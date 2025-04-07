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Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser esta.

E nem estamos a saber cantar propriamente.

Agora está aqui escrito em letras gigantes na parede.

Pequenas reivindicações.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

De liberdade.

Olá, o primeiro episódio de Offbeat.

Olá.

A nova rubrica do podcast Pequenas Reivindicações de Liberdade, um podcast Observador, e agora todas as segundas-feiras com este curto episódio, onde vamos poder fazer a coisa extraordinária, que é ter a oportunidade de ouvir o que dissemos há dois anos, que é sempre tão agradável.

Tão bom, e estou tão feliz por rever coisas que eu disse há dois anos.

Eu gostava muito de esclarecer já para os nossos ouvintes que isto é mais difícil para nós do que para vocês. Vocês podem galhofar enquanto nos ouvem, porque nós já choramos muito a preparar estes episódios enquanto ouvimos as coisas que dissemos há dois anos na temporada dos rapazes giros deste podcast, que ainda não era um podcast do Observador, cujos episódios eram gravados em casa da avó Glória e não em estúdio. Era tudo muito mais

Os ouvintes old school sabem perfeitamente do que é que nós estamos a falar e do que é que era esse ambiente em casa da avó Glória.

Para os novos, sabemos que dois anos depois as coisas mudam, tanto nós como os nossos convidados podemos ter dito coisas nas quais já não acreditamos. Podemos até ter mudado o nosso tom de voz. É bem possível que agora dê um bocadinho vontade de rir quando nos ouvimos, mas aqui estamos nós para poder conversar, Nana e Titi, ter mais espaço público para dar opiniões, para pensar alto.

Nós estávamos mesmo a precisar disso. E é muito bom termos mais um dia, mais um tempo para conversarmos, para dizermos o que pensamos sobre as coisas, sobre nós.

E quem lança os grandes temas destes episódios são os rapazes giros nos episódios em que vieram. Nós hoje vamos começar com o primeiro rapaz giro, que é João Manzarra, um episódio que foi gravado no dia 2 de fevereiro de 2023.

Exatamente. Estamos muito felizes. João Manzarra, o maior fã da Nana.

É verdade mesmo.

Não, a Nana é a maior fã do João Manzarra. Assim é que é.

Eu fui a preferida.

Por quê?

Olha por quê? Porque se vê, olha aqui.

Isto é lixado. Não sei. É lixado.

Se tivesse que dizer uma? Era boa.

Que situação desconfortável.

Pode só dizer.

Nunca fizeram isto aos anjos. Pois não, os irmãos Rosado não tiveram que passar por isto.

Os irmãos Rosado ainda não vieram aqui. Força, João, diz.

Eu vou ter que usar a lógica.

Força.

A lógica é: eu convidava a Mariana por uma questão de retribuir a receção.

Na boa.

Não, mas repara.

Não, está tudo bem. Seguimos. A pergunta que fizemos ao João Manzarra foi com qual de nós ele ia jantar fora. E aqui está a resposta, portanto, não há dúvidas acerca de quem é a preferida.

Ok. Eu não sei bem se isso é verdade. Eu não consigo perceber por que ele não me escolheu. É difícil para mim perceber. Ainda nem sequer tinha cortado o cabelo à rapaz nessa altura.

Pois não, não tinhas aquele-- sim, não pode ter sido por isso.

Se calhar eu estava a me fazer um bocado difícil, eu acho. Ou seja, não estava tão exposta.

Estavas nervosa. Não te estavas a fazer difícil, é o que te acontece quando tu ficas nervosa com um homem.

Não, o dia em que gravamos foi um dia complicado, foi um dia bem superdifícil. Então eu acho que tinha essa carga toda em cima de mim.

Isso é verdade, não foi um dia muito fácil pra ti. Se calhar é por isso que não te saíste tão bem no tipo de relação que criamos.

Sim.

Mas, Titi, há mais uma coisa que eu acho que tu ainda não sabes.

O que é?

