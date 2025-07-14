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Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser esta.

E eventualmente também contar o momento. Agora está a assistir o vídeo do Cordeiro e do Entranhas.

Pequenas reivindicações de liberdade.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

De liberdade. Olá a todos e a todas. Bom dia.

Ou boa tarde. Mais um episódio de Offbeat, esta que é uma rubrica do podcast Pequenas Reivindicações de Liberdade e que é um podcast Observador onde estamos neste momento. Sem mais demoras, vamos diretas ao assunto. Hoje estamos muito ligadas a Fernando Alvim, que veio à temporada anterior deste podcast chamada Rapazes Giros, episódio 25, e que foi lançado no dia 18 de maio de 2023. E hoje eu anuncio que vou gravar todo o episódio como se fosse da rádio.

Eu tenho a certeza depois vais adorar ouvir este episódio.

Vou adorar. Eu e o nosso público que está a ouvir neste momento.

E de certeza que continuará até o final.

Sim, é assim que eu estou hoje. Tão feliz como vocês. Fernando Alvim é que talvez não estivesse tão feliz assim no nosso episódio, não é, Titi?

Sim, não sei se consigo acompanhar o teu ritmo, não quero cortar.

É sério, eu fico sozinha, não faz mal.

Não estou capaz, mas se te está a ajudar a lidar com o teu dia, eu peço que continues. À semelhança do episódio passado, espero que isso não seja a tua máscara da rádio e que signifique alguma coisa.

Isto é mesmo quem eu sou.

Ok, fantástico. Fernando Alvim, sim, senti que estava um pouco de pé atrás conosco.

Mas o que será que se passava com ele, Titi?

Não sei se se passava alguma coisa com ele. Não sei se era ele que estava numa fase difícil ou se éramos nós, a nossa qualidade.

Tu pensas que éramos nós? A tristeza na rádio é difícil, é um desafio, espera aí.

Pronto, força.

Repete lá se se calhar éramos nós.

Se calhar éramos nós e a nossa qualidade.

Tu pensas que éramos nós?

Eu acho que a tristeza na rádio vai para seriedade sem emoção.

Ou nós achas que têm um riso no fim sempre, na mesma?

Não, acho que é um...

Tu pensas que foi sobre nós.

Recebemos agora uma notícia trágica, ficam só sérios, não ficam tristes.

Olha aqui, tristes não ficam, mas parece que continuam a rir. Eu há pouco tempo ouvi uma rádio com uma notícia de uma pessoa que tinha morrido, mas não era ali deles, mas era alguém. Eles estão a dizer que a pessoa morreu e depois, tipo um segundo depois, em sequência, estão normais.

Não, claro.

Quando a pessoa morre é: "Sim, é o tom mais grave, lamentamos muito." Bom, o que será que se passava com Fernando Alvim? Será que ele gostou de nós ou não? É o que nós não sabemos e vamos descobrir já a seguir. Mas Titi, o Alvim é uma boa disposição. Não queres?

Sim, é engraçado. O que eu gosto mais da tua personagem de rádio é que tu achas mesmo que eles metem verbos divertidos. Eu acho que o queria já é demais.

Não, o queria eles nunca diriam.

É.

Senão não estavam na rádio.

Sim. Quer dizer, a Rádio Alenquer é possível que diga.

Porque é uma rádio regional.

Sim.

Sim. Aí é outro estilo, mas aí também não estão sempre tão contentes. Ou estão? Não tanto. São mais honestos.

Não sei, nunca ouvi assim um programa inteiro, por acaso. Não sei, não faço a mesma ideia, por acaso.

Quer dizer, não estão contentes, mas estão com o ritmo, se calhar, de rádio regional.

É, talvez.

O Fernando Alvim, por acaso, é um grande radialista.

Grande. Ele é a história da rádio.

Ele é um dos nossos maiores. Nós admiramos muito Fernando Alvim.

A rádio está em Fernando Alvim e Fernando Alvim está na rádio para sempre.

E há uma coisa muito engraçada que sucedeu com Fernando Alvim. Fernando Alvim portou-se mal antes do nosso episódio começar e o que nós fizemos? O seguinte, ora escutem.

Exatamente. É um castigo corporal?

Acho que ainda não estávamos a gravar quando tu disseste que vinhas dizer que sim a tudo. Ou estávamos? Não sei se as pessoas tiveram acesso a esta informação.

Não, mas pronto, tu disseste. O problema é que isto não tem imagem por mim, não é?

Exatamente, não tem, isso pode estar seguro.

Ok.

