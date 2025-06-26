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Abrimos aqui mais um capítulo do "Onde Para o Caso", em que recuperamos situações às quais fomos perdendo o rasto. Temos conosco a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana.

Olá, boa tarde.

Hoje vais trazer aqui um ponto de situação sobre o caso de Gregorian Bivolaru, um guru espiritual romeno, fundador de um movimento ao qual pertenciam dezenas de escolas em todo o mundo, duas delas em Portugal. Tratava-se de uma rede que recrutava alunas praticantes de ioga para se encontrarem com este mestre. Era-lhes prometido atingirem níveis máximos de espiritualidade, só que havia uma moeda de troca.

Já levantaste aqui o véu de uma grande história que foi investigada numa reportagem do Observador pela jornalista Rita Pereira Carvalho. Este guru foi preso pela primeira vez no final dos anos 70, na Roménia, com uma pena de um ano por posse de material obsceno. Foi preso uma segunda vez por difusão ilegal de publicações místicas e por trabalhar como professor de ioga sem direito legal, uma vez que era uma atividade proibida naquele país. Com o fim do regime comunista em 89, ele decidiu fundar o MISA, o primeiro movimento de ioga que criou, mas anos mais tarde é acusado pelo Ministério Público romeno de manter relações sexuais com menores e também de tráfico de pessoas. É nessa altura, já em 2004, que foge para a Suécia, onde conseguiu obter asilo. Dizia-se vítima de perseguição política por causa do antigo regime comunista romeno.

Nenhuma destas acusações devastadoras tem fundamento. As alegações de abusos da minha parte mostram uma intenção clara de destruir e destabilizar este curso. É inadmissível que a Justiça, em vez de investigar, faça um esforço para me culpar. Nesta investigação, houve pessoas que foram pressionadas a declarar o que os procuradores queriam para que eu fosse acusado. Obter testemunhos através de pressão é proibido por lei. A polícia romena, nos últimos 15 anos, tem feito coisas horrorosas contra um grupo pacífico. Mesmo assim, agimos com dignidade. A CIA considera que a MISA é uma organização paramilitar, nem mais nem menos, paramilitar. Bem, se é paramilitar, onde estão as ações militares ou paramilitares?

Foi depois desta fuga que fundou a Federação Atmanioga, que está presente em 29 países, com as tais dezenas de escolas que seguiam a mesma doutrina. Viajou por vários estados, tentou viajar para França com documentos falsos e acabou por ser julgado à revelia pelos tribunais romenos. Em 2017, entrou para a lista dos mais procurados pela Interpol pela prática de nove crimes que incluíam tráfico de seres humanos e abuso sexual.

E nessa altura, onde é que se estabeleceu?

Paris, Judite, era a base principal, foi ali que ele esteve escondido durante seis anos.

E como é que era feito esse recrutamento de mulheres que iam ter com ele a França?

Havia uma espécie de discípulos em filiais montadas em vários países. É um esquema que tinha como pontos de recrutamento as escolas de ioga. Falamos de escolas aparentemente normais, com aulas como todas as outras, só que depois havia aulas à parte, por exemplo, de ioga tântrico, que é uma prática cujo objetivo é alcançar a transcendência espiritual através de uma união entre espírito, corpo e mente, que pode incluir o desejo e a sexualidade como uma forma de atingir essa elevação espiritual. No caso da escola de Lisboa, a Nata, havia pessoas que iam simplesmente ter aulas de ioga comuns e depois havia esses grupos mais reservados, dos quais não se podia falar, em que principalmente mulheres, isto para resumir, levavam lavagens cerebrais para aceitar encontrar-se com o grande guru, que era visto como um grande privilégio, que estava ao alcance de muito poucos e que obrigava a aulas teóricas, até a juramentos e ainda ao registo de imagens, por exemplo, sem roupa, como uma espécie de garantia de que o segredo ficaria bem guardado. Consultei também reportagens da imprensa britânica, em que várias pessoas que privaram com ele diziam que ele tinha poderes psíquicos e o dom de cura. É importante realçar que desistir de um encontro com Gregorian Bivolaru levaria ao ostracismo da comunidade onde agora estavam inseridas.

