Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Por acaso lembrei-me de uma coisa.

Podes.

Eu tenho uma surpresa para vocês.

Ok.

E é para tornar este podcast episódio muito mais sensual do que aquilo que está a ser.

Oh my God.

Então vou só mexer-me um bocado, tirar estes phones.

Yes, of course.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

"Pequenas reivindicações de liberdade".

Pronto, acho que pode ser este.

E nunca mais também voltaram a ouvir de nós.

Agora está aqui a dizer o jingle, mas a gente entra lá.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

Pessoas incríveis.

Muito bem-vinda, Constança Vila Verde Rosado, a este podcast de seu nome Pequenas Reivindicações de Liberdade.

Um podcast observador. Muito bem-vinda.

Obrigada.

Tens um sorriso tão matreiro.

Obrigada, também fico contente.

Muitas das pessoas não vão ver, mas estás com o rímel azul com esses olhos verdes.

Vão aproveitar para ver depois, mais tarde.

Espero que sim, toda a gente deveria ver. Tu achas que isso passa que ideia em relação a ti?

Que sou louca.

É?

Ya, obcecada, louca obcecada.

Um rímel azul faz das pessoas loucas.

É too much.

Claro.

Não, é porque é rímel azul e não se nota logo. Nota-se só um bocadinho de vez em quando.

Então dizes louca obcecada porque é aquela que não é óbvio, ou seja, não é a doida, não é a que anda pelas ruas a ser doida, é a que parece normal e depois quando te fores conviveres um tempo.

São os piores.

Tens pessoas perto assim?

Malucas?

Obcecadas.

Todas as pessoas são meio obcecadas. Todas as pessoas perto de mim são obcecadas.

Mesmo as que não são da tua família?

Uhum.

Então tu atrais obsessões.

O que fazer? É o rímel azul.

Tu tens vários problemas, então.

Tenho. Começa por estar aqui, este é o meu primeiro problema, é estar aqui de rímel azul.

Eu acho que nunca te vi assim mais tímida. É engraçado porque eu acho que assim que começámos, mudou qualquer coisa em ti.

É verdade, porque agora estou com uma pressão imensa, com uma câmera apontada para mim e convosco a olhar para mim. São seis olhos a olhar para mim.

Constança, nós temos um cronômetro a contar e quando ele tocar, o nosso episódio acabou. Antes disso, queremos que a avó Glória te dê as boas-vindas. Era ela que recebia todos os rapazes giros do podcast e agora não está aqui conosco, no entanto, deixou-te esta mensagem.

Constança, Constança, sempre tão divertida. Já ouvi falar muito de si. Dizem que tem um amigo em cada esquina. Se a Naná e a Titi alguma vez tivessem olhado para um quadro durante mais de 10 segundos, talvez conseguissem falar consigo, mas desconfio. Qualquer coisa conte comigo deste lado.

Fofa. Vocês pagaram-lhe?

Não. Quem nos dera ter dinheiro para pagar à avó.

Mas vão pagar a seguir este episódio ou não?

A ti?

Sim.

Quanto é que tu pedes?

Pagamos em géneros.

Ok, está bem. Aceito. Agora ultimamente no cinema é assim.

Mas somos nós que escolhemos.

No cinema é assim?

É, quando é figuração é assim.

No cinema, estás a falar do lado de lá. Eu estava a falar do lado de cá e pensei: "O quê? Nós?" Nós. Eles dizem.

Estavas do ponto de vista do consumidor.

Estava do ponto de vista do consumidor. Pode pagar em género? O que eu posso dar em vez de dar dinheiro para ver esse filme?

Quem nos dera.

Pagam a figuração em género?

Hoje em dia é assim, infelizmente.

Uma sandes mista.

Por exemplo, é quase isso.

Não, um cartão Continente.

Muito bem, Mariana, estás a par das situações. És figurante?

Não.

Mas já fui.

Sou produção. Agora parece que havia aqui uma hierarquia.

E vai-se a ver um cartão Continente até dá muito jeito.

Pois dá, mas só para nós. Há pessoas que precisam de pagar contas imensas. Eu preciso de pagar as minhas contas.

Sim, mas as pessoas geralmente fazem isso. "Tu que vais às compras, toma este cartão e dá-me € 30. Dá-me o valor." Aqueles truques.

Pois é. Constança, por que tu és incrível?

Então é assim. Eu sou incrível porque eu sei coisas como, se eu disser campo de futebol rápido, simultaneamente eu estou a dizer confortável em inglês.

Ora então.

Comfortable.

Ok.

Então é assim.

Diz outra vez.

Comfortable. I'm so comfortable.

Como é que tu descobriste isso?