Podes, por favor, esticar os teus braços para a frente?

Sim.

Juntar os pulsos, por favor.

Sim. O quê? Vão-me dar palmadas? Não, vão pôr-me umas algemas. Isto afinal, querem ver isto?

Fernando, terás de ficar algemado.

Vão algemar-me durante a entrevista, é isso?

Exatamente. Algemas, estava à espera disto?

Eu acho que tínhamos ideias divertidas.

Eu também acho, o que nos aconteceu?

Depois de Fernando, talvez esmorecemos.

Mas o Fernando até diz que vem para dizer que sim a tudo. Isso é uma simpatia. Não, o Milo foi muito simpático. Nós é que achamos que tínhamos uma expectativa.

Nós tínhamos uma ideia do Fernando.

Achávamos que era assim, frescão.

Pois é, Fernando, achávamos que eras um fresco.

E não foi.

Nada.

Pois não, o Fernando não sentiu nada por nós. Não faz mal. Continua a fazer boa rádio, que é aí que nos inspiras. E tivemos esta ideia brilhante de algemar o Fernando, coitadinho, que ficou mesmo, há imagens disso, fotografias, ficou mesmo algemado o episódio inteiro. E eu não sei porque é que agora... Duas coisas: porque já não fazemos isso, porque já não algemamos pessoas e Como é que se conquista esta simpatia por parte das pessoas, de alguém ir a um podcast e aceitar ficar algemado?

Pois é, eu também não sei.

É louvável.

É. Grande e único. Eu sinto que há um constrangimento, ou seja, aquilo torna-se um bocado sobre ele estar algemado, mas depois parece que também não acontece nada.

Somos inconsequentes nas nossas ideias.

Mas eu não sei se é, porque é um podcast, e portanto, depois parece que há qualquer coisa que falta.

Mas onde é que as algemas podiam levar mais?

Eu não sei. Por isso é que se calhar não temos assim tantas ideias, porque depois não leva a lado nenhum.

Estou a ficar triste com esta conversa, abandonei a minha voz de rádio.

Podes lançar o segundo áudio então?

Posso, mas só porque pediste, porque eu agora já não tenho mais independência para nada.

Ok. Queres ir ao meu aniversário?

Por favor. Estou convidada desde já.

Não sei, não faço ideia.

Porque agora é comigo.

Sana, estou aqui também. Isto animou-te?

Titi, foi mais uma vez, sim. Queres explicar porquê, para quem só tenha chegado hoje?

O quê? Desculpa.

Por que é que dizes que isto me animou? E o que acabou de acontecer? Por que isto foi relevante de ser mostrado aqui?

Para saber. Queria saber se sempre tinhas ido à festa de aniversário do Fernando.

Eu vou até pôr outra vez o áudio, escutem outra vez.

Queres ir ao meu aniversário?

Por favor. Estou convidada desde já.

Não sei, não faço ideia.

Porque agora é comigo.

Sana, estou aqui também. Sim.

Sana, estou aqui também.

Sim. O que tem?

Pode ter sido das tuas melhores frases.

Atenção que ele pergunta se queres ir ao aniversário e tu dizes: "Por favor." Se isso também não é a síntese máxima.

Não sei o que é essa palavra.

Tens que estar um bocadinho mais atenta à linguagem de génese.

Sim, eu quero. Eu digo que sim e é bem, que alegria, é o que eu estou a dizer. Tu não estás a ser convidada.

Sim, eu não queria nada ir por aí. Eu queria só saber se tu tinhas ido. Tu mais uma vez estás a tentar explorar um tema.

Se eu tivesse ido, Titi, como já falámos num episódio anterior, eu ter-te-ia contado, porque eu não sou capaz de mentir.

Sim, mas aqui não é uma mentira. Tu podes ter ido a um evento e eu não fui convidada.

Imagina eu ir aos anos do Alvim e tu não saberes. Isso não era estranhíssimo? Ou tu achas que eu sou capaz disso?

Não sei. Estava só a perguntar.

Pronto, e depois sou eu que levo as conversas para sítios desagradáveis. Tu achas que a minha amizade contigo permite ir à festa de um homem bombástico, como é o Fernando Alvim?

Acho que podias não querer deixar-me triste.

Mas eu acho que o Alvim até diria: "Olha, traz alguém contigo." Podia não dizer que eras tu, mas dizia alguém, que eu provavelmente ia te levar a ti.

Mas não ia ser constrangedor, porque ele não me convidou. E tu se calhar não me querias levar porque ele já não me tinha convidado.