Ou seja, conhecer o grande mestre espiritual era algo quase tão inatingível para estas mulheres, que elas não podiam contar a ninguém que iriam encontrar-se com ele.

A ninguém. Recebiam o convite, as que recebiam, era-lhes entregue o bilhete de avião, a partir do momento em que embarcavam, neste caso para Paris, sem saber onde iriam ficar ou quem iria recebê-las, tinham de ficar incontatáveis. Chegadas a França, uma pessoa ia buscá-las, entravam num carro e tinham de ir de olhos tapados para não verem o caminho. Portanto, começavam logo aqui os sinais negativos, as bandeiras vermelhas. Passavam por várias casas em Paris até serem chamadas pelo mestre. Eram obrigadas a gravar um juramento em que repetiam sete vezes que estavam ali por vontade própria e caso contassem a alguém o que ali se passava, teriam a vida destruída. A carteira com o passaporte e cartões de crédito, assim como o telemóvel, eram retirados.

E depois, quando eram chamadas, o que é que acontecia?

Primeiro tinham de ler muito para se prepararem para a iniciação de uma alegada prática espiritual mais profunda, em que aprendiam sobre fundamentos esotéricos e espirituais, com algumas chaves para a imortalidade e para a elevação. Depois eram chamadas para um quarto onde estava Gregorian Bivolaru, descrito pelas vítimas como uma figura estranha, descuidada, assim como o espaço onde as recebia. E basicamente o que acontecia ali não era prática espiritual nenhuma, uma vez que as mulheres tinham de ter relações sexuais com ele, isto era puro e duro. O resultado era, portanto, muito diferente daquilo que era prometido. E este homem, atenção, recebia ali várias mulheres por dia. Várias foram também portuguesas. Depois, no regresso, eram obrigadas a manter segredo. Uma reportagem do Guardian, que ouviu vítimas de outros países, relata ainda que eram praticados crimes noutras cidades europeias, como Praga, por exemplo, em que houve mulheres que foram forçadas a terem práticas sexuais enquanto eram filmadas por uma webcam.

E este homem foi, há cerca de ano e meio, encontrado pelas autoridades francesas.

Em novembro de 2023, nos arredores de Paris, suspeito de vários crimes, foram identificadas 26 vítimas, que a polícia francesa classificou como vítimas de seitas e que viviam naquela comunidade em condições indignas.

Diana, para fazeres o ponto de situação sobre este caso, conseguiste falar com as autoridades francesas e também com uma dessas vítimas do esquema. Onde é que está Gregorian Bivolaru?

Mais de um ano e meio depois, o dito mestre espiritual está em prisão preventiva em França. É o que me confirma o Ministério Público francês, que acrescenta que ainda decorre a investigação. Gregorian Bivolaru está indiciado por crimes de violação, tráfico de seres humanos, abuso de poder por um líder de seita, que a Procuradoria francesa faz questão de explicar, nesta resposta que me enviou, como um grupo que desenvolve atividades que criam, mantêm ou exploram a subjugação psicológica ou física dos participantes. Importa referir que em França a prisão preventiva pode ir até aos quatro anos. Depois de Gregorian Bivolaru, houve outras pessoas alegadamente ligadas a ele e que também foram detidas. É o caso de um violinista da Orquestra Filarmônica do Mônaco, que, de acordo com a imprensa francesa, é acusado de ser cúmplice dos crimes do mestre espiritual. Há pouco mais de um mês e segundo a imprensa romena, foi também detido um discípulo de Bivolaru, um instrutor de ioga de Bucareste, que está indiciado de tráfico de seres humanos e violação. Tinha um modus operandi muito semelhante ao seu mestre. Há ainda um casal de líderes espirituais ligados a este guru que escaparam às autoridades francesas, mas há menos de um ano, em agosto, foram presos quando entraram na Geórgia. A imprensa georgiana diz que estão à espera da ordem de extradição.

E conseguiste, depois deste tempo, chegar ao contrato com uma das pessoas que esteve envolvida nesta seita.

