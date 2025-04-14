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Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser.

E então vamos começar o programa. Agora está aqui as pequenas reivindicações de liberdade. Pequenas reivindicações. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

Segundo episódio de Offbeat, a nova rubrica do podcast Pequenas Reivindicações de Liberdade, um podcast Observador. Olá, Titi.

Olá, Nana. Eu adoro a maneira como tu dizes este tipo de coisas.

Eu ambiciono um dia ter uma carreira na rádio.

Eu adorava que tu tivesses. Acho que estás a trabalhar para esse caminho.

Estou mesmo a trabalhar. Prego a fundo para este caminho, é o que eu posso dizer. Hoje, o nosso episódio, quem vai lançar o tema para a nossa conversa é o Nuno Artur Silva, que foi o segundo rapaz giro e cujo episódio foi gravado no dia 16 de fevereiro de 2023. Já lá vai o tempo, não é, Titi?

Já lá vai. Vamos então recordar.

É um bocadinho difícil para nós fazer isto. O segundo episódio não foi mais fácil do que o primeiro. Parece que é impressionante como só passaram dois anos e nós continuamos a ser as jovens inconscientes que somos e, no entanto, parece que há coisas que dissemos que já não diríamos, mas se calhar diríamos, pode ser uma ilusão.

É mesmo difícil ouvirmos as coisas, pormos este áudio outra vez completamente públicos. Vamos então ouvir a nossa primeira abordagem ao Nuno Artur Silva.

Doutor Nuno, vamos tratar-te por tu.

Sim?

Sim, porque aqui também somos todos iguais e não queremos alguma proximidade com o doutor. Ok, tratar por tu foi uma boa ideia.

Sim. Aquela do doutor foi o que nos custou mais. Pareceu uma ideia boa, que era para compensar o tu. Era assim: "Vamos tratá-lo por tu". Pois é, mas é daquelas que nós pensamos imensas vezes, não sei, não tenho grande opinião.

Sabes qual é o problema? Há ideias que deviam morrer antes de existirem, mas como as pessoas as põem logo em prática, não deixa a oportunidade de as matar logo. E fomos tratando o Nuno Artur Silva por: "Doutor, estás bom?" Que é uma coisa muito divertida, cômica, como só nós sabemos. Não é, Titi?

No nosso sentido de humor.

Ao contrário do que aconteceu com o João Manzarra, e já agora, eu queria aproveitar para dizer que tivemos a oportunidade de esclarecer tudo. Eu não vou dar mais pormenores, mas já estamos bem como dantes, em um final feliz. Voltando ao Nuno Artur Silva. Não houve clima nenhum. Nenhum.

Pois não. Mas eu acho que é porque se calhar o Nuno Artur podia ser nosso pai.

Sim, mas isso não costuma ser muito um problema para nós noutros casos.

Certo. Não sei, se calhar ele já entrou na andropausa.

Mas continua a poder fazer sexo. Eu tenho que falar baixo porque nós gravamos no Observador. Então dizer fazer sexo, alguém pode entrar e dizer que nunca se sabe. Eles aqui não falam assim. Ele pode continuar a ter relações sexuais.

Boa. Acho que sim, mas já é mais de outra maneira. Eu já li sobre isso algures, tipo essas coisas mudam.

Eu também. O pH muda para ácido, não é?

Exatamente.

Eu também já li isso.

Acho que tem a ver com isso. Acho que sim.

O mais importante do episódio com o Nuno Artur Silva e o que nós queremos trazer para aqui é que nós já na altura queríamos ter graça, tal como agora. Decidam vocês se é sempre falhado ou se algumas vezes que vai dentro. E então perguntámos-lhe isto.

Nós temos aqui este nosso podcast e nós tentamos ser engraçadas e não sabemos se realmente conseguimos. Nuno, podes ensinar-nos a ter graça?

Qual é o segredo?

Queres revelar qual é que foi o segredo que o Nuno Artur Silva nos deu?

Não.

Não? Eu estou revelando.

Sim. O Nuno Artur Silva disse-nos que nós devíamos fazer escolhas. Está tudo na escolha, o ter piada. E tu achaste que não era um bom segredo a ser revelado. Bom, aqui é revelado de uma maneira menos bonita do que aquela como o Nuno Artur Silva o fez.

