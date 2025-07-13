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"Operação Stop", mais um domingo está com o programa em que falamos de automóveis, falamos do mundo auto. Eu sou o Miguel Cordeiro e comigo está o editor da seção Auto do Observador, o Alfredo Lavrador. Bem-vindo, Alfredo.

Obrigado, Miguel.

Vamos hoje falar de calor. Estamos no verão, estamos a ter dias mais amenos, mas certo é que já tivemos uma onda de calor. Espera-se calor também para as próximas semanas. E hoje pretendes realizar a edição, podemos dizer, mais cool da "Operação Stop". Vamos debruçar-nos sobre os perigos do calor a bordo, bem como a relação com o incremento da sonolência ao volante. Qual é afinal a relação entre o calor no interior dos veículos e a tendência para adormecer ao volante?

Olha, eu respondo-te a essa questão, mas não antes de te dar os parabéns, a ti e a toda a equipa do Observador, pela catrafada de prêmios que andam para aí a ganhar, não só com resultados fantásticos nos podcasts, como em termos da rádio em geral. De forma que também os amantes dos automóveis fiquem a par. Se por acaso ainda não tinham tropeçado na notícia, o que é difícil, mas pode sempre acontecer, aqui está ela. Olha, em relação à onda de calor. Ao calor.

Ao calor, aos veículos e a tudo isso.

Meados de julho e tradicionalmente entre meados de julho e meados de setembro, é aquele pico das férias, em que muita gente se desloca em direção à praia, mas também em direção a outras cidades e outros países. Resolvemos aqui avançar com algumas dicas. E efetivamente, é um problema que é mais grave do que as pessoas podem julgar, uma vez que as temperaturas mais elevadas tendem a incrementar a sensação de sonolência. Está provado, os estudos apontam nesse sentido, sobretudo em condutores com atenção mais baixa, sendo que a tendência para adormecer ao volante, obviamente, é ainda mais evidente quando o cansaço é grande ou as horas de sono foram curtas, pelo que é efetivamente um problema.

Olha, eu vou deixar a minha experiência antes de ir já pra próxima pergunta, que é precisamente quando sentimos ali o sol a bater na frente do veículo depois de almoço, é fatal a sonolência ao volante. Mas neste caso são as temperaturas elevadas.

E quando está a entardecer em que as temperaturas já não são tão altas, mas ali aquele solzinho na tromba, pá, e é um sono.

Mas neste caso são as temperaturas elevadas dentro do veículo essa principal causa de acidentes por sonolência ou existem outras causas igualmente relevantes que importa ter em conta?

Recorrendo aos mesmos estudos, e há vários nesse sentido, os nossos ouvintes podem procurá-los na net, que é fácil, são fáceis de encontrar. Tudo indica que igualmente importante, para além da temperatura no interior do veículo, é a desidratação e a fadiga. A fadiga é óbvio, seria expectável. A desidratação surpreendeu-me, mas tem uma explicação, porque o corpo desidratado dá origem a problemas de visão e nós sabemos como a visão é essencial para a condução. A visão e o raciocínio, e são ambos prejudicados pela falta d'água no corpo. Uma vez que temos que avaliar distâncias, temos que perceber da aproximação dos outros veículos, etc. Daí que seja altamente aconselhável evitar estes riscos. Se a fadiga é difícil, por vezes, de evitar, uma vez que temos que fazer certas coisas e não há volta a dar. A desidratação, convenhamos, que é relativamente simples. Paramos, agarramos uma garrafa d'água, sendo que uma garrafa de litro e meio dá pra uma série de quilômetros e isso permite-nos viajar com os olhos bem abertos, que é muito mais simples e seguro.

Ou seja, se o carro precisa de combustível, o corpo do condutor também precisa, neste caso, de água. Vamos então aos condutores que possuem carros com ar-condicionado. Parece ser uma ferramenta aqui ideal para lutar contra o calor.

É melhor. É aquela que importa mesmo.

Claro, mas é melhor arrefecer o veículo antes de arrancar ou executar essa operação já em andamento? Há sempre opiniões diferentes em relação a isto.

Tudo depende de quanto queres economizar. Mas o ideal, Miguel, é tu teres um daqueles carros mais modernados, uns top de gama fazem isso, mas é frequente nos carros elétricos, mesmo nos mais baratos. Elétricos ou híbridos plugin. Portanto, veículos que tenham baterias recarregáveis e que sejam geridos por uma aplicação. Isso permite que remotamente, ou seja, à distância, tu sabes que vais sair dali 15 minutos, ligas o climatizador e esses carros são muito eficientes, porque a esmagadora maioria, em vez daqueles ar-condicionados tradicionais com compressor, consomem mais, já têm ar-condicionados com bombas de calor, que é um sistema que faz a mesma coisa, faz frio e faz quente, mas de forma mais eficiente, com menos consumo, e programas aquela história que começa a arrefecer o habitáculo e quando chegas já está fresquinho. Ainda assim, depois de estar fresquinho, é entrar no carro e acelerar. Sobretudo se não tiver essa possibilidade, em vez de estar À espera que aquilo arrefeça, ligar o carro, sair, etc. Ligando o ar condicionado para que o interior arrefeça, é entrar, meter primeira, seguir, ar condicionado no máximo e aquilo faz o mesmo. Porque o ar condicionado trabalha melhor, ou seja, tem mais força, tem mais rendimento dar frio, será o termo, se o motor estiver a fazer mais rotação. Logo, o melhor mesmo é começar a andar.

