela que concorra contra Vítor Hugo Salgado. Simplesmente, o PS desapareceu em Vizela. Terceira coisa, os dirigentes do PS de Vizela passaram-se todos para as listas de Vítor Hugo Salgado. Ou seja, as coisas ficam como estavam e o PS finge que não vê, finge que não ouve, finge que não sabe. E o PS, obviamente, devia ter vergonha, porque o que está a ser feito em Vizela, acho que qualquer pessoa com dois dedos de testa percebe.

Mas depois são todos uns campeões da luta contra a violência doméstica.

É isso.

Vamos ao resumo, o bom desta quinta-feira.

Algada.

Algada. O ministro da Educação, o bom desta quinta-feira, o mau é André Ventura e o vilão de hoje é o PS.