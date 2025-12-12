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O Miguel Pinheiro já está conosco para uma nova edição do "O Bom, o Mau e o Vilão". Olá, Miguel, bom dia.

Bom dia.

O teu bom venceu o debate de ontem.

Sim, André Ventura, no debate de ontem, o candidato do Chega atirou à grande fragilidade do candidato do Livre. Jorge Pinto já anunciou várias vezes, a arrebentar de orgulho, que se os partidos de direita se juntarem para fazer aquilo que ele diz ser uma revisão radical da Constituição, isso salva o Parlamento e convoca novas eleições. É uma forma de Jorge Pinto mostrar que é uma espécie do último reduto de defesa contra o fascismo. E ontem André Ventura descreveu essa promessa como uma forma de autoritarismo e de ditadura. Jorge Pinto nunca soube defender bem esta medida e ontem menos ainda. E a imagem que ficou foi a de um candidato que só defende as virtudes da democracia quando ganha, e isso é fatal.

Se bem que não deixa de ser irônico ouvir Ventura acusar outros de autoritarismo.

Ó Paulo, vida, quando as pessoas se colocam nessa posição. Esta posição de Jorge Pinto tem uma série de fragilidades. Ele se refere aos limites materiais da Constituição, mas os limites materiais da Constituição seriam aqueles que jamais podem ser tocados. Já foram tocados. Noutras revisões mudou-se os limites materiais da Constituição, portanto, dizer que não se pode mudar não é verdade. Além disso, ele próprio admite que as eleições seguintes seriam uma espécie de referendo. Ora, a Constituição proíbe referendos a revisões constitucionais, portanto, querer uma espécie de referendo informal para contornar essa proibição da Constituição também é uma coisa questionável. Acho que há ali uma série de dificuldades com esta proposta.

O bom venceu, o teu mau perdeu o debate de ontem.

Jorge Pinto passou todo o debate de ontem a interromper André Ventura, a rir-se de André Ventura, e a provocar André Ventura. O candidato apoiado pelo Livre disse que o líder do Chega é um catavento, é um troca-tintas, é um queridinho do sistema. Depois, enquanto se ria muito, atirava coisas como: "De si riu muitas vezes, já devia saber." Depois, lá à frente, ainda disse: "Riu, riu, já lhe disse que de si me riu muitas vezes", que é uma coisa um bocadinho... Enfim. E depois ainda teve umas tiradas de forcado, como por exemplo, quando disse: "Sim, estou muito nervoso, olhe para mim."

Adoro quando tu fazes vozes.

Isto era mesmo o Jorge Pinto. Eu estava a ouvir aquilo, de facto, estava a sentir-me ali em Vila Franca. Um abraço para Vila Franca.

Outro do Paulo.

Certo.

Claro, e para a Chamusca e para Alcochete.

Isso tudo. O que eu tirei disto tudo é que quando for grande, Jorge Pinto quer ser um André Ventura. Ele vai mandar uma carta ao Pai Natal e vai dizer: "Querido Pai Natal, como presente, eu queria ser o André Ventura." Não há melhor forma de se tornar aceitável a forma como Ventura se comporta em alguns debates do que ter, depois, um candidato da esquerda a copiar algumas táticas.

Eu acho que ainda toda a gente está à procura de um modelo ou de modo para debater com Ventura, de alguma maneira.

Sem dúvida, isso é verdade. Anda toda a gente à procura disso, qual é a melhor forma de debater com André Ventura. Eu acho que podemos dizer com alguma segurança que a forma não é esta. Aquilo que Jorge Pinto ensaiou ontem não me parece, de maneira nenhuma, que seja a melhor maneira. Ser assim um Ventura dos pequeninos.

Certo, mas eu notei André Ventura irritado com isso. Foi-se irritando com aquele tom, com o riso.

Eu não sei se ele se irritou ou se lhe dava jeito estar irritado.

Mostrar irritação.

