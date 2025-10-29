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Estamos para a nova edição do Splendor e da Infâmia com o jornalista Pedro Jorge Castro. Bem-vindo, Pedro. Como estás, tudo bem?

Tudo bem.

Hoje começamos pelo splendor ou pela infâmia?

Hoje podemos fazer o programa todo sem gavetas, nem rótulos.

Sem gavetas?

Diz-te alguma coisa isto?

Sim, sem gavetas nem rótulos.

Já se vai perceber por quê. Isto é um bocado como a chuva, que faz falta, mas inunda tudo, ou as castanhas assadas, que sabem tão bem nesta altura, mas estão caríssimas. Mas podemos arrancar com o splendor.

Então vamos a isso. E queres começar por falar da entrevista do candidato António José Seguro ao público. O que houve aqui de esplendoroso?

Eu gostei de o ver resistir durante 10 longos minutos a descrever-se como sendo de esquerda ou socialista. Ele fez tudo para não usar estas duas palavras. Isto mostra três coisas interessantes. Para já, são palavras que se tornaram uma espécie de ativo tóxico, que ele acha que não dão votos. Outra coisa interessante é que não obrigam António José Seguro a dizer o que ele não quer dizer. E a outra coisa é que ele já está com discurso de segunda volta ao centro, ou seja, não vamos ver guinadas drásticas de um momento para o outro. As jornalistas do público tentaram tudo e ele sempre a esquivar-se. Eu trago aqui só uma pequena amostra.

Mas está a fugir à expressão concretamente de esquerda. Eu sou de esquerda. Diga-me qualquer coisa. Por se estar colado a uma ideia de radicalismo.

Não. Eu percebo onde é que me querem levar. É para onde têm dado sempre a discussão em Portugal. Tentam meter as pessoas em gavetas, em departamentos.

Pedro, mas achas que esta estratégia vai correr-lhe bem ou não?

Por acaso acho que não. Acho mesmo muito arriscado. Lá está, daí estar a evitar estas gavetas e rótulos do splendor aplicado a isto. Ao contrário do que acontece noutras eleições, com tantos candidatos, eu acho que é inevitável termos voto útil já na primeira volta. Eu não acredito que não haja muitos eleitores a fazer contas com os cenários da segunda volta. Portanto, só passam dois. Muito dificilmente um dos dois não será o José Manuel ou André Ventura. E a menos que os três candidatos mais pequenitos à esquerda desistam, eu acho que António José Seguro precisa desses votos para ter alguma hipótese. António Filipe, Catarina Martins e o candidato do LIVRE não precisam sequer de ter muitos votos para fazer mossa nas aspirações de António José Seguro. Em termos de tática política pura e dura, eu acho que até seria hora de António José Seguro dizer coisas de esquerda. Vi até a Ana Sá Lopes a dizer: "Diga qualquer coisa de esquerda." Ela depois não completou, mas era para aí que ela estava a ir. Ele dizer coisas de esquerda agora podia ajudar a tentar captar algum desse eleitorado que está tão fugidio, em vez de se posicionar ao centro. Mas até nisso eu acho que há uma virtude. No limite, António José Seguro prefere perder, em vez de estar com desvios de discurso e também há aqui qualquer coisa de nobre e esplendoroso.

Vamos manter-nos nas presidenciais, mas vamos a outras gavetas. E na infâmia queres falar dos 28 debates presidenciais agendados pelas televisões. Pedro, são 28 belos serões. Acho que deves estar em ânsias para ver isto, não?

