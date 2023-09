A cirurgia robótica apresenta-se como o futuro da medicina nas salas de operações. Neste episódio, Paulo Leite e Igor Vieira contam a história da cirurgia robótica, identificam as suas vantagens face às cirurgias tradicionais, apresentam os principais atores do setor e os seus modelos de negócio e crescimento. A Intuitive Surgical, líder destacada do setor, é alvo de uma atenção especial.

Mostrar mais Mostrar menos