Eu sinceramente não me lembro bem como é que eu descobri. Provavelmente devo ter lido ou visto em algum lado, mas eu acho que vem da minha cabeça.

Não ouviste alguém dizer?

Portanto, eu sou mesmo incrível. Não, acho que não. Mas tenho uma avó que é inglesa e por isso, se calhar, ouvi tantas vezes a senhora a dizer comfortable.

E um dia alguém disse a tuas custas.

Ela também é treinadora de futebol.

É mesmo?

Não, estou a brincar.

Eu acredito em tudo o que disseres hoje.

Sim.

Constança, nós vamos dizer-te por que tu és incrível. És incrível porque nos teus quadros, nas tuas pinturas, tens a capacidade de pegar num pormenor do quotidiano e ampliá-lo até tornar visível a beleza que nele existe.

Porque fazes painéis que integram cenários de peças de teatro e quando se conta com a colaboração de uma artista plástica para a criação de um cenário, é possível transformar a realidade de outra maneira.

És incrível porque és uma mulher com princípios, que luta e que se chega à frente por aquilo em que acredita.

És incrível porque és uma boa amiga e é muito fácil criar intimidade contigo, porque és tão sociável e te entregas às pessoas com quem estás.

E por fim, és incrível porque investes o teu tempo e o teu trabalho para que as artes plásticas continuem a ter espaço em Portugal e quando lidas com a frustração em relação ao teu trabalho, continuas sempre a tentar melhorar-te.

Já acabou. Boa, gostei imenso. Obrigada, meninas. É assim, deixem-me vos dizer uma coisa: é muito difícil ser artista plástica em Portugal, principalmente mulher. E eu gostava de dizer que eu luto todos os dias com uma grande frustração, é verdade, porque é muito complicado, às vezes. É um pouco a cena da síndrome do impostor, em que eu acho que não estou a fazer bem. No fundo, eu vou trabalhando para conseguir fazer aquilo melhor, mas às vezes fico: "Não está bem, aquilo ainda não está bem." E isto falo de um lugar de privilégio que eu vivo, porque eu nasci numa família de artistas e por isso tenho, desde muito cedo, isso em mim de querer ser artista. E o fato de eu também ter nascido em Lisboa e em Portugal, também ajuda-me a poder ter este sonho de ser artista, porque, na Palestina, há muitas miúdas e mulheres da nossa idade que não têm sequer oportunidade de ter um sonho. Por isso eu gostava de deixar isto aqui claro. E também gostava de deixar claro que existe uma petição para assinarmos para nós, o Estado de Portugal, termos o reconhecimento da Palestina como um Estado. Por isso, assinem e se calhar aqui na descrição vai haver um link.

Nós sabemos que a Constança era uma mulher de lutas e princípios.

E nós convidamo-la também por isso. Portanto, obedeço, Constança.

Eu gostava de te fazer uma pergunta sobre a primeira parte do que tu disseste, que foi: é difícil ser artista plástica em Portugal e principalmente sendo mulher. Na prática, para quem não percebe nada de como é que funcionam as artes plásticas em Portugal, em quê? É o acesso a galeria, acesso à oportunidade de pores os teus trabalhos em exposições, é o público estar mais interessado em comprar mesmo obras de homens? Em que é que na prática isso é visível?

Porque nós, embora não pareça, vivemos num país que é machista e por isso o homem é muito melhor que a mulher e é mais difícil as mulheres saírem cá para fora para mostrarem o seu trabalho e por isso galerias e tudo mais.

Portanto, teres o reconhecimento das próprias galerias em expores o teu trabalho.

Ya, sem dúvida. Eu não tenho uma galeria e se calhar não tenciono ter agora, porque se calhar não tenho trabalho suficiente ainda, lá está, a síndrome do impostor, mas sei que é complicado, que não é fácil. E conheço muitas mulheres artistas que têm muito valor e que não têm esse reconhecimento.

E se calhar algumas delas, era o que tu ias dizer, mesmo elas próprias para assumirem que podem fazer, é mais difícil.

É difícil, sim. Mas acho que isto pode estar a mudar, porque eu agora estou aqui neste podcast.

Claro! Esquece, agora a tua vida vai mudar. Daqui a um ano vais pensar: "Bem, o que eu fui dizer? Eu agora estou neste lugar de super privilégio e fui lá dizer aquelas coisas."

Atenção, porque eu estou mesmo, de facto, num lugar de privilégio, porque eu conheço muitas pessoas da área e por isso é mais fácil a mim fazer isto.

Pois, e essa era a pergunta que nós tínhamos fazer a seguir, que era como é que funciona para um artista plástico, como é que é esse mercado, como é que existe? Tu tens de expor, tens de poder ter trabalho suficiente para conseguir expor. Só vendes se tiveres uma exposição.

