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Começa agora uma nova edição do Bom, Mau e o Vilão. Bom dia, Miguel Pinheiro.

Bom dia.

Bom dia. Miguel, está tudo bem?

Caiu aqui uma coisa, eu peço imensa desculpa. Não se partiu, mas já está tudo bem. Não vamos mexer mais. Eu passei a noite acordado a ouvir o novo podcast Plus, o misterioso Engenheiro Jardim, e estou aqui um pouco com sono, mas não liguem.

E a ouvir sons ao mesmo tempo, faz sentido.

Vozes.

Vozes.

Vamos então ao teu bom, que tem que ter muita paciência.

Muita paciência. Então, o bom é a juíza que tem em mãos o processo Marquês. Ontem marcou o início do julgamento para dia 3 de julho e fez isto apesar de duas originalidades, ou melhor, tendo paciência para duas originalidades. A primeira originalidade veio, claro, só podia, de José Sócrates, que afirma que não pode haver julgamento, porque neste momento não existe nem acusação nem pronúncia. Pronto, ele já decidiu, não há acusação nem há pronúncia. O ex-primeiro-ministro é assim como aqueles tios extravagantes que há em todos os jantares de Natal, um daqueles tios que dizem as maiores barbaridades e toda a gente ignora, dizem: "Sim, tio, cuidado, veja lá a sopa, limpa aí o queixo que olhei a sopa". E seguem em frente, mas já começamos, de facto, a estar habituados. A segunda originalidade, eu não estava a contar com esta, mas veio da defesa de Ricardo Salgado. Então os advogados do ex-dono disto tudo lamuriaram-se e disseram o seguinte: todos os dias úteis do ano há julgamentos que envolvem o nosso cliente. A defesa não se pode multiplicar para o defender. Portanto, Ricardo Salgado envolveu-se em intermináveis sarilhos. Envolveu-se ele. Esses sarilhos acabaram em tribunal. São tantos que há julgamentos todos os dias e a culpa, pelos vistos, é da Justiça. Vejam lá isso, porque eu estou aqui com julgamentos todos os dias, como é que pode ser? Escolham. Que crime é que querem julgar? Isto não pode ser tudo. Nós temos que realmente ter muita paciência para tudo isto. Mas, de facto, quando fizeram o Código Penal, esqueceram-se de dizer: bom, há aqui um limite. Para cada pessoa só pode haver seis crimes, porque isto quer dizer

Não, cada pessoa só pode ser julgada por seis crimes, porque existe um limite para a quantidade que cometem.

Exato. Alegadamente.

Alegadamente, claro.

Só se pode ser julgado por seis crimes, porque uma pessoa depois também tem a sua vida, e não pode ter aqui agora 70 advogados para os processos todos.

Não, e ter que ir todos os dias para tribunal. Que aborrecimento, mas eu tenho mais que fazer.

O próprio nem vai.

Claro, o próprio não vai por questões de saúde.

Pronto.

Mas os advogados.

Não há advogados suficientes para defenderem Ricardo Salgado em tantos processos, pelos vistos. Isto é pau. Eu andei na faculdade de Direito há muito tempo, porque eu já sou um velho. Portanto, eu andei na faculdade de Direito, infelizmente, há muito tempo. No meu tempo não se ensinava a usar argumentos destes, mas se calhar, entretanto, isto agora está tudo moderno e por isso deve-se aprender outras coisas.

Então, Miguel, já estás?

Já estás melhor?

Estava a te dar um tempinho.

Já estou ok.

Quem é o teu mau?

Olha, o mau é a escola pública. Ontem, o Observador publicou um artigo sobre os problemas com computadores nas escolas e nesse artigo está escrito, por exemplo, isto citando um responsável: "Diria que todas as escolas têm computadores encostados às boxes porque não há dinheiro para os arranjar e não há um técnico capaz de arranjar o equipamento. Não havendo dinheiro, a escola encosta o computador à espera de que o Ministério da Educação diga algo." Pelo artigo percebemos também que há muitos pais que nem querem receber computadores porque arriscam-se a ter de pagar arranjos que custam mais do que o próprio computador. E a escola pública, infelizmente, tem destas coisas. Mesmo quando se tenta fazer e tomar uma medida que tem sentido, como distribuir computadores por aqueles que não têm condições económicas, acaba tudo por correr mal, porque no Estado nunca há saídas simples, nunca nada é fácil, realmente.

Aquilo que em qualquer empresa ou instituição se resolve sem qualquer problema, ali esquece.

E mais barato.

É uma montanha que não se ultrapassa. E mais barato, claro.

Miguel, o teu vilão anda pelas redes sociais.

Maria João, eu nem queria acreditar. E atenção, eu já vi muita coisa na vida.

Sim, tu já és antigo.

Sou um velho lobo do mar, eu já vi muita coisa da vida. Mas o nosso vilão patusco é Pedro Nuno Santos. Eu estava a pensar falar sobre a entrevista que o líder do PSD deu ontem à RTP. Estava a pensar elogiar o facto de ele ter dito que as realidades de José Sócrates e Luís Montenegro são diferentes Estava a pensar talvez criticar o fato de ele ter dito que um investimento em defesa para lá dos 2% do PIB tem de ser bem analisado, porque não podemos pôr em causa o estado social por mostrar falta de noção do mundo em que passámos a viver. Estava a pensar em tudo isto quando, de repente, percebi uma coisa. No Observador também temos um artigo sobre isto. A RTP, e bem, tinha posto uma publicação no Instagram sobre a entrevista, a anunciar a entrevista, penso eu. E então aconteceram duas coisas. Primeiro, Lili Caneças escreveu um comentário em que dizia o seguinte, vou citar: "Eu não voto em partidos, voto em pessoas. Este homem", referindo-se a Pedro Nuno Santos, "parece que está a ralhar com toda a gente." Escreveu isto. E depois, santo Deus, Pedro Nuno Santos respondeu a este comentário, escrevendo o seguinte: atenção, só aqui uma coisa, eu estou a falar a sério. Só para as pessoas não ouvirem e pensarem que eu estou aqui a inventar. Pedro Nuno Santos foi lá e escreveu o seguinte: "Boa tarde, Lili. Eu não dou ralhetes".

Eu não dou ralhetes.

"Eu não dou ralhetes, mas quando os problemas são sérios, não reajo com sorrisos, de facto. Se a Lili me conhecesse, ia constatar que sou bem-disposto, simpático e bom rapaz." Isto parece aqueles vídeos de apresentação dos novos concorrentes do Big Brother, que dizem sempre estas coisas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que tenho toda a simpatia por Lili Caneças, como aliás acho que é generalizada no país. Mas realmente eu tive de ir confirmar que isto tinha mesmo acontecido, porque Pedro Nuno Santos e Lili Caneças, Deus nos ajude. Temos eleições daqui a dois meses.

A campanha começa bem.

Acho que precisamos de ajuda, de alguma forma.

Vamos ao resumo O Bom desta terça-feira. É a juíza que tem em mãos o processo Marquês, o mau é a escola pública e o vilão é Pedro Nuno Santos. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs Trezentos e Senta e Sempre em podcast.