Sim, e dizer desde já que a pessoa com quem falei pediu-me para manter o anonimato. Diz que hoje em dia faz uma vida normal, mas conta-me que a dada altura, quando frequentava aquela escola, discordou de algumas coisas que iam sendo feitas, queixava-se, mas era imediatamente desvalorizada e reprimida e descreveu o ambiente como uma ditadura espiritual. E foi nessa altura que começou a pensar em abandonar a escola. Garante que as escolas que estão ligadas a este movimento continuam a operar. De resto, nós contactámos algumas e de facto elas estão abertas. Diz que com a detenção de Bivolaru pouco mudou nesse sentido. Assegura que até agora nunca foi contactado pelas autoridades para prestar qualquer tipo de depoimento. Admite que as mulheres têm medo de sair, não por eventuais represálias físicas, mas sim psicológicas, medo de danos à reputação, por receio de que, por exemplo, as gravações de cenas eróticas que foram coagidas a fazer sejam utilizadas como chantagem. Esta é uma das razões que leva a que as pessoas, mesmo quando saem daquele círculo, mantenham silêncio sobre o que viram e o que fizeram.

E a nossa convidada neste onde para o caso, Maria João Faustino, psicóloga e investigadora especializada em violência sexual. Muito bem-vinda.

Obrigada pelo convite.

Tem precisamente colaborado com associações de apoio a vítimas deste tipo de crime. Vamos começar pelo princípio, que é a pergunta que muitos de nós podem estar a fazer: como é que uma pessoa que se vê envolvida num esquema de lavagem cerebral, que é como é comumente designado, estamos a falar de pessoas que necessariamente estão num contexto de fragilidade psicológica?

Não necessariamente. E esse é um estereótipo e é um mito que importa desfazer logo de raiz. Nós tendemos a ver, porque queremos acreditar nisso, que as pessoas que caem neste tipo de situações de coação, neste tipo de estruturas de culto ou semelhantes, são pessoas que têm determinadas características que nós não temos. Gostamos de acreditar que não nos vai acontecer a nós, mas pode acontecer a qualquer pessoa. Não tem de estar num contexto particularmente vulnerável, muitas vezes estará, porque predadores percebem vulnerabilidades e percebem fragilidades e exploram-nas, mas pode acontecer a qualquer pessoa, porque estes processos são graduais. Aquilo que se referiu como lavagem cerebral são técnicas e mecanismos de coação que são graduais, portanto, as pessoas não são imediatamente coagidas ou de uma forma muito flagrante à partida, não é: "Dá-me o passaporte e vou te obrigar a tirar fotografias". Não, há um processo de sedução, há um processo de manipulação que é gradual e quando as pessoas percebem que já estão mergulhadas numa comunidade que lhes exige muito e que já perderam o controle da situação, muitas vezes têm muito a perder ao sair. Já estão de tal forma imersas naquela estrutura, fizeram um investimento tão grande, pessoal, na sua vida, um investimento identitário tão grande, que a ruptura é uma ruptura a muitos níveis. É uma ruptura, muitas vezes, com a comunidade que pertence, com o projeto de vida, com o sentido que deram à sua própria vida, muitas vezes espiritual. Portanto, há aqui uma desintegração que é muito violenta. Portanto, vincar este facto e esta ideia que não são pessoas particularmente vulneráveis, necessariamente. Pode acontecer a qualquer pessoa. Não há um perfil de vítima. Não há. Isto eu sei que é assustador. Nós gostamos de pensar, muitas vezes fazemos até julgamentos apressados: "Eu jamais cairia, a mim jamais me aconteceria". Ninguém, nenhuma de nós está a salvo. Muitas vezes entramos nesses circuitos por curiosidade ou porque estamos à procura de alguma referência ou porque temos, às vezes, questão de par ou porque alguém em quem confiamos nos passou a palavra e uma vez mergulhadas dentro desta estrutura, é muito difícil sair.

Isso é um bom ponto, porque é possível, depois disto, voltar a uma vida normal?

