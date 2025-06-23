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E na verdade, ao utilizar os primeiros segundos de intervenção na célula.

Portugal, a escola amanhã quer voltar. Depois do batizado feito, não faltam padrinhos, ó primeiro-ministro. Essa é a lógica.

Srs. deputados.

Um mês e uma semana depois das legislativas, o Governo está em plenitude de funções, depois de ter visto o programa ser viabilizado na Assembleia da República. O PCP forçou as oposições a pronunciarem-se através do voto, e Chega e PS rejeitaram a moção dos comunistas. Pelo caminho, a semana fica também marcada pela intenção de um grupo neonazi de invadir a Assembleia da República, o que vai levar a alterações na organização do Parlamento. Mas já lá vamos.

Porque apesar do programa ter sido viabilizado, são já várias as críticas que a oposição deixa ao Governo, desde logo em matéria de imigração.

E essa é uma grande falha, sr. primeiro-ministro.

É uma armadilha para o país.

Sr. primeiro-ministro, o país quer saber o que é que vai fazer.

Muito obrigado, Sras. e Srs. deputados.

Luís Montenegro apresentou há uma hora as propostas de alteração à Lei da Nacionalidade, com o Chega a deixar logo avisos no debate do programa de Governo.

É a questão do reagrupamento familiar que tem gerado nas últimas semanas uma crítica mais feroz por parte do partido de André Ventura, que convocou um debate de urgência já para esta quarta-feira sobre esta matéria. O Chega difundiu nas redes sociais a informação de que com a regularização dos processos de reagrupamento familiar, iriam entrar no país mais meio milhão de imigrantes. O Governo apressou-se a desmentir e no debate do programa, Luís Montenegro garantiu que este formato não vai ser suspenso.

Reagrupamento familiar na política migratória. Estava no nosso programa eleitoral. Por acaso creio que não estava no seu. Aquilo que o Governo pretende fazer é apertar mais as regras, limitar mais as possibilidades que hoje se abrem, mas não é suspender a possibilidade de haver reagrupamento familiar para imigrantes.

Este modelo de reagrupamento familiar permite a um imigrante em Portugal pedir a entrada da restante família, a mulher e filhos. Neste caso, o Governo anunciou também na última hora algumas alterações a este regime, sem o suspender, mas, por exemplo, vai permitir apenas este pedido de reagrupamento para menores de 18 anos. É visto até como um modelo saudável de promover a integração dos imigrantes no país, ao possibilitar ter uma base familiar, desde que seja garantida a capacidade de subsistência da família e também a habitação. Mas depois de Luís Montenegro avisar que o modelo não vai ser suspenso, António Leitão Amaro, ministro da Presidência, que tem esta pasta das migrações, lembrou André Ventura que esta é uma preocupação nova e quando diz nova, é com menos de um mês.

Tenho ouvido a repetição contínua de notícias falsas. Agora acabou de acrescentar mais um milhão de imigrantes a virem em reagrupamento familiar. Os senhores lembram-me com essa taxa de invenção e mentira e, sobretudo, de discurso raivoso, lembram-me bolas de sabão. Eu explico. Vê-se, são atrativas, toca-se, rebenta e não há nada. Quando nós fomos a eleições e tínhamos no programa eleitoral a limitação do reagrupamento familiar, o Chega tinha no seu programa eleitoral nada. Portanto, controle do reagrupamento familiar é uma nova paixão.

Esta trilha sonora que ouvimos é dos vídeos que circularam no TikTok nos últimos dias, com críticas a esta intervenção de António Leitão Amaro por parte de militantes do Chega. Depois do ministro da Presidência ter dito que o Chega não se tinha lembrado desta questão do reagrupamento familiar, já a matéria tinha sido alvo também de questões antes da apresentação do programa do Governo. António Leitão Amaro, no fundo a tentar dizer que Ventura não se preocupou com esta matéria durante a campanha e que só o faz agora por causa de uma fake news.

