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Todas as semanas, às quintas-feiras, no "Onde Para o Caso", recordamos as histórias que há um ano fizeram manchetes de jornais, mas que entretanto caíram no esquecimento. Primeiro, recordamos a história, depois desvendamos os desenvolvimentos e no final contamos com a ajuda de um convidado para nos ajudar a compreender, afinal, o que está em causa.

E hoje junta-se a nós o jornalista João Gama. João, boa tarde. Neste episódio vamos até Almada, falamos do bairro da Penajoia. Há um ano, em junho de 2024, o IHRU espalhava avisos nas paredes das casas, avisos com ameaças de demolições.

"Remoção de construções, bens, produtos ou outros resíduos no terreno", como se podia ler nestes editais afixados no dia 12 de junho de 2024. Demolições que, em bom português, o IHRU esperava ver concluídas em algumas semanas. O bairro da Penajoia é um bairro de casas ilegais, autoconstruídas em terrenos públicos sob gestão direta do IHRU. Fica muito perto da estação de comboios do Pragal, junto ao Monte da Caparica. Há um ano, as autoridades estimavam que vivesse lá cerca de 300 famílias. A Câmara Municipal de Almada tem responsabilizado de forma direta o instituto por ser dono dos terrenos e permitir o crescimento do bairro ao longo dos anos.

João, o aviso de demolições é de junho, um mês depois, em julho, o IHRU acabou por dar um passo atrás e parar com esse processo.

Depois de várias reportagens no bairro da Penajoia, depois destes avisos, declarações da Câmara Municipal, também de partidos à esquerda, como o LIVRE e o Bloco, em comunicado enviado às redações há um ano, o IHRU recuava e assegurava que não iriam ser realizadas desocupações de edifícios sem que sejam providenciadas alternativas habitacionais aos moradores.

Mas a ameaça de demolição esteve sempre presente. Em outubro, o IHRU reuniu-se com a Câmara Municipal de Almada e também com a associação de moradores do bairro.

Depois de, um mês antes, em setembro de ano, o IHRU ter passado também a ter um novo presidente, Benjamim Pereira, substituiu no cargo António Gil Leitão. Havia algum otimismo. Semanas depois, há então essa reunião entre o novo presidente e Inês Medeiros, a presidente da Câmara Municipal, e depois também uma reunião com a comissão de moradores. A Câmara Municipal saiu da reunião com a garantia de que o IHRU ia começar a tratar de uma estratégia para o bairro da Penajoia.

Sendo que as demolições acabaram mesmo por acontecer já em janeiro deste ano.

Andamos a passo largo. A confirmação foi feita pelo próprio IHRU ao jornal Público, o instituto que gera habitação pública em Portugal, adiantou na altura que foram demolidas cerca de 30 construções inacabadas e desocupadas. Ainda assim, garantiu que a operação não colocou em causa o desalojamento de qualquer família. Ter-se-á tratado, de acordo com o IHRU, de uma iniciativa para conter o crescimento deste bairro ilegal, um tipo de ações que avisava ia continuar a acontecer.

Importa saber, João, o que foi feito desde a última reunião, essa reunião em outubro, até agora.

Muitas vezes chegamos a esta conclusão no "Onde Para o Caso", não foi feito nada. É o que nos diz a Câmara Municipal de Almada. Na reunião de outubro, a autarquia diz que ficou estabelecido o compromisso de se apresentar às autoridades locais um levantamento social, ou seja, do número de pessoas que vivem neste bairro da Penajoia e em que condições vivem, mas são dados que a Câmara Municipal não tem. A autarca diz que está às escuras.

E onde para o caso, o caso não para. Ou melhor, o caso está parado por parte do IHRU. Em contrapartida, Penajoia continua a crescer e já não é Penajoia, é agora também o Repouso. Sabemos que de vez em quando vão lá demolir umas casas que estão em construção, mas quer dizer, aquelas para uma que vão demolir, há três que crescem de imediato.

E o bairro da Penajoia, e agora também o bairro do Repouso, continuam a crescer.

E se o IHRU desapareceu e se os bairros ilegais continuam a crescer, onde é que podemos parar? Onde é que isto pode parar?

Com o regresso ao passado.