Parece-me óbvio. Não, retiro o que disse. Não é óbvio. Rui Tavares, por exemplo, está farto de fazer tweets a dizer que Jorge Pinto fez um debate maravilhoso e que mostrou como é que se põe André Ventura no sítio. Óbvio não é, porque há pessoas que discordam, mas parece-me sensato dizer que um candidato passar um debate inteiro a rir-se não é a melhor forma. Até porque repara, vamos lá ver, uma de duas: ou André Ventura dá vontade de rir, e então Jorge Pinto passa um debate inteiro a rir-se, ou André Ventura é uma ameaça grave à democracia. As duas é que não dá. Ou é uma ameaça gravíssima à democracia.

E tens que levar a sério, então.

Portanto, tens que levar a sério. E André Ventura convoca-nos a todos para um sobressalto cívico, e temos que nos juntar a Jorge Pinto para resistir nas ruas a André Ventura, porque aquilo é grave, ou então se dá vontade de rir, qual é o problema? Dá vontade de rir. O regime está em perigo por causa de alguém que dá vontade de rir? Acho que aqui o Livre tem que pensar um bocadinho melhor na forma como quer fazer as coisas.

O mau é Jorge Pinto, quem é o teu vilão?

O vilão é o final da manifestação da greve geral. Houve ali uns quantos jovenzinhos, uns não tão jovenzinhos assim, já com idade pra terem juízo. Uns de cara tapada, outros de cara descoberta, ficaram em frente à Assembleia da República a atirar garrafas de vidro de cerveja para a escadaria, a destruir caixotes de lixo, queimar cartazes, a insultar a polícia, genericamente a fazer gestos obscenos. Eu vi coisas que os meus olhos já não vão poder desver, mas está a circular nas redes sociais pra quem estiver inclinado pra isso.

Eu apanhei algumas em direto.

Mas apanhaste a que eu me estou a referir?

Não sei a que é que te estás a referir.

Estou-me a referir a uma forma muito frontal de manifestação.

Àquelas estátuas de David que andavam por lá.

Certo. É precisamente isso.

Eu apanhei a versão feminina também.

Não, eu só apanhei a versão masculina.

Bem.

O Miguel ficou ainda mais .

Não, quer dizer, a sério?

Não.

É preciso? Por amor de Deus, e agora, como é que eu vou dormir hoje? Não vou conseguir. Mas isto prolongou-se por muito tempo, com as televisões a transmitirem tudo em direto. No final, a polícia teve de intervir pra acabar com aquilo. A polícia teve muita paciência. No total, ao longo do dia, foram feitas seis detenções. Ali foram só três, mas noutros incidentes houve outras três. E os principais prejudicados com o que aconteceu foram os sindicatos que organizaram a greve geral. A CGTP demarcou-se do que aconteceu, mas aquela foi a imagem que ficou na cabeça de centenas de milhares ou milhões de pessoas que ligaram a televisão ao final do dia, ficaram a ver aquilo durante muito tempo e aquilo não ajuda nada os sindicatos.

Claro que não.

De facto, aquele final de manifestação foi politicamente trágico para os sindicatos.

Certo. Se bem que os sindicatos também não podem ser responsabilizados por aquilo de alguma maneira, mas se calhar deviam ter mais cuidado com algumas companhias.

Claro, com certeza, mas isso vale para tudo.

Certo.

Qualquer pessoa que organize qualquer manifestação, tudo o que corra mal, ninguém pode ser responsabilizado. Claro, com certeza, vamos usar esse critério pra toda a gente. Vamos usar esse critério pra quando houver manifestações que não são de sindicatos, mas a verdade é que aquilo aconteceu no final da manifestação e isso é um problema para os sindicatos. Fazerem de conta que isso não é um problema também não os leva muito longe. Com certeza que não foi a CGTP que pôs aquelas pessoas, com certeza que a CGTP preferiria que aquilo não tivesse acontecido. Com certeza que sim, mas aconteceu.

Têm que fazer uma melhor seleção à porta do próximo evento.

Vamos ao resumo. O pano desta sexta-feira é André Ventura, o mau. Jorge Pinto, o vilão é o final da manifestação da greve geral desta quinta-feira. São as escolhas do Miguel Pinheiro num episódio que daqui a minutos também fica disponível em podcast.