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Está no ar a "Operação Stop", está com a Rádio Observador neste programa, todos os domingos e também em podcast. Falamos do mundo automóvel e para isso contamos sempre com o nosso Alfredo Lavrador. Alfredo, muito bem-vindo.

Viva Miguel, é sempre um prazer.

Hoje vamos falar de um negócio e de um carro que tem sido descrito como muito importante para Portugal, o ID. Every1. Praticamente toda gente celebrou o facto de a Volkswagen ter anunciado que seria a fábrica portuguesa, que fica em Setúbal, a Auto Europa, a produzir esse carro, o ID. Every1, novo carro da Volkswagen. O que isto, de facto, significa para o futuro da Volkswagen em Portugal?

Significa uma série de coisas e todas elas boas, tanto para a Volkswagen como para o nosso país. Para a Volkswagen significa que depois de muitos avanços e recuos, está decidida. Ou seja, há prazos, há investimentos programados, há a decisão de avançar com um modelo barato. Vamos imaginar que alguém decidia que o futuro seriam carros a hidrogênio, energia nuclear, a tecnologia que tu quiseres. Teriam necessariamente de existir versões acessíveis. Ou seja, tu não podes massificar ou democratizar uma tecnologia, se quiseres, permitindo que chegue a toda a gente, só com modelos caros. E até agora os elétricos sofriam um bocadinho disso. Têm vindo a baixar, há cada vez elétricos mais pequenos e mais baratos, mas ainda falta elétricos que sejam propostos por valores compatíveis com os carros pequenos, ou seja, estamos a falar de carros com menos de quatro metros, a gasolina.

Claro, estamos a falar aqui dos 20 mil €, não é?

Exatamente. Esses preços andam na casa dos 20 mil €, em alguns casos, algumas marcas mais agressivas, até abaixo disso, não muito abaixo, mas abaixo disso. E logo os elétricos também têm que entrar nesse preço. Não quero tomar muito tempo e nem abusar da paciência dos nossos ouvintes, mas recordar que a Auto Europa já passou por várias fases. Todos nos lembramos, quando aquilo nasceu, era um projeto conjunto Volkswagen de fora. Depois a Volkswagen saiu, desentendeu-se do projeto e ficou só a Volkswagen e até isso acabou por gerar um período de maiores investimentos que acabou por conduzir à produção do T-Roc. T-Roc chegou a ser em vários meses, o modelo mais vendido da Volkswagen. Era um modelo extremamente importante. Não era o modelo que deixava mais margens, mas era um modelo extremamente interessante, porque vendia que fartava, era um modelo com uma estética feliz. Mas sabia-se que vinham aí dois problemas: um, em breve os carros teriam que ser híbridos, ou seja, o que se chama na gíria eletrificados, em que o motor elétrico dá uma ajudinha ao motor de combustão, normalmente à gasolina, para baixar os consumos e as emissões, e a Auto Europa não tinha essa capacidade. Ou seja, a linha, a tecnologia não permitia carros híbridos. Felizmente, no final de 2024, a Volkswagen investiu 600 milhões, não são provavelmente 506, para ter essa capacidade. E sabia-se também que a prazo, ou seja, dali a cinco anos, 2027, 2028, a fábrica poderia estar condenada se não aceitasse modelos 100% elétricos, porque há quem gosta, há quem não goste, mas isso também não interessa muito. O que interessa é que os carros vão ser elétricos no futuro, quer quer, quer não. E isso limitaria o futuro da fábrica. E este anúncio agora veio tirar aquelas nuvens pretas que estavam ali no horizonte antes de 2030, e permitir que a esperança de que a fábrica continue a produzir, porque é extremamente importante para Portugal, para as exportações e para o PIB.

Claro, muito importante para este setor, para o PIB português, para a economia portuguesa e para a fábrica. Mas que carro é este? Que Volkswagen é este que temos, o ID. Every1?

