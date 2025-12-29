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E na verdade, ao utilizar as primeiras, a tua intervenção inicial.

Portugal à qual amanhã quer voltar. Depois de batizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro.

É essa a lógica. É essa a lógica.

Senhores deputados. Estamos na última semana do ano, época para balanços. Nesta edição dos Passos Perdidos, vamos olhar para a produtividade dos deputados neste arranque de legislatura. 2025 vai terminar com três temas quentes em cima da mesa. Os deputados vão ser chamados a reformular a lei da nacionalidade. Isto depois da decisão do Tribunal Constitucional. Temos um novo pacote de respostas aos problemas da habitação, que vai ser discutido, e também temos a reforma laboral, que vai chegar às mãos dos deputados durante os próximos meses. Mas antes do futuro, passamos em revista alguns dos momentos mais inusitados dos debates parlamentares desta sessão legislativa até agora. Vamos, por isso, ao bate-boca.

E essa é uma grande falha, senhor primeiro-ministro.

É uma armadilha pro país.

Por isso, senhor primeiro-ministro, o país quer saber o que é que vai fazer.

Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. E há bate-boca para todos os gostos, umas mais irritadas, outras que chegaram a ser ofensivas e ainda há as que estão totalmente assentes na ironia, como por exemplo, a intervenção de Gonçalo Capitão, do PSD, que foi um dos destaques do ano. Por isso, Miguel Viterbo Dias, mais do que nos trazeres agora Réveillon, ainda vamos ter Roupa Velha, é isso?

Ainda. Já lá vamos depois ao Réveillon, também não podemos começar logo pelo fim. Por acaso era uma boa ideia andar a perguntar onde é que os deputados iam passar o ano. No próximo ano poderei dedicar-me a isso. Vou tomar nota.

Toma nota, se faz favor.

Enquanto isso, não há como escapar desta intervenção do deputado social-democrata dirigida à bancada do Chega. Foi na ressaca de umas eleições autárquicas em que os objetivos do partido de André Ventura ficaram particularmente aquém, especialmente face aos objetivos iniciais que o líder do partido apontou para conquistar mais de 30 autarquias. E por isso o deputado Gonçalo Capitão fez uma amálgama das polémicas da altura para tentar desmascarar a falta de seriedade do Chega.

André Ventura fala em 30 câmaras, depois ganha três. Foi só tirar um zero, mas depois multiplicou por três. Multiplicar zero por três deve ser a matemática da festa de hambúrgueres. Os senhores passaram de miseráveis a pobres e estão todos contentes. Iam ser os líderes da direita, levaram uma banhada do CDS. Iam acabar com a esquerda, perderam pra CDU. Os senhores são o PCP da direita. Mesmo quando perdem, ganham sempre.

Já ninguém se lembrava da festa de hambúrgueres. Cá está ela.

Famosa festa de hambúrgueres.

Gonçalo Capitão, que protagonizou uma das intervenções que acabou por ter mais impacto nas redes sociais e no espaço público desta sessão legislativa. Na sequência da polêmica, Rita Matias, do Chega, disse não estou mais irritada que o deputado do PSD ia voltar pra última fila do Parlamento depois deste epifenómeno. Mais tarde, em entrevista a Vichy Soares aqui no Observador, Gonçalo Capitão apontou as contradições do Chega e disse ter todo o gosto até em debater com Rita Matias, com uma condição: que a deputada do Chega revelasse boa educação. Mas até ver, ainda não houve oportunidade pra esse debate.

É esperar que o Ano Novo venha aí. Quem também tem protagonizado vários despiques é o primeiro-ministro Luís Montenegro, com o líder do Chega, André Ventura, depois do regresso dos debates quinzenais ao Parlamento.

É, o modelo mudou na reta final ainda das lideranças de António Costa e Rui Rio. Regressou, entretanto, este debate quinzenal com Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Luís Montenegro, que aliás não esconde que se sente bem e gosta de debater na Assembleia da República. Foi líder parlamentar de Passos Coelho durante os anos da Troika, duros em debates parlamentares e por isso, nos quinzenais vai procurando deixar bicadas ao líder do Chega, como esta em que colou André Ventura ao socialista Pedro Sánchez.

Também não é o presidente do governo espanhol, meu estimado colega, mas não é ele o meu exemplo e o meu referencial de política pública e de gestão do país, não é. Quer juntar a três Salazares, três Pedro Sánchez, é uma opção sua, mas não é a minha.

A discussão era sobre o fim do desconto sobre o ISP, o Imposto sobre os Combustíveis, em que André Ventura tinha defendido a solução espanhola, protagonizada por Pedro Sánchez. Nesta altura em que surgia também a polêmica dos três Salazares, evocados por André Ventura, e que mereceram uma reprimendadura por parte do Partido Socialista. Ora, em resposta, André Ventura começou literalmente a atirar folhas pelo ar.