Há uma coisa que vai entrar agora. Nenhuma das duas ouviu. Eu não ouvi, mas informaram-me. A produção do Observador recebeu um áudio enviado pelo João Manzarra, em que ele conta como é que foi este jantar. Não sei bem se é um áudio que ele tinha enviado a um amigo. Não sei se foi ele quem enviou ao Observador, se foi o amigo que decidiu fazer aqui um leak, mas a verdade é que já se sabia que nós íamos fazer estes episódios e ele quis aqui revelar. Eu estou muito nervosa, porque pode ter sido uma situação boa ou má.

Isto é muito perigoso estarmos a ouvir isto pela primeira vez.

Vamos ouvir pela primeira vez aqui o que é que aconteceu entre mim e o João Manzarra neste nosso jantar.

Como é que é, minha chapa? Olha, tentei ligar-te, não atendeste. Deixo-te aqui um áudio, ouves quando quiseres. Eu estou um bocado agitado, porque lembras-te daquele podcast que eu fiz semana passada, que saí de lá todo meio confuso, sentindo-me desejado? Pronto, lembras-te, não é? Ok. Então, uma delas, a mais pequenina, aquela que eu disse que tinha baby face, a Nana. Logo nessa noite, até foi um bocado depois de falarmos. Manda mensagem no Insta a perguntar como é que é do jantar com emoji a piscar o olho. Meu, eu fiquei completamente atónora, porque elas realmente no podcast perguntaram-me com qual das duas ia jantar. E eu disse, acho que foi pressionado, aquela com quem queria jantar menos, porque eu, na verdade, até curti mais a Titi, mas depois pra não dar cana, ali sob pressão, disse Nana. Pronto, com a Mariana. Mas também não é por aí. O que acontece é que o assédio É real. E eu acabo por responder. Meio a dar para trás, meio à defesa, porque eu sei lá se isto não é daqueles esquemas de pitas que querem ascender. Se não é um esquema de ascensão. E muito honestamente, eu digo-te uma coisa, ela tem todo aquele arzinho de quem quer começar a fazer novelas e se calhar olha para mim e o que é que vê? Vê um caminho para subir. Sou um tracking, mas ela também tem que ter noção que não é qualquer ator que entra na SIC. Independentemente, até porque a pita é boa. Ela quando se levantou, mas já tínhamos falado sobre isso. Então acabo por responder, eu digo: "Ok, bora jantar e se for num sítio discreto, melhor." Como eu faço com os meus amigos, quando vamos jantar, o que é que eu digo? "Marca-me uma mesa, um sítio tranquilo, sem muita gente." E ela respondeu, e eu achei isto muito fora: "E se for em minha casa?" Emoji copo de vinho. Eu digo-te uma coisa, eu senti-me usado. Eu senti uma certa sujidade no meu corpo. E eu não sei bem o que é que hei de fazer, porque não sei se gosto, se não gosto. O que eu sei é que ela já mandou a mensagem e foi visto e está vista há umas três horas. Portanto, ela viu que eu li. Está lá o coiso. E eu não sei bem o que fazer. Ela parece muito solta, parece muito entesanada. Eu no programa falei do meu corpo, eu não sei se isso também não terá mexido um bocado com ela. Mas também fui sincero e eu não sei. Honestamente, eu não estava numa vibe tão sexual. Isto é como se fosse "me too", mas ao contrário. Se um cara pensar bem, isto não é tipo "me too" ao contrário? Que de repente estou a levar com essas mensagens, sinto-me fragilizado, honestamente. Mas embora seja "me too", se eu avançar com isto, no fim é que me lixo. Se isto vaza, eu é que fico malvisto. Eu é que vou ficar com os hashtags, eu é que levo depois com a Clara Não, com uma mensageninha do Quiquizote. Esquece. Não é Manzarra, gente com pita. Espera aí. Ela está a mandar mensagem. Espera aí, tenho de abrir.

Espero que não tenha sido o João a enviar este áudio.

Pois, espero que depois disto também possa ir para o ar assim. São problemas judiciais que se calhar depois vamos ter que lidar.

Isto é um problema que acho que não é judicial. Acho que é o João que tem de falar com o amigo.