Eu não tenho medo, eu acho que podem ir falar com todos os presidentes da Câmara. Nós estamos a assistir à criação de bairros precários um pouco por todo o país e, em todo o caso, em toda a área metropolitana. Portanto, não é uma questão de ter medo, é uma realidade. Ou é isso, ou é ter pessoas sem abrigo nas ruas. Não sei o que é pior.

Inês Medeiros, com o receio de um regresso aos anos 70, diz que é uma realidade que todos os autarcas têm de enfrentar por culpa do que diz ser o aumento descontrolado dos preços da habitação.

Sendo que para este trabalho, João, foste conhecer precisamente o bairro da Penajoia.

Uma tarde de quarta-feira, com muito sol, o bairro da Penajoia, em Almada, no Monte da Caparica, tem o Cristo Rei como pano de fundo, fica atrás de um canavial, o que faz com que quem passe por lá de carro não imagine a quantidade de casas que estão lá e foram também construídas nos últimos tempos. As casas foram construídas com tijolo cinzento, têm números vermelhos pintados à entrada e muitas delas preservam a pouca privacidade que têm com chapas de metal. Há quem construa aqui as suas casas, mas há também quem alugue.

Eu estou a alugar.

Ok.

Claro, 300 euros.

Por uma casa aqui?

Uma casa não, um quarto só.

Um quarto só.

Trezentos euros. Ainda por cima, nem quarto de banho.

João, nome fictício para esta reportagem, veio do Cabo Verde para Portugal, vive na Penajoia há um ano, paga 300 € por um quarto. Neste bairro, diz que sai todos os dias do trabalho com medo de quando voltar pra casa, essa casa tenha sido demolida.

Medo de sair e entrar e achar a minha casa em água baixa, sem entrada.

Tipo, ele tem medo de sair e chegar e a casa não tá cá.

Não tá cá

É um relato, mas não é o único.

O que dizem, por exemplo, João, as pessoas que já viviam na Penajoia quando o IHRU fez as primeiras ameaças?

Para saber, entrámos, Miguel, nos sabores da Ili, para ser recebidos pela dona do café, que pediu apenas para não ser identificada durante esta conversa, tal como a conversa anterior. Vive com o marido e cinco filhos na Penajoia. Foi a opção que teve depois de ter sido despejada da casa anterior.

Eu estava a procurar casa, não conseguia. Estava a morar numa outra casa. O senhor anda a pedir casa, que precisa para outra coisa. Depois fomos despejados mesmo, brutalmente.

Hoje é dona de um pequeno café onde serve cachupa ao almoço de uma quarta-feira. A sua casa teve um edital pendurado à porta a ameaçar a demolição e se essa ameaça se concretizar, diz que hoje não tem para onde ir.

Ficamos todos um bocadinho a pensar, porque não sabemos para onde ir, não temos como pegar uma casa de momento. Depois, aconselharam as pessoas para não fazer mais casas, para não fazer mais construções novas.

São duas das pessoas a que chamam Penajoia Casa.

E apesar da falta de levantamento, é possível ter uma ideia do número de pessoas que vivem neste bairro ilegal?

O Movimento Vida Justa, que fez conosco esta visita, tem uma estimativa: duas mil pessoas a viver no bairro da Penajoia. Um número que, apesar das ameaças de demolição, continua a crescer. Beatriz Lopes, deste movimento, acompanhou esta nossa visita. Diz que, por falta de solução, as pessoas não vão parar e acusa o IHRU de não apresentar respostas.

Muito antes, tipo uma hora.

Mandam um e-mail.

20 minutos, mandam um e-mail com máquinas aqui à frente, já com a polícia aqui à frente e vem derrubar as cercas, numa tentativa intimidatória de desencorajar as pessoas de continuar a investir e a vir aqui construir.

Por que não param, Beatriz?

Assim ninguém vai viver na ponta.

E confirma que mesmo em bairros ilegais como a Penajoia, a especulação imobiliária existe.

O que acontece mesmo na Penajoia está a acontecer em todos os bairros e por isso é que nós conseguimos perceber que é uma consequência da questão sistémica. Estamos a falar de preços, o máximo que eu já ouvi falar foi 650 por uma casa aqui.