Eu acho que é preciso ter muita lata. Vou dizer uma frase que se calhar vocês vão fazer um pip, mas algum chupapilismo, que é uma coisa que eu não sei fazer assim ainda muito bem.

É preciso.

Ok, obrigada. Eu adoro chupar pila, mas esse chupapilismo mais teórico é mais complicado.

Obrigada pelo teu disclaimer.

De nada, é um prazer. Estou cá para isso.

Mas chupapilismo de quem? Quem são essas pessoas?

Das pessoas que têm o dinheiro e que têm a possibilidade de mostrar. E infelizmente são muitos homens.

Melhores penas que tu podes. Estamos aqui a falar de chupapila.

Todo o tamanho.

Mais fácil, Constança.

Sim, é verdade, todo o tamanho.

Mas pronto, então aí estamos a falar dos curadores, dos galeristas.

Sim.

E, portanto, o mercado só funciona a partir daí.

Sim.

Quando tu expões e depois há compradores e pessoas que querem comprar as tuas obras. E, portanto, se não tiveres o teu trabalho exposto, isso fica completamente reduzido. Ou é nulo?

É quase nulo, mas na realidade tens que ir a inaugurações. Este é o chupapilismo que falo, que é: tens que ir às inaugurações, tens que estar nos sítios para as pessoas saberem. "Olá, eu também sou artista, tenho aqui o meu portfólio, posso vos mandar, tenho um cartão. Já lhe dei o meu cartão." Pronto.

Não é preciso chupapilismo ao comprador diretamente.

Não necessariamente, porque o comprador já está interessado no teu trabalho. E eu tenho muita sorte, porque ainda assim vou vendendo umas coisas mesmo não expondo.

Ou então crias as tuas próprias, já tiveste exposição tua.

Algumas. O quê? Desculpa.

Já tiveste a tua própria exposição. Portanto, tu também crias as tuas quando não há.

Claro.

Quando não vais a outros sítios, vais tendo as tuas e vais abrindo o ateliê.

Ya, eu padeço de uma lata imensa e então vou enviando e-mails e consigo ter algumas exposições. E digo mesmo: "Eu preciso de fazer uma exposição, vou desmaiar se não fizer uma exposição." É uma pistola na cara das pessoas, mesmo. "Por favor, vá, expõe-me." E tenho três exposições em 2026 e 2027.

Uau!

Estou muito contente.

Deves te achar ótima.

Sou perfeita.

Boa.

Sou toda boazona.

Começa por dizer a dificuldade que é ter exposição e depois diz que tem três, não parece assim tão difícil.

Mas espera lá, calma.

Porque não foi chupapilismo, só mandou e-mail a dizer "preciso mesmo". É a qualidade do teu trabalho que levou aí.

Eu chupo muito bem pilas.

Nós vamos passar agora um segmento chamado "perguntas flash". Tens de responder o mais rápido e honestamente possível.

Sim.

Identificas-te com uma espécie de cubismo?

Não.

Se o João Cutrinho de Figueiredo entrasse no teu ateliê e dissesse: "Para comprar um quadro teu, tenho o mesmo direito que toda a gente e tenho o mesmo dinheiro que teria para passar um fim de semana no Alentejo. E olha que não tiro férias há muito tempo." Porque é que ele ia comprar a tua obra?

Porque eu sou muito boa.

Mas umas férias no Alentejo também são, Constança.

Sim, mas eu vim de lá agora mesmo.

É sobre ele. Ele é que quer ir e se comprar o teu quadro não pode ir.

Mas para que é que ele deu o trabalho de ir lá ao meu ateliê?

Para testar o mercado.

Se ele não quiser comprar, eu também não me importo que ele não compre.

A Constança Vila Verde Rosado é a melhor artista plástica de sempre?

Não.

O comunismo funciona?

Não.

Fuck, marry, kill. Bruno Nogueira, Albano Jerónimo e Martim Sousa Tavares.

Matava o Bruno, casava com o Martim e fodia com o Albano.

Of course.

Easy peasy lemon squeezy.

So, so easy.

Desculpa, Bruno.

Fumar é equivalente a que outro prazer?

Comer.

Quando pensas em melancia, tens vontade de adormecer?

Não.

Trincha ou língua?

Língua.

Uma aberração é?

Uma coisa muito feia.

Qual é a melhor tasca de Lisboa?

A Vida de Tasca.

Porque é que mostras as maminhas a toda a gente?

Porque elas são bonitas e gosto que as pessoas fiquem surpreendidas.

Galinhas ou conquilhas?

Conquilhas.

Porque quiseste andar à porrada com Mafalda Castro?