É só ouvir a minha voz nestas coisas, deixa-me assim mesmo.

E ouvir agora, já não te causa isso.

Ouvir agora causa.

Não, ouvir agora o que estás a gravar hoje, quando fores ouvir amanhã.

Não, eu vou adorar.

Eu também, por isso é que eu começo todos os episódios com aquela voz colocada, que é para não ouvir até o fim e pensar que foi bem e que foi bem sempre. Por isso, isto foi o que nós perguntamos ao Nuno Artur Silva e não sei se conseguimos aprender alguma coisa até hoje. Essa é a verdade. Acho que tínhamos ali o mestre da comédia e continuamos a falhar redondamente nesse objetivo. No entanto, houve outras coisas acerca das quais o Nuno nos fez pensar.

Muito, mas fez-nos pensar muito. Este episódio foi importante para isso. Ele trouxe um tema muito relevante. Vamos ouvir agora qual é que foi o tema.

Doutor Artur, queríamos agora pedir-te que partilhasses conosco o teu tema de conversa para este episódio.

Eu pensei numa coisa muito vaga e muito simples, que é futuro.

Só assim. Futuro. É logo um tema de ir ao chão, de deitar qualquer pessoa ao chão. O que é que duas jovens raparigas têm a dizer sobre o futuro? Tudo.

Ele sabe as pessoas que tem à frente, sabe como falar, sabe que temas trazer para cima da mesa que possam ser relevantes para discutirmos com ele.

Então o que é que nós decidimos? Ser também inteligentes e responder à altura do Nuno Artur Silva.

Mas como sabem, nós temos essa cabeça e temos esta inteligência sempre conosco.

E então, que tipo de expressões é que nós usamos? Nós, como atrizes, poderemos ser agentes do futuro. Ele diz que sim, se fizerem escolhas.

Não tens que estar a gozar, foste superinteligente a usar essas palavras. Agente do futuro eu acho que é relevante, sério, certeiro.

Quando tu ouves o tema futuro, parece que não é bem a primeira coisa que ocorre, não é agente do futuro. Mas a mim custa-me se calhar reconhecer essa inteligência, porque parece que eu digo coisas que não fui eu que disse.

Pois é engraçado isso, seres coisas inteligentes que tu achas que não foste tu que as disseste. Acho que sim, acho que revela muito sobre ti. Na tua carreira como atriz, Nana, na tua grande carreira, tu deste uso à escolha que ele fala, que pode ter impacto para as gerações futuras, como ele diz?

Sim, acho que a escolha que eu fiz foi tornar o nosso meio mais lúcido. Se eu tivesse que dizer numa palavra, era lúcido.

Tu então achas que é um caminho que se faz andando?

Muito bem, acho que não podemos estar sempre preocupadas com chegar rápido aos sítios. É um caminho mais longo e que pode ser mais lento, mas resulta num futuro melhor. Nós sozinhos vamos mais depressa, mas acompanhados chegamos mais longe. É muito este tipo de ensinamento que o Nuno Artur nos pôde passar.

Eu como atriz identifico-me 100%. Eu considero-me e identifico-me como uma atriz peregrina.

Eu não estava a dizer isso. Eu sou mais das ideias. Se eu fosse peregrina, era peregrina das ideias.

Eu sei, mas é essa a metáfora que eu estou a usar. Eu sei que tu tens dificuldade em perceber coisas que não são tão literais, mas quando eu estou a falar de ser peregrina, não é ir a pé exatamente a todas as coisas.

Titi, qual é que seria a tua Fátima?

A minha Fátima são os Globos de Ouro e Santiago de Compostela são os Prémios Sophia.

Boa. Eu concordo com essas e acrescento que a minha Meca era os Oscars, que é mais distante, é menos acessível, só se vai uma vez na vida e já é com sorte.

Eu concordo.

Mas é fixe antes de morrer ter a oportunidade.

Sim.

Sabes porque eu digo Meca também? Porque eu gosto de ver mais longe. E se pensarmos nestas pequenas escolhas que fazemos todos os dias, a cada dia, o empoderamento feminino é muito sobre isto. É muito sobre aquela escolha que tu fazes a cada dia e que vai criar a melhor versão de ti próprio, o melhor que tu podes ser. É sempre para isso que devemos trabalhar, é para a melhor versão de nós próprios.