Muito bem. E quem não tem ar condicionado a bordo, que já vai sendo uma raridade, mas ainda há casos destes, há sempre os carros históricos.

Ainda há sempre a mil.

Sim.

Efetivamente, ainda há casos desses.

O que é que se deve fazer?

Olha, agora com os nossos emigrantes, começamos a ver outra vez carros com 30 e 40 anos a circular, e esses carros, uma parte deles, não têm ar condicionado. Mas nem nesses casos, não há milagres. É chegar ao carro, abrir as portas ou janelas, se não for possível abrir as portas, e esperar ali dois, três minutos que o ar circule e o ar quente saia, pelo menos a maior parte, e depois é arrancar, a mesma solução do carro com ar condicionado, que não se possa programar. Arrancar, janelas abertas e o ar quente irá sair, e é uma questão de um minuto ou dois e aquilo fica à temperatura normal, ambiente, contanto que não tenha ar condicionado. E se puderem começar a juntar uns tostões para montar um ar condicionado ou trocar por outro veículo com ar condicionado, é o ideal, porque as viagens são muito mais confortáveis e, segundo os estudos, seguras.

E depois temos esta questão, que é aqueles condutores que não ligam o ar condicionado por uma questão de economia.

Olha, isto é-

Faz sentido?

Eu sempre ouvi falar nisso, desde que começámos.

Eu já testemunhei, eu já vi isto acontecer à minha frente, em táxis, em carros de amigos, já vi isto acontecer.

Eu sou um bocadinho mais velho que tu, o dobro da idade, mas nunca convivi com ninguém, nunca partilhei uma viagem com alguém que não ligasse o ar condicionado. O que é bom, porque senão eu estaria com o descompor. Por dois motivos, porque aquilo não faz sentido e porque o desconforto é grande, mas não faz sentido nenhum. Nunca conheci uma pessoa assim, mas foi manifesta sorte, neste caso, azar o teu. E os taxistas, já me aconteceu essa história, mas eu: "Amigo, liga lá o ar condicionado, que é um calor que está um esporte aqui atrás". E eles são simpáticos e ligam. Mas depois dizem que gasta muito e que estraga o carro e aquelas coisas todas também não fazem sentido nenhum. Sabes que há 30 anos, apontando àqueles carros mais velhos, os carros eram muito menos potentes. Vou-te dar exemplo que era um carro de traça, uma vez falaste nos táxis, era um táxi, que era os Mercedes Class E, os grandes. O melhor era o 300D, que era uma bomba infernal e aquilo tinha 93 cavalos, basicamente. E hoje em dia o mesmo carro tem 200 e tal, 300. Estamos a falar do vasto tema a diesel. Ou seja, os ar condicionados eram menos eficientes, consumiam, tinham mais cavalos, e isso significava que a potência necessária para mover o compressor do ar condicionado era uma fatia importante de toda a potência disponível do motor. Logo, era natural que provocasse algum incremento no consumo. Hoje em dia, os motores são muito mais potentes, os ar condicionados são mais eficientes e, na prática, em média, oscilam entre os 700 watts e os 3000 watts. Isto em cavalos, para ser mais simples, entre um e quatro cavalos, para falar assim rapidamente. Como um carro pequeno, aquilo que se chama um utilitário, o mais vendido em Portugal é o Peugeot 208, por exemplo, hoje em dia já a versão mais simples tem entre 80 e 100 cavalos, facilmente. O mais vendido tem para aí 122. Que tenha um ar condicionado de dois, três cavalos, como vês, a potência absorvida não é muito grande e nem faz muito sentido. Agora, num carro pequeno, é possível-- atenção, temos sempre que considerar as situações extremo, é possível que num carro muito pequeno, menos potente, o ar condicionado, em situações específicas, portanto, quando está parado ao relanti, tu obrigares a trabalhar com o ar condicionado, ou quando vais a 40 km/h porque estás numa procissão, num desfile ou numa coisa qualquer e a velocidade é muito baixa, aí o motor que fornece-

Se for, por exemplo, no trânsito.

No trânsito, o motor que fornece, digamos, no regime máximo, 100 cavalos, para rodar a 40 km/h, andará a debitar cerca de 40 cavalos, por exemplo. É uma estimativa. E aí o ar condicionado está a consumir cerca de entre 5% a 10% da potência disponível, o que pode fazer alguma mossa.

Mas há desconforto.

Não é confortável.

Exato.

E não faz sentido.

Muito bem, estão aqui truques para arrefecer o carro e dados para estar informado quando é preciso tomar essas decisões sobre o ar condicionado. Parece ser uma decisão óbvia. Tudo para viajar com mais segurança, conselhos na "Operação Stop". Alfredo, um abraço. Até para a semana.

Grande abraço.