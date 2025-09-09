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Está no ar mais um episódio do Bom, o Má e o Vilão, sempre com o Miguel Pinheiro. Olá, Miguel, bom dia.

Bom dia.

Bom dia. Quem é o teu bom de hoje?

É a Câmara de Lisboa, que decidiu ontem criar uma equipa com membros da Carris e de entidades como a Ordem dos Engenheiros e o LNEC, e outras, que vai ter como missão propor um novo sistema tecnológico para o Elevador da Glória. Isto quer dizer que o elevador não vai voltar a funcionar tal como existia até agora. Era o mínimo. O primeiro relatório oficial sobre a tragédia, aquela nota do gabinete de investigação explicou, para lá de qualquer dúvida, que o sistema de freios pura e simplesmente não funciona caso o cabo se solte, como aconteceu na semana passada, e por isso era impensável que as cabinas voltassem a circular nestas condições. Aliás, convém ter a mesma prudência com os outros elétricos históricos de Lisboa. Antes de levantar a suspensão que foi decretada logo a seguir ao descarrilamento, é preciso perceber se há algum cenário, por mais teórico que pareça, em que os passageiros fiquem em risco. E se algum desses cenários existir, não dá para continuar como se nada fosse. As pessoas têm que ter a garantia de que está a ser feito tudo para não se repetir uma coisa destas.

E é muito bom que se olhe para o futuro e se pense nessas possibilidades de correção do sistema, mas é preciso também explicar como é que isto aconteceu e por que ninguém antes se lembrou que podia haver este problema.

É. Aliás, repara, é impossível criar o tal sistema tecnológico novo sem saber exatamente o que aconteceu aqui. Por isso, suspeito que tão cedo não vamos ter o Elevador da Glória.

Miguel, o teu mau é Pedro Nuno Santos.

Eu digo-te que não é com nenhum prazer que falo de Pedro Nuno Santos, mas claramente o antigo líder do PS ainda não se conformou com o facto de já não ser líder do PS. Acontece muito, as pessoas deixam lugares relevantes e depois ficam ali, continuam a achar que ainda são Napoleão Bonaparte. O Partido Socialista decidiu uma estratégia clara para lidar com as consequências políticas da tragédia do Elevador da Glória. O verdadeiro líder do PS, José Luís Carneiro, e a candidata à Câmara, Alexandra Leitão, não querem pedir a demissão de Carlos Moedas. Já o disseram uma e outra vez, insistiram, explicaram, mas Pedro Nuno Santos não quer saber disso, não aceita isso e usando o Facebook, o homem que já não manda no PS pediu a demissão de Moedas na sexta-feira às 11h28, no sábado às 16h16 e ontem às 17h02. E pelo meio acusou aqueles que discordam dele do PS de serem uma esquerda bem-comportada, que se viciou nos elogios da direita. Pedro Nuno Santos não consegue ir dormir sem sonhar com a direita. A verdade é que já teve a oportunidade de fazer o que quisesse no PS. Teve essa oportunidade, teve o partido nas mãos, pôde fazer o que entendeu. Fez aquilo que entendeu, só que, ao fazer isso, fez também com que o partido passasse a ser apenas o terceiro maior do Parlamento, atrás do PSD e do Chega, em número de deputados. Mas apesar dessa derrota humilhante, que deixou o PS numa posição de fragilidade que nunca tinha acontecido na sua história, Pedro Nuno Santos continua a achar que tem razão em tudo e que quem discorda dele não é verdadeiramente de esquerda. O PS lá sabe se quer voltar a ficar nas mãos de Pedro Nuno Santos. Vão ter que decidir. Se quiserem, boa sorte.

Isto durante 10 minutos pareceu uma estratégia concertada do PS.

Por acaso, nunca.

Nunca pensaste isso?

Não.

Mas ao fim de 10 minutos, Pedro Nuno Santos esforçou-se para nos esclarecer e mostrar que isto não é nenhuma ação maquiavélica, dissimulada e cínica.

Não, claramente a senhora Leitão está muito incomodada com esta posição do Pedro Nuno Santos.

Miguel, já estavas com saudades do tema do teu vilão.

É verdade. Cá estamos de regresso. Se bem que o meu vilão hoje é um pouquinho diferente, porque é o tribunal arbitral que trata das greves no Metropolitano de Lisboa. Hoje, como muita gente já terá percebido, o metro está com uma nova greve parcial. O pessoal começa a ter carruagens a circular às 10h30 e o plano de não trabalho, no metro não há planos de trabalho, há planos de não trabalho, parece-me que é este. Portanto, das 05h00 às 10h00, para os trabalhadores da operação Das 7 à 12, os trabalhadores do setor oficinal, das 7h30 às 12h30 os trabalhadores dos setores fixos e administrativos, das 2 da manhã às 7 da manhã, os trabalhadores dos serviços noturnos e via. Portanto, o que os sindicatos querem é, com certeza, um aumento do subsídio de refeição, do subsídio de férias e do subsídio de Natal, e ainda alterações no horário máximo de trabalho semanal. Está a haver negociações com a administração, acho que se prolongaram até ontem, até relativamente tarde. Houve dois plenários, não um, mas dois plenários de trabalhadores do metro. Enfim, tudo isto é o habitual. Acabou agosto, estamos em setembro, as aulas estão a começar, as pessoas estão a voltar ao trabalho e, portanto, com certeza, voltamos à greve. Agora, na verdade, nós não podemos esperar outra coisa do sindicato. É mesmo isto. O Sindicato do Metro acha que existe para decretar greves. Não podemos esperar outra coisa dos trabalhadores da empresa, lamento, mas já mostraram uma e outra vez que se sentem bem representados. Não podemos esperar outra coisa da administração. Anda para ali um bocadinho sem cabeça, de um lado para o outro, a tentar evitar estas coisas sem sucesso. E não podemos esperar outra coisa da tutela política do metro, porque a tutela política do metro, obviamente, dá cobertura a este funcionamento anormal de um transporte público. Portanto, não podemos esperar outra coisa de todas estas pessoas, mas eu, pelo menos, gostaria de esperar algo do tribunal arbitral, se bem que já vimos decisões de tribunais arbitrais, nomeadamente na CP, célebre decisão do tribunal arbitral em relação aos serviços mínimos da CP. Portanto, também já não espero muito, mas enfim. O tribunal arbitral, a verdade é que entende que estas greves não devem ter serviços mínimos nenhuns em relação à circulação. Existem serviços mínimos para os serviços de manutenção e de segurança, mas em relação à circulação, não há serviços mínimos nenhuns. Por isso, as pessoas ficam a saber, clientes do metro, estão por vossa conta.

Andem a pé, faz bem à saúde.

Andem a pé, de autocarro.

Comam brioche.

Comam brioche. É isso mesmo, Maria Antonieta.

Vamos ao resumo. O bom desta terça-feira é a Câmara de Lisboa, o mau Pedro Nuno Santos e o vilão de hoje é o tribunal arbitral. Foram as escolhas do Miguel Pinheiros, nas manhãs 360 e sempre em podcast.