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Está no ar o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arnaut Moreira. Bom dia.

Olá, muito bom dia a todos.

Bem-vindos. Depois de mais de dois anos de guerra em Gaza, foi finalmente anunciado um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Não é ainda a aplicação do plano completo desenhado pela administração de Trump para o futuro de Gaza, mas este cessar-fogo vai permitir a libertação de reféns e prisioneiros e abrir condições para as negociações sobre as próximas fases do plano. General, que balanço e expectativas podemos fazer deste acontecimento tão esperado, tão desejado?

É impressionante que nós, nos últimos dois anos, sobre Israel, Gaza e aquele tremendo conflito, só tivemos más notícias. E hoje é o primeiro dia em que nós, quando olhamos as caras de pessoas nas ruas de Israel e nas ruas de Gaza, vemos gente satisfeita. E portanto, isso para nós deve ser um incentivo e eu estou otimista. Estou otimista no sentido de que não é de ignorar os problemas.

Sim, que existem, nós sabemos.

Tudo devemos fazer para que isto persista, porque isto é um bom ponto de partida. Mas por que foi agora e não foi antes? Isto é, que condições é que Trump entendeu que estavam reunidas neste momento para este passo e não estavam reunidas antes? Em primeiro lugar, um processo negocial diferente. Este processo negocial da administração norte-americana, que teve no seu genro, Jared Kushner, e em David Whitkoff, mas também em Marco Rubio, os peões principais, este processo envolveu seriamente os países árabes e muçulmanos. E esta é a principal diferença entre este plano e outras tentativas anteriores. É que este plano estava apoiado pelos países árabes e muçulmanos e, nesse sentido, tinha mais condições para poder avançar do que os planos anteriores. Por quê? Porque, de alguma maneira, todos estes países começaram a retirar protagonismo e o tapete ao Hamas. O Hamas deve ter começado também a perceber que aquilo que era a sua influência nestes países árabes e muçulmanos estava a diminuir. Isto é, os países árabes e muçulmanos pareciam apostar mais numa solução de paz do que na continuação de uma solução de conflito, que começa a prejudicar também seriamente aquilo que é a economia regional e o potencial de desenvolvimento daquela economia regional. Depois, o segundo aspecto tem a ver com a fraqueza do Hamas. A queda do regime de al-Assad na Síria interrompeu a autoestrada de fornecimento de material ao Hamas. O Hamas dependia do Hezbollah, no Líbano, o Hezbollah dependia de todos os canais através da Síria pelos quais era passado o apoio. Portanto, a queda do regime de al-Assad na Síria o que veio fazer foi interromper um fluxo que estava bem oleado, bem estudado, do apoio de natureza militar ao Hamas. E, portanto, segundo aspecto, o Hamas também foi sendo enfraquecido à medida que este apoio deixou de chegar com a regularidade que acontecia. E o terceiro aspecto tem a ver com uma certa fraqueza também de Israel. No plano internacional, estava a ficar bastante isolado, dependia exclusivamente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos entenderam então que estavam criadas as condições de flexibilização das decisões do governo israelita e que esta era uma boa altura. Portanto, este plano não acontece por acaso, é um plano que tem aqui uma sequência e em que as duas partes envolvidas, Israel e o Hamas, vão sendo enfraquecidas ao longo do tempo e Trump aparece aqui como uma espécie de um salvador, atirando uma tábua para cada uma das partes que, naturalmente, se apressaram a segurar esta possibilidade. O acordo pareceu muito rápido. Quer dizer, parece que o desenvolvimento foi durante esta semana, mas, na verdade, o que foi difícil deste acordo foi trazer os países árabes para dentro do acordo. E isso foi um trabalho de bastidores em que Kushner, certamente, com o conjunto de muito grande influências de natureza econômica e a facilidade, a empatia que tem em chegar àqueles líderes todos dos países árabes e muçulmanos, que foi capaz de os trazer para uma solução. Portanto, ele foi rápido, pareceu-nos rápido naquilo que é a parte pública do acordo, mas, na verdade, há aqui muito trabalho feito antes para se poder depois chegar a este anúncio. E depois, o processo acelerou esta semana e havia indicações já muito positivas. Essas indicações eram, por um lado, aquilo que era o elevado nível da representação oficial das delegações. Ora, quando estamos perto de um acordo, vai subindo o nível das delegações.