Essa coisa do Every1 pode esquecer, porque ainda é um protótipo. A Volkswagen divulgou um desenho do carro, não existe ainda veículo. A Volkswagen tem o hábito de dar nomes patuscos aos carros enquanto protótipos. E depois dificilmente passam à série. Por exemplo, a versão do Polo elétrico, portanto, o modelo que na gama da Volkswagen vai estar abaixo do ID.3, vai obviamente chamar-se ID.2. E enquanto protótipo, que é o que existe ainda, é conhecido como ID. 2all, em que o two é o número dois. Mas este Every1 é basicamente o outro, é ID para todos, e este é o ID para toda a gente. Como vês, a criatividade também não abunda por ali. Eles são nitidamente melhores a fazer carros do que a batizar carros, a batizá-los. Basicamente, o carro irá chamar-se ID.1, da mesma forma como o Polo elétrico será um ID.2, o Golf elétrico, por acaso, é o ID.3, porque eles decidiram manter um Golf elétrico que vai aparecer em breve e por aí fora. Agora, que tipo de carro é este, perguntavas tu. Lembras-te do Volkswagen Up!, aquele que tinha um nome esquisito, que era um P e um ponto de exclamação?

Sim.

Pronto, o Volkswagen Up! era o citadino, é aquilo que se chama o citadino. É um carro com 3,6 metros De comprimento. E é pequeno, era barato, sobretudo comparado com o Polo, que era um utilitário, era um carro mais largo, mais comprido, já tinha 4 m, e tinha motores mais potentes. Este carro basicamente é um Up! elétrico. Só que uma vez que utiliza a mesma plataforma, não vai ser estreito, vai ser um carro mais largo, vai ser um carro tão largo praticamente quanto o Polo, só que mais curto. Mas tem um truque: como é elétrico e não precisa de um espaço tão grande à frente para montar o motor e a caixa, que normalmente são transversais e são volumosos sempre, porque aquilo tem os catalisadores, os escapes e isso tudo. O motor elétrico é um rolo do tamanho de alguns pães de forma que compramos no supermercado. Depois tem o compressor, mas não tem caixa de velocidade. E dá para colocar em qualquer lado e a frente vai ser mais curta, o que permite que este ID 1 ou ID Everyone, acabe por ser mais curto que um Polo, mas oferecer um habitáculo tão grande ou maior que o Polo. Ou seja, é um carro que serve para qualquer pessoa, para qualquer família, uma família pequena, não vale aquelas numerosas.

Sim, pelas imagens, de facto, parece bem mais espaçoso do que o Volkswagen Up!

É exatamente. É muito mais. Se apontares a um Volkswagen Polo, não falhas por muito. Aliás, só para fazermos uma comparação, o ID 2, que te falei há pouco, anuncia uma habitabilidade idêntica ao Golf, que é o modelo acima. Os carros elétricos têm esta vantagem. Como a frente é mais curta, não têm mecânica para lá meter, acabam por ser mais espaçosos no habitáculo.

Muito bem. E a quem é que se destina este Volkswagen elétrico que vai ser agora fabricado em Setúbal? Qual é o segmento que estamos aqui a entrar?

Vai-se destinar a quem quer um elétrico barato. A Volkswagen não vai ser a única a entrar neste segmento. Já existem alguns. A Citroën já apresentou o EC3, a Renault que apresentou recentemente o R5 elétrico, está a preparar um Twingo, e vai lançar. Aliás, houve um período em que a Volkswagen e a Renault chegaram a trabalhar juntas neste projeto, mas depois decidiram ir cada um para seu lado. Os financeiros não devem ter chegado a acordo na partilha dos investimentos e dos lucros, suponho eu, estou aqui a arbitrar, não sei se será um disparate, mas eles pensaram casar e depois divorciaram-se ainda antes da cerimônia. É um carro que vai ser vendido por 20 mil €, é o que se fala, são valores alemães. Como o IVA na Alemanha é de 19% e aqui é 23, não espero assim uma coisa muito acima de 20 mil €. Vinte e um, 21,5, no limite, será o valor aceitável. E é isto, é o tal elétrico democrata, que é o carro elétrico barato com 250 km de autonomia, que é basicamente o que este segmento está a anunciar, e os tais em redor dos 20 mil €.