Coitada, somos Mafalda Castro.

Para quando uma enciclopédia da arte?

Estou a escrever com o meu primo, que tem 13, 14 anos.

Há bocado vimos um Porsche parado no meio da estrada. Podes fazer uma descrição do dono ou da dona?

É um dono, óbvio, porque só os homens é que têm Porsche. Tem um brinquinho e não está de fato e gravata como as pessoas pensam, está com uma camisola bem justinha, com um símbolo de uma marca bem famosa, com umas skinny jeans daquelas ganga, mas com rachas mais claras e parece que estão velhas, coitadas.

Russas.

Russas, ya, porque tem um Porsche, não pode estar com umas calças super dinheiras. E os ténis, esperem lá, os ténis são quase tipo chuteiras.

O Porsche está limpíssimo, mas ele tem de ter um ar muito menos limpo. Essas calças têm de estar todas rasgadas.

Mas se tu reparares bem, não sei se vocês viram o interior do Porsche, mas estava todo sujo.

Tu achas?

Não, eu tenho a certeza.

Eu por acaso imagino super limpo.

Com lixo.

Ou com manchas nos estofos.

Com manchas? Porque ele não tem casa.

Porque ele gastou tudo no carro, ele vive ali dentro.

Mas está super bronzeado também.

Claro. Fazes sexo de quanto em quanto tempo?

Pouco.

De pouco em pouco ou pouco sexo?

De pouco em pouco.

Quantas frases consegues dizer em francês?

1353. São poucas, até.

O flagelo da Europa é existir?

É assistir, sim.

Assistir ou existir?

Assistir.

Quando fazes sexo ficas presente ou pensas noutros assuntos como coelhos a serem queridos e peludos?

Depende com quem é que eu estou a fazer sexo.

Se fosse com o Albano Jerónimo...

Pensava só na pilinha dele.

Só, especificamente, não pensavas nele, na pessoa.

Não, na pilinha. "Como é que ele entra aqui dentro?"

Costanza sem medo, a Constança é uma mulher sem medo.

É verdade, a Constança é a mulher sem medo.

Por acaso isso é um grande pensamento, assim: "Como é que entra aqui dentro?" Um pensamento que já toda a gente teve, mas só a Constança é que disse em público.

Mas eu não penso tanto nisso. A mim é só, ela não precisa de entrar. Tu não gostas de penetração?

Só queres ver.

Ela pode entrar por vários sítios.

Não.

Gosta de ver.

Gosto mais de ver e de todo o resto.

Ok, ele é bonito também.

Isso é a tua opinião.

Sim.

A Titi não se estava a imaginar o Albano Jerónimo.

Não.

Não, não é?

Estava a imaginar outros.

Pensei que tínhamos todas a mesma opinião.

Do fuck, marry, kill. Ok.

Eu também. Constança, trouxeste um tema para conversar conosco.

Trouxe dois, porque acho que eles não são assim tão grandes.

Ok. Ao contrário do Albano Jerónimo, que é enorme.

É o seguinte, o primeiro tema que eu trouxe é: porque é que há pessoas que põem perfume em transportes públicos?

Durante a viagem?

Durante a viagem, sim. E eu tenho duas ideias, que é a pessoa é muito insegura ou então é muito segura de si e acha que o seu perfume é maravilhoso, porque na realidade, montes de vezes estes perfumes são horríveis.

Mas não achas que é respeito pelos outros?

Eu acho que não querem sentir o cheiro dos outros.

Eu acho que é isso. Eu tenho quase a certeza que é isso. Não querem sentir o cheiro dos outros.

Se calhar era eu que estava a cheirar tão mal que a miúda pôs perfume. É que isto aconteceu-me no outro dia no comboio.

Pôs mesmo ao teu lado?

Estava à minha frente. Ainda por cima, a miúda estava nervosíssima, parecia que vinha para este podcast.

Se ela estava nervosa, ela estava super malcheirosa, estava a suar e pensou: "Eu já estou a cheirar mal e tenho de me perfumar."

É insegura, é uma pessoa insegura.

Realista.

Tinha uma coisa para fazer e pensou: "Eu tenho que me perfumar." Sim, mas ela sai do comboio e pode pôr o seu perfume, correto?

Claro. Mas ela não está a pensar no dia, tenho de te alertar para isso. Ela está só a pensar nela, no dia que tem, no cheiro dela e no que ela vai fazer.

Para além de ser uma pessoa insegura, é uma pessoa narcisista. É porque ela acha que está a cheirar mal, mas eu acho que acha que está a cheirar mal porque está naquele transporte e sente que as coisas não estão a cheirar muito bem à volta dela. Não tens que ser tu em particular.

