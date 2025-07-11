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O Domínio da Guerra sempre às sextas-feiras, depois da síntese das 9h30, com o major General Arno Moreira. Bom dia!

Olá, muito bom dia a todos.

Viva! Temos aqui dois temas, como assuntos da semana. Vamos começar pelo primeiro: Trump, que está a endurecer o seu discurso em relação a Putin. Durante esta semana foi aparente, major General, uma certa degradação das relações entre Donald Trump e Vladimir Putin. Andam de cadeias às avessas, parece. O Kremlin procurou desvalorizar quer as palavras de Trump, quer o retomar das entregas de material militar norte-americano à Ucrânia. Entretanto, realizou o maior ataque de vetores aéreos desde o início da guerra sobre território ucraniano. Por outro lado, Zelensky foi à Itália, onde se reuniu com o Papa, com Keith Kellogg e também com líderes europeus no âmbito da 4ª Conferência para a reconstrução da Ucrânia. Que balanço podemos fazer desta semana tão preenchida?

É verdade. Há notícias simpáticas e notícias desagradáveis, mas isto é o normal também em todas as guerras. Eu talvez articulasse o meu balanço em três aspetos: aspetos de natureza política, aspetos de natureza militar e aspetos de natureza económica, para cobrirmos aqui todos os âmbitos da guerra. Começávamos pelos aspetos políticos e por aquele aspeto que foi referido agora sobre a degradação muito aparente das relações entre Donald Trump e Vladimir Putin, que aliás encheu e tem vindo a encher aquilo que são as manchetes dos jornais na Federação Russa. Donald Trump não poupou nas palavras. Ele disse qualquer coisa como: "Putin enche-nos de tretas". Na verdade, tretas é uma tradução suave das palavras utilizadas por Donald Trump. "Ele é muito simpático, mas não passa disso. E eu estou seriamente a considerar a aplicação de sanções contra a Rússia. Eu não estou satisfeito com Putin. Putin está a matar muitos soldados, quer deles, quer soldados ucranianos." Portanto, não podia ter sido mais explícito Donald Trump, mas não avançou com as sanções.

Pois.