É possível, mas tem um custo, tem um custo muito elevado A reportagem que deu o contexto a este episódio é uma reportagem muito bem feita e que tem testemunhos muito poderosos que ilustram precisamente isto. Muitas vezes as pessoas até deixaram os empregos. Todas as dimensões da vida, da habitação, da partilha em comunidade, da própria trajetória profissional. Há aqui um sentido de pertença que implica um desligamento do mundo. Portanto, cortar laços com esta comunidade significa muitas vezes um isolamento, a percepção de que as pessoas vão ser ostracizadas, muitas vezes que podem ser alvo de chantagem. Sabemos neste caso em concreto, mas há semelhanças com muitos outros episódios de casos de coação em cultos, porque são contextos que facilitam abusos. Há muitos ingredientes aqui, muitos elementos estruturais que são transversais às práticas espirituais e aos elementos de culto, que são facilitadores de abuso. As hierarquias, logo a figura do mestre. A ideia de comunidade, a ideia de que se está a trabalhar por um bem superior e para um objetivo maior de desenvolvimento pessoal. Há aqui uma hierarquia que é logo estruturante das interações. Nós depositamos muitas capacidades e há ali um investimento simbólico muito grande naquela pessoa e nas pessoas que a rodeiam. Há aqui muitos elementos que permitem que o processo de manipulação seja feito com grande sucesso, com grande eficácia. E esta manipulação atinge vários níveis. A partir do momento em que nós estamos mergulhados naquela comunidade, os nossos amigos, os nossos pares também fazem parte, desvincularmo-nos é muito difícil.

E para sair daí, imagino que com um grande sentimento de culpa também associado e eventualmente vários tipos de trauma?

Possivelmente. Trauma potencial, claro. As pessoas reagem, não são leis da física. Os comportamentos humanos não são leis da física, portanto, as pessoas podem reagir de formas muito diferentes, mas há um trauma potencial enorme. E mesmo que a situação, que é potencialmente traumática, e não seja um trauma no sentido clínico, como nós costumamos associar, há aqui muitos riscos e muitas lesões associadas. A perda de sentido, a perda do autoconceito, a percepção de derrota, de estigmatização. E tudo isto resulta de um processo de isolamento que já foi sendo feito. Os tais elementos facilitadores do abuso, o secretismo, a confidencialidade, o depositar muita esperança e muita expectativa naquela pessoa e naquele processo. Portanto, é muito difícil muitas vezes sair.

Como é que é possível provar que uma vítima de lavagem cerebral, de alguma forma não fez aqueles atos de espontânea vontade, ou seja, há uma coação que está implícita na lavagem cerebral. Há uma forma de provar isso, nomeadamente até de provar isso em tribunal, por exemplo?

Nós temos ainda muitas resistências a reconhecer, porque há uma ideia social muito forte, muito disseminada, esta de que nós somos agentes livres e, portanto, se estas mulheres entraram neste processo e foram cedendo essa liberdade, é porque quiseram. Já partimos deste pressuposto que somos agentes livres e partimos também de um pressuposto social de que as mulheres são corresponsáveis pelas agressões que sofrem. Há aqui todo um caldo que explica que seja difícil muitas vezes que estes testemunhos sejam levados a sério. Mas uma das mulheres entrevistadas na reportagem dizia qualquer coisa que eu achei brilhante e que sintetiza muito o processo. Ela dizia: "As mulheres não eram obrigadas, eram convencidas a fazer". E este processo de coação psicológica, nós temos cada vez mais ferramentas para perceber como é que funciona. É muito mais espaçado no tempo, é muito mais subtil. Tendemos a relativizá-lo socialmente porque pensamos: "Lá está, deram porque quiseram, mandaram fotografias nuas porque quiseram". Mas nós sabemos, e se o direito quiser ouvir a psicologia e outras ciências, nós sabemos explicar estes processos, sabemos explicar a erosão do autoconceito, a erosão da segurança pessoal, sabemos explicar porque é que as pessoas vão cedendo progressivamente. A ideia da culpa, que foi aqui referida e muito bem. A ideia de que eu fui escolhida pelo mestre, se não vou, estou primeiro a falhar perante a minha comunidade. Como é que eu explico isto? E depois estou a falhar perante mim própria. Nós temos ferramentas já para explicar como é que estes processos acontecem e explicar que isto é uma forma de coação, de grooming. Muitas vezes falam como grooming.

