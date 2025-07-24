Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Mas acima de tudo, nós queremos fazer aquilo que nos apetece fazer. Já deixámos de fazer programas porque não nos apetecia ou porque nos fartámos daquele conteúdo. E é isso.

Isso é uma liberdade.

São livres.

Tentamos.

Já nós estamos aqui agarradas a isto.

Mais um dia, mais um episódio.

Mais uma semana, mais um episódio, mais uma pessoa. A semana está a passar.

E marcar.

Vocês não gostam de falar com pessoas?

Não, claro que não. Quem é que gosta de falar com pessoas?

Não, nós fazemos só isto por causa do dinheiro. Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser esta. E também podemos contar o nome. Agora está aqui escrito.

Pequenas reivindicações.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

De liberdade.

Pessoas incríveis.

Olá.

Olá, minhas senhoras e meus senhores. Mais um episódio de Pequenas Reivindicações de Liberdade.

Um podcast observador.

Hoje com...

Rita Cabrita.

Rita Cabrita. Ouviram muito bem. Não é alcunha, não é nome artístico, é nome de cartão de cidadão. Rita Cabrita, bem-vinda.

Olá, obrigada. Rita Cabrita Bacalhau Sardinha Frita.

Disseram-te isso a vida toda?

Toda a minha vida.

Mas quem é que inventou? Isso tem mestria.

Não sei.

Rita Cabrita.

Eu acho que pode ter sido uma das minhas irmãs.

Pois, irmãs são as piores, nós sabemos como é que é.

As irmãs podem ser mesmo...

Eu vou já, antes de lançar as regras deste podcast, vou dizer a quem nos ouve que a Rita Cabrita é nada mais, nada menos do que a grande rainha da Bruá, que é nada mais, nada menos do que o estúdio onde nós temos gravado todos os episódios da temporada Pessoas Incríveis. Portanto, a Rita is the queen.

Ya, and is our little arms that embraces into warm hug.

Faz aulas de inglês?

I wouldn't say that.

Yes.

Portanto, a Rita é isso. Queríamos só dizer para termos já este contexto, claro que depois vamos dizer porque é que a Rita é incrível, mas a Rita é mesmo muito incrível, vocês percebem? Se não fosse a Rita, como é que tinha sido?

Vocês não viam estas carinhas larocas nas redes sociais.

Nem pensar. E mesmo as vozes larocas. Também se questiona. Rita, estás tão feliz quanto nós por teres recebido este podcast na tua produtora?

Estou. Estou feliz por estarmos todas juntas aqui neste cantinho, na nossa colmeia.

Ganhaste fama através de nós enquanto pessoa?

Imenso. Param-me na rua constantemente.

As pessoas que dizem imenso, ia dizer que não com a cabeça porque tu fizeste. Imenso.

Há uma cena qualquer psicológica aqui.

Estranho. Tu não consegues mentir. É difícil ou até-

Sou terrível.

Porque ficas muito nervosa enquanto mentes ou é depois ficas com culpa?

Se calhar as duas coisas, mas acho que é mais nervosismo. E fico super corada quando tento genuinamente mentir.

Achas logo que vais ser apanhada?

Sou logo apanhada, é inevitável.

E quando não estás a mentir também és aquela pessoa que qualquer coisa que possa acontecer e que possas ter sido tu, tu nem fizeste nada, mas acontece alguma coisa. "Quem é que bebeu a água toda?" E tu estás logo: "Não, eu não bebi a água toda." Não ficas como se fosses culpada.

Ya. É aquela cena de se apitar um alarme numa loja, tu sabes que não roubaste nada, mas é tipo, se calhar eu inconscientemente meti uma peça de roupa na carteira e fugi.

Claro.

Who knows?

Ou imagina que eu tenho uma doença e esqueço-me de coisas que fiz.

Ya.

E eu fiz mesmo mal a alguém.

Quanto tempo é que demora até perceberes que tens demência?

Exatamente. Todos nós podemos ter demência neste preciso momento.

Será que não temos?

Também não sei se me identifico.

Também não é nada que eu te deseje.

Eu adorava não me identificar com a demência.

É só não te identificares. Eu não me identifico, a demência não faz parte de mim. Pronto. Isso acontece com imensas coisas na vida, condições. Basta não te identificares, não tem.

Rita, este podcast já começou, se ainda não tinhas percebido. A partir de agora, desde que começou, tem 30 minutos a contar e quando o nosso cronômetro apitar, o episódio chegou ao fim. Quero ainda dizer-te que a avó Glória era quem recebia todos os rapazes giros. Antes de sermos acolhidas por ti, fomos acolhidas pela avó Glória, e era ela que recebia todos os rapazes giros em casa dela. E por esse motivo, agora gostamos muito que continue a dar as boas-vindas a todas as pessoas incríveis. E aqui vai.