Pois, é que esta questão da autonomia, os 250 km, é que fica sempre aqui um pouquinho este amargo da autonomia destes veículos.

Tens toda a razão, é um problema a gerir aqui. Ou seja, para uma pessoa que vá todos os dias ao Porto, é coisa para não lhe servir. Mas a verdade é que estes carros, este carro vai aparecer em 2027, estes veículos vão ter capacidade de recarregar as baterias a uma potência bastante elevada, digamos assim. Como as baterias são muito pequenas, tudo indica que vão poder recarregar em 15 minutos. Ou seja, a ideia é não precisas de carregar sempre as baterias se não vais sempre fazer muitos quilómetros, uma vez que encostas ao posto de carga, esperemos que entretanto apareçam mais postos de carga com mais potência, porque ainda não há muitos, e resolves o problema em 15 minutos enquanto tomas um café ou almoças, vais à casa de banho, qualquer coisa.

Menos mal, porque, de facto, também um Volkswagen Up! não tem um depósito assim tão grande, que permita também fazer viagens assim tão longas, mas depois há sempre a hipótese de ir carregando.

É mais rápido de abastecer do que pôr a gasolina. E os elétricos estão a melhorar, mas ainda precisam de algum tempo.

Bem, custos. Já falamos aqui, casa dos 20 mil €. Isto é um modelo único ou vai oferecer mais versões com mais potência e com maiores autonomias?

Vai, de certeza, oferecer mais versões. Porque nota o seguinte: imagina tu que tinhas uma fábrica de pastéis.

Mais versões e mais caras.

Exatamente, esse é o truque. Imagina que nós os dois montávamos uma sociedade para fazer pastéis de nata. O pastel de nata é uma coisa baratinha. Vendem-se à brava, mas são baratinhos. Obviamente, iríamos chegar a um acordo para produzir pastéis de nata com uns pinguinhos de chocolate por cima ou de doce de gila, ou de doce daquilo que tu quiseres, para ir buscar mais um preço ligeiramente superior ao pastel de nata, que te deixasse mais margens. É isso que eles basicamente vão fazer. Ou seja, necessariamente, o ID Everyone vai oferecer versões mais potentes, porque é muito simples, o mesmo motor elétrico pode dar vários tipos de potência, tudo depende do enrolamento do cabo de cobre que lá meterem. E a bateria, como estão a evoluir sistematicamente, em dois sentidos, estão a evoluir no sentido de serem mais rápidas de recarregar e de serem mais baratas de produzir e também mais pequenas, menos volumosas, se quiseres, eles facilmente vão propor versões com mais bateria e mais potência a um preço ligeiramente superior, mas que será sempre inferior aos custos, logo, mais margens, que é a palavra-chave de qualquer indústria.

Sim, muito bem. ID Everyone, o carro não vai estar disponível já na próxima semana, ainda vamos ter que esperar ainda um tempo, não é? 2027, se me recordo.

Antes ainda vamos ter o ID 2, digamos assim, o ID To All. Que será em 2026 e depois em 2027 será o ID One. Mas sabes que isto, o hábito faz o monge e a necessidade faz verdadeiros milagres. De maneira que não é impossível que com a obrigatoriedade de todos os construtores, Volkswagen inclusive, Volkswagen aqui enquanto grupo, que são várias marcas, como têm necessidade de cumprir os limites de CO₂, não é impossível, se tudo estiver alinhado, e sobretudo se a diminuição da procura para o T-Roc, por exemplo, diminuir, o T-Roc já não, mas o modelo que irá substituir este ano o T-Roc, tudo indica que inclusive esse prazo pode ser antecipado uns meses. Ou seja, deixar de ser 2027 e passar a ser final de 2026, por exemplo.

A boa notícia é, de facto, Portugal vai ter muito trabalho, a Auto Europa vai ter muito trabalho pela frente também.

Isso é bom.

Com este novo veículo, isso é ótimo. Está feita esta operação stop, voltamos a parar o Trânsito na próxima semana. Um abraço, Alfredo.

Abraço.