Mas as questões sobre imigração e nacionalidade não se ficaram por aqui, porque o PS questionou algumas das medidas que o Governo quer implementar nas alterações à lei.

Sobretudo sobre a perda de nacionalidade portuguesa, Isabel Moreira, deputada do PS, constitucionalista, diz que as propostas enunciadas pelo Governo para a perda de nacionalidade por terem cometido crimes graves não respeitam a Constituição e já foram, aliás, rejeitadas até pelo PSD.

Qual foi o problema que o senhor ministro detectou com a Lei da Nacionalidade? Eu estudo a fundo esta matéria e não encontrei em nenhum estudo acadêmico, em nenhum estudo recente, um problema com a Lei da Nacionalidade. A Lei da Nacionalidade não é uma lei de imigração, como sabe. Uma coisa são as leis de imigração, outra coisa são as leis da nacionalidade. Qual foi o problema que detectou? Quais foram os estudos? E queria deixar aqui clara uma pergunta, porque o senhor Primeiro-Ministro falou em perda de nacionalidade e têm sido vários jornalistas a telefonarem para os deputados a perguntarem o que é que se passa. Essa ideia já foi aqui trazida pelo Chega várias vezes e o PSD chumbou-a sempre e bem, porque, como sabe, é inconstitucional, não há perdas automáticas de nacionalidade, como é evidente, e a nacionalidade só se perde por vontade do próprio e seria absolutamente inconstitucional, como o PSD disse uma, duas, três vezes. E portanto, é absolutamente chegar ao nível zero.

Isabel Moreira, no debate do programa do Governo, uma pergunta dirigida diretamente a António Leitão Amaro, que acusou ainda de fazer da imigração o alfa e o ômega do Ministério da Presidência, e Leitão Amaro respondeu também de forma direta.

Não há perdas de nacionalidade nem sanções automáticas. São sempre sanções acessórias decididas por um juiz. A lei que fixa direitos e condições deve fixar o direito e as condições para atribuição e o exercício desses direitos, do princípio ao fim.

E foi isso também que surgiu na apresentação desta tarde de segunda-feira, por parte de Leitão Amar, nas propostas de alteração à lei da nacionalidade. O ministro da Presidência, aqui neste debate do programa do governo, sobre um dos temas quentes do arranque da legislatura e que o executivo lançou definitivamente para discussão com as propostas apresentadas hoje.

E para além dos bate-bocas sobre imigração, também os houve sobre amêijoas à Bulhão Pato.

É verdade.

Lá está, à boleia-

Quem nunca?

Da reforma do Estado. Sim, tudo a ver. Reforma do Estado e amêijoas à Bulhão Pato com pão.

Quando se esgotam os argumentos, lá está. Porque o tema da reforma do Estado é falado há tantos anos, que Rui Tavares, cansado de ouvir falar deste assunto e dos planos de intenções para este assunto, depois da primeira intervenção de Gonçalo Matias na Assembleia da República, deixou um aviso ao novo ministro que até Aguiar Branco apreciou, mas Gonçalo Matias não.

Ficamos apenas com o conselho que alguém terá dado a Bulhão Pato no século XIX. Ele queria escrever poemas e entrar na eternidade, ficar na história. Escreveu poemas e inventou a receita das amêijoas à Bulhão Pato, com a qual entrou na eternidade. Eu tenho a impressão que já vários ministros da Reforma do Estado falharam e eu não lhe quero desejar que comece já a inventar a sua receita das amêijoas à Bulhão Pato. Sempre era uma boa alternativa à reforma do Estado, digamos. E concreta e prática. E quanto às amêijoas à Bulhão Pato, senhor deputado, eu gosto muito de cozinha, mas não vim para aqui para cozinhar. Eu vim para aqui para fazer e venho para aqui para fazer a reforma do Estado.

Gonçalo Matias não está no governo para andar de colher de pau na mão e promete mesmo apenas guerra aos papéis e à burocracia.