Não digas que os transportes públicos cheiram mal, só porque andas de carro.

Eu não disse isso, estás mesmo a pôr palavras na minha boca.

A sério? Dizer em público que ela sente ali a cheirar mal porque anda num transporte público.

Mas é o que passa na cabeça destas pessoas.

Destas pessoas que andam de transportes públicos.

Vocês cheiram sempre bem?

Não.

Claro.

Não. Eu sim.

Claro, óbvio.

A Titi quando vai de transportes não, era isso que ela estava a contar.

O que eu estava a dizer é: a Nana está mesmo a apetecer, não sei, está a transformar tudo aquilo que eu digo, eu vou ignorar esta situação. Eu acho que há pessoas que têm isso, não aguentam o cheiro E não é que o cheiro é mau para elas.

Mas o cheiro de quê?

A pessoas normais da vida.

Que estão nos transportes, não é? Precisas olhar para a Constança.

Posso dizer uma coisa? É que todos os perfumes são complicados ao início, porque tu besuntas e eles têm aquele ligeiro toque que se calhar é too much. Só depois de um bocado é que aquilo fica. Ela acha que o seu inicial pum pum é ok. Essa pessoa.

Tu ias sentado ao lado?

Ia à frente dela, no comboio.

Mas às vezes, se o perfume fosse bom, já me aconteceu isso e saber bem, eu pensar: "Que cheirinho é este?"

Tiveste sorte.

De onde é que isto veio agora? E ser uma surpresa boa.

Isso acontece-me quando há alguém que passa por mim e o perfume é bom. Isso é perfeito.

Isso é o melhor. Isso é o que te leva para imaginários. Isso é o que estás assim: "Bem, eu com este perfume, o que eu fazia?"

Olha, por acaso lembrei-me de uma coisa. Posso?

Podes.

Eu tenho uma surpresa para vocês.

Ok.

E é para tornar este podcast episódio muito mais sensual do que aquilo que está a ser.

Oh, my God!

Então vou só mexer-me um bocado, tirar os fones.

Yes, of course. Take your time.

What is going on in here?

It's getting hot in here.

Então...

It's a drink!

It's a drink. É uma drink que eu comprei no Brasil.

Uau!

E que eu pensei-

E dá pinguinhos na boca? Oh, my God!

E eu pensei assim: "Podemos todas beber uma tampinha disto."

Podemos, pois, claro.

É cachaça de jambu. Nana.

A Nena fica muito triste.

É cachaça de jambu. É perfeito. Jambu é assim uma plantinha bem bonitinha. Não se pode fazer isto, de falar português do Brasil. Então é uma planta que faz...

Piquinhos?

Sim.

Onde?

Onde tu puseres. Portanto, vou-vos convidar a fazerem o que vocês quiserem.

Mas já experimentaste coisas?

Sim.

Mas já experimentaste noutros sítios sem ser na boca?

Claro, é para isso que serve. Como nós estamos a ser filmadas, é melhor pormos.

É para isso que serve? Ou estás a...

Não, é para isto que serve.

Constança, mas o que é isso? Isso é uma bebida?

Mas tens de provar. A prova. Prova tu primeiro. Nós já provámos.

Mas não se esqueçam de lambuzar.

Mas é para engolir?

Claro. Tens de deixar um bocado na língua.

Não é bochechar. Deixas um bocadinho na língua e nos lábios, molhas os lábios.

Mas o que vai acontecer? Vou ficar cheia de alergia.

Toma. Isto não é droga, está tudo bem. É uma droga legal. A Sara está aqui conosco. Sara, também podes beber um pouco. Claro, óbvio, a Sara também bebe. Pões uma tampinha, molhas os lábios.

Quanto é que é preciso?

Enche a tampa. Não, enche um bocadinho mais, querida. Sim. Tens água aí ao lado, se precisares.

Eu estou super nervosa, mas eu nunca ouvi falar disto. Isto é famoso? Agora faço assim e depois faço assim?

Sim.

Isto é um bocado ASMR.

A Nena está... Espera, agora passa à Sara. Estás a sentir? Devia ter trazido pipocas para estarmos todas a comer.

O que estás a sentir? Partilha. É. Pica.

É sensual ou não é? É sensual.

Dormência, muita saliva a ser produzida, imensa mesmo.

Vais vomitar? A Sara já provou também.

Não, não vou vomitar, é muita saliva. Oh, my God, Constança! Mas o prazer disto é o quê? Pergunto.

Querida, dá pinguinhos.

Está imensos pinguinhos agora, chegaram.

A Sara também está a tossir.

Estou super dormente. Oh, meu Deus, mas isto faz mal à saúde?

Não.

E quando é que isto passa?