Tu estás muito escandalizada.

Eu estou numa posição muito difícil aqui, porque eu não quero que pareça que nós fazemos este offbeat para ganhar alguma coisa com isso. Eu não quero que pareça que agora aqui faço uma acusação de mentira em direto de João Manzarra, dizendo que ele faz alegações muito graves e mentirosas em relação a mim. Eu não quero fazer isso. Só que estou com pouco tempo de reação. Por que eu sugiro a minha casa? É verdade, eu sugeri a minha casa, mas por quê? O João decide partilhar apenas as mensagens que chegaram de um dos lados do ecrã. O outro lado do ecrã é o lado que o João não partilha. É o lado em que o João é amigável, é sedutor, é bonito, envia assim uma fotografia a dizer: "Gostei muito de ir."

Eu acho que há uma coisa importante aqui para os nossos ouvintes, que é: eles têm acesso ao episódio e também podem saber o que se passou e também começar a perceber um bocado a atitude do João. Isso está tudo claro lá. Eu só queria também voltar um bocado ao que nós estávamos a falar, Nana. Está bem, não fiques melindrada com o que eu vou dizer, mas ele disse outra coisa.

O que ele disse?

Desmentiu aquilo que tu estavas a dizer ao início.

Os homens são todos assim ou isso surpreende-te? Quer dizer, ele escolhe-me a mim, ele aceita o meu jantar, porque esta mensagem que ele recebeu é a mensagem que ele já não lê. Nós vamos jantar, coisas acontecem entre nós e eu diria que são coisas boas, nem sequer posso revelar se foi a única vez que aconteceu ou não.

Pronto, tudo bem. Queria só dizer isso, porque no fundo foi o que ele disse. Vamos só saber qual é que é o tema.

Sim, vamos continuar este episódio como se não estivesse passado nada.

Que o João trouxe.

O meu tema é o meu corpo.

Só mais uma vez.

Podes te aproximar, por favor, do microfone?

O meu tema é o meu corpo.

Pois é, Nana. O tema dele é o corpo e tu usas as tuas estratégias manipuladoras de acasalamento.

As minhas estratégias manipuladoras de acasalamento, mas isso quer dizer o quê?

Quer dizer isto.

Eu estou absolutamente nua, isto posso dizer já.

Ok.

Eu acho que foi a partir daqui que as coisas se percebem. Eu nunca ia dizer uma coisa assim. Nunca.

Isto é uma coisa completamente tirada do contexto.

O João mandou o áudio que mandou e isso aconteceu, mas agora também estamos a ver um bocado a posição que tu meteste. Eu agora percebo o que ele está a dizer. Ele vem ao nosso podcast, fala do corpo, traz o corpo dele. Como é que achas que ele vai resistir? Como é que achas que ele vai conseguir recusar-te com este tipo de atitude?

Mas e a culpa disso é minha? Eu estou a ser simpática com ele. Ele não me vai conseguir recusar, isso é um problema dele. E depois houve outro problema, e é por isto que me custa acreditar que tu tenhas assim tanta cita preferida, porque depois deu Ter dito o que disse, que estava nua, esta foi a tua resposta e a seguir eu a ouvir-te deixar-me falar.

Eu também posso estar, sim.

Tu podes despir qualquer coisa. Titi, eu digo que estou nua e tu dizes: "Sim, eu também posso estar. Bom dia, eu também posso estar". Eu vou ter que te dar razão nesta, que realmente não está mesmo na tua natureza.

Agora estás a fazer um bocado pouco de mim, mas pronto.

Tu assim não chegas a lado nenhum, é melhor não dizeres nada quando for a estas coisas.

Ana, eu estou aqui a ser tua amiga, a tentar ajudar-te. Estou só a tentar mostrar-te em que posição é que tu metes os homens quando dizes esse tipo de coisas. Eu estou a tentar, na altura, ser tua amiga, alinhar nas coisas para tu não ficares sozinha no que dizes, a tentar defender-te. Imagina que era o contrário. Imagina que era ele a dizer uma coisa destas.

