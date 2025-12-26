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Muito bom dia, Miguel.

Bom dia.

Bom dia, aqui estás tu. Sobreviveste ao Natal?

Mal, mas aqui estou, apresentando-me ao serviço.

Mais nada. Olha, quem é o bom desta sexta-feira, Miguel?

Olha, é Luís Montenegro. Eu estive a ouvir a mensagem de Natal de ontem e pareceu-me que o Primeiro-Ministro disse todas as coisas certas. Afirmou que precisamos de ser mais eficientes e mais produtivos pra atingirmos novos patamares de crescimento que tragam também novos patamares de rendimento, e de fato precisamos. Defendeu que temos urgentemente de mudar a mentalidade de deixar andar e de optar por uma mentalidade de fazer diferente. E realmente, parece-me que o país precisa fazer as coisas de forma diferente pra ver se isto muda de alguma forma. O Primeiro-Ministro argumentou também que criar riqueza é o melhor caminho pra combater a pobreza. Está certíssimo. Não vale a pena redistribuir o dinheiro que não há. Quer dizer, para haver uma redistribuição de dinheiro, só havendo mais dinheiro. E deixou ainda claro que pra que tudo isto seja possível, é preciso coragem política e capacidade reformista. Ora, está tudo certíssimo, está tudo corretíssimo, está tudo acertadíssimo. Só há um pequeno problema, mas é um problema que é mesmo muito pequeno e por isso tenho a certeza de que vamos resolver isto. Mas há um pequeno problema: é que Luís Montenegro não chegou ontem ao cargo de Primeiro-Ministro. Não apareceu ontem, de repente, como o menino Jesus no dia de Natal, apareceu ali de repente ou apareceu uma estrela vinda de Belém. Não, já lá está há algum tempo. Eu bem sei que não tem uma maioria absoluta, mas também não tem propriamente um Parlamento cheio de partidos pujantes a fazerem uma oposição implacável. E por isso, desde que eu vi ontem o Primeiro-Ministro, há uma pergunta que não me sai da cabeça. Eu até dormi mal com isto, estava sempre a pensar nisto. E a pergunta é: quando é que Luís Montenegro vai passar das palavras à ação? Quando? Porque o tempo está a passar, não é? E por isso convinha despachar-se.

Pois, basta mesmo que ele olhe pra uma expressão que aplicou, que é: temos que abandonar a cultura do deixar andar.

Certo. E se não é na primeira parte dos mandatos que os primeiros-ministros fazem as mudanças, então vai ser quando? Vai ser na véspera das eleições? Não me parece.

Não parece, não.

Por isso, vamos aguardar um bocadinho mais.

Aguardar. Olha, e quem é o mau, Miguel?

Olha, é Marcelo Rebelo de Sousa, que depois de convocar o Conselho de Estado pro meio da campanha eleitoral, voltou a aparecer neste Natal. Como sempre faz, foi beber uma ginjinha ao Barreiro e, como sempre acontece quando Marcelo vai beber uma ginjinha ao Barreiro, montou-se um circo. Marcelo falou de tudo, especialmente do passado e especialmente, vá-se lá saber por quê, no ano de 2023. Recordou que nesse Natal estava, diz ele, sob um ataque muito forte por causa do escândalo das gêmeas e que naquele dia em que foi à ginjinha, o filho, o doutor Nuno Rebelo de Sousa, estava a chegar ao país. E então o presidente da República, que é também comandante supremo das Forças Armadas e o mais alto magistrado da nação, aproveitou pra comunicar à pátria que ainda não fez as pazes com o filho, mas que no momento oportuno isso acontecerá. E ficamos todos muito mais descansados. Ora, quando estava a falar desse dia de 2023 e da ida à ginjinha, Marcelo afirmou isto: "Podia ter inventado 10 mil razões pra não vir, mas vim." E eu diria que às vezes, de fato, tal como poderia ter acontecido neste ano, é preferível inventar 10 mil razões pra não ir à ginjinha. Acho que inventa-se assim, não tem que ser 10 mil, pronto. Inventava-se uma boa razão. Não tem que ser boa, uma má razão. E não se vai à ginjinha e nós somos poupados a isto.

Pois, e desta vez era fácil até, não é?

Então, não é.

Tinha saído de uma cirurgia, está muito frio, enfim.

Claro, ora nem mais. Era isso, mas não. Lá foi corajosamente Marcelo Rebelo de Sousa infligir à pátria mais algumas afirmações de utilidade duvidosa.

Olha aí, Miguel, e quem é o vilão?

É o vilão de sempre nos Natais: é o SNS. É o de sempre, mas eu só falo disso pra não ficarmos a achar que é normal, porque às vezes depois quando ficamos em silêncio sobre estas coisas, tudo isto entra na normalidade e convém que não aconteça. Então ontem, dia de Natal, estiveram fechados os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Portimão, Santarém, Vila Franca de Xira, Caldas da Rainha e Setúbal. E hoje, a estes soma-se alegremente pra comemorar a data, o Barreiro. E depois, houve mais urgências que funcionaram, mas só mais ou menos, assim com condicionamentos. Vila Franca de Xira, Santa Maria da Feira, Leiria, Abrantes, São Francisco Xavier em Lisboa e Braga. E no Amadora-Sintra, como sempre, o dia de Natal foi assustador. Um doente a quem fosse atribuída a pulseira amarela e que, em tese, segundo as autoridades de saúde, só deveria esperar uma hora. É o que recomendam as autoridades, é que uma pessoa com pulseira amarela espere uma hora no máximo. Essa pessoa, no dia de Natal, no Amadora-Sintra, ficou sentada durante 14 horas pra ter uma primeira observação. Não é pra sair de lá, é pra ter uma primeira observação. Depois a seguir eu imagino quantas horas mais se seguiram. E atenção, tudo isto se passou com o SNS a suspender todas as cirurgias programadas até segunda-feira. De qualquer forma, não se preocupem. O discurso de Natal do Primeiro-Ministro foi incrível. Agora é que é, vamos a isto, não vamos esperar mais.

Ronaldos, 10 milhões de Ronaldos. Isto vai ser uma alegria.

Tu não sei, Paulo. Eu me sinto um Ronaldo.

Olha, vamos ao resumo da edição de hoje. O bom desta sexta-feira é Luís Montenegro, o mau é Marcelo Rebelo de Sousa e o vilão é o SNS. São as escolhas do Miguel Pinheiro.