Agora só amanhã de manhã.

Constança, para.

Passado daqui a um tempo.

Eu sou um bocado...

Temos que embrace.

Então, Constança, espera, tu já puseste isto no pipi?

Já, claro.

Ai, meu Deus, a minha boca está...

Sara, estás bem?

Está a acontecer.

Está muito. Ok, vamos continuar.

Vamos continuar.

Sobre esta bebida.

Estás com calor, Nena.

Não, eu estou em pânico. Sobre esta bebida, que está mesmo a fazer os meus lábios tremer, mas esse é o propósito da bebida?

É. Não é o propósito, quer dizer, é o propósito da bebida porque a planta...

Isto não se vê que os lábios estão a tremer.

Não, mas mesmo assim.

Mas os meus estão tipo assim.

Mas eles lá no Brasil, pelo menos nos blocos em que eu fui no carnaval, há mulheres com cartazes a dizer: "Me beija que eu tomei jambu." Não é, Nena? Adoro.

Mas por quê? Sabe melhor agora se eu desse um beijo na boca a alguém?

Estás ali toda dormente. Pois, eu sinto que uma amiga que também é brasileira e deu a provar, e foi mesmo tipo: "Calma, se vai haver uma festa, nós temos mesmo agora que beber um bocado disto."

Isto é um fenómeno que eu estou a sentir.

Isto é uma maravilha.

Mas isto é legal?

É legal. Se calhar trazer a quantidade de garrafas que eu trouxe do Brasil, não.

Pode não ser. Mas pronto, ninguém precisa de saber. Mas isto o que é que faz? Isto é uma planta?

É uma planta. E eles lá no sítio onde eu comprei, que é o Tataká do Largo. E até dizem que fazem bem.

Faz bem ao quê? Ao pipi, pois. Mas faz bem. Lava?

Lava.

Lava a alma do pipi, não é?

É.

Ok, bem, eu fiquei completamente desconcentrada. Mas ele lava.

Mas não arde no pipi. Não, só faz mesmo dormência.

Ok. Mas isso é bom?

É ótimo.

Então sentes...

Fica tipo uns tremeliques. Sentes assim umas coisinhas. Que sentes nos dois lábios.

Eu questiono se eu quero sentir estes tremeliques que sinto nos lábios, no pipi.

São experiências que tens que ter. Eu já tive e adorei. A Constança está aqui a partilhar comigo.

Constança, podemos ir sair à noite as duas.

Claro. Eu acho que é mesmo o que estou a precisar com esta garrafinha.

Sim.

Nós ainda temos que jantar um dia às três.

Pois é.

É verdade. Então, continuando.

Tinhas mais um tema?

Tinha.

Ainda queres voltar ao anterior?

Não, podes lançar o novo tema.

Podemos lançar o novo tema.

Tu não bebeste.

Bebi, queres que eu beba mais?

Não, está bem.

Para se ser cool é preciso ter um podcast?

Sim.

Constança, essa pergunta é muito óbvia.

Óbvio.

Sim.

Porque se não tiveres podcast...

Não tens nada para dizer.

Ya, claro.

Vou te dizer, depende do que consideras cool. O que é ser cool para ti?

Ser vocês.

Ser nós?

Sim.

Então tens de ter.

Sim, mas se vocês não tivessem, vocês não têm o podcast desde nascer, não é? Vocês não eram cool. Nós já éramos.

Já tínhamos coisas para dizer que nos levaram a criar o podcast, por isso éramos cool. Mas a minha pergunta era porque tu podes achar que ser cool é ser um bocado mais aquela vibe de artista independente.

Fora da caixa?

Pensa que é fora da caixa, mas que no fundo é. Tu, por exemplo, podias estar: "Não, para mim ser fixe é pintar e o que eu tenho para dizer..."

Mas é fixe é ser cool.

Ser cool, exatamente. O que eu expresso é através da pintura. E eu ia te dizer: not cool.

Not at all. Por isso é que eu tenho um podcast também.

Se não tens palavras. Tu já tiveste um podcast?

Não, eu tenho um podcast.

Tens?

Tenho.

Não tens.

Nas notas do meu telemóvel.

Mas tu não tiveste já um?

Não.

Então ias criar um? Enganaste-me, se calhar.

Não, as pessoas é que me pedem para fazer um podcast e eu nunca fiz, porque eu não sei se quero ser cool.

Queres manter-te na sombra.

Eu quero ser intelectual, artista e a pintora, que estou assim debaixo dos quadros.

Mas tens de usar as palavras para isso.

Não, é por isso que eu sou pintora, não tenho palavras.

Pronto, era o que eu estava a dizer no início, not cool at all.