Pra defender a honra do PS era preciso resmas de papel. Não dava essa, não dava uma folha pequenina. Era preciso, era preciso... Nem isto dava pra defender a honra do PS. Tá a ver? Olhe, era preciso, era preciso uma, outra, outra, tá a ver? Outra, outra, pra defender a honra do PS. Olhe, eu não sei se dava Mário Soares, não sei se era preciso três Salazares, quatro, cinco. Sei uma coisa, senhor deputado Eurico Brilhante Dias, e digo com toda a humildade, bastará um André Ventura pra vos limpar desta Casa pra sempre.

O "isto" eram as folhas que André Ventura ia atirando pelo ar.

Não foi preciso sonoplastia, isto é mesmo...

Foi muito bem executado do ponto de vista técnico.

Que barulho é este?

Exatamente.

Não confundir com outra rádio. Que barulho é este? São mesmo as folhas a sair.

O líder do Chega levou depois um puxão de orelhas de Aguiar Branco e acabou a apanhar as folhas do chão numa defesa da honra mais acalorada do Parlamento.

Ora, outro dos diplomas que já deu discussão, mas que vai dar ainda mais, é a lei da nacionalidade. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, o PS vai reclamar vitória.

Os socialistas já tinham avisado pra os problemas de algumas normas e o Tribunal Constitucional acabou por dar razão em parte, na larga maioria dessas normas. A falta de densificação era uma das críticas feitas pelo PS, como já tinha sido expressado há vários meses pelo deputado e vice-presidente da bancada, Pedro Delgado Alves, de forma irônica

Entre muitos símbolos nacionais, contam-se a bandeira, o hino, o galo de Barcelos ou as bolachas Nacional. Eu não ia entrar por aí, senhor deputado António Rodrigues, concordarei consigo, mas alguns dos presentes podem ter dúvidas e reservas. Para não deixarmos o senhor João Almeida de fora, diríamos Matateu, por exemplo, e portanto, podemos convocar outros símbolos nacionais.

Pedro Delgado Alves já tinha avisado sobre as necessidades de definir o que eram os símbolos nacionais. Aqui ia meter-se com o deputado do CDS, João Almeida, ele que foi presidente do Belenenses, sobre a importância do futebolista Matateu, podia ser mais uma hipótese. O que é certo é que este é um dos pontos que o Tribunal Constitucional pediu mesmo para que o Parlamento densifique. Portanto, vamos mesmo ter que chegar à conclusão sobre quais são ou não os símbolos nacionais. Ora, no meio de tanta discussão e tanta interrupção, nada melhor, e Aguiar Branco já se vai preparando para, por vezes, apelar a Jesus Cristo.

Calma, ei Jesus, calma. O tempo está parado. Calma.

Calma, lá chegaremos.

Jesus também é um símbolo, também é patrimônio.

Essa discussão vai ter que ser feita. Ora bem, o presidente da Assembleia da República, que em 2026 terá garantidamente muitos mais motivos para ir perdendo a paciência.

Então vamos tentar perceber o que nos reserva 2026. Agora, vamos aos destaques da semana. E começamos pela positiva, e Miguel Vitor Dias, eleges o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.

É uma espécie de balanço do ano. Hugo Soares acaba por ser um vencedor deste ano parlamentar. A AD conseguiu aprovar o orçamento de Estado para 2026, conseguiu também dar a volta ao texto na questão da lei dos estrangeiros, para garantir o carimbo do Tribunal Constitucional e ainda a descida do IRC e do IRS. Ora, apesar da maioria maior, que vai deixando o líder da bancada do PSD mais descansado nas votações às sextas-feiras, a AD continua a ter que ir planando entre o PS e o CHEGA, e até ver, tem tido sucesso nessa estratégia, conseguindo fazer aprovar as principais bandeiras que tinha apresentado este ano na Assembleia da República.

E agora vamos em sentido contrário ao destaque negativo da semana, e é agora Miguel que vem a corneta. Cá está ela.

Ficou o aviso feito à priori.

Exatamente. A descer, destacas Mariana Mortágua.

Também na lógica de balanço do ano, a Mariana Mortágua falhou desde o início porque perdeu o grupo parlamentar nas legislativas de 2025, passou a deputada única. Por cima disso, teve ainda a situação da flotilha humanitária, que discutindo a nobreza e a questão política da flotilha, mas acabou por levar a uma ausência da atividade parlamentar e de uma campanha eleitoral, neste caso, nas autárquicas. Mariana Mortágua deixa agora o Parlamento com o Bloco na pior situação desde que conseguiu ser eleito pela primeira vez e também com desafio adicional. O Bloco já teve uma liderança bicéfala, mas neste caso terá um coordenador, José Manuel Pureza, e uma cara na Assembleia da República, que vai ser Fabián Figueiredo, o antigo líder parlamentar, e isso será também um desafio adicional para o próximo ano.

