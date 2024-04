Neste episódio, Paulo Leite e Pamela Macedo falam sobre os líderes do retalho de componentes automóveis nos Estados Unidos. Com uma vasta rede de lojas, a O’Reilly e a Autozone atuam como parceiros críticos para mecânicos e oficinas permitindo uma entrega rápida das peças que necessitam no dia a dia.