Continua apenas a ameaçar a utilização das sanções. De qualquer maneira, houve um outro desenvolvimento com efeitos práticos na guerra, é que Donald Trump veio suspender a suspensão que havia da entrega de material norte-americano à Ucrânia. Houve até um momento caricato, porque os jornalistas pretenderam saber, se a Casa Branca não concordava com esta interrupção, quem é que tinha ordenado esta interrupção. E esse momento caricato eu trago aqui, que é muito interessante. Perguntaram a Trump, um dos jornalistas: "Quem é que deu então a ordem da suspensão?" E Trump respondeu: "Não sei, por que não me diz quem foi?" Isto revela uma certa desorientação que há na administração Trump. Mas esta desorientação é, do meu ponto de vista, apenas aparente. O que se passa é que existe dentro da administração Trump um setor muito forte que se opõe à entrega de armas à Ucrânia e que utiliza todos os pequenos subterfúgios que pode para tornar como boas as opções, sem a consulta do próprio Donald Trump. Donald Trump foi claramente, visivelmente surpreendido por esta suspensão. Como é que surgiu esta suspensão? Quando Trump esteve na Cimeira da NATO, pediu a Pete Hegseth que olhasse para os estoques daquilo que eram as munições dos equipamentos militares que estavam a ser entregues à Ucrânia. E Pete Hegseth fez exatamente isso. Fez esse levantamento dos materiais que ele considerava críticos. E depois, Pete Hegseth tomou a decisão de suspender a entrega de um conjunto de materiais que considerava críticos para a defesa dos próprios Estados Unidos, mas não consultou a Casa Branca e, portanto, suscitou aqui estes momentos caricatos em que parece que a administração Trump não tem uma posição comum e, sobretudo, não tem uma posição concertada com Trump. Trump veio reverter uma decisão que tinha sido tomada por Pete Hegseth e naturalmente que o Kremlin também não gostou disto. Mas o Kremlin tem Peskov, que é aquela voz angelical que sabe responder a estas coisas. E perante aquilo que era o reinício da entrega e aquilo que eram as declarações de Trump, diz aquilo que a Rússia diz sempre: "Nós estamos muito atentos àquilo que são as palavras de Donald Trump. Nós não achamos que haja aqui divergência nenhuma com os Estados Unidos e que este assunto da Ucrânia é um assunto que vai levar tempo a resolver". Lavrov, perdão, Peskov e a administração do Kremlin já têm aqui constituída esta narrativa cada vez que Trump se irrita. Mas houve também no domínio político desenvolvimentos ao nível europeu e esses desenvolvimentos foram de grande monta esta semana. Primeiro, a visita de Macron ao Reino Unido. Foi uma visita de Estado, foi recebido como um príncipe, apesar de ser um republicano, e na verdade produziu um conjunto de discursos e de consensos com o Reino Unido que eram muito importantes. Dois consensos que têm reflexo sobre a arquitetura de segurança europeia. Primeiro, uma primeira tentativa de articulação dos dispositivos nucleares francês e inglês. Isto contraria uma posição, que vem desde o tempo de De Gaulle, de considerar que as armas nucleares francesas se destinam exclusivamente à proteção do território dos interesses franceses. E, portanto, há aqui uma aproximação, são as duas potências nucleares, em face daquilo que aparenta ser um maior desinteresse dos Estados Unidos em relação à Europa, de procurar arranjar aqui uma espécie de um guarda-chuva nuclear para a arquitetura de segurança e defesa. Houve progressos nesta área, isto é muito interessante. Outra parte interessante é que nós pensávamos que já tinha morrido esta coisa da tal força de interposição de paz, uma força militar que iria para a Ucrânia para garantir um acordo de paz e a separação entre os dois contendores. Na verdade, foram tomadas decisões interessantes. Foi reavivada uma força conjunta franco-britânica, que já existia desde 2010, talvez, e que passa a ter um quartel-general de natureza permanente e que servirá de agregador das contribuições militares de cerca de uma trintena de países que pertencem a esta coligação de vontade. Há aqui um desenvolvimento também de natureza operacional que é importante. E depois houve a presença de Zelensky em Roma. Zelensky aproveitou para ir estar com o Papa. As relações de Zelensky com o Papa têm vindo a estreitar-se de uma forma muito impressionante. Esteve, naturalmente, com as autoridades italianas e depois esteve nesta conferência de reconstrução da Ucrânia, que contou com presenças de peso, quer da Comissão Europeia, quer do Conselho Europeu, quer também de Merz e de Tusk. A Ucrânia saiu bastante reforçada do ponto de vista das posições europeias. Do ponto de vista da situação militar, a Rússia todas as semanas bate recordes no que diz respeito ao número, ao volume dos meios aéreos que lança sobre a Ucrânia e na madrugada de quarta-feira, dia 9, tornou a bater um desses recordes. Enviou 728 Shaheds, é um número que ainda não tinha acontecido. Setecentos e vinte e oito Shaheds, sete mísseis de cruzeiro e seis mísseis Kinzhal. Agora, o que é importante destes 728 Shaheds? É que dos 728 Shaheds enviados, só 17 chegaram aos alvos. Isto é, a percentagem de drones que a Ucrânia teve capacidade de, por um lado, abater, por outro lado, desviar através da guerra eletrônica, e por outro lado, também havia outros que eram apenas decoys, eram falsos, não tinham carga explosiva. Na verdade, para ter 17 impactos no terreno ucraniano, a Rússia teve que mandar 728 drones Shahed. Isto é um número que é impressionante. Nós quando olhamos para aquilo que é a capacidade de produção hoje em dia da Federação Russa, que é cerca de três vezes superiores àquilo que era o ano passado, também temos que ver que é para poder ter resultados, tem que mandar números brutais de drones. Entretanto, houve uma alteração também na Ucrânia, na forma de se defender dos drones Shahed. A Ucrânia tem, neste momento, em desenvolvimento, já tem os protótipos para isto, de drones para interceção dos Shahed. Isto é, em vez de estar a gastar mísseis muito caros de defesa antiaérea, vai utilizar drones especialmente desenvolvidos para caçar os Shahed. E com isto também vai ganhar autonomia em relação àquilo que são os fornecimentos europeus e norte-americanos nesta área.

Muito bem. Vamos falar sobre a visita de Netanyahu à Casa Branca. O primeiro-ministro israelita esteve esta semana nos Estados Unidos, reunindo-se com Donald Trump e com os elementos mais destacados da sua administração. Trump mostrou-se otimista quanto à obtenção de um cessar-fogo de 60 dias no Médio Oriente, enquanto a partir do Qatar chegam notícias de que o Hamas teria já aceito, no âmbito desse possível acordo, a entrega de mais 10 reféns vivos. Que desenvolvimentos podemos agora esperar, Major-General Armando Moreira?

