Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Operação Stop na Rádio Observador. Todas as semanas, todas as novidades sobre o mundo do automobilismo e não só, sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo, seja bem-vindo. Como é que estás? Como é que foi essa semana?

Obrigado, José Rafael. Lindamente. Com calor, mas não nos podemos queixar.

Ora bem, sempre é melhor do que com frio. Quer dizer, há quem goste mais de frio. Aparentemente não é o teu caso.

Está muito bem organizado. Não, eu gosto de frio de inverno e calor no verão. Não faço confusão e não quero alterar a ordem das coisas.

Bem, Alfredo, ultrapassada a primeira metade de 2025, vamos olhar para os consumidores europeus, se continuam ou não a apostar em veículos elétricos ou se a moda, de certa forma, acabou por ficar para trás. Isto por quê? Porque o anúncio dos dados relativos às vendas de veículos novos na Europa, a 28, permitiu medir o pulso às preferências dos condutores. Será que as vendas continuam a subir a bom ritmo ou a procura diminuiu para valores mais baixos, abaixo também das expectativas, Alfredo? É a pergunta que eu te deixo.

Olha, José Rafael, na prática, é tudo uma questão de expectativas. De início, quando não se vendiam praticamente carros elétricos nenhuns, houve quem pensasse que agora os carros iam disparar e toda a gente ia comprar um coisa daqueles. E obviamente, esses claramente enganaram-se. E se pensarmos um pouco, nem podia ser de outra forma, mas é que há muitos condutores que não veem ainda os elétricos a bateria como uma alternativa. Primeiro, porque não há uma rede de postos de carga público que cubra todo o país e os preços da energia que vendem não são muito atrativos, ao contrário do que acontece para as pessoas que possam carregá-los em casa ou no escritório. Outro pormenor que convém ter em conta é que só muito recentemente começaram a surgir no mercado uma quantidade razoável de modelos propostos abaixo dos €30 mil ou ali alguns casos na faixa dos €25 mil. Mas é preciso também colocar as coisas em perspectiva. O mercado europeu caiu ligeiramente, muito ligeiramente, 0,3%. Ainda assim, transacionou 6,8 milhões de veículos. Desses, 1,2 milhões foram modelos elétricos, o que não se pode propriamente acusar de ser uma gota d'água. Nota que se o mercado global, todos os combustíveis, todos os tipos de motorização, caiu 0,3%, as vendas de elétricos subiram 25%, o que não é mau. E isto permitiu que hoje em dia o mercado já tenha um share de veículos elétricos de 17%, o que começa a ser respeitável.

E Alfredo, se separarmos os modelos 100% elétricos daqueles que são híbridos, também plugin, que têm também baterias recarregáveis, quem é que, de certa forma, acaba por vender mais? Há aqui alguma análise a fazer?

Os nossos ouvintes lembram-se com certeza que numa primeira fase, havia muito mais veículos híbridos plugin, aqueles com baterias recarregáveis, digamos assim, apesar do motor principal ser a combustão, ou a diesel ou a gasolina, mas a combustão, esses carros vendiam muito mais. Hoje em dia, e basta ver aqueles dados que tu mencionaste, do primeiro semestre de 2025, eles vendem apenas 50% do volume de vendas dos elétricos. Ou seja, eles comercializaram 600 mil unidades, aproximadamente, contra 1,2 milhão dos carros a bateria, 100% de bateria, dos elétricos. De qualquer forma, é preciso ter em conta também que quando os PHEV, os tais híbridos plugin que falavas, introduziram baterias de maior capacidade, o que lhes permite percorrer a 80 a 100 km em modo elétrico, começaram a atrair outro tipo de clientes e mais clientes, o que explica que as vendas do PHEV tenham aumentado 24%, praticamente o mesmo dos tais 25% que falei há pouco, que cresceram as vendas dos elétricos, e hoje representam 8,7% do mercado. É menos que os 17 dos elétricos, mas continua a ser uma boa fatia.

E os Teslas, onde é que ficam no meio disto tudo?

Avança.

Sim, até porque os Teslas têm sido uma das marcas elétricas mais faladas e muitas vezes não pelos melhores motivos, não é?

Não, sobretudo nos últimos tempos. Vamos lá ver. De início era fácil, o produto da Tesla era efetivamente muito melhor do que qualquer concorrente. Andavam mais, eram mais rápidos, tinham mais autonomia, era novidade. Todas as pessoas gostam de novidades. Basta lembrar aquilo que aconteceu com o iPhone há uns tempos atrás. De modo que foi fácil crescer e foi fácil liderar o mercado. Só que, evidentemente, a concorrência adaptou-se e investiu imenso. Em vez de estarem constantemente a dizer mal da Tesla, reuniram os seus melhores engenheiros e começaram a trabalhar em produtos mais sofisticados para combater diretamente os argumentos do Tesla e, obviamente, aquele domínio avassalador nunca mais se vai verificar. Agora, continua a ser um construtor que vende estranhamente muito para a gama que tem e o tipo de produto que vende.

