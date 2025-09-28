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Operação Stop na Rádio Observador. Todas as semanas recebemos o Alfredo Lavrador com as novidades do mundo automóvel. Alfredo, seja de novo bem-vindo. Que tal foi essa semana?

Obrigado, José Rafael. Foi excelente.

Ora, ainda bem. Fico contente por ouvir isso mesmo, que foi uma semana excelente. Alfredo, neste episódio vamos falar de veículos mais pequenos, mais baratos e construídos na Europa. É essa a vontade de Ursula von der Leyen e, segundo percebi, a presidente da Comissão Europeia vê isto como uma forma de satisfazer as necessidades de deslocação dos europeus. Ora bem, a pergunta fica no ar, Alfredo: que tipo de carro é este que estamos a falar então, que é mais pequeno, mais barato e construído na Europa?

Vamos debruçar primeiro sobre a estratégia da União Europeia.

Claro.

A von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, para já mantém-se fiel ao objetivo de, a partir de 2035, existirem só carros elétricos, mantendo até lá esta atual situação de veículos elétricos, veículos híbridos e veículos híbridos plug-in até 2035. A partir daí é que surgirão apenas os carros elétricos. Mas agora com este anúncio que ela proferiu há dias, tudo indica que pretende complementar essas propostas atuais com novos modelos elétricos, exatamente como tu os definiste, pequenos e baratos, com preços na casa dos 15 mil euros. Curiosamente, eu lamento imenso informá-la, mas isso já existe. São os Dacia. É um facto que há 10 anos existiam uma mão cheia ou duas mãos cheias de veículos muito baratos a combustão. Hoje em dia só existe o Dacia Spring elétrico nesta gama de preços. Efetivamente, os carros a gasolina desapareceram. E desapareceram por quê? Não foi porque os construtores resolveram castigar os clientes, retirando os carros do mercado e da produção. Desapareceram porque ninguém os comprava. A verdade é esta. E os únicos carros baratos que conseguem sobreviver, ou seja, que são negócio, é lucrativo produzi-los, são os Dacia. O Sandero, por exemplo, que é um dos carros mais vendidos na Europa e em Portugal também. Mas agora vamos um pouquinho para trás. O que é que aparentemente a Comissão Europeia pretende copiar? É o conceito dos microcarros japoneses, que lá eram denominados key cars, ou seja, carros porta-chaves. Este conceito nasceu em 49. Agora recorda-te um pouquinho qual era a situação do Japão em 49. Tinham levado uma sova tremenda durante a Segunda Grande Guerra, tinham o país destruído. Estavam aflitos, grosso modo. E então, produzir um carro barato, pequenino, muito acessível, era a solução, mas não vamos mais longe. Os italianos fizeram exatamente o mesmo. Também ficaram da parte do perdedor da Segunda Grande Guerra Mundial e agarraram-se ao Fiat 500. Felizmente, era um modelo delicioso, eu não me importava de ter um hoje em dia. 500 original, atenção. O Cinquecento. E lembras de vendê-lo. Nós lembramos. Quem morreu, acho que a Cláudia Cardinale apareceu nuns filmes com aqueles carros. Era giro isso. Posteriormente, esse conceito de key cars evoluiu ligeiramente e voltou à berra quando as grandes cidades, tipo Tóquio, proibiam as pessoas de comprar carros. Lá é relativamente fácil fazer esse tipo de coisas. Proibiam as pessoas de comprar carros, exceto quando tinham um lugar para estacionar na porta. Tu tinhas que ter um lugar para estacionar na porta, tinhas que provar que tinhas um sítio para estacionar na porta, portanto, na rua, mas próximo da tua casa, para que o Estado te permitisse comprar um carro. Era completa liberdade. E caso não existisse esse lugar para estacionar, então só podias comprar um key car, um tal carro porta-chaves, que eram carros de três metros, quatro lugares e um motor com cerca de 600 centímetros cúbicos e à volta de 60 cavalos, um autêntico Ferrari. E basicamente é isso. É esse tipo de carro pequeno, barato, que aparentemente a Europa acha que é o futuro do velho continente.

E este veículo será 100% elétrico, Alfredo, ou também há aqui uma porta aberta para modelos com pequenos motores de combustão a gasóleo ou gasolina?

José Rafael, eu aí tenho dificuldade em te responder, porque a von der Leyen fala claramente em e-cars, carros baratos, limpos, etc. Um carro pequeno com motor a combustão não é necessariamente limpo. Por quê? Porque o custo da tecnologia para limpar o motor é de tal forma elevado, que é melhor ser elétrico, porque efetivamente não faz sentido nenhum tu teres um carro a gasolina que vai ter que ter um catalisador e um filtro de partículas. Aliás, é mais caro do que o próprio motor. 600 centímetros cúbicos, em princípio, monocilíndrico ou bicilíndrico. De maneira que, na minha leitura, era um e-car, era um carro elétrico. Agora, o lobby já se desdobrou com a FEA à cabeça à Associação Europeia dos Construtores de Automóveis, para fazer o spin da notícia, o que já originou, por exemplo, na imprensa europeia, a começar pela "Top Gear", que é uma publicação respeitadíssima, que já fez um artigo mencionando pequenos carros com motores a combustão, como se fosse a solução do problema. E não me parece nem que a Van der Leyen queira ir por aí, nem que o futuro seja esse para os veículos elétricos.