Estou, Ricardo, estou. Conheces-me muito bem, como se nota. Nada contra os debates, tudo a favor, bem precisamos de debates. E teremos muita gente nova a votar pela primeira vez numas presidenciais, portanto, também tenho a certeza de que vão seguir pelo menos um ou outro duelo com atenção. Independentemente das televisões que transmitirem os debates, acho que isto é um verdadeiro serviço público, mas isso torna ainda mais incompreensível que três pessoas que eu acho que são inteligentes e bem-intencionadas, como são os diretores da RTP, da City e da TVI, tenham proposto por escrito aos oito candidatos presidenciais uma exclusividade de debates durante essas semanas, fim de novembro e início de dezembro. O que estava lá escrito era mesmo a aceitação deste modelo alargado de debates em sinal aberto, obriga a que os candidatos não participem em outros debates televisivos. Ora, estamos a falar de candidatos presidenciais, não são Cristinas Ferreiras ou Ricardos Araújo Pereira. E eu acho que não faz sentido nenhum estar a propor-lhes esta exclusividade, e faz ainda menos sentido que eles tenham aceito sem refilar. Eu só vi uma fonte da candidatura de José Manuel a dizer ao DN que rejeitava isto, e gostava se calhar de ter visto uma posição mais clara dos outros candidatos, a dizer que isto também não lhes parecia promover o debate tão importante numa campanha presidencial. Entretanto, foi noticiado esta tarde pelo Eco que esta exigência já caiu do acordo das televisões, em prol ao bom senso, mas não deixa de ser uma infâmia que tenha chegado a ser proposta.

Vamos agora até ao baú.

No baú temos a atualidade política a ajudar esta rúbrica com três Salazares a entrar na campanha presidencial, o que suscita sempre a interessante questão: Salazar era corrupto ou não?

Ótima pergunta, muito pertinente, Judite.

Bela pergunta, Judite França.

Há uma resposta clássica a isto, que é que não era, mas eu vou discordar aqui um bocadinho e vou tentar explicar porquê. De facto, não era no sentido em que, na forma clássica que nós estamos habituados a ver a corrupção. Imaginemos até um primeiro-ministro recente, vá lá, em abstrato, que tivesse gosto por vidas caras, digamos assim, por férias de luxo, por fatos inalcançáveis para um mortal, por restaurantes dos mais caros também. Salazar não era nada disso, não queria nada disso, não procurava nada disso para ele. E há variadíssimos exemplos de que rejeitou isso ao longo da vida. Eu gosto muito de contar esta história, que foi ele que, quando sofreu um atentado em 1937, supervisionou as obras de reformulação daquilo que é hoje a residência oficial do primeiro-ministro em São Bento. E ele fez um documento de 28 páginas a detalhar exatamente como é que devia ser cada uma das obras. E em tudo isto ele perguntava aos responsáveis, apesar de tudo, iria ser uma casa oficial, se podia utilizar a sua mobília para as várias divisões. Perguntava se o seu móvel que tinha na sua casa, na Rua Bernardo Lima, onde tinha sido atentado, se poderia servir para chapéus na entrada da casa. Ele na casa de banho queria uma banheira com água quente, mas aquecida pelo fogão, o esquentador de gás, mas dizia: "Não é preciso comprar, instalo o seu meu." Ele quis levar o esquentador dele pra casa. E a mobília do escritório no gabinete do restant também era a sua mobília que tinha em sua casa, e a cama Para o quarto onde ele viria a dormir, que também era a sua cama. E se calhar não haveria assim tantos homens que fossem presidentes do Conselho de Ministros, que tivessem o poder máximo.

E há até aquelas histórias de que teria uma capoeira também com as galinhas.