Como já aqui falamos tantas vezes em relação à Rússia e Ucrânia.

Exatamente. Quando não queremos acordo, mandamos delegações de terceiras linhas para a negociação. E depois houve declarações, que eram declarações importantes, de um dos mediadores, o presidente Al-Sisi, do Egito, e do presidente Erdogan, que têm também um poder enorme sobre o Hamas, de flexibilização da direção do Hamas. E, portanto, com Sisi e Erdogan dentro do barco, certamente que isto contribuiu para acelerar este processo. Finalmente, na quarta, quinta-feira, Donald Trump anunciou que o acordo está fechado para a primeira parte do plano. O que diz o acordo, agora muito rapidamente? Há quatro grandes áreas que estão previstas nesta primeira fase do acordo. O plano Trump é um plano a muito longo prazo, já aqui falámos nisso, e isso vai demorar muitos anos a ser realizado, mas aquilo que era a parte mais significativa para já está alcançada, que era o cessar-fogo. Podemos sonhar sempre com soluções de muito longo prazo, mas o que é preciso é rapidamente terminar com a guerra para criar também condições para o desenvolvimento da negociação dos restantes pontos. O acordo, nesta sua primeira fase, tem basicamente quatro áreas. Numa primeira fase, e eu julgo que essa primeira fase estará concluída até o final do dia de hoje, tem a ver com a retirada parcial das Forças de Defesa de Israel para uma linha mais à retaguarda dentro do território de Gaza. Esta retirada é importante porque as 72 horas para a libertação dos reféns começam a contar a partir do momento em que as forças da IDF atingem esta linha que está aqui. Portanto, há pressa também de Israel em rapidamente fazer recuar as suas forças para esta linha. A segunda é a libertação, durante aquele período de 72 horas, por um lado, de todos os reféns israelitas, que é uma novidade em relação a planos anteriores, em que se libertavam apenas partes dos reféns, vão ser libertados todos os reféns israelitas. Pensa-se que estarão vivos, neste momento, cerca de 20. E serão trocados por cerca de 2 mil prisioneiros palestinianos. Depois haverá uma troca de cadáveres ainda a ajustar, mas enfim, não tem o mesmo impacto que tem, naturalmente, a libertação dos reféns que estão vivos. E depois haverá também, durante todo este período, um reforço da ajuda humanitária, o que permite criar também condições de expectativa positiva. Isto é muito importante. Criar na população palestiniana de Gaza de que com este acordo se conseguiu, desde logo, um reforço da ajuda humanitária e portanto, trazer também a população para dentro do acordo. Isto está relativamente bem pensado. Há muita gente que quer que isto falhe. Há muita gente que sonha com muitas outras coisas e que quer que isto falhe e aposta tudo para que isto falhe. Mas isto é importante que não falhe, porque basta ver a alegria daquelas crianças, que apareceram nas imagens ontem, já não estavam débeis e famintas como as que tinham aparecido nestes dois anos. Crianças satisfeitas aos pulos comemorando a paz. A paz é uma coisa que verdadeiramente deve ser comemorada. Desafios, há desafios para aqui. O primeiro desafio, talvez o mais importante, é a questão do desarmamento do Hamas. Nós não sabemos muito bem como é que isto se vai fazer, mas tivemos, entretanto, uma belíssima notícia. Do meu ponto de vista, é uma belíssima notícia. É que não havia administração. A certa altura acaba a administração. Quem é que está a administrar agora Gaza? Pois, os Estados Unidos chegaram à frente. Nomearam o almirante Brad Cooper, que é o comandante de uma força naval no Barrain, dos Estados Unidos, com uma equipa de 200 militares para supervisionar. É uma espécie de administração militar transitória, para supervisionar o cessar-fogo e incluirá observadores dos países árabes também. Portanto, nós temos aqui um primeiro núcleo que vai, de alguma maneira, administrar, coordenar, verificar, monitorizar o cessar-fogo, para dar tempo a que uma administração, depois de natureza civil, possa começar a administrar o território. Foi uma boa notícia essa, porque nós não estávamos a ver como é que era feita esta transição. Portanto, isto é uma força com cerca de 200 militares especializados em várias áreas, que ia assegurar este momento de transição entre aquilo que é uma administração de natureza militar, depois a sua passagem para uma administração de natureza civil. E portanto, há aqui muitos desafios pela frente. As dificuldades que vão surgindo têm encontrado soluções interessantes e agora temos que estar todos a apoiar esta solução, porque ainda não conseguimos solução melhor. E eu gosto de dizer isto muitas vezes: os conflitos podem não terminar, mas as guerras terminam todas. E portanto, se isto marcar já o final desta guerra, já marca certamente o final de um sofrimento que já dura há demasiado tempo.