Olá, Rita. Com que então é responsável pelas pessoas incríveis não virem cá a casa. Mas ao menos assim eu não sou a única a ver as carinhas larocas que este podcast recebe. Obrigada por receber as minhas meninas queridas. Espero que a tenham alegrado.

Estava à espera de qualquer coisa meia acusatória, do género roubaste-me as pessoas e o podcast.

Não, a avó Glória não faz dessas.

A avó Glória sabe que isto foi para melhor.

A avó Glória é muito fofinha.

Tem pena, lamenta. Ciúme não tem, já ia aqui dizer disparates. Não ia ficar ressabiada contigo.

Ok.

Percebe.

Tudo o que ela vai querer é um dia, quando estiver no mesmo sítio que tu, conhecer-te. Há pouco tempo eu estive no mesmo sítio que uma pessoa incrível e a avó Glória também estava lá e veio ter connosco assim: "Olá, ainda não me conhece, mas eu sei quem é." E eu disse: "É a avó Glória." " Ainda não nos conhecemos." E houve assim um-

A avó Glória ouve todos os episódios?

Sim.

Uau!

É verdade.

Isso é incrível. Ensinaram-na a usar...

O Spotify.

Ok, fixe.

Tu claramente não conheces a avó Glória.

Não, não conheço.

Senão não tinhas que fazer esse tipo de perguntas.

Pois é.

Nós não tivemos que ensinar bem à avó sequer a fazer nada

A Glória existe e as coisas encinam-se para cima dela.

Sim. Este episódio, também é outra coisa que eu quero dizer agora no início. Se eu puder continuar até ao fim do episódio e ter os meus minutos.

Vai acrescentando os minutos iniciais.

Eu estou a divergir bué a conversa, desculpa.

Não, estás a ser ótima.

Não, mas tens uma linha narrativa.

Nós não estamos a poder fazer uma cusquinha à Rita.

A Rita vai ser horrível. Estás tão inteligente.

Vamos começar a dizer um monte de coisas horríveis, ser repentinamente bué racistas.

E nós: "Sim."

"Uau!"

Depois é um ponto de vista que tu tens e nós respeitamos a tua opinião.

Incrível.

Hoje celebra-se o fim de uma era, o fim de um tempo que passou. O fim do passado.

Sim, o fim do presente, até.

Medo.

E o início de uma outra nova forma de estar, outra união entre as três pessoas que aqui estão presentes. Hoje é o último episódio gravado aqui na Bruá.

Era esse o som que eu queria fazer.

Hoje é o último episódio gravado aqui na Bruá e não podíamos ir embora deste espaço tão acolhedor, como vocês puderam acompanhar, com este som tão agradável, com as câmaras que vocês veem, sem vos dar a conhecer uma das grandes caras que está por trás de toda esta produtora.

The queen.

The queen, que mais para a frente, Rita, já vamos falar sobre a Bruá e sobre os podcasts e tudo o que têm e fazem, mas que também luta todos os dias para poder existir, para poder criar coisas novas, para ter podcasts diferentes e por isso, claro, todos os episódios falamos da Bruá, mas nunca com a profundidade.

Que ela merece.

Que ela merece. Por isso, Rita, porque é que és incrível?

Eu tenho que responder. Eu sabia isto e não me preparei. Damn it, eu sou muito má a ser colocada on the spot. Eu devia-me ter preparado. Eu sou genuinamente a pessoa que demora meia hora a escolher entre duas opções num restaurante. Antes de mais, dizer que mais do que eu ser incrível, que acho que toda a gente é incrível, a Sara Milan, que acompanhou todas estas gravações ou quase todas, é incrível e que, por muita pena minha, não está aqui hoje. Eu tinha imaginado aqui um momento apoteótico, no fim, das quatro juntas, a Sara atrás da câmera, ouvirmos os risos dela à distância, mas infelizmente não está cá. Porque é que eu sou incrível? Sou incrível porque tenho uma cadela chamada Espiga, de que gosto muito, sou muito dedicada à minha família e aos meus amigos. Gosto de correr. Não sei. Sou incrível porque me mato a trabalhar. Não sei se isso são motivos para ser incrível.

Nós aceitamos, Rita.

Boa.

A mim parece-me que são. E agora vamos dizer os nossos. És incrível porque és uma mulher muito trabalhadora. Lá está. E perante as adversidades não te deixas ficar e crias novas oportunidades.

És incrível porque fundaste, juntamente com amigos, a Bruá, esta produtora independente de podcasts, que cria podcasts originais com um olhar diferente dos que já existem.