O Movimento Vida Justa é um dos movimentos que acompanha estes moradores de bairros como o da Penajoia, também o bairro do Raposo, que ficam bem perto do centro de Almada.

Junta-se agora a nós Gonçalo Antunes, é professor e investigador na Universidade Nova, coordenador do Departamento de Geografia e Planeamento Regional, especialista em políticas de habitação e desenvolvimento urbano. Boa tarde, bem-vindo e obrigado pela disponibilidade. Deixe-me começar por lhe fazer uma pergunta que vai ao encontro do alerta que aqui ouvimos da presidente da Câmara Municipal de Almada. A autarca diz que Portugal pode regressar aos anos 70 com barracas por todo lado, por falta de resposta do Estado. Este é um cenário plausível? Isto pode mesmo vir a acontecer?

Efetivamente, voltarmos ao cenário dos anos 70, dos anos 80, do início dos anos 90, parece-me que ainda estamos a uma distância bastante considerável, porque aquilo que nós tínhamos na área metropolitana de Lisboa e também do Porto, mas sobretudo na área metropolitana de Lisboa, no que respeita aos chamados bairros de lata e de barracas, era realmente uma situação dramática e de uma enormíssima dimensão, como já não acontecia em nenhum país europeu. Estamos muito longe dessa situação. Aliás, mesmo há uns anos, nós continuávamos a ter alguns bairros, uma determinada população que vivia nestas circunstâncias, e quando digo há alguns anos, era há quatro anos, há cinco anos, há seis anos, inclusivamente no município de Almada, mas também no município de Loures e em outros, eram obviamente bairros de pequenas dimensões, bairros residuais, mas que ainda subsistiam. E é bem verdade, isso sim, que no último ano, nos últimos dois anos, têm aparecido novos bairros. Alguns que já existiam e que eram meramente residuais, têm aumentado e, portanto, a situação está a agravar-se e está a agravar-se a um ritmo rápido e eventualmente até descontrolado.

Este episódio que aqui ouvimos serviu para olharmos para o bairro da Penajoia. Quantos bairros como este, em Almada, este caso, podem existir em Portugal?

Só na área metropolitana de Lisboa, nós sabemos que entre os chamados bairros de lata ou os chamados bairros de barracas, existirão mais de 20, certamente. E estes tipos de problemas destes bairros informais estão muito marcadamente na área metropolitana de Lisboa e depois existem outros também por todo o país, diga-se de passagem, no Alentejo, por norma até mais relacionados com comunidades ciganas, que muitas vezes são nómadas, mas também pelo resto do país. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma situação que é efetivamente muito complicada. Não é que esteja relacionado com pessoas a viver nestes bairros informais, nos chamados bairros de barracas ou de lata, mas também recordar, por exemplo, ainda em 2018, o IHRU fez um levantamento de necessidades habitacionais urgentes e identificou 26 mil famílias a necessitar de uma habitação nova, muito urgente. Isto já em 2018, não é que vivessem necessariamente nestas condições, podiam viver em outras habitações com grande precariedade, mas este cenário de dificuldades habitacionais tem aumentado, isso não há dúvidas, por causa das dificuldades no acesso à habitação, mas também não é necessariamente novo.

O senhor professor estudou, muito em particular, o PER, o Programa Especial de Realojamento, nos anos 90, programa que serviu precisamente para eliminar a esmagadora maioria das barracas em Portugal. Estamos no momento em que, porventura, será necessário um programa semelhante?

Eu julgo que para já não seria necessário um PER, até porque o PER foi um programa muito clássico, muito de cima para baixo. Um programa que fez com que se construísse bairros de habitação pública. Eu julgo que hoje em dia nós podemos optar por outras soluções, até porque a dimensão do problema é bastante diferenciada. E portanto, o que é preciso é ajudar esta população que vive numa situação de enorme precariedade, em casas que muitas vezes não têm eletricidade, saneamento básico, água potável, um habitat condigno, correio, absolutamente nada de serviços elementares nas proximidades. As ruas do seu bairro são ruas de terra batida, não são asfaltadas, falta-lhes tudo o que é de dignidade habitacional. E obviamente que o Estado social serve para ajudar, em primeiro lugar, aqueles que mais sofrem, estas famílias em particular. Não necessariamente como no modelo do PER, seguramente, portanto com soluções mais nominais, mais família a família, de contribuir para que eles possam viver em condições habitacionais mais dignas, eventualmente no parque de habitação pública que existe, com realojamentos pontuais e que são necessários de realizar ou construindo novo parque habitacional público, mas não na dimensão que foi construído nos anos 90, seguramente, porque os problemas também são muito diferentes.