Um objetivo antigo de qualquer governo. Veremos de que forma é que este novo Ministério da Reforma do Estado consegue passar da intenção à prática. E agora vamos ao deputado em destaque esta semana. E no arranque em definitivo deste governo, destacas, Miguel, o líder parlamentar do PSD. Sim, a ideia até é mais corporizada por Paulo Rangel com o discurso de encerramento, com a aliança do meio e o partido do meio, que quer ser charneira no sistema político. Mas Hugo Soares também deu um toque nesse discurso, daí o sinal mais. O líder parlamentar do PSD fez uma intervenção onde primeiro esteve bem a pôr fim a um ataque do Chega ao Conselho da Europa, que se baseou em pressupostos incorretos e depois porque ensaiou este discurso do partido do meio, procurou apontar propostas que cada um dos partidos da oposição aprovaria para demonstrar que o governo vai falar com todos e que às vezes as coisas são mais simples do que parecem. Claro que, com isto, o objetivo é procurar evitar escolher um parceiro preferencial, coloca o ônus em cada um dos partidos da oposição e na negociação, medida a medida.

Hugo Soares é o sinal mais da semana. Vamos agora ao destaque pela negativa. Em sentido negativo, Miguel, sublinhas os líderes que se demitiram, mas que se mantêm como deputados.

Rui Rocha, mas sobretudo Pedro Nuno Santos, os dois ex-líderes da Iniciativa Liberal e do PS demitiram-se, mas mantêm-se como deputados. A pergunta é: para quê? Pedro Nuno Santos tem se afirmado como um sinal de ruído na bancada do PS, ora porque não está, ora porque chega só em alguns momentos e falta noutros. É claro que quando Pedro Nuno está no Hemiciclo, recai também uma atenção sobre o antigo secretário-geral, com quem fala, de quem se mantém próximo, tem sido um fator de ruído, sobretudo, para José Luís Carneiro. Rui Rocha, mais discreto. Que papel é que terá na bancada? Ficou a saber-se, entretanto, que será candidato à Câmara Municipal de Braga, mas a não ser que ganhe, não tem motivos para deixar o Parlamento ou não é obrigado a deixar o Parlamento. Claro que no debate do programa do governo não podia intervir para não falar por contraponto com a Mariana Leitão. E por isso a pergunta é se a Iniciativa Liberal, que defende tanto o mérito e o trabalho, vai ter um deputado adormecido na bancada. Vai Rui Rocha especializar-se num tema e falar apenas sobre isso? Que papel é que lhe fica reservado? Não esquecendo que os liberais têm já um outro ex-presidente da bancada, que é Carlos Guimarães Pinto, que ainda assim, quando se tornou deputado, já João Cotrim Figueiredo tinha sido deputado único durante uma legislatura. Rui Rocha e Pedro Nuno Santos, sinal menos. E vamos agora, Miguel, conhecer a agenda da semana. E esta semana vai ser discutido um assunto que transita da legislatura anterior. A discussão do relatório anual de segurança interna do ano passado. Alguns partidos quiseram discutir o documento e sobretudo sobre um capítulo que desapareceu, sobre as ameaças dos extremismos. Quiseram fazê-lo durante o período de eleições. Isso não foi aceite. Não houve unanimidade de todos os partidos, por isso está marcada para quarta-feira às 15h, sendo que entra aqui um debate de urgência pedido pelo Chega sobre o descontrole da imigração e o reagrupamento familiar. Portanto, começa quarta-feira às 15h com esse debate do Chega e depois o relatório anual de segurança interna. Também esta semana, uma discussão de uma petição que gera muita comichão nos grandes distribuidores. É o encerramento do comércio aos domingos e a redução do horário para as 22h. A associação que representa os grandes distribuidores, hipermercados, lojas de comércio, a APED, já avisou que esta medida põe em causa 16 mil empregos. A discussão está marcada para quinta-feira às 15h também. E por fim, fora do Parlamento, mas com impacto dentro, as eleições diretas do PS decorrem sexta e sábado. José Luís Carneiro é candidato único. A curiosidade aqui é perceber que arrumação vai dar à bancada, se mantém Pedro Delgado Alves como líder parlamentar, quem escolhe para liderar as comissões que o PS pode indicar um presidente e quem será o núcleo duro de José Luís Carneiro na Assembleia da República.