E exatamente como tu disseste, falaste da Sara, que esteve conosco quase sempre. Tivemos cá também o João e achamos que mais do que nós, apenas nós dizermos porque é que és incrível, as pessoas que trabalham contigo podiam também dizer porque é que tu és incrível. E o João diz-nos que tu és incrível porque tens uma grande assertividade e capacidade de liderança.

E a grande e única Sara Milan diz que és incrível, passo a citar: "Porque és a lady podcast extraordinaire." Não sei se é francês ou inglês. E tens uma espiga flufinha. E também corres bué.

Exatamente o que tu disseste. E por fim, és incrível porque quando vos procurámos para esta parceria com o nosso podcast, mostraste desde o início uma compreensão em relação aos desafios de começar alguma coisa nova e lembraste da importância que outros apoios tiveram para ti, para estares onde estás agora e por isso aceitaste receber-nos até hoje no vosso espaço e com os vossos meios. E por isso, muito obrigada.

Obrigada, Rita.

Obrigada eu por essas coisas todas incríveis e pela minha equipa dizer coisas incríveis. Fico quase comovida. Por outro lado, nunca ninguém me chamou assertiva na vida. Portanto, João, não sei se estás a ouvir isto, não sei de onde tiraste isso.

E será que é bom? Assertiva pode ser assim: "Bem, ela é uma bruta."

Eu acho que não sou bruta, mas eu sou assertiva pela minha equipa. Sei dizer que não a clientes, às vezes, não para mim, mas para os outros. É mais isso.

Pronto, se calhar o João já assistiu a um desses momentos e está tipo: "Bem, ninguém faz farinha com a Rita."

Está tipo: "Bem, a Rita é mesmo um mulherão. Vocês já viram aquilo? Ela chega-se à frente, ela diz o que pensa." Tu és boss lady.

Tem de ser.

És, garantimos-te. Rita, boss lady, vamos às perguntas flash.

Bora.

Vais ter que responder o mais rapidamente e honestamente possível.

O episódio vai ter que ter duas horas e meia, porque eu vou ficar tipo não sei.

Bora lá, Rita.

Tem de se esper, não vás tu dizer a coisa errada na hora errada.

Exatamente.

Vamos lá.

Vamos.

Rita, o teu apelido Cabrita é para não te chamarem sonsa do caraças?

É.

O que é que te falta?

Dinheiro.

Tu trabalhas mais com homens porque achas que as mulheres não são tão profissionais ou o que é que se passa?

Acho que é só uma inevitabilidade da vida.

Richard Campbell ou Dillaz Fucking MC?

Eu sei quem é o Richard Campbell. Portanto, Richard Campbell.

Se fosses um animal, serias invertebrada, porque falta-te punho firme?

Definitivamente.

Se fosses um animal, preferias ser uma leoa para acasalares com um leão ou uma vaca brava para acasalares com um touro lindo?

Seria um pinguim.

Não, não é essas opções.

Repete.

Se fosses um animal, preferias ser uma leoa para acasalar com um leão ou uma vaca brava para acasalar com um touro lindo? Leoa ou vaca brava? É a pergunta.

Vaca brava.

Manjerico ou salsa caliente?

Salsa caliente.

Tango com Júlio Isidro ou aula de cycling com o Zé Lopes?

Não sei quem é o Zé Lopes, mas aula de cycling.

Nós calculamos. Aula de cycling com o Zé Lopes?

Sim. Não sei quem ele é, mas acredito que seja uma pessoa incrível também.

Certamente. Produzir podcasts independentes faz de ti uma feminista celibatária?

Não.

Para ti, há alguma coisa mais chata do que fazer sexo?

Muitas. Porque os videojogos se tornaram uma parte tão importante da tua vida? Porque eu tenho muitos vícios que combato diariamente.

Dirias que és uma pessoa de dizer: "Opa, aconteceu uma coisa bizarra, mas eu não posso dizer o que foi." Ou: "Devias calçar mais os sapatos dos outros."

Entre uma ou outra, a cena bizarra.

Qual é o teu pequeno-almoço?

Não tomo pequeno-almoço.

O que desististe de fazer por saberes que és too hot to handle?

Loading. Não sei. Não faço ideia.

E não consegues mentir.

E não consigo mentir, não faço a mínima ideia. Não sei.

Ok, skip. As ranhosas do marketing também usam Croa?

Talvez, se conhecerem alguma, digam-me.

A Sara, que costuma apoiar-nos aqui na Bruá, é mesmo assim tão boa pessoa ou és tu que a ameaças diariamente?

Ela é mesmo boa pessoa, genuinamente.

Quando os NAPA ganharam o Festival da Canção, ficaste mais feliz pelo João Rodrigues ou furiosa porque tinhas de resolver um problema na tua empresa por ficares com menos um trabalhador?