Not cool at all. Pronto, vou ficar aqui. Fico assim a não ser cool. Então, faço um podcast.

Mas sobre o que é que tu ias falar? Se não tens nada para dizer.

Se calhar podias começar a vender os teus quadros.

Dava-me esse jeito.

Tu podes fazer um episódio sobre cada obra. Isto já imensa gente deve ter feito, não é?

Sim, é um bocado teco.

Tu não queres explicar os teus quadros?

Não, porque se eu explicar, perde.

Mas não é explicar, é a história, o que te leva àquele dia em que começas a fazer. Tu não tens de explicar depois o que se vê. O que eu vou comprar e que vai estar num sítio onde eu vou pôr. Eu não quero a explicação sobre isso, mas tu podes explicar o que te fez chegar a esse momento.

Ok, vou fazer isso.

É tornar a tua arte sobre ti.

Sim, é isso que é o artista, não é? Claro.

Claro, é tipo: "Pronto, o quadro significa isto, mas agora oiçam bem como é que eu cheguei aqui."

Oiçam a minha voz que é tão radiofónica.

Quer dizer, podias cantar também no teu podcast.

Pois podia.

Era o que eu ia dizer, tu também cantas?

Querem? Canto um bocadinho para vocês.

Por favor.

Canta.

Vou cantar uma música muito gira.

Canta, enquanto a minha alma palpita ainda.

Não diz asneiras. Diz imensas. Querem saber quem é que escreveu isto?

Sim.

Rossini.

Tu és muito culta. Tu és muito culta. Tu fazes uma coisa gira que é uma lista dos livros que leste por ano e eu copiei-te isso.

Ótimo, sou influencer.

Sim.

Sim. Tu podias ser uma espécie de influencer, Constança, se tu quisesses. Tu podias abrir uma nova linha de influencing.

Vou pedir à Bertrand uma parceria, se calhar.

À Bertrand?

Ou ao Observador.

Para os livros. Mas o que queres deles?

Não roubes o Observador de nós.

Roubos-me, mas já estão a sério.

É connosco.

Já não vai dar.

Pronto, tem que arranjar uma parceria qualquer, porque uma influencer tem que ter parceria, senão não funciona. Se calhar um restaurante.

Sim, mas não precisas, porque tu tens a tua arte, aquilo que tu crias.

Tu és patrocinadora de ti própria.

Ok.

Aquilo que tu crias é o teu mote. Tu não precisas de marcas.

Está bem, não preciso de marcas.

Tens uma coisa para mostrar já. Dinheiro vais vender quando fizeres o teu podcast.

Ótimo. E ser influenciadora.

Isso é um ótimo caminho. És influenciadora, não contribuis com marcas nenhumas, não tens patrocínios, mas enriqueces porque vendes tudo o que tens.

Ya, é o que eu costumo dizer quando as pessoas perguntam: "O que é que está à venda?" Eu digo: "Tudo, menos eu". Mas se calhar estou a refazer esta minha frase.

Pois.

Se calhar eu própria estou à venda.

Para alugar, pelo menos.

Sim, alugar dá mais dinheiro.

Ok, enquanto bem, enquanto tu sendo o bem que está à venda ou a tua cabeça.

Ou enquanto habitação, mesmo.

Enquanto habitação, para se estar dentro.

Tu estás muito sexual hoje, não estás? Isto tem álcool, não é?

Tem.

Não, mas não estou.

Já estás.

Isto é um bocadinho.

Eu bebi um mini golinho. Mas ainda bem que eu não confio em beber mais, que eu já estou o resto do episódio um pouco incapaz. Estou o resto do episódio em esforço. Constança, tu com que regularidade bebes álcool?

Bastante, mas estou a diminuir, porque estou a ser uma mulher séria.

Boa.

Então isto para ti igual a nada.

Não, isto para mim é igual a...

Várias coisas.

Várias coisas.

Porque é uma vida especial.

Claro, é feita de uma planta.

Para ti, Titi, isto é alguma coisa, não é nada?

É alguma coisa.

Toca-te.

Anima-me.

A mim deu medo. Foi só a mim, não foi?

É porque eu acho que-

É uma coisa nova para ti

É a novidade.

É a novidade.

É esse o salto que eu preciso agora na minha vida.

Agora só vais querer mesmo cachaça de jambu na vida toda.

Não, mas isto não pode beber muito.

Não, eu bebo só cachaça.

Só para beber um shot.

Eles fazem caipirinhas com isto.

Tu precisas de um bom coquetel com isto, uma boa caipirinha com isto.

Perfeito. Também fazem comida, era o que eu queria dizer há bocado. O tacacá do norte... Acabou o tempo.

Mas podes dizer o que fazem.

