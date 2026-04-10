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Miguel Pinheiro já está conosco para uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão da Rádio Observador. Olá, Miguel, bom dia.

Bom dia.

Bom dia. Quem é o teu bom de hoje?

O bom são os Salesianos de Manique, a câmara de Cascais. Quem nos está a ouvir lembra-se seguramente da polêmica. Aquela escola recebe alunos que pagam mensalidade e também alunos de contratos de associação, ou seja, alunos que entram por via do Estado. E como o Estado central paga uma miséria para as refeições, ali e em todo lado, durante anos, os pais dos alunos que entram pelo contrato de associação podiam pagar mais uns euros para que os filhos tivessem acesso às mesmas refeições dos alunos que pagam a mensalidade. E tudo estava a funcionar muito bem, até que o Estado central achou isso um grande escândalo, proibiu essa possibilidade e ainda forçou a escola a devolver o dinheiro e a pagar uma coima. E como consequência, desde essa altura, havia duas refeições diferentes. O caso foi denunciado há umas semanas, mas o Estado central continuou a assobiar pro lado como se não fosse nada com ele e ontem foi noticiado que nos Salesianos de Manique vai agora passar a haver as mesmas refeições para todos. E quem paga? Alguém tem que pagar. E obviamente, paga a escola, ou seja, pagam os privados. E como acontece em todo o país, nas escolas públicas, paga também a autarquia, porque as autarquias muitas vezes é que vão ajudar a resolver o problema. Neste caso, é a Câmara de Cascais que vai andar a tapar os buracos que o Estado central deixa vazios. E fica mais uma vez a lição, tomem nota pra não se esquecerem, não podemos contar com o Estado pra nada. E no fim fica uma pergunta. Eu fiquei com uma dúvida. Nos Salesianos está resolvido. Os alunos que vinham pelo Estado tinham refeições horríveis. Foi isto que saiu daqui. Tinham refeições horríveis, que não se dão a ninguém. E, portanto, está resolvido. Agora, falta resolver uma coisa: as refeições nas escolas públicas, porque pelos vistos, as refeições nas escolas públicas são horríveis. É o que tiramos daqui. Portanto, quando é que o Estado vai resolver o problema das refeições horríveis nas escolas públicas, que não se dão a ninguém, e quando é que o Estado, nas escolas públicas, vai passar a ter refeições iguais à das criancinhas que têm pais que podem pagar mensalidades? Eu fico à espera desse momento, a não ser que queiram que as escolas privadas também andem a pagar as refeições das escolas públicas. É uma solução.

Olha aí. Parece uma solução que o Estado deve ponderar, porque até agora tu estavas a dizer que não se pode contar com o Estado pra nada. Pode, para providenciar refeições horríveis na escola pública, que é o que há.

Pois é. Portanto, está resolvido um problema, apesar de tudo, que afeta poucas pessoas. Era apenas uma escola, eram umas poucas centenas de alunos.

Só não está resolvido o problema que afeta muitas pessoas.

Ora, nem mais. Agora estes largos milhares de alunos que todos os dias consomem uma alimentação, pelos vistos, imprópria, agora se calhar íamos tentar resolver, se for possível.

Miguel, o teu mau, por falar em alimentar, alimentou uma polêmica.

É, sem trocadilho.

Sim.

O presidente do Tribunal Constitucional, como se sabe, andamos num enorme imbróglio, porque há, neste momento, três vagas no tribunal que devem ser preenchidas pelo Parlamento, mas o PSD, o Chega e o PS não se entendem. Há dias surgiu a solução. Como o mandato de José João Abrantes como presidente acaba agora e como normalmente os presidentes não ficam depois como simples juízes, tendo sido presidente, não se volta atrás. Tudo indicaria que ele iria sair e foi isso que desbloqueou o impasse. Os partidos decidiram esperar por maio, quando haverá quatro vagas e não três, o que facilita a negociação. Muito bem. O problema é que agora José João Abrantes decidiu começar a criar equívocos. Ao jornal Sol, ele disse que não ia responder a uma pergunta sobre se, de fato, sai em breve, porque vou citá-lo. Até me falha a voz. Vou então tentar citar sem tossir: "Não deseja contribuir pra quaisquer polêmicas instaladas em torno do Tribunal Constitucional." Ora, é precisamente ao não confirmar que sai que ele está a contribuir pra criação de polêmicas. E além disso, o ainda presidente do Tribunal Constitucional participou numa mesa-redonda em Évora e defendeu que a instituição não pode andar ao sabor das maiorias. Estou a citá-lo. Ou seja, na prática, ele tomou posição nesta polêmica sobre se o Chega deve ou não indicar um juiz. E como se vê, José João Abrantes fica calado quando devia falar e fala quando devia ficar em silêncio.