Fiquei mais feliz por ele.

Pronto, respondido.

Conseguiste? Consegui. Houve ali uns pequenos momentos de loading.

Tu és o máximo, Rita. Nunca duvides de ti, nós gostamos tanto de ti, és tão interessante, inteligente, esperta, rápida e com o pensamento sem igual.

Achava que esse segmento já tinha passado.

É para sempre.

Pronto.

É para sempre. Nós estamos aqui com uma missão.

Obrigada.

Que é...

Subir o astral.

Engraxar os sapatinhos, lamber el culo.

Isso eu não faço, eu subo astrais.

Ok.

Mas é por isso que eu e tu somos tão diferentes.

Claro, e por isso é que nos complementamos.

Complementamos. É o complemento e o completar, e o completo, que mais uma vez unem-se e fazem...

Richie Campbell.

Yes. Rita, temos uma pergunta curiosidade para ti, que é percebermos, numa produtora independente, como é que se faz uma boa gestão das ideias entre o que resulta comercialmente e o que é criativamente estimulante? Boa questão. Nós fazemos um bocado o que nos apetece e, acima de tudo, acho que o nosso foco é: nós temos um diretor de conteúdos, que é o Luís Sousa, e dentro da equipa de conteúdos, a ideia é criar programas que sejam relevantes e a ideia deles é: "Eu ouviria este programa?" e isso é particularmente relevante do ponto de vista do Luís. Se o Luís ouvisse este programa, vale a pena fazer, de certo modo. É assim o nosso patamar de quality control, controle de qualidade.

Então isso é o one man show na qualidade.

Sim, mais ou menos.

Então não têm questões de: "Ok, isto pode ser interessantíssimo, mas não vai vender e nós precisamos dessa gestão comercial de fazer render as coisas."

Não, nós fazemos projetos que procuramos de base, que achamos: "Isto tem potencial para ter um apoio comercial, seja o que for, tem peças que fazem sentido," como fizemos agora há pouco tempo com a Sara Rocha e com a CNN. Fazia sentido, a Sara Rocha veio ter connosco com uma ideia para um podcast que nós achámos incrível e percebemos que conseguíamos ajudar a fazer aquilo acontecer e que havia potencial para ter apoios e acabou por conseguir ter um bom apoio. E tentamos fazer isto, mas acima de tudo nós queremos fazer aquilo que nos apetece fazer. Não vamos fazer coisas e já deixámos de fazer programas porque não nos apetecia ou porque nos fartámos daquele conteúdo. E é isso.

Isso é uma liberdade.

São livres. Tentamos.

Já nós estamos aqui agarradas a isto.

Mais um dia, mais um episódio.

Mais um episódio, mais uma pessoa. É a semana a passar.

E marcar, e fazer. Vocês não gostam de falar com pessoas?

Não, claro que não. Quem é que gosta de falar com pessoas?

Não, nós fazemos só isto por causa do dinheiro. Pronto.

Sim. Eu não estava à espera que tu dissesses que fazes isto pelo dinheiro. Eu faço.

Há que ser honesto, não é? É preciso haver transparência.

Nestas não conto. E o nosso público também acho que já sabia.

Torna-se óbvio.

Pelo estilo de vida que nós levamos, torna-se óbvio que há dinheiro.

Tu não precisavas ter vindo em dois Porsches. Nem sei como é que conseguiste, mas vieste em dois.

É isso. Eu também não me esforço para disfarçar porque eu gosto dessa honestidade. Gosto dessa relação. Rita, este episódio por ser celebrativo e diferente dos habituais, não quisemos maçar-te com escolha de um tema. No entanto, e portanto, nós temos a nossa proposta feita. No entanto, tu tens algum tema que gostasses de falar connosco?

Não, é o que quiseres.

Somos tão interessantes que não tens nenhum, não é?

Não, eu tenho um monte de temas, eu não consigo é responder quando me fazem. Eu preciso de tempo para pensar nas coisas.

Ok, então vá, vou contar até 10. Um.

Olha, Rita, eu queria te ajudar, mas a Titi não está a ajudar.

Bolachas.

Bolachas.

Só porque tu querias que não fizéssemos esta referência, eu vou dizer

A Rita, muito querida, trouxe-nos três bolachinhas incríveis para nós comermos uma para cada uma. Decidimos partilhar, fazer uma mistura.

Cada uma cortou um pedacinho, comeu, deu a boca uma para a outra.

É verdade.

Rita, não tens nenhuma ideia. Onde estaria o nosso podcast e a tua produtora se não tivesse havido estas pessoas que dão as mãos? No nosso caso, muitas até às pessoas incríveis, mas focando hoje na Bruá, que é por isso que aqui estamos, o que seria feito de nós agora? E tu, que disseste logo na primeira reunião que se não tivesses tido também a ajuda de algumas pessoas ou apoio, também não terias conseguido construir as coisas que construíste. Onde é que tu estarias agora?