Falava há pouco precisamente nos problemas relativamente ao acesso à habitação. Pergunto-lhe se é o maior problema social que o país atravessa atualmente e se considera suficientes as soluções, quer do governo, quer aquelas que são apresentadas pelos restantes partidos com representação parlamentar.

Sim, efetivamente, já o referi várias vezes. Eu acredito que este é o maior problema social que o país enfrenta atualmente. É realmente absolutamente dramático. O que nós vemos olhando para os números do INE, para os números do Eurostat, mas no INE, o Instituto Nacional de Estatística, é que nos últimos 10 anos, entre 2015 e 2024, por exemplo, os preços habitacionais mais do que duplicaram em Portugal. Isto é obviamente dramático. Em alguns territórios particularmente pressionados, o aumento foi ainda mais intenso, em particular nos espaços urbanos que são historicamente mais pressionados do ponto de vista imobiliário. É óbvio que o grande problema também aqui é que os rendimentos não subiram na mesma proporção. Porque se os rendimentos tivessem subido na mesma proporção, não existia um problema no acesso à habitação, mas não subiram, o que aumentou bastante os desequilíbrios. Aliás, em 2023, de acordo com o relatório da OCDE, entre os membros da OCDE, Portugal foi o país que apresentou maiores desequilíbrios entre os preços da habitação e os rendimentos familiares. E portanto, o que nós temos é uma situação dramática no acesso à habitação, que está muito dificultado de forma transversal para toda a população, afetando já muito claramente a classe média, mas afetando ainda mais todos aqueles que têm rendimentos mais baixos. E nós falamos muito, e estou agora mesmo precisamente a acabar de falar sobre o aumento dos preços habitacionais, mas nós também temos que começar a falar do preço que nós como sociedade vamos pagar por parte da população não conseguir aceder à habitação. E esse preço a pagar são estes bairros informais que estão a voltar a surgir nas sombras da cidade, mas não só. Se nós formos ver os meios de comunicação social e todos os dados que existem sobre estes assuntos, o número de sem-abrigo está a aumentar nos últimos anos. Se também assistirmos a algumas peças dos meios de comunicação social, que são essenciais para nos informar sobre estas questões, começam a aparecer garagens, caves, onde vivem dezenas de pessoas. Já não é uma família ou duas famílias, são dezenas de pessoas que vivem em caves, garagens e armazéns, locais que obviamente não são habitacionais, não têm licenças de habitação, não têm as mínimas condições. É uma população imigrante, muitas vezes, que vive também nessas circunstâncias. Algumas tentativas de loteamentos ilegais que começam a aparecer na periferia e na ultraperiferia das nossas áreas metropolitanas, e os jovens também, isto agora podia continuar por aqui, com estas consequências.

Posso considerar pelas suas palavras que a classe política tem sido negligente relativamente a esta urgência.

Relativamente à habitação. Infelizmente, o que nós vemos é que essas medidas são sempre, ou têm sido sempre reativas e não proativas, têm vindo sempre a correr atrás do prejuízo, além da verdade. E neste momento também já não há grande forma de ser ao contrário, porque o problema está completamente instalado e muitas delas até têm sido contraproducentes, há que o dizer, porque se por um lado podem contribuir para ajudar um segmento populacional muito em específico, podem, na verdade, estar também a ajudar para sobreaquecer o mercado.

E é com base neste retrato que o senhor professor considera que o acesso à habitação é hoje o maior problema social que o país enfrenta. Obrigado, Gonçalo Antunes, por ter aceitado o convite para participar neste episódio de "Onde Para o Caso". A investigação desta semana ficou a cargo do jornalista João Gama. Estamos de regresso daqui a sete dias para novo episódio. Até para a semana.