Eu entendo isso e concordo com isso.

O feminismo tem essa base.

Certo. Eu acho que, ainda assim, trabalhar para sermos melhores e a nossa melhor versão, só que eu acredito que os erros fazem parte desse caminho e são importantes. Ou seja, eu permito-me fazer escolhas erradas, essa escolha de que ele fala. E deixa-me dizer que eu acho que isto é uma coisa que tu precisas de ouvir, digo-te isto como tua amiga, o erro é saudável, tu tens que trabalhar isso, faz parte. Ou seja, faz evoluir, é uma rampa de lançamento. Estás no ar prestes a cair e o erro dá-te a oportunidade de caíres bem ou melhor.

Tu agora estás a ser o meu Nuno Artur Silva, passou para mim os conselhos. Os conselhos foram do mestre para ti e agora de ti vêm para mim. Durante este episódio que eu não estava à espera. Só posso responder dizendo: tu sabes que um dos meus principais defeitos é eu ser tão perfeccionista. Tu sabes que eu sofro muito com a perfeição, com esta tentativa constante da perfeição. E tenho até vindo a pensar muito sobre uma frase. Há uma frase que o Nuno Artur nos disse e que eu associo a este meu defeito e que vou tentando usar para o melhorar, que é assim: vocês podem balançar entre as escolhas que pagam a renda da casa e as escolhas que são as da vida. Se isto não é bonito.

É profundo. Estou a assimilar. É engraçado, porque eu também fiquei com uma frase do Nuno até hoje e penso todos os dias que ele disse: "Seguir aqueles que admiramos até termos a nossa voz." Isto é fundamental, ele fala em copiarmos até encontrarmos a nossa voz, isto é copiar os outros até de repente sabermos o que é que nós queremos.

Mas por isso que na altura não percebemos a dimensão da pessoa que tínhamos à frente, o que podíamos aprender com ela. Até só por isso, se ninguém ouvir este episódio, já valeu a pena para nós podermos voltar a pensar sobre o mestre e perceber o que ele nos disse. Porque ele disse que só 10 anos depois de ter começado a trabalhar, a escrever, é que o Herman o convidou para escrever para ele. Portanto, eu penso, se nós já começámos este podcast há dois anos, só faltam oito para a Juliette Binoche me convidar para um filme.

A Juliette Binoche por quê? Ela é atriz.

Sim, por isso mesmo. O Nuno Artur escrevia e foi convidado para escrever para o Herman.

Então tu queres escrever para a Juliette Binoche?

Não, ela é atriz, convida-me para contracenar com ela.

Ok, eu estava a fazer outro tipo de ligação. Mas sim, acho que faz sentido, Nana.

Era mesmo o grande sonho para mim, a Juliette Binoche e a Margot Robbie. Deve ser se calhar por isso que não houve aquele clima entre nós e o Nuno Artur Silva. É porque ele transformou-se mesmo no nosso pai. Não é só a ideia de pai, ele passou mesmo a ser o nosso pai, porque nós pudemos questioná-lo, pudemos pensar com ele, mas sempre com aquela de: "Mas tu deves ter toda a razão."

Sim, é mesmo aquele ensinamento de pai, se o meu pai está a dizer isto, é porque eu tenho que seguir.

Ele sabe tudo, o meu pai sabe tudo.

Claro.

Eu não posso acabar este episódio sem dizer que nós temos duas palavras essenciais para o Nuno Artur Silva, que são: desculpa e obrigada.

Não tenho mais nada a acrescentar.

Então voltamos para a próxima semana. Infelizmente hoje já não vamos ter tempo. Podíamos ter falado sobre o regresso e a ascensão da extrema-direita na Europa e no mundo.

Vai ter que ficar para o próximo episódio.

Talvez no próximo episódio tenhamos essa oportunidade. Até lá.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade.

Pronto, acho que pode ser isso. E muito amor também não faz mal.

Agora está aqui escrito e podemos até trabalhar.

Pequenas reivindicações.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.