A fazer qualquer coisa mesmo seca. É só isso.

O que fazias antes da Bruá?

Era técnica audiovisual. Freelance, porque já me tinha fartado de trabalhar para outras pessoas.

E como é que descobriste que a Bruá podia ser uma ideia?

Porque conheço muitas pessoas criativas e com ideias super fixes. Eu oiço podcast compulsivamente, muito menos agora que os faço, o que é irónico. Eu quando trabalhava numa produtora, só queria ter um trabalho em que pudesse ouvir podcast. Então foi: "Vou fazer podcast e depois não consigo ouvir podcast para além dos que faço."

Porque tens muito trabalho?

Não, porque tenho muito trabalho.

Ok.

Porque eu quando tenho tempo livre continuo a ouvir podcast. Aliás, até tenho pena porque não oiço tanta música quanto gostaria de ouvir, mas valorizo mais conseguir. Isto é tão pessoa irritante de cada momento e para automelhoramento. Mas os momentos livres que eu tenho, quero ou consumir um conteúdo sobre qualquer coisa que me faz sentir melhor, QB, porque eu consumo bué true crime. Ou aprender qualquer coisa.

Sentes-te melhor porque não és tão má como aquelas pessoas.

Exatamente, sinto-me melhor porque estou viva.

E também não me roubaste.

É isso.

Não me roubaste nem mataste.

Exatamente.

Mas olha que às vezes podemos matar alguém sem lhe darmos um tiro, Rita. As pessoas podem continuar de pé de um lado para o outro e estar mortas.

É a morte do ego.

Uma pequena nota positiva.

Certamente.

Não sei, a Rita diz que está sempre a querer melhorar-se e que não sei o quê, depois ouve true crime para se sentir melhor. Eu desconfio.

Eu acho que há aqui um desvio psicológico qualquer.

That's weird, como tu dirias.

Sou cringe.

Cringe.

Eu sou essa pessoa irritante, tipo o anúncio do Pingo Doce, que fala bué inglês.

Pois é.

É tão irritante.

As pessoas aqui na Bruá têm muitos estrangeirismos. Têm muitos estrangeirismos. Eu não queria dizer estrangeiros, isso foi a Nana que pôs palavras na minha boca. Vocês falam com imensos nomes em inglês aqui.

É verdade, não sei porquê.

Vocês deviam ser uma consultora. É um bocadinho.

Não, temos uma pessoa que é meio inglesa, a Sara Milan. Ela tem desculpa.

Vocês dizem a palavra workflow.

Sim, cada vez mais, é horrível.

Nós dizemos assim: "Rita, lá podemos marcar episódio para terça-feira?" E tu dizes:

"Deixa ver o workflow da semana."

"Deixa-me ver como é que está o workflow da terça-feira."

Eu imagino sempre vocês todos numa aula de ioga a pensar assim: "Então, como é que está o workflow para esta semana?"

Não, a realidade é só eu num quarto escuro, que é o meu escritório em casa, com tipo cinco calendários ao mesmo tempo.

Mas estás assim: "Workflow, workflow."

Não.

A fluir no teu corpo.

Isso é uma parte da automelhoramento que eu ainda tenho que fazer. Tenho que começar a fazer ioga.

Tu trabalhas muito.

Trabalho muito, de forma pouco saudável.

Automelhoramento, tu pensaste em self-improvement. Não digas que pensaste em automelhoramento.

Eu nem sei bem se automelhoramento é uma palavra. Como é que se diz em português?

Ninguém diz bem.

É que ninguém diz.

Para mim, a desculpa, aprendi a falar português e inglês ao mesmo tempo e só a mantive.

Isto também é um bocado irritante.

Ao mesmo tempo, quando tinhas um ano, aprendeste a falar inglês?

Sim, porque eu nasci num país estrangeiro.

Então eu não estava assim tão enganada.

Tu és estrangeira, então.

Não, eu sou portuguesa, porque eu nasci numa ex-colónia.

Então guarda isso para ti.

Isso.

Não repitas a palavra colónia neste podcast.

Mas que agora é um país, já não é uma ex-colónia, qual é que é?

Nasci em Macau.

Ok.

É um país vago. Faz parte da China, mas tem independência económica, QB.

Oh, no, geopolítica, relações internacionais.

Nós adoramos falar sobre geopolítica.

Eu quis puxar isto, porque eu sei que é a tua tese de mestrado.

Obrigada.

A Titi pode dar a opinião sobre Macau agora, se quiser.

Agora mesmo.

Então dá.