Eu perguntava: "Olha, não importa este que seja a Titi."

Bem, isso ainda é muito pior então a tua amizade, com isso que acabaste de dizer.

Ai Titi, tu queres ser só destrutiva conosco, eu vou pôr o tema a dar.

Eu propus erradamente, por isso estou a ser castigado, que pudéssemos falar sobre o amor no futuro, não é?

O amor no futuro.

Pois é.

O Alvim gosta muito de falar sobre amor.

É um grande tema dele, convidados dele. Amor no futuro é um tema mais ou menos falado muitas vezes. Para onde vai o amor? O que fazer? Como se encontra o amor?

Como é que evolui o amor com a passagem do tempo?

Eu acho que pode ser muito comum falar-se disso, mas de facto é um tema que acontece em todos os grupos de amigos quando há alguém solteiro que é: como é que se conhece pessoas? Que eu acho que pode ter acontecido em todos os tempos, em todas as épocas, em todo lado, toda a gente teve esta dúvida.

Achas? Não achas que era tantas pessoas estavam em comunidade e apaixonavam-se por pessoas da comunidade. Não dava também para ir mais longe do que isso.

Mas acho que as mesmas conversas de: "Não há ninguém de jeito, vou ter que casar com aquele."

Será?

Acho que isso acontecia.

Será que às vezes não era: "Olha, pronto, é claro que nós vamos casar, temos a mesma idade, somos vizinhos."

Porque eu acho que os dramas que se vê-

Não era sobre amor, às vezes, o casamento.

Não era, mas aquelas novelas, os livros do século XVII ou século XVIII falam dessas coisas igualmente.

Os livros do século XVII, disseste tu?

Sim.

Acabaste de dizer isso? Nunca li, não sei.

É sobre esses pequenos dramas que continuam a existir até agora.

O amor não muda, essa é a grande conclusão.

Portanto, o amor no futuro, eu acho que, que tipos de amor. Na verdade, eu acho que o amor que mais mudou ao longo dos tempos pode ter sido o amor familiar de pais e filhos.

Porque a relação é menos autoritária, é mais de igual para igual.

Uma relação muito mais sentimental do que era, já não é uma consequência de um ato que muitas vezes não era pensado ou que muitas vezes era só Para um meio de trabalho que a família precisava e talvez seja o que vá mudar cada vez mais.

Tu achas? Eu também acho que o amor pelos animais foi o que ainda mudou mais. Ter um animal de estimação.

Pois.

E ele fazer parte da família, não achas que isso é ainda mais...?

O capitalismo é mesmo destruidor.

Podes continuar o teu raciocínio?

Eu acho que os animais de estimação é mais uma criação do capitalismo. De repente, tens um cão pastor que fica contigo, mas depois vais fazer um negócio de criar uma raça para ficar em casa.

Depois começas a gostar do cão pastor e gostavas que ele pudesse passar mais tempo contigo e adaptar-se à tua vida.

Temos aqui pontos muito opostos. Eu acho que é a maldade do homem que cria os animais de estimação.

Pronto. Mas o tema não é esse, é sobre a evolução do amor. Mesmo que tenha sido a maldade do homem que criou, não achas que a relação de amor com eles mudou muito?

Com os animais de estimação?

Sim.

Sim, há pessoas que é mesmo um filho. Então, isso prova o meu ponto.

Que é maldade.

Não, que é o amor que mais mudou é de pais e filhos e por isso é que nós olhamos para os animais de forma diferente, como filhos.

Ok, é porque os pais deixaram de gostar dos filhos, então agora passaram a querer animais.

Não, é porque o amor paternal e maternal que tu tens aumentou cada vez mais. Então, tu queres um filho e os animais ocupam esse papel também.

Ok. É uma boa teoria que tu deixas aqui para o mundo ouvir. E olha que uma vez na internet, para sempre na internet.

Aqui está.

E eu acho importante que tenhas partilhado a tua opinião, sim. O nosso tempo hoje chegou ao fim. Podíamos ter falado de todas as diferenças nas relações também do mundo, por exemplo, dating apps. O que é que se está a passar?

Claro.

Não sabemos como é que o amor vai evoluir, a inteligência artificial, como é que nós vamos relacionar com isto. Não sabemos e por isso não teremos mais tempo e até para a semana.

Muitos beijos na boca. Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação. Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade.

Pronto, acho que pode ser esta.

E muito amor para encontrar o amor.

Agora está aqui.

Pequenas reivindicações de liberdade.

Pequenas reivindicações. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. De liberdade.