Mas Alfredo Labrador, podemos olhar para isto como uma boa solução para o mercado europeu?

Negativo, Rafael.

Não é uma boa solução?

Não é, porque parto logo deste princípio: os pequenos carros são quase que o carro menos lucro que dá. E se perguntares à Volkswagen, à Fiat, à Renault, à Stellantis, das suas diferentes marcas, todos eles têm que produzir carros pequenos e baratos, a Peugeot com o 208, a Renault com o Clio, etc. Mas ganham muito pouco dinheiro. É como fazer hambúrgueres, ganhas dinheiro se tiveres volume, e o volume não está aí, porque hoje em dia, por exemplo, em Portugal, e tu sabes disso, o carro mais vendido já não é o 208, é o 2008. As pessoas querem uns carros cada vez maiores. E daí que eu preveja que não há futuro num carro muito pequeno para Portugal, que as pessoas já nem querem tanto o 208, já querem o 2008. Isto para falar de um carro que até há pouco tempo era o mais vendido e que agora foi substituído por um parceiro, um irmão, consideravelmente maior, mais alto, mais volumoso e com mais aspecto de carro, que é o que as pessoas querem.

E este acaba por ser também um tema do mundo automóvel europeu, mas só que o mundo automóvel não existe apenas na Europa, é mundial. Portanto, Alfredo, eu quero te perguntar se estes pequenos carros acessíveis que o Ursula von der Leyen pretende que sejam o futuro dos europeus, isto é, de alguma forma, uma resposta europeia devido às dificuldades que chegam por causa dos construtores chineses?

Eu acho que isso é, sinceramente, parece-me que isto é um bocadinho dar o ouro ao bandido. Ou seja, a especialidade dos chineses, que é isso que eles sempre fizeram, são carros pequenos e baratos, subsidiados pelo governo, ok, mas é o que eles sabem fazer. E isso está longe de ser aquilo que a indústria europeia faz. Eu recordo-me de há 30, 40 anos, ir à Alemanha e numa apresentação, por exemplo, das marcas ditas de luxo, ou seja, Mercedes, BMW, Audi, por aí fora, e espantava-me quando via os modelos à venda nos stands, sem vidros elétricos, sem ar-condicionado, porque era isso que eles vendiam. As pessoas precisavam de espaço, precisavam de motor para se deslocar a uma determinada velocidade. Lá não havia limites, ainda não há, na maior parte das autoestradas. E eram carros que eles compravam. Está claro, quem tinha dinheiro comprava carros com mais equipamento, etc. Mas a versão base era aquela. Em Portugal, isso nunca vendeu. Ou seja, nunca um português foi a um stand destas três marcas, aquelas que eu dei como exemplo, e pediu um carro sem ar-condicionado, sem vidros elétricos, sem fecho centralizado ou sem rádio, porque ninguém queria esse carro. As pessoas até se autoflagelavam se tivessem que comprar um carro desses. Agora imagina tu, nós, ou seja, este tipo de pessoa, sentir-se satisfeita se conduzisse um carro porta-chaves. Eu acho que não vai acontecer, mas cá estamos para ver.

Ora bem, então Alfredo, para terminarmos o "Operação Stop" de hoje, como é que prevês que vamos evoluir a partir daqui?

Numa palavrinha só, se calhar são em duas: não sei. Mas a realidade é esta. Tu não podes vender aquilo que queres. Quer dizer, a China pode, o Japão, ainda que de outra forma, também pode. Acho que podia no pós-guerra, agora já é mais difícil. Mas nós temos muita dificuldade, porque o mercado é que manda. E quando eu digo nós, não é só Portugal, é a União Europeia. Tu podes produzir um carro acessível, pequenino, etc., mas com o mínimo de condições. A única coisa que me faz confusão é que, numa bitola, ou seja, num comprimento acima deste, um carro já minimamente habitável. Há bocadinho falámos no Fiat 500. O atual Fiat 508, ou os Twingos, ou os Volkswagen Up!, ou muitos outros carros de três metros e pouco, menos de quatro metros, tiveram algum sucesso comercial, eram baratos, etc. O problema é que as pessoas deixaram de os produzir por ser muito caro incluir os sistemas de segurança, porque hoje em dia tu não podes vender um carro na Europa sem sistemas de ajuda à condução, sem o Spirit Pipis quando fazes marcha atrás.

As bitolas de segurança são muito altas.

É porque não queremos morrer, não é porque sejamos uns planos que só queremos comprar um Rolls-Royce. Queremos reduzir o número de mortes em acidentes rodoviários.

Exatamente, essas bitolas são positivas.

São positivas, mas atenção, alguns tens que perceber, se queres estas ajudas eletrónicas para reduzir o número de mortes na estrada e nas cidades, sobretudo, tens de pagá-los, porque aquilo não cai do céu. A União Europeia quer incentivar, quer ajudar, já parece a China, os construtores a produzir estes carros mais baratos. Boa sorte, mas não vão ser baratos, a menos que a União Europeia esteja disposta a abrir os portões à bolsa. Mas olha, é um tema giro e que vamos seguir com muito interesse nas próximas semanas.

Alfredo, o mercado manda no mundo automóvel, como dizias, o tempo manda no mundo dos programas, o nosso chegou ao fim, mas marcamos encontro na próxima semana para mais um episódio do "Operação Stop". Até lá, um grande abraço, Alfredo.

Abraço, Rafael.