Macau funciona um bocadinho, nós costumamos dizer, assim também na brincadeira, nas nossas aulas, que é isso, como Macau tem a sua, como tu disseste.

Independência económica.

Deixa-me ser eu, está bem?

Peço desculpa, é que penso que me bloqueaste.

Não. E então dizemos que é a fábula de Macau.

É isso mesmo.

Eu já ouvi fábula macaense. É a mesma ou é diferente?

Não sei o que é que eu ouviste. Isso é outra coisa.

Ela não tem o mestrado em Relações Internacionais, claramente.

Geopolítica.

Geopolítica, peço desculpa, eu também não.

Tu só nasceste lá, tu tens conhecimento de causa.

Portanto, é fábula de Macau e um beijinho para Macau.

Beijinho.

Tu tens saudades de Macau?

Eu saí de lá com três anos e meio.

E nunca voltaste?

Não, por acaso não. O meu pai esteve lá agora. Lá, não. Esteve na China há pouco tempo. Nem sequer foi a Macau, mas gostava de voltar.

Podemos ir as três?

Bora.

Que mentirosa, Rita, tu nunca irias conosco a Macau.

Pois não.

Tu não penses, parece que estás a testar até quando é que eu consigo só elogiar-te. Sabes que isso não faz parte de mim, estar aqui a lamber botas o episódio inteiro.

Tu és uma mentirosa.

Não falas falso de mim.

Falsa.

E agora mente.

Falsa.

Rita, voltando à Bruá. Que podcasts é que as pessoas devem ouvir?

Da Bruá ou no geral?

Da Bruá. Depois podes dizer-nos também, no geral, que podcasts são as tuas referências ou o que é que já ouviste. Esta pergunta às vezes pressiona-me e eu não gosto de responder, por isso é só se quiseres, mas se houver algum que tu adores e que seja um exemplo.

Esse eu já pensei muito. Mas da Bruá deviam definitivamente ouvir qualquer um do feed Sapiens. O Sapiens é um feed só, ou seja, no Spotify aparece como um programa só, mas são vários programas lá dentro e lá dentro tem imensa coisa. Neste momento estamos a lançar um especial só sobre plantas que mudaram o mundo. E é tudo coisas à volta de conhecimentos. O que estamos a lançar agora, o Plantas que Mudaram o Mundo, é um especial do História Obscura, que é só sobre partes obscuras da história. Portanto, há imensa coisa. É o programa perfeito para se gostares de história ou se gostares de ter um facto divertido, para não dizer fun fact.

Obrigada.

Que gostes de partilhar em conversas, seja o que for. E deviam ouvir também o Teorias da Conspiração.

Um rapaz ir desta para cá.

É verdade. Tem aqui toda uma dinâmica do Renato. Sou grande fã.

Eu posso narrar um desses podcasts?

Podes.

Vocês pagam aos narradores?

Sim, normalmente sim, os narradores externos sim. Nós funcionamos com ou é uma contratação de voz, ou é, por exemplo, o Renato, é um programa do Renato produzido pela Bruá. Aliás, não, é um programa da Bruá, mas feito pelo Renato, é uma coprodução, de certo modo. E aí há partilha de receitas do programa.

Eu só aceito se me pagarem. Pronto, se alguma vez quiserem a minha voz, podem, mas eu só se for paga.

Aceitas dois amendoins e uma sardinha em lata?

Euros.

Ok, então não sei. Depende de como correr o resto do ano.

Eu aceito coisas diversificadas, ainda por cima é nesta equipa tão masculina.

Não sei, Titi, se quiseres. Há bocado, como eu completei o que tu disseste e não gostaste, agora deixo-te acabar.

Queres querer alguém?

Não.

Queres levar o Renato Rocha para casa?

Não, o Renato Rocha não, porque há um conflito de interesses com o Renato.

Ok.

Mas estou aberta a conhecer novos membros da Bruá. Eu não disse para o que era.

Ficou no ar.

Não disse absolutamente nada.

Observa o meu silêncio e escuta-o.

Disse só que estava aberta e que, portanto, adoraria narrar um podcast da Bruá.

Ok.

Sobre coisas obscuras.

Ok. Tu já trabalhaste comigo.

É verdade.

Noutras coisas. E tu conheces o nosso diretor de conteúdos.

Isto é uma cunha?

O que é que não é uma cunha? Como é que tu achas que estás aqui?

Eu sem ti não tinha ido a lado nenhum.

Este episódio é sobre a Rita, mas devia ser sobre mim.

Exatamente. A outra Rita. Ai, desculpa.

Está tudo bem.

Sou terrível com nomes. É Tita.

É Titi.

Titi. Errar duas vezes no meu nome também é estranho.

Rita, é muito difícil manter viva uma produtora deste género?

Define difícil.