Trump tinha muita esperança nesta visita de Netanyahu. Trump tinha uma esperança, ele, aliás, não é apenas otimista, ele utiliza o seu otimismo para forçar datas. "Eu quero um acordo na próxima semana." Depois, quando já não é na próxima semana, é na próxima semana ou na semana seguinte. O otimismo de Trump é também uma ferramenta de natureza estratégica para não deixar as coisas prolongarem-se indefinidamente no tempo. Depois ficam sob pressão as partes. Porque como Trump quer o acordo ou esta semana ou na próxima semana, as partes ficam sob pressão para satisfazer naturalmente Trump. Isto não são indecisões de Trump, isto é uma estratégia de natureza negocial para colocar as partes sempre sob pressão. Ora bem, Trump tinha três coisas na manga. Quando recebeu Netanyahu, tinha um monte de coisas escondidas na manga. Tinha três favores que estava disposto a cobrar nesta visita. O primeiro favor tinha sido a sua intervenção sobre o Irão com o bombardeamento do Irão. Esse era um favor que tinha que cobrar a Netanyahu. O segundo favor é que tinha interrompido um processo que se adivinhava difícil de interromper, dos bombardeamentos mútuos entre o Irão e Israel. Segunda carta trunfo que tinha na manga. E tinha um terceiro: ele tinha feito uma intervenção, aliás, muito mediatizada, de pressão sobre os tribunais israelitas para que o caso Netanyahu fosse adiado, a sua presença em tribunal, porque estavam a acontecer coisas a nível mundial que requeriam a presença imprescindível de Netanyahu. Portanto, Netanyahu foi para esta reunião sob alguma pressão, mas Netanyahu é muito esquivo, como nós sabemos. De qualquer maneira, houve uma coreografia também muito interessante, que não correspondeu à coreografia que nós estamos habituados a ver das visitas à Casa Branca. As visitas à Casa Branca são sempre muito estridentes e Donald Trump aproveita para confrontar os seus convidados com um conjunto de aspetos que procura aproveitar a seu favor.

Perguntas inusitadas, muitas vezes.

Desta vez, isto foi coreografado de outra maneira para nem que Trump tivesse que ouvir respostas de Netanyahu, nem Netanyahu tivesse que ouvir respostas de Trump. Isto foi articulado porque os dois, de alguma maneira, tinham medo das respostas que o outro iria dar. Netanyahu saiu daqui sem grande mossa, isto é, propôs Donald Trump para Prémio Nobel da Paz, mas pouco mais do que isso. E alinhou nesta trégua de 60 dias, deu o seu acordo geral à trégua de 60 dias, porque acha que depois dos 60 dias vai retomar outra vez as operações de natureza militar. Esta trégua serve para Netanyahu para recuperar mais 10 reféns e começar a reduzir para números já bastante pequenos o número de reféns vivos na posse do Hamas. Entretanto, em Doha, o Hamas, que está muito fragilizado, perdeu também a capacidade que o Irão tinha de atuar na região através dos seus proxies. O Hamas está muito fragilizado e o que procurava era que o texto garantisse a saída das forças da IDF, as forças israelitas, do território da Faixa de Gaza. E desta maneira, o Hamas podia respirar outra vez de alívio e consolidar a sua posição de administração do território. Portanto, o que nós temos aqui é que estas três entidades, os Estados Unidos, Trump, Netanyahu e o Hamas, andam à procura de um texto. Esse texto tem três interpretações diferentes e destina-se a três coisas distintas, o que torna difícil encontrar um texto comum para ser assinado. Parece consensual que se chegará a um acordo sobre esta trégua, porque a parte da trégua serve a todos. Serve a Trump para dizer que conseguiu a trégua, serve a Netanyahu para conseguir libertar mais reféns e serve ao Hamas para, no meio de toda esta ofensiva israelita, poder um pouco reorganizar e respirar um pouco de alívio. Portanto, a trégua, provavelmente sim, mas ter muitas esperanças depois da trégua e de uma solução política, não.

Serve os interesses particulares de cada um, não serve a paz.

Mas não serve a paz. Netanyahu quer nem mais, nem menos do que a desmilitarização da Faixa de Gaza e muito provavelmente estará interessado em retomar outra vez as operações ofensivas logo que acabe este cessar-fogo. Entretanto, ainda não temos também cessar-fogo. Portanto, ainda temos aqui matéria, certamente, para acompanhar nos próximos dias.

Muito bem, vamos à cortina de fumo. Ora bem, esta semana numa entrevista a um jornal húngaro, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, veio defender que o princípio da integridade territorial não se aplicava à Ucrânia. Que argumentos trouxe para esta cortina de fumo?