E nestes Passos Perdidos, temos de saltar o segmento de agenda, porque o Parlamento está em férias natal, pausa para Natal. Mas antes de chegarmos ao fim destes Passos Perdidos, ainda há tempo para as conversas de bastidores. A sessão legislativa não terminou, mas desde junho até o fim do ano já é possível, Miguel, fazer um balanço daquela palavra que gostamos muito de usar quando falamos de economia, da produtividade. Como foi a produtividade dos partidos neste arranque de legislatura?

Os meses não foram fáceis no calendário, porque esta legislatura tem sido atípica. Ou seja, pouco depois da tomada de posse, os trabalhos foram interrompidos para férias de verão. Depois do regresso do verão, foram interrompidos para a campanha autárquica.

E depois mete-se o Natal.

Já lá vamos. Isto vai acabar lá. Depois da suspensão para as autárquicas, os trabalhos dedicaram-se exclusivamente ao orçamento de Estado, portanto não foi possível apresentar leis. E agora depois do orçamento, pausa para o Natal. Logo a seguir à pausa para o Natal, eleições presidenciais, o que obrigam a nova paragem, até porque dois deputados, Jorge Pinto e André Ventura, são também candidatos ao Palácio de Belém. Por isso, tem sido uma sessão legislativa em para-arranca. Ainda assim, vamos aos números possíveis. Foram apresentados 334 projetos de lei. Na tabela da produtividade, quem lidera é a deputada única do PAN, apresentou 64, seguida pela bancada do CHEGA com 60, dá um por deputado, e pelo PCP com 59. Ainda assim, destes 64 do PAN, só um conseguiu ser aprovado, está relacionado com a regulamentação do lobby. O CHEGA conseguiu aprovar quatro, muitos relacionados com a questão da lei dos estrangeiros e da Unidade de Estrangeiros da PSP. São projetos que eram também subscritos pela AD e o PCP conseguiu aprovar dois, um deles relacionado com o apoio às vítimas dos incêndios, o que contou também com amplo consenso no Parlamento. Já no que toca aos projetos de resolução, foram apresentados 436. Os projetos de resolução são meramente recomendações, não têm força de lei, força jurídica. Esta tabela é liderada pelo CHEGA, recomendou 87 tópicos ao governo, seguido pelo PAN, mais uma vez com 78, e neste caso o LIVRE entra aqui no pódio com 65.

E o governo, que não tem maioria absoluta, tem tido, contudo, sucesso nas propostas de lei que apresenta ao Parlamento, tendo até conseguido fazer aprovar a maioria.

O governo já apresentou 36 propostas de lei à Assembleia da República sobre temas como a habitação, a descida do IRS ou do IRC e as primeiras e mais simbólicas, a lei dos estrangeiros e a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras da PSP. Pelas contas também do jornal Público, tanto o PS como o CHEGA fizeram aprovar a maioria das propostas do governo. Das 26 aprovadas, o CHEGA votou a favor de 20 e o PS de 13, sendo que o PS só foi decisivo numa delas, e a mais importante, o orçamento do Estado. Ainda assim, ao Observador, o PS desvaloriza estas contas porque dá relevância política diferente. Por exemplo, leis estruturais como a da nacionalidade e dos estrangeiros foram aprovadas pela AD e pelo CHEGA. O PS diz que muitas das que aprovou acabaram por ser a transposição de diretivas europeias e por isso não têm o mesmo valor político.

E no que toca aos protagonistas, quem foram os partidos que mais vezes usaram da palavra este ano em debates na Assembleia da República?

Este é o único tópico em que a proporcionalidade se aplica. O PSD, o partido mais votado, usou da palavra 415 vezes, seguido pelo CHEGA com 350 intervenções e o PS com 314. Já entre os deputados únicos, Inês de Sousa Real, mais uma vez, superou Mariana Mortágua e Filipe Sousa, do Juntos pelo Povo. Há também um outro instrumento, que são as perguntas dirigidas ao governo. Foram enviadas 92. O CHEGA é o partido com mais questões, 28, o PCP com 23 e o PS com 18. Ainda assim, de todas estas, quase uma centena, o governo só respondeu a seis. Estes são os números de 2025, desde junho. Depois, em nova pausa para o verão, logo teremos o balanço completo desta sessão legislativa.

E assim fechamos a última edição de Passos Perdidos do ano 2025, com este balanço do ano. Depois das presidenciais, vão regressar os Passos Perdidos à Rádio Observador.