Financeiramente desafiante.

Sim, é um bocadinho. Todo o tempo que tiramos para fazer as coisas que nós queremos fazer, é tempo que estamos a tirar de fazer dinheiro. O que faz dinheiro é fazer coisas que são seca. Seca não necessariamente, podem ser coisas incríveis, mas são coisas que não são o que nós queremos fazer.

Empresas, encomendas.

Exatamente. O que não é necessariamente mau, pode ser giro. Não é para isso que criamos a Bruá. Criamos a Bruá para fazer coisas fixes. Há coisas fixes em todo lado, as coisas que queremos, que nos apetecem.

Tu és tão politicamente correta. Não só é para nós, há muita coisa fixe. Eu adoro trabalhar em todo lado.

Eu edito montes de programas sobre economia, é muito fixe para alguém, não é aquilo que eu quero fazer da vida.

Claro. E como é que tu consegues discernir num programa sobre economia, que eu assumo que não percebas muito pelo que tu disseste. Não cortas coisas.

Não, nós aí muitas vezes para clientes, eu prefiro, a não ser que seja uma coisa que passe pelo departamento de conteúdos que pode fazer pesquisa, pode informar sobre qualquer tema e aprender e dar sugestões úteis, eu prefiro seguir uma política de nós sabemos o que é que faz sentido numa conversa, no flow de uma conversa.

O flow.

Isso. No flow.

Sim.

No ritmo de uma conversa. Mas eu não sei se eu tiver um cliente que é especialista em economia, ele é que é o especialista em economia, não sou eu. Depois é um trabalho em equipa de eu acho que isto funciona bem na conversa ou isto funciona pior e o cliente dizer: "Este conteúdo não pode estar." E eu ok.

Eu tenho outra pergunta. Vocês têm tantos conteúdos de história e desses factos divertidos e estavas a falar. Portanto, parte da vossa equipa está dedicada à pesquisa? Ou seja, tem um departamento que é só malta a pesquisar, historiadores?

Historiadores não, mas o departamento de conteúdos faz muito isso. É quem escreve os conteúdos e quem os pesquisa, e quem faz todo este trabalho de pré e até o momento da gravação, é tudo conteúdos

Ok. Primeiro, como é que sabem que esse conteúdo é fidedigno? Não sabem? Vão, lançam.

Fazemos o nosso melhor. Já nos corrigiram. Por acaso não sei se já nos corrigiram em erros de falha de pesquisa nossa, mas já nos apanharam erros. É normal, somos humanos, fazemos fact-checking.

Claro, Rita.

Se não fosses humana é que não estávamos aqui.

Exato.

Chegou o fim.

Chegou o fim.

O meu relógio está a me dizer que eu tenho que alongar e ser mais ativa.

Tu estás aqui paradinha há muito tempo, Rita, tu tens que te mexer.

Vá.

O teu trabalho é muito parado.

É.

É importante caminhares.

Eu caminho bué.

Isso é bom.

Tu tens cara de caminhante.

Passear a tua cadela.

E também sabemos que corres. Rita, o nosso momento final deste podcast é o clickbait com sentido. Queremos contigo encontrar um título muito giro para este episódio, que dê muita vontade às pessoas de carregar. Fazemos agora um brainstorm.

Estás a lembrar alguma coisa?

Estou a tentar pensar em qualquer coisa com o inglês irritante. Até me desceu da cabeça o que eu queria dizer. Estou mal.

Sobre o workflow?

Ya. Sugere coisas.

O meu workflow é...

E mais duas expressões em inglês.

Mas que sejam divertidas ao mesmo tempo.

É que não há assim tantas. Especialmente na minha vida.

Damn it.

Poopy dava nome de cãozinho velhote.

Então, damn it. Este workflow...

Está bué poopy.

Está bué poopy.

Mas poopy escrito P-U-P-I.

Pupi. Isto é para ninguém perceber nada do que essa frase quer dizer.

É o pior clickbait do mundo.

Pupi, P-U-P-I?

Sim, é só para não ser a mesma palavra que vos vai dar problemas.

Damn it, este workflow...

E damn it tem que ter um asterisco, porque senão podem dizer pupi. Também não é bem poder dizer damn it.

Então o asterisco vai no A. Damn it*.

Damn it.

Why not?

E se for só damn it*? Este workflow. Damn it para este workflow.

Parece-me bem.

Mais simples.

Como damn it já é tão...

Sim. Damn it. Damn it para este workflow.

Ou só "a Rita não sabe quem é..."

O José Lopes.

Isso.

O José Lopes é um apresentador da televisão, tem neste momento um programa da manhã com a Merche Romero. Também não sabes quem é a Merche.

Estás a gozar comigo.

Juro por tudo.