General, entretanto, e enquanto continua a novela dos mísseis Tomahawk, Vladimir Putin celebrou o seu aniversário na terça-feira, dia 7 de outubro, em São Petersburgo, que reuniu os chefes militares e reivindicou a conquista de 5 mil quilômetros quadrados na Ucrânia durante este ano. Mas a Ucrânia também teve dias de grande atividade militar sobre os setores críticos da Federação Russa. Que balanço podemos fazer desta semana?

Não será certamente o domínio da guerra que vai dar os parabéns pelo aniversário do Vladimir Putin. Se bem que o Vladimir Putin nos tenha ajudado também a encontrar muitos temas relevantes para a nossa discussão. O que é público é que neste seu dia de aniversário, chegou um cartão de feliz aniversário de Kim Jong-un. O líder da Coreia do Norte foi publicamente o único que mandou um cartão de aniversário a Putin Julgo que Trump não terá telefonado. Não consta que Trump tenha telefonado. Mas ele, como era o dia do seu aniversário, resolveu rodear-se dos seus chefes militares para lhe trazerem boas notícias. E que notícias trouxeram os chefes militares? Trouxeram, e Putin também o anunciou, que em 2025 a Federação Russa conquistou 5 mil km² de território ucraniano. É engraçado que no léxico do Kremlin não foi a conquista, foi a libertação de 5 mil km². Agora é preciso contextualizar estes números. Primeiro: estes quilômetros quadrados são apenas 1% do território da Ucrânia. Portanto, neste momento, a Ucrânia terá cerca de 20% do seu território ocupado pela Federação Russa. Mas a contextualização destes números foi feita de forma muito interessante, e eu não resisto a trazer aqui por Matthew Whitaker, que é o representante norte-americano na NATO, que disse o seguinte: se no início da invasão, em 2022, tivéssemos posto um caracol na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia a caminhar em direção à Polônia, o caracol neste momento já estaria na Polônia. O que nos dá uma perspectiva muito interessante dos avanços. O caracol já teria chegado à Polônia e a Federação Russa ainda vai nos 20% do território ucraniano. Bom, o que não disse Putin nisso? Não disse que neste período mais de 280 mil baixas ocorreram em oito meses. Duzentos e oitenta mil baixas. Isto não foi referido. Só são referidos os quilômetros quadrados. Fazendo aqui umas contas por alto, isto significa que cada quilômetro quadrado custou à Federação Russa 56 soldados mortos ou feridos. Isto é uma brutalidade. Isto é comparável com números da Segunda Guerra Mundial. Perdeu, por mês, 35 mil soldados e perdeu 7,7 mil peças de equipamento militar. Portanto, isto são números comparáveis com os números da Segunda Guerra Mundial. Nada disto foi dito, portanto, ficamos só com aquele número fantástico dos 5 mil km². Entretanto, está a decorrer ainda esta noite, também isso, passou uma enorme guerra na profundidade sobre instalações energéticas. Por quê? Porque quer a Federação Russa, quer a Ucrânia entendem que isso é um ponto fraco do adversário. Por que é um ponto fraco? Porque não se mexem, estão sempre no mesmo sítio e, portanto, os alvos são conhecidos. É preciso é conseguir fazer chegar lá os vetores. Portanto, neste momento, desenrola-se aqui uma guerra feroz sobre o sistema energético ucraniano, conduzido pela Federação Russa, e sobre o sistema energético russo, conduzido pela Ucrânia. Eu julgo que os dois países terão um inverno bastante infeliz, muito rigoroso e muito difícil.

O tema desta nossa cortina de fundo são as declarações da antiga chanceler alemã Angela Merkel, que disse que entre os culpados da invasão russa da Ucrânia estão a Polônia e os países bálticos. Diz que estes países impediram o aprofundamento do diálogo entre a União Europeia e Putin, isto em 2021. General, o que Merkel pretende com estas acusações? E agora?