Que eu o via nu, adorava. Eu vê-lo todo nu, que era o dia, meio calos de boca.

Tens de ter noção dos riscos das coisas, daquilo que tu dizes. É tu própria, depois podes sentir-te na obrigação de te envolveres com ele.

Titi, ele traz o corpo dele e diz que quer falar sobre o corpo. Eu só lhe dei o que ele queria e pronto, houve um bond maior entre nós, mesmo que ele agora queira, dois anos depois, e isso é giro, vir desmentir tudo o que aconteceu.

Pronto, eu só estou a dizer que eu sou mais misteriosa.

Eu também sou misteriosa.

Tu disseste que estavas toda nua, já ouvimos.

Sim, mas não estava, portanto há mistério nisso. Uma coisa era eu dizer que estou nua e estava mesmo. Depois tu ficas ali no teu canto, não falas, não dizes nada, não mostras que alguém se pode interessar por ti e ainda por cima estás a dizer que foste minha amiga, eu também fui tua amiga. Eu também disse assim: "Tu podias tirar qualquer coisa". Sim, ninguém acreditava no que estavas a dizer.

É capaz de ter razão. Eu queria era conhecê-lo realmente, com honestidade. E eu acabei por dizer isto, ouve lá.

Tem bom encaixe.

Acho que isso é um bocadinho comum a todos. A imperfeição é sempre muito mais interessante.

Estás a ver? Estamos a falar sobre o corpo, eu dou o meu ponto de vista, isto é completamente real e eu acho que as imperfeições é o que interessam. E tu estavas sempre a tentar levar o rumo da conversa para o sexo. Foram palavras dele.

Espera, não. Tu não percebeste nada do que eu disse. Aquilo que eu disse sobre estar nua significava isto, que eu depois tive a oportunidade de explicar, ainda por cima. Eu disse déspio no sentido de é acolhedor. Para mim, estar despida ao pé de alguém é sentir-me acolhida ao pé dessa pessoa. Respeitada.

Ok, pronto.

É nessa perspetiva.

Exatamente. Ou seja, sentiste alguém.

Uau! Senti-me vista.

Eu conto para esta pessoa.

Exatamente.

Isto é um grande momento, ainda bem que está aqui este momento, porque eu tenho que dizer que nós estávamos a falar do olhar do João. Eu disse que era um olhar que me fazia sentir despida e o João reconhece que de facto o olhar dele é um olhar que inclui. Eu senti-me incluída por ele, abraçada por ele, por isso acho muito estranho que depois o que vaza, o que vem cá para fora, seja o tal mito ao contrário que ele menciona.

Sim, esse aí foi um escândalo.

Pronto, e não ser um. Há uma ligação, há pessoas, e acho que às vezes pessoas como o João podem ter dificuldade em aceitar isso, porque estão tão cheias delas próprias. Ele acha mesmo que é o maior apresentador que já houve e que mais ninguém consegue, para já ser apresentador. Pronto, ok. E ele acha que isso é a melhor coisa que há para ser e que não há ninguém como ele e que eu é que me quero aproveitar disso, não percebendo que há pessoas que às vezes têm um bond à primeira vista. As coisas funcionam e há uma relação. Isto era só o que eu queria dizer. Desculpem a ficção.

Bem, tinhas o teu direito de resposta. Acho bem, ficou aqui. Acho que podemos terminar. E pronto, hoje podíamos ter falado do caso Luís Montenegro e da Espinho Viva, mas infelizmente já não temos mais tempo.

Nem tempo, nem disposição para dizer a verdade.

Tivemos que falar de temas que tinham mesmo que ser falados. Até para a semana, até ao próximo episódio, mantenham-se conosco. O primeiro acabou assim.

Mas a beleza disto tudo é que eu tenho tanta vontade de acabar esta chamada e nem vos digo fazer o quê. Com o João Manzarra, sério. Adeus, até para a semana.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem dizer as vossas. E nunca mais poder contar novamente. Agora está aqui o tema das pequenas reivindicações de liberdade. Pequenas reivindicações. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.