O tacacá do norte faz mesmo comida com o jambu.

Cozinha?

Que é bem picante. Há uma sopa que se chama, não me lembro do nome.

Que efeito é que isto fará no estômago?

Faz bem, limpa o estômago.

Porque eu não sinto nada no estômago, não sinto estas dores.

Tu já não tens nada no estômago.

Para onde é que foi? Quando eu fizer xixi vai arder? Eu acho que isto é o teu desafio. A Constança trouxe isto e eu acho que isto é o teu desafio para a vida, que é experimentar o que ela experimentou com esta cachaça. Experimenta primeiro na pele, na mão. Experimenta. O que eu sinto aqui na minha palma da mão? E depois, não sei. Meu Deus, estou com medo de quê?

Aconselho só a não pôr nos olhos. De resto, está tudo bem.

Mas já puseste?

Não, porque tenho noção e receio.

Pois é. Ok, eu não prometo.

Sim, dá medo pôr na intimidade.

Então, mas não sabem aquela coisa dos óleos? Há pessoas que fazem isso.

Pois é, e de menta.

E até a própria Cristina Ferreira lançou. Não é o Pipi, é outro, deve ser da mesma marca.

Deve ser imitação rasca disto.

Sim, que é lubrificante. Não, vibrador líquido. E então é isso.

É isto. Vocês não estão um bocadinho mordidinhas agora?

Não, mas é isto, estou animada. É o meu animado.

Estavas agora disponível.

Estou. Estou animada.

Então nós já sabemos o que vais fazer depois.

Estou pronta para viver. Então vamos terminar este episódio com o nosso clickbait consentido. Momento em que escolhemos um título que tu consentes para este episódio. Eu acho que o ponto alto, de facto, é o meu garoto, que é como se chama esta bebida. Pronto, agora temos de fazer um brainstorming.

O meu garoto no pipi?

Não sei se pôr pipi no título.

Não podemos.

É interessante.

Mas podemos com Y? Não, não dá.

Aí tem direitos de autor. Mas direitos de autor é marca. Não, mas eu acho que não tem de ser tão explícito. Pode dar a ideia, mas não tem de ser tão explícito.

Eu gosto do meu garoto. Deixou assim...

Porque nós não sabemos que o meu garoto é isto. Eu gosto do meu garoto do Brasil.

Jambu é uma força maior. Experimentar jambu.

O meu garoto tem graça.

As pessoas vão ver e é isto, mesmo que não se perceba logo.

O meu garoto jambu?

O meu garoto faz vibrar. O meu garoto faz vibrar não é mau.

O meu garoto faz vibrar.

O meu garoto vibra. Constança, o meu garoto vibra também.

Faz vibrar é melhor. Porque faz-te vibrar a ti, não é sobre o garoto.

Sim, é verdade. Ou o meu garoto faz-me vibrar.

Ou faz-te vibrar. O meu garoto faz-te vibrar.

O meu garoto faz-te vibrar. Faz-vos vibrar. E não é uma pergunta.

Mas eu acho que tem mais impacto ser pessoal, porque também é o ouvinte.

Mas não é para mim, é para o ouvinte.

És tu a dizer, Constança: "O meu garoto faz-te vibrar."

O meu garoto faz-te vibrar. Gosto.

Mas pomos meu garoto com M e com G maiúsculo. Quem souber, sabe.

Sim.

Muito bem.

Parece-me ótimo.

Constança, eu não esperava esta surpresa.

Muito obrigada. Nada, foi um prazer.

Vamos ver. Inesquecível euforia, é o que diz na tampa. Tremor ao paladar.

Nós temos mesmo que sair à noite.

Uau! Muito bem.

Com o meu garoto.

Claro. Constança, muito obrigada por teres vindo.

Obrigada eu.

Muito obrigada à Bruá por nos receber. Comprem arte em Portugal.

Vão ver a página de Instagram da Constança, @constancavilaverderosado.

A Constança também tem um ateliê em Picoas, que está muitas vezes disponível e aberto para visitas.

Sim, eu digo que não quando não quero as visitas.

Eu não devia ter dito. Tem datas para visitas.

Sim, eu abro. Estejam atentas ao Instagram dela também, porque estão essas informações disponíveis.

Ainda e como sempre, obrigadíssima ao Observador por ser a nossa casa. Escutem todos os episódios, todos os podcasts maravilhosos.

Meu Deus.

No Spotify, no Apple Podcast, no site, na aplicação, no YouTube, está disponível em tantos lugares virtuais e físicos que vocês nem acreditam.

Um grande beijo. Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser esta. E muito amor para contar novamente. Agora está aqui.

Pequenas reivindicações.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

De liberdade. Pessoas incríveis.