A Merkel veio trazer aqui um fumo tremendo sobre o passado, porque nós reconhecemos o papel de enorme dinamização, sobretudo, e até de estabilização, nós em Portugal também sabemos isso, de procura de uma estabilização econômica e financeira na área euro, da qual Merkel foi provavelmente a grande protagonista de natureza política. Ela foi chanceler durante um período de muito alargado tempo, entre 2005 e 2021. Portanto, Merkel foi chanceler da Alemanha durante este largo período de tempo. O que aconteceu neste largo período de tempo? Aconteceu que a Rússia invadiu a Geórgia, que a Rússia bombardeou a Síria, que a Rússia anexou a Crimeia e que a Rússia sublevou o Donbass. O que Merkel vem agora fazer? Reescrever a história. Isto é, dizer assim: "Eu estava certa no diálogo com Putin. Isto é, quem me impediu de ir mais além e impedir que houvesse esta coisa foi a posição dos países bálticos e da Polônia, que nunca se sentiram agradáveis com a aproximação a Moscovo". A aproximação a Moscovo teve duas consequências tremendas, ou três consequências tremendas. Primeiro é que diminuiu a noção de ameaça na Europa. Isto é, a Europa, não se sentindo ameaçada, deixou cair o seu pilar militar, com as consequências que nós conhecemos. Segunda questão: afinal, este diálogo e este amor com Putin não impediu Putin de fazer tudo isto que eu disse. Terceiro: este apoio a esta política virada para a Rússia energética encheu os cofres de Moscovo de dinheiro europeu. Vinha gás pra cá, mas a quantidade de dinheiro que ia também em pipelines para a Federação Russa e para o fortalecimento do seu poder militar também foi tremendo. E eu recordo só este aspecto para terminar. A Crimeia foi anexada em 2014. Ora, a construção do Nord Stream 2 começou efetivamente em 2018. Isto é, de nada serviu A observação daquilo que se estava a passar e nós continuarmos a fazer negócios com a Federação Russa como se nada se passasse. Também não é estranho que Merkel tenha decidido ir dar esta entrevista na Hungria e apoiar o seu amigo Órban. Portanto, tudo isto é estranho, tudo isto é uma imensa cortina de fumo.

E hoje o nosso Ponto de Mira foca-se na vitória eleitoral de Andrej Babiš nas eleições parlamentares que ocorreram na República Checa. General, quais foram as promessas deste bilionário e do seu partido populista?

É muito interessante, porque não é uma personalidade que nos seja desconhecida, apesar de não falarmos suficientemente dela. Porque Andrej Babiš já foi primeiro-ministro da Chéquia, da República Checa, entre 2017 e 2021. Portanto, é uma personalidade que nós conhecemos do tempo ainda antes da invasão da Ucrânia pela Federação Russa. É um homem com muito dinheiro e que fundou um partido de natureza populista, que obedece um bocadinho àquele slogan do Trump da América Primeiro, este é a República Checa Primeiro. E qual é a tradução prática e por que isto é importante para nós olharmos para isto? Porque, na verdade, este conceito da República Checa Primeiro significa basicamente não há mais dinheiro para a Ucrânia. Isto é, vai deixar de fazer parte dos financiadores diretos da Ucrânia. Ora, eu relembro que a República Checa teve um papel de grande relevância no apoio à Ucrânia. Quando houve a crise das munições, não havia munições das granadas de 155 mm, foi a República Checa que tomou a iniciativa de liderar uma enorme coligação europeia para conseguir encontrar, algumas até vieram de fora da Europa, mas foi a República Checa que liderou esta iniciativa que permitiu entregar, julgo que mais de um milhão de munições de 155 mm à Ucrânia. Pois, com este potencial novo primeiro-ministro na República Checa, provavelmente este apoio explícito, sistemático à Ucrânia pode vir a ser comprometido. Isto são ecos da nossa fraqueza com Órban. Nós andamos a deixar Órban ter um espaço a mais, sem haver consequências e, portanto, isto certamente que depois vai insuflar um conjunto de outros partidos de natureza populista que vão abundando na nossa Europa.

General Arnaut Bararo, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra.

Foi um prazer. Bom fim de semana para todos.