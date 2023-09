Banca: o que fazem com o seu dinheiro

O setor financeiro cresceu em demasia, distanciou-se dos negócios normais e da vida quotidiana e transformou-se numa indústria que, na maior parte das vezes, faz negócios consigo própria, fala sozinha, e julga-se a si mesma com os padrões que ela criou. E o mundo cá fora adotou esses padrões, salvando as instituições financeiras que nos falharam com a sua ganância e incompetência”, escreve John Kay, em Other People’s Money. Neste episódio, Emília Vieira e Paulo Leite fazem uma análise ao setor da banca e à forma como este tem tratado o dinheiro dos seus clientes.

Mostrar mais Mostrar menos