Isto é extraordinário, como Lavrov se permite dizer estas coisas. Utilizou um jornal ao serviço de Órban, naturalmente, para nos trazer estas pérolas do direito internacional. Lavrov foi definido muito bem por Mark Rutte como o ministro dos Negócios Estrangeiros desde os tempos de Jesus Cristo. Foi assim que Mark Rutte no outro dia se referiu a Sergei Lavrov. Sergei Lavrov, o que ele vem dizer? Qual é o argumento de Lavrov? Isto é extraordinário e é preciso termos muita atenção ao que ele nos diz. O que ele nos diz? Ele diz que a Ucrânia não representa a população russa das regiões da Ucrânia, como a Crimeia, Sebastopol, Lugansk, Donetsk, Zaporijia e Kherson. Ora, como o governo de Kiev não representa estas populações, então não pode, sob o direito internacional, não sei onde é que ele foi descobrir isto, alegar que o princípio da integridade territorial se aplica ao Estado ucraniano na sua forma atual. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária, dizer assim: como há um conjunto de minorias que se não identifica com o governo de Kiev, então o princípio da integridade territorial não se aplica à Ucrânia. Isto nunca tinha sido formalizado com tamanha lata no sistema internacional.

Se isso valesse para toda a Europa, teríamos um mosaico de países.

Exatamente. Isto não tem, do ponto de vista do direito internacional, da prática internacional, qualquer sustentação. Há minorias étnicas em todos os países do mundo, porque as fronteiras dos países foram definidas por movimentos de natureza histórica e não por consensos de natureza nacional. Dentro dos Estados ficaram muitas populações que não pertencem à nação principal que formou aquele Estado. Então se isto resultasse, não sobrevivia país nenhum do mundo. Agora, estou eu a pensar aqui a meter um bocadinho de veneno nestas declarações. Os uigures na China reconhecem o Estado chinês como seu legítimo representante.

Pois.

E Taiwan? Taiwan até teve eleições e não reconhece que a China tenha direito à soberania sobre Taiwan. Portanto, as declarações de Lavrov trazem também problemas para aquilo que são os seus aliados imprescindíveis nesta guerra. Isto é absolutamente extraordinário, que um homem experiente como Lavrov nos venha aqui contar histórias de criancinhas para nos embalar, apenas para satisfazer aquilo que são as suas pretensões sobre a Ucrânia.

Vamos ao Ponto de Mira. E o nosso Ponto de Mira coloca-se hoje sobre Xi Jinping, que não esteve na reunião dos BRICS e tem estado ausente da vida pública mais do que é habitual. O que se passa com o líder chinês?

Essa é a pergunta que se faz e, sobretudo, onde nós encontramos mais informação sobre isto é nos meios de comunicação social da Índia. A Índia está a explorar largamente o assunto da ausência de Xi Jinping na presença mediática.

É um BRIC concorrente.

Exatamente. E foi recebido com honras muito particulares na Cimeira dos BRICS, no Rio de Janeiro e, portanto, sente-se também fortalecido. Xi Jinping está à frente dos destinos da China há 13 anos. Há 13 anos que Xi Jinping é o líder máximo da estrutura política, da estrutura militar da China. E esta semana faltou aonde nunca tinha faltado. Os BRICS são uma construção promovida pela Federação Russa e pela China como alternativa à ordem mundial estabelecida pelos Estados Unidos e, portanto, numa altura em que Estados Unidos e China estão em confrontação, parece evidente que os BRICS eram o instrumento fundamental para a afirmação da política chinesa. Pois Xi Jinping não apareceu e, portanto, começaram as especulações. Começaram as especulações por quê? Porque desde junho, quando Xi Jinping recebeu o Lukashenko, da Bielorrússia, os jornalistas bielorussos notaram que Xi Jinping não estava bem. Parecia cansado, parecia ausente, parecia com menor assertividade do que aquilo que tinha. Isto espalhou imediatamente um conjunto de rumores. E então, há agora uma ciência nova, a que eu chamo a pequinologia. Pequinologia é a arte de perceber as dinâmicas do poder da China, perceber por que é que no Diário do Povo, que é o grande jornal de difusão do Partido Comunista, não publicou nada sobre Xi Jinping entre o dia 2 e o dia 24 de junho, quando ele é uma presença habitual todos os dias. Conjunto de especulações muito grande, o que eu penso aos nossos ouvintes é, se virem Xi Jinping, façam o favor de o entregar aqui no Observador.

Jorge Nadal, foi um gosto.

Foi um prazer. Um bom fim de semana para todos.

Muito obrigado.