De grooming. E a vítima desperta como? O que faz com que de repente se aperceba de que esteve nesse caldo, como há pouco caracterizava.

As trajetórias são diferentes. Eu gosto sempre de dizer isto, porque eu acho que as pessoas tendem a pensar: "Se as mulheres não reagiram desta forma, então não é um trauma". As pessoas perante as mesmas situações, podem reagir de formas muito diferentes, mesmo em situações de violência que sejam muito semelhantes. Portanto Para cada caso, há um momento ou uma sucessão de momentos que muitas vezes não é uma epifania, é um acumular de situações desconfortáveis, onde as pessoas vão percebendo que estão a ser ultrapassados os seus limites. Lembro-me, para voltar à reportagem que deu o mote, da mulher que dizia: "Eu entrei no quarto e tudo aquilo era repugnante". A perceção do cheiro a sexo que a incomodou muito, a figura do mestre que não batia certo com a ideia que ela tinha, a representação de alguém superior, e de ela contar aquilo até de uma forma muito gráfica, as unhas dos pés que enrolavam e toda a figura suja, todo o quarto sujo. Portanto, é um momento de grande choque e que pode ser um momento, não de epifania, mas de derrube e de confronto, e pode ser um momento que faz estalar.

Mas depois desse clique gradual, digamos assim, há algum tipo de estratégia de saída que as vítimas possam utilizar de saída destes grupos ou é difícil, depende muito de caso?

É difícil, mas há. Claro que há casos em que as mulheres efetivamente saíram e há casos de sucesso, em que as mulheres se libertaram. Falamos de mulheres, porque neste caso foram mulheres e normalmente são mulheres, mas também existem homens. Há casos, claro que sim. A questão é que esse processo de afastamento é um processo penoso e é um processo que pode ter um custo muito significativo, porque há uma ameaça muitas vezes real de retaliação. Aquelas pessoas estão na posse de informações sobre nós, de conteúdos que podem comprometer-nos pessoal e profissionalmente. Há vergonha associada a isto. Como é que eu explico que estive uma semana em Paris e que tive sexo com um homem com quem não queria, depois de ter dito à minha família que ia para um retiro de silêncio? Como é que eu explico isto? Há muitas vezes a vergonha associada, não só à violência sexual, que já é tão comum e tão transversal, mas a vergonha associada.

Ao que as pessoas vão pensar também.

Ao que as pessoas vão pensar e o que pensamos também de nós. Como é que eu permiti? Como é que eu me sujeitei? Há muitas vezes esta autocensura e é muito difícil de explicar e é muito difícil de reconhecer, mas claro que é possível.

E as vítimas devem procurar algum tipo de ajuda especializada. Onde é que podem procurar essa ajuda?

Eu sou muito avessa de dizer que as vítimas devem, porque eu acho que ter uma abordagem prescritiva pode ser culpabilizante.

Mas se quiserem.

Exatamente, é um direito. As pessoas têm direito a pedir ajuda, é um direito que lhes assiste e todas as pessoas têm o seu tempo e têm o seu processo, mas é bom passar a mensagem de que existe ajuda disponível, de que essa ajuda é um direito e que existem associações preparadas para dar resposta e para acompanhar com equipas devidamente especializadas. Eu recomendo sempre a Associação de Mulheres contra a Violência. Se quiserem depois passar os contactos, acho que é sempre bom ter esta informação. É uma associação que há mais de 30 anos atua e é especializada na violência contra as mulheres, que tem um centro de crise contra a violência sexual. Existem outras associações, no caso dos homens, a Quebrar o Silêncio. Existem várias associações especializadas e é bom saber, é importante passar a mensagem que é um direito, que as pessoas têm direito a pedir ajuda.

E ficamos com essa e com as várias mensagens importantes que nos deixou aqui Maria João Faustino. Muito obrigada por ter vindo à Rádio Observador. O "Onde Para o Caso" teve esta semana a assinatura da Diana Rosa, ficou com esta investigação a cargo. Na próxima semana, há mais uma história para recuperar.