É a agenda para esta semana na Assembleia da República e antes de terminarmos, Miguel, vamos à conversa de bastidores. Com a operação da Polícia Judiciária que desmantelou uma rede paramilitar de neonazis, ficou a saber-se que um dos projetos era invadir a Assembleia da República. Com estas notícias, surgiram críticas de ex-deputados à segurança no Parlamento, que ao que parece está a ser revista.

O Parlamento apressou-se a emitir um esclarecimento sobre as regras de acesso e circulação ao Palácio de São Bento, sobretudo depois de críticas do antigo deputado do PSD, Duarte Pacheco, críticas feitas aos microfones da Renascença. Duarte Pacheco criticava, por exemplo, o controle no acesso à parte de estacionamento, em que por vezes a viatura do deputado era conduzida pela mulher e ninguém questionava quem era. A Assembleia da República está a rever este regulamento de acesso e circulação. O Parlamento tem um serviço dedicado de segurança, é mantido pelas duas forças mais conhecidas, a GNR e a PSP. Já vamos também às diferenças. Ainda que não seja claro o calendário para esta revisão ou as propostas que querem introduzir, fonte oficial do Parlamento procurou esclarecer que o edifício da Assembleia da República é distinto de qualquer outro órgão de soberania, seja da residência oficial do primeiro-ministro, seja do Palácio de Belém, porque é visitado diariamente por centenas de pessoas, convidados de grupos parlamentares, escolas, empresas, jornalistas, entre outros. E no caso dos convidados dos partidos, são os próprios grupos parlamentares os responsáveis pelas pessoas que convidam, ou seja, são responsáveis por recebê-los e por acompanhá-los dentro do Parlamento. A par deste modelo de funcionamento, fonte oficial da Assembleia esclarece ainda que além das forças de segurança, os assistentes parlamentares, isto é, os funcionários da Assembleia da República, têm também uma competência de vigilância. Podem ordenar, por exemplo, a saída de pessoas de determinadas salas, o encerramento ou abertura de determinados espaços, isto sempre supervisionado pelo oficial de segurança da Assembleia, que é o responsável-geral e que é atualmente o coronel Marcelo Pessoa da Guarda Nacional Republicana.

Como referiste, tanto a PSP como a GNR garantem a vigilância e proteção do Palácio de São Bento. Recorda-nos agora quais são as funções de cada uma dessas forças de segurança.

À boa moda portuguesa, foi aqui feita uma divisão para que todos tenham o seu papel. A PSP é quem tem a presença mais visível, desde logo, porque é quem controla o acesso ao palácio, faz a revista à entrada, verifica o raio-X. É também a PSP que garante o controle das galerias, ou seja, quando existe algum tipo de manifestação do público dentro do Parlamento, é a PSP quem tem a responsabilidade de retirar essas pessoas e também quem apoia os funcionários da assembleia no controle das pessoas dentro do palácio. Já à GNR compete a segurança do exterior do Parlamento, bem como o acesso ao parque de estacionamento subterrâneo, o tal criticado por Duarte Pacheco. Já agora, o subterrâneo é da GNR, o exterior é da PSP e é ainda a GNR quem assegura a operação da sala de segurança, que faz o controle de todo o edifício. Para já, é assim que se organiza. Veremos se as alterações vão provocar alguma mudança visível.

Lá estarás tu, Miguel Viterbo Dias, nosso ilustre repórter parlamentar, para confirmar isso mesmo. E assim termina esta edição dos Passos Perdidos. Estão de regresso para a semana.