Ok. Apareceu-me um nome e eu ...

Tu não sabes quem é a Merche?

Tu não sabes quem é? Isso é grave. A Rita tem que dizer.

É cultura popular portuguesa.

A Merche Romero é...

Devia estar aqui sentada.

Estás a gozar comigo.

A Rita acha que eu não sou tão boa a escrita. Mostra a biografia da Merche Romero oficial.

Isto pode ser grave.

Estás a brincar? Eu já vi ao programa da Merche.

A Nana já participou neste episódio.

Em que canal?

No novo da TVI.

Não é a mesma pessoa.

No V+.

Eu conheço a cara desta pessoa. Ok, eu só não sabia o nome. Eu sou mesmo má com nomes.

Eu não queria dizer isso. Tu estás a objetificar as mulheres, claro. O homem com quem ela namora é que a define.

Ok. Eu sei quem é esta pessoa, eu não sabia o nome dela.

Ela já namorou com o Ronaldo.

O Ronaldo eu sei quem é, mas é inescapável.

Se ela não conhece a Merche, como é que vai o conhecer? Toda a gente sabe.

Se nós tivéssemos dito "namorou com o Ronaldo", a Rita ia continuar sem saber quem era. Não é?

Sim.

Ia ser igual.

Eu peço desculpa, Merche, eu achei que o teu nome era inventado, mas não é. E peço desculpa, e eu sei quem tu és, cara.

Depois do que a Titi fez, não há nada pior, Rita.

Pronto, o que é que tu fizeste?

Referir que era...

Objetificou. Foi machista.

Ainda por cima é a Merche ouvis.

É a sociedade machista em que vivemos e a Titi é apenas mais uma refém, uma vítima desta sociedade.

Não foi bem que eu fiz. Eu referi alguém mais famoso com quem ela esteve para as pessoas conhecerem.

Por acaso é um homem? Ok.

Ela não é homossexual, portanto sim, é um homem.

Classic Titi dizer: "Não sabes quem é? Ela já namorou com o Cristiano Ronaldo, como é que não sabes como é?"

A Nana é uma santa.

Somos todos vítimas desta sociedade patriarcal, todos. Tu também e eu também.

Nana, esse discurso de pupi é que eu não estou.

Queremos agradecer muitíssimo. À Bruá. Por mais um episódio, por todos os episódios que ouviram ao longo destes últimos seis meses, que foram meses muito alegres, com pessoas muito felizes.

Muito felizes.

Muito obrigada à Sara, como a Rita já disse no início deste episódio, que esteve quase sempre conosco aqui a receber todas as convidadas, sempre muito bem-disposta, muito atenta, a reagir às coisas que nós dizíamos, o que nos dava uma boa confiança que nós às vezes precisávamos.

Ela escondia muito. Sara, não escondas, sorri quando tens que sorrir. Nós gostamos desse feedback.

Muito querida. Rita, obrigada a ti mais uma vez. Foi importantíssimo e imprescindível para nós.

Muito obrigada.

Esta parceria. E é claro, o podcast vai continuar, senhoras e senhores, isto é uma despedida da Bruá.

É isso, da Bruá só.

Mas para a semana estamos cá outra vez.

No nosso coração.

E "O Observador" está cheio também de podcasts que vocês podem ouvir. Não sei se já tinham essa informação. Vocês podem ir ao site, podem ir ao Spotify.

Tem lá true crime também. Falamos aqui de true crime.

A Titi está a dar todas as que ela pode, Rita, agora que está a acabar o episódio, ela está assim: tum, tum. Engraçado.

Queres continuar?

Termina. Estavas a dizer que tipos de episódios, podcasts há.

Tem lá true crime, se quiserem. Nem tudo é um ataque. Queria só deixar esta nota final.

Ao contrário do true crime.

Claro. A Nana se calar deveria ouvir um pouco mais de crime verdadeiro. Rita.

Sou bué pior crime verdadeiro, desculpem.

Para ti.

Se calhar devia ser crime real.

Se calar.

É como se diz.

Era só uma pequena graça que decidi desmontar. Eu agradeço.

Desculpa.

Estamos todos telhados de vidro.

Um grande beijinho, Rita.

Até sempre, volta sempre.

Eu vou ficar aqui, vocês é que vão embora.

Volta sempre mesmo, esta cadeira também é tua.

Estávamos à espera que dissesses de volta: "E vocês também."

Mas vocês também. Agora parece falso, mas eu estendo o convite a voltarem sempre que precisarem. Já foi cortado.

Já acabou o episódio. Beijinhos. Obrigada.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade.

Pronto, acho que pode ser este. E nunca mais podemos voltar ao movimento.

Agora está aqui. Pequenas reivindicações.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

De liberdade.

Pessoas incríveis.