Certo, o negócio das galinhas, tudo isso. E mais ainda, há zilhões de exemplos absolutamente surpreendentes, vistos hoje, que mostram que ele, de facto, tinha um cuidado extremo com as contas. Era absolutamente forreta, tentava negociar tudo, e de coisas que não era ele que iria pagar. Eu acho isso absolutamente extraordinário. Isto é a justificação normal que se dá para se dizer que Salazar não era corrupto. Porém, há aqui um detalhe que é: para ele, nada disto era importante. Se nada disto era importante, não seria com isto que o iriam corromper, entre aspas. Para ele, o que é que era importante, apesar de tudo? E atenção, nem vou dizer que fosse por maus motivos na cabeça dele, mas era a perpetuação do poder. Para ele, o que contava era continuar ele a centralizar tudo. Era ele que comandava todo o país, às vezes mais do que um ministério, em simultâneo. Era ele que tinha acesso a todos os telegramas que chegavam, era ele que reunia pessoalmente com o diretor da PIDE, com o diretor da censura. Ele tinha toda a informação sobre aquilo que acontecia no país e recebia também os pedidos. A prova de que ele não via mal nenhum na forma como geria o país é que deixou tudo isto arquivado e disponível para nossa consulta pública, em dezenas de milhares de cartas, que mostram esses pedidos que lhe faziam, os pedidos mais corriqueiros, de um emprego para um familiar, de uma casa, e ele depois dava seguimento a isto. Não dava seguimento sempre, mas quando entendia que devia dar, lá intercedia para se arranjar um emprego para o familiar da pessoa tal que lhe escreveu, ou escrevia ao presidente da Câmara de Lisboa para arranjar uma casa a esta ou àquela pessoa que lhe tinha escrito. Se formos a ver bem, claro, ele fazia aquilo que achava que era o melhor, de acordo com a sua consciência, mas, na verdade, não se ia ver em rigor quem eram as pessoas mais bem preparadas para um determinado emprego, quem eram as pessoas que mais precisavam de uma casa. Era quem lhe escrevia, e pessoas de quem ele não tivesse informações que fossem contrárias ao regime. Ele intercedia e distribuía desta forma. E isto foi a forma dele exercer o poder, nas pequenas coisas, mas também nas grandes. Nos grandes negócios, ele estava sempre lá. Ele queria saber qual era a empresa que ia ficar a tomar conta deste ou daquele setor que considerava estratégico para o país.

Nomeadamente, qual era a família que ficava com...

Certo, as famílias. E isto levou a uma concentração de poder num reduzidíssimo conjunto de famílias que controlava mais de metade da economia, e sempre de acordo com ele. Quem era opositor não tinha acesso a nada disto, ficava completamente de fora. Havia ainda um regime que era o de condicionamento industrial, que obrigava qualquer pessoa que quisesse lançar um negócio a ter que pedir autorização e a sujeitar-se a que as empresas que já estavam instaladas no mercado reclamassem e dissessem: "Não, isto não pode ser que vai prejudicar o meu negócio." Isso também acabou por conduzir este atraso sistémico do país, de certa forma. Mas o que é certo é que foi desta maneira que Salazar se manteve no poder durante 36 anos. E sendo isso provavelmente o objetivo da sua vida, não imaginando ele fazer outra coisa qualquer na sua vida, até provavelmente por razões altruístas. Eu acho que ele acharia mesmo que não era manter-se no poder por manter, é porque achava que também não havia mais ninguém à altura desta tão nobre tarefa. E portanto, de certa forma, isto torna um pouquinho turva a resposta sobre se ele era corrupto ou não. O regime era corrupto, vivia destes tráficos de influência e destas negociatas, destes acordos completamente fechados. E ele, que estava acima, perpetuou isto. Podia ter contrariado isto de alguma forma. Nunca o fez. Acabou por perpetuar isto, de certa forma. Daí que não sei se três Salazares teriam este efeito que André Ventura, de forma provocatória, acabou por sugerir. Sei uma coisa, não seria possível três Salazares, porque um deles não deixaria os outros dois existirem. Bastaria isso.

E terminamos também com uma recomendação de leitura, "Salazar e os Milionários", um livro de Pedro Jorge Castro.

Que simpático, Ricardo. Espetacular.

Que vale muito a pena.

Não sei se ainda se encontra.

Não deve haver alfarrabistas.

Sai já uma próxima edição.

Isto que o Pedro acaba de explicar está também em obra publicada.

Não foi de propósito isto. Atenção, até me ficaria mal tal coisa.

Não foi. Nem sabias que eu ia dizer isto.

Mas muito obrigado, muito simpático.

"O Esplendor e a Infâmia" às quartas-feiras, na Tarde Política da Rádio Observador. Até para a semana.