Consegue-se saber por quê?

Sim, porque as características, os trunfos que o modelo tem, não os perdeu. O que aconteceu foi que os outros melhoraram. Só para dar exemplo, no primeiro semestre deste ano, a Volkswagen foi quem mais vendeu veículos elétricos. Vendeu 135 mil. A Tesla ficou em uma segunda posição com 109. Ainda a cair 33% face a 2024, ou seja, continua a levar um grande sistema a salva. Já rondou os 70, agora está nos 33. Mas ainda assim é um decréscimo muito importante. Já agora, deixa-me só chamar a atenção de um outro ponto. Se analisares os modelos mais vendidos, uma vez que isto acaba por compensar a ausência de uma gama maior, os modelos mais vendidos no primeiro semestre foi o Model Y, que vendeu 68 mil e tal carros, o segundo foi o Volkswagen ID.4, 40 mil, e o Tesla Model 3 foi o terceiro com 39 mil, ou seja, praticamente equiparado ao ID.4. Só que a Volkswagen, em seu benefício, tem o facto de também ter vendido muito bem o ID.7, o ID.3 e por aí fora. De modo que a Tesla continua a vender bem, mas a concorrência fez o seu trabalho de casa e está a vender mais.

Pronto, acabaste por responder à pergunta que te ia fazer, mas não te preocupes que eu tenho aqui outra, porque estamos a falar de Tesla, estamos a falar de Volkswagen, estamos a falar da concorrência. E onde é que estão os modelos elétricos chineses? Muito se falou de poderem vir a ser uma ameaça para muitos construtores europeus, mas não só. Confirmou-se essa ameaça, esse alerta que tem acontecido nos últimos anos?

Eu sou perfeitamente crítico em relação ao acordo que a União Europeia fez para abrir as portas aos carros chineses, em vez de impor condições similares àquelas que impuseram aos europeus que queriam disputar o mercado chinês durante as últimas duas décadas. Mas isto foi obtido por pressão dos alemães, que não queriam perigar a expressão que tinham em termos de vendas no mercado chinês. Quando falamos de chineses, há muitos chineses. Há uns muito bons, há uns medianos e há uns que não têm um grande potencial.

Normalmente fala-se muito da BYD, não é?

Ainda bem que falas nela. A BYD é aquela que eu te ia mencionar, é das mais importantes, aliás, é o maior construtor chinês, mas é também a que investiu de forma mais decisiva no mercado europeu, fazendo-se representar direta ou indiretamente, oferecendo uma gama muito completa, e com preços interessantes. Não são baratos, mas são competitivos, digamos assim. Esperava-se que aquilo fosse a loja dos 300 dos carros elétricos, e não é bem assim. Mas são competitivos, são interessantes e têm tecnologia. E é uma forma boa de entrar, porque entrar pelo baratinho normalmente não conduz a grandes volumes de vendas e muito menos a lucros consideráveis, e os chineses não queriam ainda considerar. Só para te dar uma ideia, para termos a efetiva, os chineses venderam 347 mil carros em todas as marcas chinesas, no primeiro semestre de 2025. Foi um crescimento de 91% face ao ano passado. Mas ainda assim, detêm apenas 5,1% do mercado. E se nós nos lembrarmos, quando a Tesla tinha apenas 5% do mercado dos elétricos, o seu crescimento também era avassalador. Dava saltos de gigante cada vez e em cada ano que passava. Depois, o problema é quando te aproximas da fasquia dos 15%, 20%, a progressão começa a ser mais difícil, tanto mais que, da mesma forma como os concorrentes reagiram à chegada da Tesla, todos os construtores ocidentais, ou seja, americanos, ocidentais e não só, porque eu estava a pensar exclusivamente nos europeus e americanos, mas temos que juntar os sul-coreanos e os japoneses, etc. Mas referia todos os construtores, começaram já a encontrar formas mais baratas de produzir carros, mais rápidas de os conceber e de fabricar, para baixar o preço final, para tornar mais interessante. E quem é que ganha com isso? Todos nós, os consumidores, porque conseguimos ter melhor produto, a mais baixo preço.

É com essa ideia que fechamos, a ideia de que a concorrência faz parte e é importante, aqui do Alfredo Lavrador. Nós voltamos para a semana com mais um episódio da "Operação Stop". Até lá, Alfredo, tudo a correr bem. Um abraço.

Abraço aí para ti.