Eu tenho saudades de quando nós não falávamos sobre o Tribunal Constitucional.

Bons tempos.

Bons tempos.

Bons tempos.

Quem é que estava no governo? Se calhar é por isso.

Se calhar é.

Miguel, o teu vilão é André Ventura.

Olha, é porque ontem o GT chumbou a atual proposta de reforma do Código Laboral e o líder do Chega decidiu dizer ao país que também está contra e partilhou as suas cinco condições pra aprovar a legislação do governo no Parlamento. Porque aquilo está a ser discutido na concertação social e depois Haja aprovação ou chumbo na concertação social, aquilo vai ao Parlamento e o Chega terá que tomar posição. Então, para André Ventura terá de chegar ao Parlamento uma proposta que não prejudique as mães trabalhadoras, não incentive despedimentos discricionários, reveja as licenças de maternidade e a remuneração do trabalho por turnos e assegure uma legislação laboral, vou citá-lo: "Flexível, mas não selvagem". Vamos esquecer aqui as questões de maternidade, que não são de esquerda nem de direita, vamos concentrar-nos nas outras três. E eu fiquei impressionado, porque as exigências do Chega são todas feitas com as preocupações da esquerda e com a linguagem da esquerda. André Ventura fala em despedimentos discricionários, como se a maior ambição dos empresários fosse andar a despedir pessoas. O que os empresários querem é despedir pessoas. Não é contratar pessoas boas, é despedir pessoas, é o que eles querem. Depois, fala no trabalho por turnos, como se fosse possível numa economia moderna acabar com os turnos. Pronto, tínhamos toda a gente a trabalhar das 9 às 17. Não se passava mais nada no país fora dos horários. E depois insurge-se contra aquilo que diz ser uma legislação laboral selvagem, como se alguém quisesse estar aqui a impor a lei da selva. Mais uma vez, os empresários o que querem é a selva, porque o que eles querem não é empresas que funcionem, é castigar trabalhadores. É essa a definição de um empresário. E eu também achei graça, porque nestas condições do Chega não há uma única que exija maior liberdade para empresários e trabalhadores chegarem a acordo sobre aquilo que eles, e não o Estado, eles e não os sindicatos, eles, cada indivíduo entende ser a melhor forma de funcionarem uns com os outros. Não há uma única condição em que ele diga: "Olá, se vocês aparecerem aqui com uma nova lei laboral, que em vez de facilitar a forma como se organiza o trabalho, dificulta, não contem conosco". Não, não há uma única. E eu lembrei-me que o antigo líder do PCP, Jerónimo de Sousa, costumava acusar o PS de piscar o olho à esquerda, mas virar sempre para a direita, na linguagem colorida de Jerónimo de Sousa, e o que se percebe é que com o Chega, no código laboral é o contrário. André Ventura pisca o olho à direita, mas vira sempre à esquerda.

É para ir ao encontro do eleitorado do Chega.

Pois eu suspeito que sim, mas convinha então que o Chega fosse claro sobre o facto de defender uma economia estatista.

Vamos ao resumo. O ponto desta sexta-feira são os salesianos de Manique e a Câmara de Cascais. O mal é o presidente do Tribunal Constitucional e o vilão de hoje é André Ventura. São as escolhas do Miguel Pinheiro no episódio que daqui a minutos também fica disponível em podcast.